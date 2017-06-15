10:20 15 июня

В КНР заявляют об успешных испытания ПВРД для гиперзвуковых ракет

Китайское издание Science and Technology Daily, которое является официальным ресурсом министерства науки и технологий КНР, публикует материал об успешных испытаниях специалистами 4-го научно-исследовательского института ракет с новейшими двигателями. Речь идёт о ракетах с гиперзвуковой скоростью, разработкой которых сегодня занимаются не только в Китае, но и в других странах мира, включая Российскую Федерацию.

После запусков испытательная команда заявляет, что двигатель для гиперзвуковых ракет, а также для средств военной авиации, готов к следующему этапу испытаний.

В КНР заявляют об успешных испытания ПВРД для гиперзвуковых ракет



Китайские учёные проводят испытания прямоточного воздушно-реактивного двигателя, который, как заявлено, может быть использован и в самолётах J-20 – китайский вариант пятого поколения.

Отмечено, что двигатель имеет относительно низкую стоимость, повышенную мощность и высокий для новых показателей мощности уровень управляемости.

Конечной целью создания первой версии ПВРД в КНР является производство ракет, способных развивать скорость до 5 Махов. Характеристики на данный момент таковы, что предел преодоления ими дистанции – около 300 км.

На сегодняшний день в КНР проведено 8 испытаний двигателя для гиперзвуковых ракет. При этом заявлено, что речь идёт об испытания ПВРД на твёрдом топливе.

Использованы фотографии: Bhavanajagat
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Комментарии 22

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  1. Чёрный Сегодня, 09:01
    Китайцы - молодцы. Упорно развивают и внедряют высокие технологии в оборонном комплексе. Учитывая их менталитет и всё более нарастающие возможности - своего они добьются.

    Чёрный
    1. сибиралт Сегодня, 09:08
      Если этот двигатель на твердом топливе можно ставить на самолет, то на какой заправке его заправлять?
      сибиралт
      1. san4es Сегодня, 09:10
        ...На лесопилке yes
        san4es
        1. cniza Сегодня, 09:32
          Цитата: сибиралт
          Если этот двигатель на твердом топливе можно ставить на самолет, то на какой заправке его заправлять?


          В шахту его laughing , а если серьёзно то что то китайцы мудрят.
          cniza
      2. Чёрный Сегодня, 09:27
        Цитата: сибиралт
        Если этот двигатель на твердом топливе можно ставить на самолет, то на какой заправке его заправлять?

        Роснефть
        Чёрный
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 09:10
      Да уж заканчивается эпоха американского пиратсва АУГ в мировом океане ...Да и вообще кончать их скоро будем!
      Скоро КНДР испытает типо такой..!
      ОТДЕЛ
    3. НасРать Сегодня, 09:10
      Цитата: Чёрный
      Учитывая их менталитет и ....
      У немцев(японцев, англичан, французов... и т.д.) хреновый менталитет?

      Похоже у нас в 50-е годы был соответствующий менталитет, а к 90-м иссяк ..

      Доботяпов в руководстве страны нет - есть менталитет, и на оборот..
      НасРать
    4. хрыч Сегодня, 09:27
      Цитата: Чёрный
      Китайцы - молодцы.

      Так прямоточный воздушно-реактивный двигатель - самый простой на свете laughing там нет лопаток, там вообще ничего нет, форсунка подает топливо, в камеру, куда дует воздух, где кислород окислитель, не нужен компрессор, скорость создает давление ... И ВСЕ. Проблема гиперзвуковых летательных аппаратов в планере, на гиперзвуке воздушная среда действует, как твердая и именно рушит планер. Ладно там еще лететь по прямой, надо совершать маневры, в этом проблема, а движек тьфу, я его на кухне соберу laughing
      хрыч
      1. Чёрный Сегодня, 09:44
        Цитата: хрыч
        Цитата: Чёрный
        Китайцы - молодцы.

        Так прямоточный воздушно-реактивный двигатель - самый простой на свете laughing там нет лопаток, там вообще ничего нет, форсунка подает топливо, в камеру, куда дует воздух, где кислород окислитель, не нужен компрессор, скорость создает давление ... И ВСЕ. Проблема гиперзвуковых летательных аппаратов в планере, на гиперзвуке воздушная среда действует, как твердая и именно рушит планер. Ладно там еще лететь по прямой, надо совершать маневры, в этом проблема, а движек тьфу, я его на кухне соберу laughing

        Ну дык вперёд! ... собирай smile
        Чёрный
        1. хрыч Сегодня, 09:50
          Цитата: Чёрный
          Ну дык вперёд! ... собирай

          Наши уже Циркон доделывают, мой труд не оценят laughing А китайцы пусть поучатся с титаном работать, даже у юсовцев с этим проблема, наши уже на новый Ту-160 титан нарезают... Хотя на гиперзвуке титан греется, деформируется и даже трескается, не говоря об всяких авиационных алюминиевых сплавах. Думаю в Цирконе наши опять чем-нибудь удивят belay
          хрыч
      2. telobezumnoe Сегодня, 09:54
        там проблема в сверхзвуковом потоке в камере сгорания, обычные прямоточные двигатели действительно довольно просты, но что бы в камере сформировалось достаточное давление, используют либо твердотопливные ускорители либо ноухау как в блекберде двухрежимный двигатель. а вот тведотопливный.. по-моему это бред, в них окисолитель не берется из атмосферы.
        telobezumnoe
      3. APASUS Сегодня, 10:10
        Цитата: хрыч
        Так прямоточный воздушно-реактивный двигатель - самый простой на свете там нет лопаток, там вообще ничего нет, форсунка подает топливо, в камеру, куда дует воздух, где кислород окислитель, не нужен компрессор, скорость создает давление ... И ВСЕ

        Проблем там тоже хватает.Громадные напряжения ,температуры и давление .Двигатель работает в определенном режиме и для запуска его надо сперва разогнать ,потом двигатель вырабатывает сам себя.Поддержание факела там реально проблемы.У американцев первые двигатели не успевали навбрать скорость как разваливались от напряжения
        APASUS
  2. К-50 Сегодня, 09:15
    Китайские учёные проводят испытания прямоточного воздушно-реактивного двигателя, который, как заявлено, может быть использован и в самолётах J-20 – китайский вариант пятого поколения.
    Двигатель имеет относительно низкую стоимость, повышенную мощность и высокий для новых показателей мощности уровень управляемости.

    Вундерфавля за смешные деньги!! belay
    Не верю!!! negative
    К-50
  3. gridasov Сегодня, 09:25
    Мы живем в обществе скорее дезинформации или искаженных иллюзий , чем в обществе реальных событий и толерантных отношений. Поэтому , конечно на фоне того . что ни одна страна в мире не владеет технологиями полета на гиперскоростях . то можно нести всякую ахинею.. Во первых на прямоточном двигателе, в основе нельзя летать на гиперскорости . Этому есть несколько причин . Во первых для создания гиперскорости выхода потока из сопла , создающего тягу необходимо постоянно подпитывать это поток "энергией ". Значит ключевое противоречие , что на прямоточном двигателе невозможно создать запаса топлива на хоть сколь нибудь продолжительный полет . Во вторых ,в прямоточном двигателе невозможно создать механизм управления потоком для маневрирования ракетой в пространстве . Но главное в том , что никто не понимает как распределяется потенциал на корпусе ракеты по всем векторам азимута и в каких алгоритмах соотношения от изменяющихся условий и скорости полета. Поэтому господа китайцы откровенно врут и не смущаются.
    gridasov
    1. telobezumnoe Сегодня, 09:57
      энергия топлива уже не подходит? там проблема не в управляемости, а горения в сверхзвуковом потоке и управление им.. а управлять не сложно изменяя геометриб поверхности или газодинамические рули, многие ракеты пво гиперзвуковые, но твердотопливные, и там нет гпрвд, соответственно окислитель они содержат в составе смеси, а не берут из атмосферы, отсюда низкий удельный импульс по сравнению с жидкостными врд
      telobezumnoe
      1. gridasov Сегодня, 10:15
        В принципе стоит разобраться , что такое гиперскорость и какими свойствами определен процесс полета на таких скоростях. Лично я говорю о полете и возможности полета таким образом как это делают НЛО. К тому же во всех аспектах ускорения , торможения , маневренности , обеспечения жизнеспособности человека как физического организма при изменении вектора полета , обеспечении полета в различной плотности сред , совершенно других масштабов и массы и др.
        Вы абсолютно верно означили некоторые вопросы и проблематику. В частности проблема горения топлива при гиперскорости именно и решается тем , что по конструкции такой двигатель не может быть прямоточным . При этом совокупная энергия потока создающего тягу может быть на порядки выше за счет создания как продольного вектора направления этого удельного импульса так и по вектору спина всего этого потока . Кстати технология использования не просто окислителя . а совокупного компонента топлива из внешней среды и приведение его в состояние сверхвысокой плотности и уже из этого извлечение полезной энергии и является ключевой задачей двигателистов. И некоторые пути решения такой задачи уже есть.
        gridasov
  4. Чёрный Полковник Сегодня, 09:27
    двигатель имеет относительно низкую стоимость, повышенную мощность и высокий для новых показателей мощности уровень управляемости.
    Неуж то китайцы научились двигатели делать? Чего ж тогда в России двигло на свои истребители до сих пор покупают? А тут ещё и для 5-го поколения обещают.
    Чёрный Полковник
    1. рич Сегодня, 09:59
      Китайцы еще год назад сообщали о возможности создания прямоточного двигателя с детонационным горением в сверхзвуковой струе газа при использовании плазменных разрядов, возбужденных СВЧ-излученеим
      рич
    2. rudolff Сегодня, 10:06
      А чего же мы тогда сами закупали судовые газотурбинные на Украине, дизеля в Германии, азиподы в Финляндии? Причем, отмени сейчас санкции, мы те же MTU опять с удовольствием в Германии брать будем, потому как коломенские никакие и звать их никак. И авиационными не брезгуем. На каких сейчас летает Супер Джет и встал на крыло МС-21? На вертушках тоже не на всех отечественные. С ВНЭУ для ПЛ мы уже второй десяток лет головой в стену бьемся, а у китайцев в серии и уже второе поколение в разработке. Так что не все так однозначно. Китайцы быстро учатся и лет через пять-десять они у нас вообще ничего покупать не будут, кроме сырья.
      rudolff
  5. Altona Сегодня, 09:38
    Китайцы заявили, что могут делать двигатели для ракет. В то же время, оптимизаторы в России и политики в/на Украине успешно разваливают космическую отрасль. Совпадение? Не думаю.
    Altona
  6. yehat Сегодня, 09:54
    что-то я не въезжаю. речь о двигателе на твердом топливе и при этом говорят, что его можно применит на J-20
    как твердотопливный движок применим на самолете????
    или речь о сбрасываемом ускорителе?
    yehat
    1. telobezumnoe Сегодня, 10:06
      да бред какой то в конце написан, как и использование его на j20 твердотопливный двигатель прямоточный))
      telobezumnoe
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