Трофейные снайперские винтовки в Сирии: иранская, НАТОвская и самодельная Сегодня, 08:59 Эксклюзивное интервью снайпера Сирийских военных сил о винтовках захваченных у террористов. 0 Две винтовки двух Мировых войн «Трехлинейка» и все ее семейство Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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