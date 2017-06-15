10:22 15 июня

Трофейные снайперские винтовки в Сирии: иранская, НАТОвская и самодельная

Эксклюзивное интервью снайпера Сирийских военных сил о винтовках захваченных у террористов.




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