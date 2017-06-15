Очередная колонна с гуманитарным грузом направилась в Донбасс
Сегодня утром из Ростовской области в самопровозглашенные республики Донбасса отправлена 66-я автомобильная колонна с гуманитарной помощью, передает РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС России.
В 04.00 из Донского спасательного центра МЧС в поселке Ковалевка Ростовской области в сторону российско-украинской границы выехала колонна МЧС, которая везет более 500 тонн гуманитарной помощи, говорится в релизе.
Сообщается, что основную массу грузов составляют продуктовые наборы для детей и медикаменты.
«В дороге колонна разделится на две, одна из них проследует на пункт пропуска "Донецк", вторая – на "Матвеев курган", где все автомобили пройдут досмотр российскими и украинскими таможенниками. И только после этого они пересекут границу и продолжат движение в Донецк и Луганск», – отметили в ведомстве.
Гуманитарная помощь жителям ДНР и ЛНР осуществляется с августа 2014-го. За этот период МЧС России успешно доставило на территорию юго-востока Украины более 68 тысяч тонн гуманитарных грузов.
В 04.00 из Донского спасательного центра МЧС в поселке Ковалевка Ростовской области в сторону российско-украинской границы выехала колонна МЧС, которая везет более 500 тонн гуманитарной помощи, говорится в релизе.
Сообщается, что основную массу грузов составляют продуктовые наборы для детей и медикаменты.
«В дороге колонна разделится на две, одна из них проследует на пункт пропуска "Донецк", вторая – на "Матвеев курган", где все автомобили пройдут досмотр российскими и украинскими таможенниками. И только после этого они пересекут границу и продолжат движение в Донецк и Луганск», – отметили в ведомстве.
Гуманитарная помощь жителям ДНР и ЛНР осуществляется с августа 2014-го. За этот период МЧС России успешно доставило на территорию юго-востока Украины более 68 тысяч тонн гуманитарных грузов.
Использованы фотографии: http://obkon.ucoz.com
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