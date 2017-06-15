10:20 15 июня

Очередная колонна с гуманитарным грузом направилась в Донбасс

Сегодня утром из Ростовской области в самопровозглашенные республики Донбасса отправлена 66-я автомобильная колонна с гуманитарной помощью, передает РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС России.

Очередная колонна с гуманитарным грузом направилась в Донбасс


В 04.00 из Донского спасательного центра МЧС в поселке Ковалевка Ростовской области в сторону российско-украинской границы выехала колонна МЧС, которая везет более 500 тонн гуманитарной помощи, говорится в релизе.


Сообщается, что основную массу грузов составляют продуктовые наборы для детей и медикаменты.

«В дороге колонна разделится на две, одна из них проследует на пункт пропуска "Донецк", вторая – на "Матвеев курган", где все автомобили пройдут досмотр российскими и украинскими таможенниками. И только после этого они пересекут границу и продолжат движение в Донецк и Луганск», – отметили в ведомстве.

Гуманитарная помощь жителям ДНР и ЛНР осуществляется с августа 2014-го. За этот период МЧС России успешно доставило на территорию юго-востока Украины более 68 тысяч тонн гуманитарных грузов.

Использованы фотографии: http://obkon.ucoz.com
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Комментарии 5

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  1. Горный стрелок Сегодня, 09:12
    Насчёт досмотра туземными таможенниками - это как вообще организовано? Наша колонна при движении в Донецк заходит на укропскую таможню? Или ихние таможенники досматривают машины на границе ЛДНР? И почему они тогда не находят в них 100500 снарядов или вообще танки замаскированные? Не понимаю angry
    Горный стрелок
    1. AID.S Сегодня, 09:38
      Их таможенники досматривают на наших постах.
      AID.S
  2. ОТДЕЛ Сегодня, 09:13
    Значит скоро что то начнется....Хотя я бы предпочел , чтобы первая колонна такая шла!
    ОТДЕЛ
    1. рич Сегодня, 09:47
      ОТДЕЛ : Значит скоро что то начнется...

      Июль скоро начнется. И очередная 67-я автомобильная колонна с российской гуманитарной помощью
      рич
  3. APASUS Сегодня, 09:58
    Тихо как то проходит новость ,где доказательства того что Россия танки завозит и чеченцев,а вывозит обратно целые города?
    APASUS
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