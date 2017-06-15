10:18 15 июня

В американском порту Чарлстон спецслужбы ищут "грязную бомбу"

Срочные сообщения об эвакуации персонала и посетителей морского порта приходят из США. В средствах массовой информации сообщается о получении спецслужбами данных, согласно которым в одном из контейнеров, прибывших по морю в порт Чарлстон (Южная Каролина), может находиться опасный груз. По некоторым данным, речь может идти о взрывном устройстве или неустановленных боеприпасах.

CNN со ссылкой на береговую охрану сообщает, что портовые терминалы оцеплены сотрудниками полиции. В настоящее время в порту Чарлстона проводится исследование контейнеров на предмет нахождения в них взрывного устройства. При этом не отмечается, известно ли спецслужбам США о каком конкретно контейнере идёт речь. Если нет, то при учёте наличия в порту тысяч контейнеров, «исследование» может затянуться.

В американском порту Чарлстон спецслужбы ищут "грязную бомбу"



Через некоторое время после сообщений о поиске взрывного устройства американские СМИ опубликовали заявление одного из представителей береговой охраны. По его словам, спецслужбы заняты поисками «грязной бомбы». В заявлении говорится и о том, что предполагаемый контейнер находится на борту одного из судов, прибывших из Нью-Йорка. Речь может идти о корабле Maersk Memphis.

Сообщается, что в порту Чарлстона работают сотрудники ФБР и других спецведомств США.

Использованы фотографии: AP
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Комментарии 31

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  1. Тралл Сегодня, 09:19
    Американцы любую спецоперацию в шоу превращают.
    Что, либо мешает её проведению, либо после безрезультативного "пшика" в итоге, вынуждает самих же потом некреативно оправдываться.
    Тралл
    1. Владимир 38 Сегодня, 09:27
      Цитата: Тралл
      Что, либо мешает её проведению, либо после безрезультативного "пшика" в итоге, вынуждает самих же потом некреативно оправдываться.

      Да просто объявят опять что русский след есть.. Вот и смысл шоу
      Владимир 38
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:41
        Ну вот и до США волна начала докатываться...! Хотя вчера статья была здесь (хитрая) об обнаружении на Севере высокотоксичных бочках с ракетным топливом (якобы бесхозным..) !
        Понятно кого могут обвинить голословно..?
        ОТДЕЛ
        1. хрыч Сегодня, 10:11
          Цитата: ОТДЕЛ
          Ну вот и до США волна начала докатываться...!

          "Грязная бомба" - журналистская чушь, хотя таковая всеж имеется и называется она кобальтовая, правда к ней прилагается ядерный заряд laughing
          хрыч
      2. рич Сегодня, 09:43
        Владимир, похоже что Вы чертовски правы. В 2015 году The Washington Free Beacon выдал следующую информацию: - "В телерепортажах НТВ и Первого канала 9 ноября 2015 года с совещания о развитии военно-промышленного комплекса с участием президента Путина показали концепцию и сроки реализации разработки системы "Статус-6". Назначение системы - "поражение важных объектов экономики противника в районе побережья и нанесение гарантированного неприемлемого ущерба территории страны путем создания зон обширного радиоактивного заражения, непригодных для осуществления в этих зонах военной, хозяйственно-экономической и иной деятельности в течение длительного времени".
        Привел всего один абзац из статьи, остальное по правилам ВО нельзя.
        Не ходи к гадалке опять будут искать русский след и привяжут эту статью 2х-летней давности к событиям в Чарлстоне
        ссылка на статью The Washington Free Beacon http://maxpark.com/community/4109/content/4825234
        рич
        1. Владимир 38 Сегодня, 10:05
          Демократам сейчас очень выгодно для внутриполитических своих баталий обвинять Россию во всем. Убивают двух зайцев Трампа валят и связывают ему руки и заодно нас пытаются поломать. И к сожалению,у них это очень хорошо получается. Уже одобрен конгрессом законопроект, согласно которому нас вообще лишают дешевых кредитов. В добавок дешевеет нефть, как некоторые считают, к августу она будет стоить 40$. В этом случае Силуанов окажется прав и резервный фонд у нас к концу этого года закончится.Учитывая, что в 18 у нас выборы президента, то я не сомневаюсь, что оные сделают все, что бы рубль обвалился в очередной раз. Так что, к концу года доллар будет стоить 70-80 руб. Что еще сильнее ударит по потребительской корзине, народу будет тяжело. При этом, мы видим, что правительство работает так же расслаблено, как и при 100$ за бочку. В совокупности данные факторы вызывают у меня большой пессимизм в отношении будущего.
          Владимир 38
    2. сибиралт Сегодня, 09:46
      "Бабушка, отложите вязанье, научи танцевать чарлстон". Пусть ищут, после того как найдут. bully
      сибиралт
  2. Александр романов Сегодня, 09:19
    По его словам, спецслужбы заняты поисками «грязной бомбы»
    А наидут мусор из Львова..
    Александр романов
    1. Тралл Сегодня, 09:23
      Или русские "подотрут" свои следы, "отмыв" бомбу от грязи laughing
      Тралл
      1. Александр романов Сегодня, 09:24
        Цитата: Тралл
        Или русские "подотрут" свои следы, "отмыв" бомбу от грязи

        Львовский мусор и "грязная бомба" -это одно и тоже .
        Александр романов
        1. Тралл Сегодня, 09:25
          Мусор из Львова теперь по безвизу в Европу вывозится smile
          Тралл
        2. роман66 Сегодня, 09:36
          львовский мусор - это об укрополицаях?
          роман66
  3. игорка357 Сегодня, 09:24
    А не начало ли это провокации?
    игорка357
    1. Тралл Сегодня, 09:27
      Цитата: игорка357
      А не начало ли это провокации?

      Думаете, Трампу пора опять разворачивать авианосцы? smile
      Тралл
      1. роман66 Сегодня, 09:58
        понять бы куда, а то опять не туда поплывут
        роман66
    2. andj61 Сегодня, 09:37
      Цитата: игорка357
      А не начало ли это провокации?

      Получило ФБР некую информацию о возможности нахождения некоего взрывного устройства в контейнере - и тут же распространила эту новость на весь мир!
      Ещё ничего не сделано, ничего не нашли, даже не удостоверились в реальности угрозы, а уже весь мир знает про неутомимых и вездесущих фэбээровцах! fellow
      Дело Гувера живёт и побеждает - точно так же в своё время были распиарены "достижения" ФБР и лично главы ФБР Гувера в деле борьбы с грабителями банков типа Бони и Клайда. hi
      andj61
    3. Silver Fox_2 Сегодня, 09:42
      На 9\11 похоже ! Я тоже так подумал для начала войны с Северной Корей или Ираном
      Silver Fox_2
  4. san4es Сегодня, 09:24
    ...Ищите-ищите...Их там много

    Maersk Memphis : длина 300, ширина 40, осадка 14,52 м,, DWТ 85 000 т
    san4es
  5. Рабинович_007 Сегодня, 09:26
    Азиз , батарейка села.
    Рабинович_007
  6. inkass_98 Сегодня, 09:29
    Должны найтись либо удостоверение генарала КГБ с подписью Террана либо фотография Ким Ир Сена с надписью "Любимому внуку от дедушки"
    inkass_98
    1. iliitchitch Сегодня, 09:57
      Цитата: inkass_98
      Должны найтись либо удостоверение генарала КГБ с подписью Террана либо фотография Ким Ир Сена с надписью "Любимому внуку от дедушки"


      Это внутри бомбы . Бомба в балалайке , балалайка в бочке "столичной" из-под токсичных отходов , бочка в большом китайском плюшевом медведе , медведь в контейнере с сирийскими плюшевыми слонами , судно под флагом ирана . Америга в опасности . Всё , повод для наезда есть на всех .
      Жалко мне этих убогих , ну ведь треснет же пуп . Репа-то уж давно треснула , хоть свой пуп пожалейте . Не ? Ну , тогда звиняйте ...
      iliitchitch
  7. Доктор Бармалей Сегодня, 09:33
    В американском порту Чарлстон спецслужбы ищут "грязную бомбу"


    Гуманитарная помощь от ИГИЛ, что непонятного?
    Что касается грязи, то тряпку в руки и вперед...
    Доктор Бармалей
  8. Suharik.inline Сегодня, 09:33
    Глупость и фейк по моему мнению.
    В заявлении говорится и о том, что предполагаемый контейнер находится на борту одного из судов, прибывших из Нью-Йорка.
    Население Нью-Йорка 8 405 837 чел.
    Население Чарльстоуна 127 999.
    Если бы это была правда, то логики нет вообще ни какой.
    Suharik.inline
    1. APASUS Сегодня, 09:48
      Цитата: Suharik.inline
      Если бы это была правда, то логики нет вообще ни какой.

      Логика в нагнетании обстановки!
      Могу только предположить, что найдут в контейнере фонящий станок,рентген из России или Китая где применяется промышленные излучатели,будет объявлено о возможности его использования для взрыва .Дальше больше ,истерия поможет принять очередные санкции против России или наложить запрет на определенного вид оборудования из Китая.
      APASUS
    2. Aroma77 Сегодня, 09:53
      Логика есть в возможной провокации. Может еще и фейрверк устроят..но небольшой. Потом обвинят Иран или КНДР...хотя с заявлениями об ужесточение санкций против России, не исключено, что найдут и российский след.)) посмотрим...действительно шоу.
      Aroma77
  9. Толстоевский Сегодня, 09:49
    неужто чистые бомбы закончились?
    Толстоевский
    1. роман66 Сегодня, 10:00
      ээээ, чистую не всякий сделает! а грязную - почитай любой хулиган с парой кг плутония
      роман66
  10. Рабинович_007 Сегодня, 09:54
    С другой стороны хорошо что СМИ работают и всё сообщается. Чернобыль даже когда бомбанул, молчали.
    Рабинович_007
    1. KondratKo Сегодня, 10:13
      Только вот стоит-ли этим СМИ (средствам массовой агитации и дезинформации) верить? Инфы в уши и глаза жителей планеты ежедневно льётся куча мегатонн, и найти в этой помойке "правдивых новостей" крупицу истины бывает порой не реально, что в этом хорошего? Люди уже тупо не верят ничему тому, что пишут и говорят в СМИ...
      KondratKo
  11. ЗЛУН Сегодня, 09:54
    Да они просто проверяют сколько калибров им Россия подкинула непосредственно на территорию.
    О чем речь еще может быть.

    Все забыли о CLUB, размещение в обычном морском контейнере.
    ЗЛУН
  12. Старый26 Сегодня, 10:05
    Кстати, а матча по американскому футболу или бейсболу там в ближайшее время не предвидится? С посещением этого матча президентом США?
    А то это до чертиков напоминает сюжет романа Тома Кленси "Все страхи мира"
    Старый26
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