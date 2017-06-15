В американском порту Чарлстон спецслужбы ищут "грязную бомбу"

Срочные сообщения об эвакуации персонала и посетителей морского порта приходят из США. В средствах массовой информации сообщается о получении спецслужбами данных, согласно которым в одном из контейнеров, прибывших по морю в порт Чарлстон (Южная Каролина), может находиться опасный груз. По некоторым данным, речь может идти о взрывном устройстве или неустановленных боеприпасах.CNN со ссылкой на береговую охрану сообщает, что портовые терминалы оцеплены сотрудниками полиции. В настоящее время в порту Чарлстона проводится исследование контейнеров на предмет нахождения в них взрывного устройства. При этом не отмечается, известно ли спецслужбам США о каком конкретно контейнере идёт речь. Если нет, то при учёте наличия в порту тысяч контейнеров, «исследование» может затянуться.Через некоторое время после сообщений о поиске взрывного устройства американские СМИ опубликовали заявление одного из представителей береговой охраны. По его словам, спецслужбы заняты поисками «грязной бомбы». В заявлении говорится и о том, что предполагаемый контейнер находится на борту одного из судов, прибывших из Нью-Йорка. Речь может идти о корабле Maersk Memphis.Сообщается, что в порту Чарлстона работают сотрудники ФБР и других спецведомств США.