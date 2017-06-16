От Чубайса до блокчейна
Кремль сделал немало попыток преуспеть технологически: тут и «Роснано» г-на Чубайса, и инновационный центр «Сколково», и приобретение доли в компании «Hyperloop». После случаев коррупции либо неудач с затеянными проектами, отмечают западные аналитики, нефтезависимые русские решили сделать своим приоритетом технологию блокчейн.
После ряда неудач и случаев с разворовыванием средств, к примеру, в инновационном центре «Сколково», как напоминают некоторые иностранные аналитики, русские решили сделать ставку на технологию блокчейн (blockchain).
Нет, это не изобретение сколковских учёных и не открытие специалистов из «Роснано», и даже не кража идеи русскими хакерами у хакеров китайских.
«Блокчейн» — это лишь цепочка блоков транзакций. Название пришло в английский, а затем в русский язык от термина, которым назвали распределённую базу данных криптовалюты «биткоин». Особенность блокчейна в том, что любая транзакция считается достоверной и может быть проверена: каждая группа транзакций записывается в блочную структуру. Следующий блок в цепочке (chain — цепь) содержит информацию о предыдущем блоке. Блоки выстраиваются в единую цепь, содержащую ведения обо всех совершённых в базе операциях.
Сказанное не означает, что блокчейн должен непременно ассоциироваться с биткоином. Если второе — криптовалюта, то первое — инструмент для операций. И он не обязательно используется для сопровождения операций с биткоинами. Области применения блокчейна — любые сделки, и банки в мире интересуются этой технологией уже с прошлого года. Известно, к примеру, что осенью «Bank of America» на пару с «Microsoft» заявил о старте разработки финансовой блокчейн-платформы.
Затем Европарламент задумался о реализации выборов в органы государственной власти с помощью технологии блокчейн.
Русские тоже не отстают.
Центробанк РФ в сотрудничестве с крупными банками страны создал платформу «Мастерчейн». Её цель — повысить прозрачность и эффективность существующих финансовых систем. Опрошенные РИА «Новости» российские банкиры позитивно восприняли запуск мастерчейна.
Мастерчейн использует технологию распределённых реестров и позволяет проводить онлайн-платежи, оперативно подтверждая актуальность данных о клиенте или сделке. Также мастерчейн умеет быстро создавать финансовые сервисы. Наконец, технология ускоряет обмен информацией между контрагентами и обеспечивает соответствующий уровень доверия. В дальнейшем предполагается рассмотреть вопрос использования прототипа мастерчейна как составной части финансовой инфраструктуры нового поколения, отметила зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.
В создании технологии приняли участие Сбербанк, «Альфа-банк», банк «Открытие» и др. В банке «Открытие» сказали корреспонденту, что мастерчейн знаменует новый рубеж в области технологий: «Мы подошли к рубежу технологической возможности реализации переиспользования результатов идентификации клиента одного банка другим банком без необходимости визита в офис. По сути, система даёт технологическую возможность записать событие, что один банк провёл идентификацию, а другой может этот результат переиспользовать и принять данные клиента уже через цифровой канал (например, через мобильное приложение)».
Правда, для выхода на промышленную эксплуатацию этого решения придётся вносить изменения в российское законодательство, напомнили в «Открытии».
С коллегами согласен глава банка «Югра» Алексей Нефедов. Он считает преждевременным говорить о широком внедрении мастерчейна: «Мы внимательно следим за тем, как развивается этот проект, и безусловно, это первый шаг на пути развития новой банковской инфраструктуры. Однако пока рано говорить о его широком внедрении».
Ранее, напоминает агентство, глава Сбербанка Герман Греф неоднократно высказывался за государственную поддержку развития прорывной технологии блокчейн в РФ.
Некоторые иностранные обозреватели даже считают, что эта технология поможет России ликвидировать отставание от развитых экономик мира.
Впрочем, своё мнение они высказывают очень осторожно, перечисляя предыдущие российские технологические затеи и провалы, которым сопутствовала пресловутая коррупция.
Как пишет В. Бенделла на сайте «The CoinTelegraph» , русские могут сделать своим важнейшим приоритетом распределённые технологии блочных цепей. Похоже, что за последнее время блокчейн попал «в верхнюю часть списка приоритетов» в России, считает Бенделла.
Создатель платформы «Ethereum» В. Бутерин (Vitalik Buterin) недавно беседовал с самим Путиным. И российский президент, как представляется аналитику, одобрил идеи применения блокчейна в России. И немудрено: русские ищут нечто такое, что могло бы дать «один ответ многим бедам, преследующим Россию».
Экономика России, напоминает автор, слишком зависима от нефти, и это мешает рублю стать стабильной валютой. Колеблется цена барреля нефти — дёргается и курс российского рубля.
Чтобы противостоять столь сильной зависимости от экспорта энергоносителей, русские давно стремятся диверсифицировать экономику и монополизировать те новые области, которые ещё не заняли доминирующие сверхдержавы — Китай и Соединённые Штаты.
Впрочем, весь тот технический и технологический опыт, который наработали до сих пор русские, автор называет строительством «потёмкинских деревень».
В 2007 правительство России сделало выбор в пользу нанотехнологий. Руководство госкорпорацией «Роснано» принял бывший глава президентской администрации Анатолий Чубайс.
«На протяжении многих лет», с иронией пишет обозреватель, это предприятие вкладывалось «в различные проекты», но до сих пор у нанотехнологов не появилось ничего такого, на что Россия могла бы сделать ставку.
Следующая «крупная попытка» — создание в России инновационного центра «Сколково» (2009 год). Это своего рода технологический инкубатор «мирового класса». В России думали, что «Сколково» станет «одним из главных конкурентов Silicon Valley в области IT, биотехнологий, космической, ядерной промышленности и энергетической эффективности».
Однако этот «амбициозный план» столкнулся с массовой утечкой кадров и коррупцией. «Инкубатор» попал лишь на тринадцатое место в рейтинге «Compass Global Startup Ecosystem», то есть остался далеко позади ведущих инновационных центров.
В Кремле не прекратили искать возможности для технологического скачка, чтобы ликвидировать разрыв между Россией и более развитыми экономиками. Поиск идей возобновился, когда Путин снова стал президентом (в 2012 году).
К примеру, российские инвесторы проявили большой интерес к проекту «Hyperloop» (своего рода поезд в трубе, который может достигать скорости в 1000 километров в час).
Инвестиционный фонд Российской Федерации даже приобрёл небольшую долю в компании «Hyperloop». Но этот проект не включил Россию в свой список приоритетов и предпочёл сосредоточить внимание на других регионах: например, на Объединённых Арабских Эмиратах.
И вот теперь — «Ethereum».
Бутерин предложил Путину возможность использования цепочек блоков транзакций в российских государственных и финансовых секторах с целью обеспечения её прозрачности и создания антикоррупционных возможностей. Путин, как предполагает В. Бенделла, вроде бы одобрил эту идею: ведь Россия могла бы стать первой страной, развившей свою собственную цифровую валюту. «Возможно, — пишет аналитик, —этот шаг уже находится в процессе создания».
Блокчейн, пусть даже в виде национального эксперимента, мог бы открыть ту запертую дверь, за которой страна увидит передовые технологии и сумеет воспользоваться полученным импульсом.
«Было бы интересно узнать, как Путин на самом деле воспринял идею Бутерина вне контекста пиар-стратегии Кремля и что будет сделано после их встречи», — размышляет автор.
Сверхдержавы, разумеется, будут внимательно отслеживать всё, что начнёт делать Россия, — всё, что может дать ей значительные преимущества, отмечает аналитик.
Предположения В. Бенделлы о запуске русскими как специальной технологии, так и своей криптовалюты, имеющей хождение при помощи блокчейна, появились не на пустом месте.
Центробанк планирует создать в России национальную виртуальную валюту, сообщила 2 июня зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.
«До виртуальной национальной валюты мы точно дойдём. Над этим мы уже начали работать», — цитирует чиновницу РИА «Новости» .
«На самом деле все регуляторы пришли к мысли, что, безусловно, национальную виртуальную валюту делать надо. Это будущее. Вопрос конкретного времени», — пояснила она.
Ранее, добавим, та же Скоробогатова сообщила о подготовке Банком России варианта нормативных документов по налогообложению криптовалют, в том числе биткоина. Об этом она заявила на заседании рабочей группы в Госдуме.
«Наше предложение — относить к цифровому товару, применять законодательство с определёнными уточнениями в части налогов, контроля и отчётности как к цифровому товару», — пояснила Скоробогатова. По её словам, предложение поддержали все министерства и ведомства.
«Я думаю, что мы через месяц дадим вам вариант нормативных документов, как и где это нужно прописывать, если вы нас поддержите, потому что объёмы становятся уже большими даже по сравнению с прошлым годом. Люди, если они этим занимаются, должны за это платить деньги. А мы должны чётко понимать, как мы контролируем эту деятельность»,— приводит слова зампреда ЦБ сайт «Банкир.ру» .
В заключение отметим, что другие страны тоже не спят. На днях в Нацбанке Украины (НБУ) сообщили, что рассматривают возможность создания электронного аналога гривны с использованием технологии блокчейн. Соответствующая возможность рассматривается в рамках проекта «Cashless еconomy» («Экономика без наличных»). «Анализируются возможности использования технологий блокчейн для внедрения инновационной, высокозащищённой, эффективной и гибкой платформы, призванной удовлетворить потребности платёжного рынка страны и решить проблемные вопросы в сфере безналичного оборота средств на Украине. Сейчас НБУ работает над возможностью создания такого программно-технологического решения», — цитирует сообщение Нацбанка «РБК» .
Что касается упомянутых В. Бенделлой сверхдержав, то Народный банк Китая тоже рассматривает возможность запуска собственной криптовалюты. Пробные шаги в этом направлении уже сделаны, напоминает vestifinance.ru . На хождение же биткоина в КНР наложены ограничения.
Изначально, заметим, биткоин задумывался как «децентрализованная» валюта: единого администратора над ним нет. Похоже, государства решили прибрать идею к рукам: «централизовать» криптовалюты и обложить налогами. Идея единой глобальной криптовалюты таким образом может быть похоронена: каждое государство желает «выпускать» непременно свою собственную виртуальную денежку.
После ряда неудач и случаев с разворовыванием средств, к примеру, в инновационном центре «Сколково», как напоминают некоторые иностранные аналитики, русские решили сделать ставку на технологию блокчейн (blockchain).
Нет, это не изобретение сколковских учёных и не открытие специалистов из «Роснано», и даже не кража идеи русскими хакерами у хакеров китайских.
«Блокчейн» — это лишь цепочка блоков транзакций. Название пришло в английский, а затем в русский язык от термина, которым назвали распределённую базу данных криптовалюты «биткоин». Особенность блокчейна в том, что любая транзакция считается достоверной и может быть проверена: каждая группа транзакций записывается в блочную структуру. Следующий блок в цепочке (chain — цепь) содержит информацию о предыдущем блоке. Блоки выстраиваются в единую цепь, содержащую ведения обо всех совершённых в базе операциях.
Сказанное не означает, что блокчейн должен непременно ассоциироваться с биткоином. Если второе — криптовалюта, то первое — инструмент для операций. И он не обязательно используется для сопровождения операций с биткоинами. Области применения блокчейна — любые сделки, и банки в мире интересуются этой технологией уже с прошлого года. Известно, к примеру, что осенью «Bank of America» на пару с «Microsoft» заявил о старте разработки финансовой блокчейн-платформы.
Затем Европарламент задумался о реализации выборов в органы государственной власти с помощью технологии блокчейн.
Русские тоже не отстают.
Центробанк РФ в сотрудничестве с крупными банками страны создал платформу «Мастерчейн». Её цель — повысить прозрачность и эффективность существующих финансовых систем. Опрошенные РИА «Новости» российские банкиры позитивно восприняли запуск мастерчейна.
Мастерчейн использует технологию распределённых реестров и позволяет проводить онлайн-платежи, оперативно подтверждая актуальность данных о клиенте или сделке. Также мастерчейн умеет быстро создавать финансовые сервисы. Наконец, технология ускоряет обмен информацией между контрагентами и обеспечивает соответствующий уровень доверия. В дальнейшем предполагается рассмотреть вопрос использования прототипа мастерчейна как составной части финансовой инфраструктуры нового поколения, отметила зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.
В создании технологии приняли участие Сбербанк, «Альфа-банк», банк «Открытие» и др. В банке «Открытие» сказали корреспонденту, что мастерчейн знаменует новый рубеж в области технологий: «Мы подошли к рубежу технологической возможности реализации переиспользования результатов идентификации клиента одного банка другим банком без необходимости визита в офис. По сути, система даёт технологическую возможность записать событие, что один банк провёл идентификацию, а другой может этот результат переиспользовать и принять данные клиента уже через цифровой канал (например, через мобильное приложение)».
Правда, для выхода на промышленную эксплуатацию этого решения придётся вносить изменения в российское законодательство, напомнили в «Открытии».
С коллегами согласен глава банка «Югра» Алексей Нефедов. Он считает преждевременным говорить о широком внедрении мастерчейна: «Мы внимательно следим за тем, как развивается этот проект, и безусловно, это первый шаг на пути развития новой банковской инфраструктуры. Однако пока рано говорить о его широком внедрении».
Ранее, напоминает агентство, глава Сбербанка Герман Греф неоднократно высказывался за государственную поддержку развития прорывной технологии блокчейн в РФ.
Некоторые иностранные обозреватели даже считают, что эта технология поможет России ликвидировать отставание от развитых экономик мира.
Впрочем, своё мнение они высказывают очень осторожно, перечисляя предыдущие российские технологические затеи и провалы, которым сопутствовала пресловутая коррупция.
Как пишет В. Бенделла на сайте «The CoinTelegraph» , русские могут сделать своим важнейшим приоритетом распределённые технологии блочных цепей. Похоже, что за последнее время блокчейн попал «в верхнюю часть списка приоритетов» в России, считает Бенделла.
Создатель платформы «Ethereum» В. Бутерин (Vitalik Buterin) недавно беседовал с самим Путиным. И российский президент, как представляется аналитику, одобрил идеи применения блокчейна в России. И немудрено: русские ищут нечто такое, что могло бы дать «один ответ многим бедам, преследующим Россию».
Экономика России, напоминает автор, слишком зависима от нефти, и это мешает рублю стать стабильной валютой. Колеблется цена барреля нефти — дёргается и курс российского рубля.
Чтобы противостоять столь сильной зависимости от экспорта энергоносителей, русские давно стремятся диверсифицировать экономику и монополизировать те новые области, которые ещё не заняли доминирующие сверхдержавы — Китай и Соединённые Штаты.
Впрочем, весь тот технический и технологический опыт, который наработали до сих пор русские, автор называет строительством «потёмкинских деревень».
В 2007 правительство России сделало выбор в пользу нанотехнологий. Руководство госкорпорацией «Роснано» принял бывший глава президентской администрации Анатолий Чубайс.
«На протяжении многих лет», с иронией пишет обозреватель, это предприятие вкладывалось «в различные проекты», но до сих пор у нанотехнологов не появилось ничего такого, на что Россия могла бы сделать ставку.
Следующая «крупная попытка» — создание в России инновационного центра «Сколково» (2009 год). Это своего рода технологический инкубатор «мирового класса». В России думали, что «Сколково» станет «одним из главных конкурентов Silicon Valley в области IT, биотехнологий, космической, ядерной промышленности и энергетической эффективности».
Однако этот «амбициозный план» столкнулся с массовой утечкой кадров и коррупцией. «Инкубатор» попал лишь на тринадцатое место в рейтинге «Compass Global Startup Ecosystem», то есть остался далеко позади ведущих инновационных центров.
В Кремле не прекратили искать возможности для технологического скачка, чтобы ликвидировать разрыв между Россией и более развитыми экономиками. Поиск идей возобновился, когда Путин снова стал президентом (в 2012 году).
К примеру, российские инвесторы проявили большой интерес к проекту «Hyperloop» (своего рода поезд в трубе, который может достигать скорости в 1000 километров в час).
Инвестиционный фонд Российской Федерации даже приобрёл небольшую долю в компании «Hyperloop». Но этот проект не включил Россию в свой список приоритетов и предпочёл сосредоточить внимание на других регионах: например, на Объединённых Арабских Эмиратах.
И вот теперь — «Ethereum».
Бутерин предложил Путину возможность использования цепочек блоков транзакций в российских государственных и финансовых секторах с целью обеспечения её прозрачности и создания антикоррупционных возможностей. Путин, как предполагает В. Бенделла, вроде бы одобрил эту идею: ведь Россия могла бы стать первой страной, развившей свою собственную цифровую валюту. «Возможно, — пишет аналитик, —этот шаг уже находится в процессе создания».
Блокчейн, пусть даже в виде национального эксперимента, мог бы открыть ту запертую дверь, за которой страна увидит передовые технологии и сумеет воспользоваться полученным импульсом.
«Было бы интересно узнать, как Путин на самом деле воспринял идею Бутерина вне контекста пиар-стратегии Кремля и что будет сделано после их встречи», — размышляет автор.
Сверхдержавы, разумеется, будут внимательно отслеживать всё, что начнёт делать Россия, — всё, что может дать ей значительные преимущества, отмечает аналитик.
Предположения В. Бенделлы о запуске русскими как специальной технологии, так и своей криптовалюты, имеющей хождение при помощи блокчейна, появились не на пустом месте.
Центробанк планирует создать в России национальную виртуальную валюту, сообщила 2 июня зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.
«До виртуальной национальной валюты мы точно дойдём. Над этим мы уже начали работать», — цитирует чиновницу РИА «Новости» .
«На самом деле все регуляторы пришли к мысли, что, безусловно, национальную виртуальную валюту делать надо. Это будущее. Вопрос конкретного времени», — пояснила она.
Ранее, добавим, та же Скоробогатова сообщила о подготовке Банком России варианта нормативных документов по налогообложению криптовалют, в том числе биткоина. Об этом она заявила на заседании рабочей группы в Госдуме.
«Наше предложение — относить к цифровому товару, применять законодательство с определёнными уточнениями в части налогов, контроля и отчётности как к цифровому товару», — пояснила Скоробогатова. По её словам, предложение поддержали все министерства и ведомства.
«Я думаю, что мы через месяц дадим вам вариант нормативных документов, как и где это нужно прописывать, если вы нас поддержите, потому что объёмы становятся уже большими даже по сравнению с прошлым годом. Люди, если они этим занимаются, должны за это платить деньги. А мы должны чётко понимать, как мы контролируем эту деятельность»,— приводит слова зампреда ЦБ сайт «Банкир.ру» .
В заключение отметим, что другие страны тоже не спят. На днях в Нацбанке Украины (НБУ) сообщили, что рассматривают возможность создания электронного аналога гривны с использованием технологии блокчейн. Соответствующая возможность рассматривается в рамках проекта «Cashless еconomy» («Экономика без наличных»). «Анализируются возможности использования технологий блокчейн для внедрения инновационной, высокозащищённой, эффективной и гибкой платформы, призванной удовлетворить потребности платёжного рынка страны и решить проблемные вопросы в сфере безналичного оборота средств на Украине. Сейчас НБУ работает над возможностью создания такого программно-технологического решения», — цитирует сообщение Нацбанка «РБК» .
Что касается упомянутых В. Бенделлой сверхдержав, то Народный банк Китая тоже рассматривает возможность запуска собственной криптовалюты. Пробные шаги в этом направлении уже сделаны, напоминает vestifinance.ru . На хождение же биткоина в КНР наложены ограничения.
Изначально, заметим, биткоин задумывался как «децентрализованная» валюта: единого администратора над ним нет. Похоже, государства решили прибрать идею к рукам: «централизовать» криптовалюты и обложить налогами. Идея единой глобальной криптовалюты таким образом может быть похоронена: каждое государство желает «выпускать» непременно свою собственную виртуальную денежку.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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