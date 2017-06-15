В Малайзии потеряна связь с экипажем самолёта ВВС

Телеканал CNA информирует о том, что сегодня была потеряна связь диспетчеров на земле с самолётом ВВС Малайзии. Известно о том, что самолёт вылетел с авиабазы Куантан примерно в 6:00 (мск) - 11:00 по местному времени. Через полчаса полёта связь с самолётом была потеряна. В тот момент он находился в районе административной границы провинций Паханг и Теренггану.Местные СМИ сообщают о том, что связь пропала с самолётом королевских ВВС Малайзии Hawk108. Это экспортная версия, созданная в 90-е годы специально для малайзиской военной авиации. Самолёты такого типа создавались британской компанией BAE Systems.В район пропажи самолёта с экранов радаров выдвинулись поисково-спасательные бригады. Используются вертолёты для мониторинга местности с воздуха.Информация уточняется.Напомним, что чуть более недели назад (7 июня) потерпел крушение транспортный самолёт ВВС Мьянмы. Он упал в море. В результате крушения погибли более 120 человек, находившихся на борту.