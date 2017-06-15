10:19 15 июня

В Малайзии потеряна связь с экипажем самолёта ВВС

Телеканал CNA информирует о том, что сегодня была потеряна связь диспетчеров на земле с самолётом ВВС Малайзии. Известно о том, что самолёт вылетел с авиабазы Куантан примерно в 6:00 (мск) - 11:00 по местному времени. Через полчаса полёта связь с самолётом была потеряна. В тот момент он находился в районе административной границы провинций Паханг и Теренггану.

Местные СМИ сообщают о том, что связь пропала с самолётом королевских ВВС Малайзии Hawk108. Это экспортная версия, созданная в 90-е годы специально для малайзиской военной авиации. Самолёты такого типа создавались британской компанией BAE Systems.

В Малайзии потеряна связь с экипажем самолёта ВВС



В район пропажи самолёта с экранов радаров выдвинулись поисково-спасательные бригады. Используются вертолёты для мониторинга местности с воздуха.

Информация уточняется.

Напомним, что чуть более недели назад (7 июня) потерпел крушение транспортный самолёт ВВС Мьянмы. Он упал в море. В результате крушения погибли более 120 человек, находившихся на борту.


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Комментарии 3

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  1. Владимир 38 Сегодня, 10:07
    На малазийцах опыты что ли проводят, что то часто связь у них с пилотами пропадает..
    Владимир 38
    1. сибиралт Сегодня, 10:17
      Невезуха полная. Людей жалко. Может к ним "бермудский треугольник" передвинули?
      сибиралт
  2. Воля Сегодня, 10:16
    Что так Малайзии не везет?
    Воля
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