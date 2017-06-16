Трамп пришёл разделять и властвовать
CNN уволила уже двоих своих телеведущих, оскорбивших в эфире президента Трампа. Первой жертвой цензуры пала Кэти Гриффин с муляжом отрезанной головы президента, второй стал Реза Аслан, назвавший Трампа «позором нации». Вот что Бильдерберг животворящий с редакционной политикой независимых частных СМИ делает.
В статье «Европейская демократия: game over» обращалось внимание на то, что Бильдербергский клуб в Шантильи не нашёл консенсуса, скорее всего, по Трампу, поэтому импичмент Трампу не угрожает: разделившийся клуб для него не опасен. Цензоры CNN участвовали в этом заседании, и вот мы видим результаты.
Вслед за CNN экс-директор ФБР Джеймс Коми, уволенный Трампом за «утрату доверия», не оправдал возлагавшихся на него надежд по поводу импичмента президента. Никаких убийственных показаний против Трампа в Сенате Коми не дал, информационная бомба не взорвалась. Заговора Трампа с Россией не было, воспрепятствования правосудию тоже не было. Fox News вообще грудью встал на защиту президента: «Показания Коми раскрыли самую масштабную ложь СМИ и Трампе и России, дело о заговоре с Россией не велось, но очерняли президента».
Вообще, Коми своей противоречивостью напоминает фигуру нашего Керенского, и тем, что так же любит производить впечатление на публику, хотя это совсем не к лицу руководителю спецслужбы. Керенский сначала поддержал генерала Корнилова, а потом его предал, Коми почему-то поддержал Трампа в критический выборный момент, а потом почему-то его предал. Это признак революционной ситуации в стране, когда всё неустойчиво, противоречиво. Напомним: по мнению экс-госсекретаря США и сооснователя Бильдерберга Генри Киссинджера, в Америке идёт «внутренняя революция».
Джеймс Коми настолько заигрался, что дал показания против себя самого: объявил, что именно он является источником ряда конфиденциальных утечек в прессу, и теперь Трамп обещает отомстить ему встречным судебным иском. Выступая на митинге своих сторонников в Вашингтоне, Трамп заявил, что находится в медиа осаде, но непременно победит. И начнёт побеждать, видимо, с Коми.
С очередным абсурдным заявлением выступила американская пресса, будто в этих сенатских юридических ристалищах побеждает не Трамп, не правосудие, но Россия. Потому что вера в американскую демократию подорвана, она в хаосе, буквально валяется в грязи, а это выгодно Путину. Неужели Россия виновата и в этом, стоит ещё и за спиной Джеймса Коми?
При всей абсурдности, это заявление не лишено смысла: таким образом, русскую карту начинают использовать для прекращения либеральной истерики и нападок на президента Трампа, поскольку они дискредитирует «американскую демократию». Между прочим, здесь повторяют Путина, который давно сказал, что антитрамповская истерия наносит ущерб доброму имени Америки.
Что же происходит в Америке? Как мы помним, обамовский Вашингтон ставил своей целью «продвижение в мире либеральной демократии», то есть стремился установить прямое «демократическое» господство над всем миром, включая Россию, Китай, Иран и так далее. Поэтому Обама всегда и везде проводил политику «кнута и пряника», в частности, пошёл на заключение большой «ядерной» сделки с Ираном: она создавала предпосылки не только для нормализации отношений между Западом, Арабским миром и Ираном, но и мягкого давления на Иран, аналогичного давлению на СССР, с теми же последствиями. Поскольку военный разгром Ирана был признан делом невозможным, как ранее СССР.
Трамповский Вашингтон совершает здесь действительно революционный поворот: сдаёт в утиль доктрину демократического либерального мирового господства, и возвращается к традиционной политике господства в соответствии со старинной максимой: «разделяй и властвуй». Поэтому Трамп, и стоящие за ним круги, начинают разделять тот мир, который стремились захватить целиком либеральные финансовые элиты при Обаме.
Трамп резко меняет политику США по отношению не только к Евросоюзу, но и к Ирану. Он восхищается брекситом, подталкивая к распаду Евросоюз, и объявляет Иран «спонсором терроризма», чтобы выйти из «ядерной сделки» с ним, и надёжно разделить исламский мир на арабских суннитов и иранских шиитов. А при возможности, и спровоцировать между ними войну.
Кризис вокруг Катара возникает сразу после визита Трампа на Ближний Восток: он его и спровоцировал, что недвусмысленно подтвердил в своём твите, поддержав обвинения против Катара в поддержке терроризма. Однако, вина Катара перед Трампом не в этом, и не в его газовых богатствах, на которые якобы неожиданно позарилась Саудовская Аравия, чтобы стать ещё более богатой.
Крошечный Катар является на Ближнем Востоке мостом между Арабским миром и Ираном, у него хорошие деловые отношения с Ираном в добыче газа. Другими мостами являются Турция и Пакистан. Кризис вокруг Катара является просто первым шагом на мировой арене новой-старой доктрины Вашингтона «разделяй и властвуй». Саудовская Аравия выставляет главным требованием к Катару прекращение отношений с Ираном, и смену «проиранской» власти. (Заметим, эти претензии аналогичны требованиям Запада к Украине при Януковиче.)
Все игроки на Ближнем Востоке и в мире это понимают, поэтому не только Иран, но и Турция, и Пакистан сразу выступают в поддержку Катара. Зигмар Габриэль, новый глава МИД Германии, заявляет, что разногласия вокруг Катара «могут привести к войне на Ближнем Востоке», и позволяет себе критиковать США: «Запад стал меньше».
Запад меньше не стал, но он разделяется новой доктриной Вашингтона, поэтому канцлер Меркель говорит о необходимости рассчитывать только на свои силы, и выступает против поставок оружия США Саудовской Аравии, то есть против доктрины президента Трампа на Ближнем Востоке, и вообще, в мире.
И о месте России в новом мире. Трамповский Вашингтон как бы вернулся к политике Обамы, поддерживая антироссийские санкции, бандеровскую Украину и Евросоюз против России. Однако, исходная политика Вашингтона изменилась: финансовая поддержка сокращается всем без исключения, политика «разделяй и властвуй» относится даже к Евросоюзу, который тоже должен быть разделён. Все страны предоставляются своей судьбе, и штормам из Вашингтона.
Для трамповского Вашингтона конфликт на Украине представляет ценность как способ разделения Европы, а не увеличения потенциала Евросоюза. В разделённом мире страны-мосты уже не рассматриваются как форпосты для продвижения интересов США в другие миры, они должны быть просто взорваны. Войной, «сменой режима», революцией, экономической разрухой — как будет удобно Вашингтону. Чтобы крупные мировые игроки не могли соединить свои потенциалы. Это относится не только к Катару и Украине, но ко всем странам-мостам в мире.
Россия всегда рассчитывала только на свои собственные силы, заметили в Госдуме на заявление Меркель, поэтому России будет проще в новом разделённом мире, в то время как Германия только делает это потрясающее открытие. Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен сказала недавно о необходимости более тесного сотрудничества в военной сфере с Францией, единственной ядерной державой Евросоюза, хотя НАТО ещё живо. Новый удивительный мир вступает в свои права…
В статье «Европейская демократия: game over» обращалось внимание на то, что Бильдербергский клуб в Шантильи не нашёл консенсуса, скорее всего, по Трампу, поэтому импичмент Трампу не угрожает: разделившийся клуб для него не опасен. Цензоры CNN участвовали в этом заседании, и вот мы видим результаты.
Вслед за CNN экс-директор ФБР Джеймс Коми, уволенный Трампом за «утрату доверия», не оправдал возлагавшихся на него надежд по поводу импичмента президента. Никаких убийственных показаний против Трампа в Сенате Коми не дал, информационная бомба не взорвалась. Заговора Трампа с Россией не было, воспрепятствования правосудию тоже не было. Fox News вообще грудью встал на защиту президента: «Показания Коми раскрыли самую масштабную ложь СМИ и Трампе и России, дело о заговоре с Россией не велось, но очерняли президента».
Вообще, Коми своей противоречивостью напоминает фигуру нашего Керенского, и тем, что так же любит производить впечатление на публику, хотя это совсем не к лицу руководителю спецслужбы. Керенский сначала поддержал генерала Корнилова, а потом его предал, Коми почему-то поддержал Трампа в критический выборный момент, а потом почему-то его предал. Это признак революционной ситуации в стране, когда всё неустойчиво, противоречиво. Напомним: по мнению экс-госсекретаря США и сооснователя Бильдерберга Генри Киссинджера, в Америке идёт «внутренняя революция».
Джеймс Коми настолько заигрался, что дал показания против себя самого: объявил, что именно он является источником ряда конфиденциальных утечек в прессу, и теперь Трамп обещает отомстить ему встречным судебным иском. Выступая на митинге своих сторонников в Вашингтоне, Трамп заявил, что находится в медиа осаде, но непременно победит. И начнёт побеждать, видимо, с Коми.
С очередным абсурдным заявлением выступила американская пресса, будто в этих сенатских юридических ристалищах побеждает не Трамп, не правосудие, но Россия. Потому что вера в американскую демократию подорвана, она в хаосе, буквально валяется в грязи, а это выгодно Путину. Неужели Россия виновата и в этом, стоит ещё и за спиной Джеймса Коми?
При всей абсурдности, это заявление не лишено смысла: таким образом, русскую карту начинают использовать для прекращения либеральной истерики и нападок на президента Трампа, поскольку они дискредитирует «американскую демократию». Между прочим, здесь повторяют Путина, который давно сказал, что антитрамповская истерия наносит ущерб доброму имени Америки.
Что же происходит в Америке? Как мы помним, обамовский Вашингтон ставил своей целью «продвижение в мире либеральной демократии», то есть стремился установить прямое «демократическое» господство над всем миром, включая Россию, Китай, Иран и так далее. Поэтому Обама всегда и везде проводил политику «кнута и пряника», в частности, пошёл на заключение большой «ядерной» сделки с Ираном: она создавала предпосылки не только для нормализации отношений между Западом, Арабским миром и Ираном, но и мягкого давления на Иран, аналогичного давлению на СССР, с теми же последствиями. Поскольку военный разгром Ирана был признан делом невозможным, как ранее СССР.
Трамповский Вашингтон совершает здесь действительно революционный поворот: сдаёт в утиль доктрину демократического либерального мирового господства, и возвращается к традиционной политике господства в соответствии со старинной максимой: «разделяй и властвуй». Поэтому Трамп, и стоящие за ним круги, начинают разделять тот мир, который стремились захватить целиком либеральные финансовые элиты при Обаме.
Трамп резко меняет политику США по отношению не только к Евросоюзу, но и к Ирану. Он восхищается брекситом, подталкивая к распаду Евросоюз, и объявляет Иран «спонсором терроризма», чтобы выйти из «ядерной сделки» с ним, и надёжно разделить исламский мир на арабских суннитов и иранских шиитов. А при возможности, и спровоцировать между ними войну.
Кризис вокруг Катара возникает сразу после визита Трампа на Ближний Восток: он его и спровоцировал, что недвусмысленно подтвердил в своём твите, поддержав обвинения против Катара в поддержке терроризма. Однако, вина Катара перед Трампом не в этом, и не в его газовых богатствах, на которые якобы неожиданно позарилась Саудовская Аравия, чтобы стать ещё более богатой.
Крошечный Катар является на Ближнем Востоке мостом между Арабским миром и Ираном, у него хорошие деловые отношения с Ираном в добыче газа. Другими мостами являются Турция и Пакистан. Кризис вокруг Катара является просто первым шагом на мировой арене новой-старой доктрины Вашингтона «разделяй и властвуй». Саудовская Аравия выставляет главным требованием к Катару прекращение отношений с Ираном, и смену «проиранской» власти. (Заметим, эти претензии аналогичны требованиям Запада к Украине при Януковиче.)
Все игроки на Ближнем Востоке и в мире это понимают, поэтому не только Иран, но и Турция, и Пакистан сразу выступают в поддержку Катара. Зигмар Габриэль, новый глава МИД Германии, заявляет, что разногласия вокруг Катара «могут привести к войне на Ближнем Востоке», и позволяет себе критиковать США: «Запад стал меньше».
Запад меньше не стал, но он разделяется новой доктриной Вашингтона, поэтому канцлер Меркель говорит о необходимости рассчитывать только на свои силы, и выступает против поставок оружия США Саудовской Аравии, то есть против доктрины президента Трампа на Ближнем Востоке, и вообще, в мире.
И о месте России в новом мире. Трамповский Вашингтон как бы вернулся к политике Обамы, поддерживая антироссийские санкции, бандеровскую Украину и Евросоюз против России. Однако, исходная политика Вашингтона изменилась: финансовая поддержка сокращается всем без исключения, политика «разделяй и властвуй» относится даже к Евросоюзу, который тоже должен быть разделён. Все страны предоставляются своей судьбе, и штормам из Вашингтона.
Для трамповского Вашингтона конфликт на Украине представляет ценность как способ разделения Европы, а не увеличения потенциала Евросоюза. В разделённом мире страны-мосты уже не рассматриваются как форпосты для продвижения интересов США в другие миры, они должны быть просто взорваны. Войной, «сменой режима», революцией, экономической разрухой — как будет удобно Вашингтону. Чтобы крупные мировые игроки не могли соединить свои потенциалы. Это относится не только к Катару и Украине, но ко всем странам-мостам в мире.
Россия всегда рассчитывала только на свои собственные силы, заметили в Госдуме на заявление Меркель, поэтому России будет проще в новом разделённом мире, в то время как Германия только делает это потрясающее открытие. Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен сказала недавно о необходимости более тесного сотрудничества в военной сфере с Францией, единственной ядерной державой Евросоюза, хотя НАТО ещё живо. Новый удивительный мир вступает в свои права…
Автор: Виктор Каменев
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