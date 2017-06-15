В «Суворовском натиске» победила команда ВВО

Команда Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) заняла первое место среди экипажей БМП-2 в общекомандном зачете на всеармейском этапе конкурса "Суворовский натиск". Кроме того, курсантский экипаж показал лучший результат в индивидуальной гонке среди мотострелковых взводов. Дальневосточники опередили команды Южного военного округа и Московского высшего общевойскового командного училища,

Команда Восточного военного округа заняла первое место во всеармейском этапе конкурса «Суворовский натиск», сообщает пресс-служба ВВО.говорится в релизе.Теперь курсанты ДВОКУ будут представлять Россию на международном этапе конкурса, который состоится в Китае в конце июля.Помимо этого, «в сложной и напряженной борьбе экипажи танков Т-72Б3 Восточного военного округа взяли серебро всеармейского этапа конкурса "Танковый биатлон", немного уступив хозяевам соревнований команде ЮВО», рассказали в пресс-службе.В округе напомнили, что на полигоне Прудбой в Волгоградской области «во всеармейских этапах конкурсов "Танковый биатлон" и "Суворовский натиск" состязались сильнейшие представители Восточного, Центрального, Западного и Южного военных округов, а также Северного флота, Воздушно десантных войск, филиала Военного учебно-научного центра в Казани».