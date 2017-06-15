Рецепт Победы. Медицина в годы Великой Отечественной войны

На фронте катастрофически не хватало врачей, особенно хирургов. Медсестры, санитары, санинструкторы в большинстве своем успели окончить только ускоренные курсы. Почти половина госпиталей и фармацевтических складов в первые же месяцы войны оказалась на оккупированной территории. Прифронтовая обстановка осенью и зимой 1941 – 1942 годов угрожала невиданными эпидемиями тифа, дизентерии, холеры…