13:04 15 июня

Корабли ВМС США прибыли в Катар на совместное учение

Два американских корабля прибыли вчера в Доху для участия в совместных с катарскими ВМС маневрах, передает РИА Новости сообщение Минобороны эмирата.

Архивное фото

Отметим, что американские корабли прибыли к берегам Катара, несмотря на недавнее обвинение президента США Дональда Трампа в адрес Дохи о поддержке международного терроризма.


Как уточняется в сообщении военного ведомства, опубликованном Катарским агентством новостей, корабли ВМС США прибыли в порт Хамада (на юге Дохи), чтобы «принять участие в совместных маневрах с катарскими эмирскими военно-морскими силами».

Это учение пройдет на фоне блокады эмирата со стороны других государств Персидского залива, в частности Саудовской Аравией и ОАЭ, которые прервали дипломатические отношения с Дохой, и прекратили в ней всякое сообщение.

Напомним, соседние страны обвиняют власти Катара в поддержке террористов на Ближнем Востоке, вмешательстве во внутренние дала арабских государств и дестабилизации ситуации в регионе.

Использованы фотографии: Flickr / COMSEVENTHFLT
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Комментарии 17

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  1. рич Сегодня, 11:11
    Корабли ВМС США прибыли в Катар на совместное учение

    С террористами, в чем Катар официально обвинил конгресс. Ну дурдом wassat
    рич
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:14
      Струсили матрасы , что Катар уйдет к русским ))) Чистая работа!
      ОТДЕЛ
      1. Владимир 38 Сегодня, 11:19
        Цитата: ОТДЕЛ
        Струсили матрасы , что Катар уйдет к русским ))) Чистая работа!

        Да у катара и в мыслях такого не было)) Трамп со всех вассалов дань собирает, вон катар на 12 лярдов самолетиков у них решил закупить, до этого саудиты, Меркель уже отрапортовала, что готова увеличить военные расходы, южная корея и т.д
        Владимир 38
        1. рич Сегодня, 11:41
          Да у катара и в мыслях такого не было))

          Даже в страшном сне! Даже по пьяне не могло привидиться
          рич
          1. хрыч Сегодня, 11:55
            Цитата: рич
            Даже по пьяне не могло привидиться

            Им пить запрещено, приходится гашиш кущять. А так типичный прут и краник (нефтяной), тьфу кнут и пряник. laughing
            хрыч
      2. Deniska999 Сегодня, 11:57
        Катар и не собирался к России уходить.
        Deniska999
    2. bouncyhunter Сегодня, 11:29
      Интересно будет узнать реакцию Саудовской Аравии на это , хотя догадки есть .
      bouncyhunter
      1. Тралл Сегодня, 11:32
        Саудитам в среду не повезло.
        Военно-морские силы Йемена в среду подбили военный корабль саудовских агрессоров в водах вблизи г. аль-Моха, в провинции Таиз, на юго-западе Йемена.
        Тралл
        1. cniza Сегодня, 11:46
          Цитата: bouncyhunter
          Интересно будет узнать реакцию Саудовской Аравии на это , хотя догадки есть .


          США продолжает мутить в регионе и сталкивает всех со всеми.
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 12:00
            Всё как обычно , старая проверенная схема .
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 12:06
              Бизнес и рынки сбыта , все ради прибыли...
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 12:31
                Не стоит забывать их зелёный идол .
                bouncyhunter
  2. Чёрный Сегодня, 11:12
    Вот видите...заказал Катар у американцев самолёты и жизнь наладилась laughing
    ...и уже не пособники террористов.
    Чёрный
  3. tiredwithall Сегодня, 11:13
    Весьма четкая информация, проявляющая что история с Катаром - иллюстрация о разногласиях в кругу хозяев денег.
    tiredwithall
  4. APASUS Сегодня, 11:24
    Вот как матрасы защищают свои интересы,по барабану все слухи и доказательства,деньги не пахнут!Хорошо что прибыли на совместные маневры,а то могли бы заявить что хотят спасти Катар от ракетного нападения С Кореи
    APASUS
  5. vol46an Сегодня, 11:53
    Террорист №1 прибыл к берегам Катара.
    vol46an
  6. LÄRZ Сегодня, 12:33
    «принять участие в совместных маневрах с катарскими эмирскими военно-морскими силами».
    Кто следующий на совместные манёвры с американцами? КНДР? Или Иран?
    LÄRZ
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