Корабли ВМС США прибыли в Катар на совместное учение
Два американских корабля прибыли вчера в Доху для участия в совместных с катарскими ВМС маневрах, передает РИА Новости сообщение Минобороны эмирата.
Отметим, что американские корабли прибыли к берегам Катара, несмотря на недавнее обвинение президента США Дональда Трампа в адрес Дохи о поддержке международного терроризма.
Как уточняется в сообщении военного ведомства, опубликованном Катарским агентством новостей, корабли ВМС США прибыли в порт Хамада (на юге Дохи), чтобы «принять участие в совместных маневрах с катарскими эмирскими военно-морскими силами».
Это учение пройдет на фоне блокады эмирата со стороны других государств Персидского залива, в частности Саудовской Аравией и ОАЭ, которые прервали дипломатические отношения с Дохой, и прекратили в ней всякое сообщение.
Напомним, соседние страны обвиняют власти Катара в поддержке террористов на Ближнем Востоке, вмешательстве во внутренние дала арабских государств и дестабилизации ситуации в регионе.
Отметим, что американские корабли прибыли к берегам Катара, несмотря на недавнее обвинение президента США Дональда Трампа в адрес Дохи о поддержке международного терроризма.
Как уточняется в сообщении военного ведомства, опубликованном Катарским агентством новостей, корабли ВМС США прибыли в порт Хамада (на юге Дохи), чтобы «принять участие в совместных маневрах с катарскими эмирскими военно-морскими силами».
Это учение пройдет на фоне блокады эмирата со стороны других государств Персидского залива, в частности Саудовской Аравией и ОАЭ, которые прервали дипломатические отношения с Дохой, и прекратили в ней всякое сообщение.
Напомним, соседние страны обвиняют власти Катара в поддержке террористов на Ближнем Востоке, вмешательстве во внутренние дала арабских государств и дестабилизации ситуации в регионе.
Использованы фотографии: Flickr / COMSEVENTHFLT
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