13:07 15 июня

Times: Пентагон напомнил Москве о своих возможностях, направив в Европу стратегические бомбардировщики

Соединенные Штаты впервые разместили в Великобритании 8 стратегических бомбардировщиков. Всё это происходит на фоне растущей напряженности с Россией, пишет The Times. Статью приводит канал RT .

Times: Пентагон напомнил Москве о своих возможностях, направив в Европу стратегические бомбардировщики


«Речь идёт о двух бомбардировщиках-невидимках B-2, трёх – B-52H "Стратосферная крепость" и трёх – B-1 "Лансер", которые теперь стоят, будто во времена холодной войны, на авиабазе Фэрфорд в Глостершире», – говорится в публикации.


Эти самолеты способны нести ядерное оружие, хотя ни один из тех, что прибыли в Европу, не оснащен ядерными боеголовками.

Пентагон посчитал, что необходимо напомнить Москве о возможностях США, тогда как Россия занимает всё более агрессивную военную позицию, в том числе постоянно отправляет патрули из стратегических бомбардировщиков к границам США, Великобритании и воздушного пространства прочих членов НАТО,
пишет автор.

Фэрфорд – запасная база США для проведения европейских операций. Прибывшие бомбардировщики (все они участвовали в боевых операциях после холодной войны) «дадут американским ВВС испытать свои силы по координации миссий», отмечает издание.

Командующий Третьей воздушной армией США Ричард Кларк заявил, что «размещение на европейской территории всех трёх типов стратегических бомбардировщиков покажет, как наша команда союзников может быстро собраться в назначенное нами место и время, чтобы обеспечить сдерживание и защиту от любой вероятной агрессии».

Как ожидается, все 8 самолётов, а также «большой контингент их поддержки вроде дозаправочных танкеров» в ближайшее время будут совершать многочисленные перемещения между Прибалтикой, где идут учения, своей британской базой.

Автор отмечает, что единственный раз все три типа «стратегов» участвовали в одной и той же миссии – это было в прошлом году во время учения на американской базе на острове Гуам.

Использованы фотографии: Reuters
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Комментарии 27

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  1. tiredwithall Сегодня, 11:37
    Эти самолеты способны нести ядерное оружие,

    Ну удивили. ЯО способны таскать и штурмовики, а бросать и арта от 152.
    tiredwithall
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:45
      Пентагон напомнил Москве о своих возможностях, направив в Европу стратегические бомбардировщ

      Пусть ими африканские страны пугают...! Время другое уже наступило в мире..
      ОТДЕЛ
      1. Александр романов Сегодня, 12:04
        Цитата: ОТДЕЛ
        Время другое уже наступило в мире..

        А что случилось ,ты купил новый суперубоиный диван?
        Александр романов
        1. tiredwithall Сегодня, 12:55
          Посмеялся и плюсанул. Но хочу спросить: "Как тошнота".
          tiredwithall
  2. MoJloT Сегодня, 11:38
    Надо им самим вспомнить опыт вьетнамской воины и в частности использование подобной техники.
    MoJloT
    1. хрыч Сегодня, 12:05
      Цитата: MoJloT
      в частности использование подобной техники

      Так то эта техника может не к РФ подлетать, а и к Африке, Аравии, БВ. Да и слишком накладно бестолково перебрасывать и бестолково летать, ежели против РФ все равно применяться не будут и на всякий случай заявлено, что ЯО просто нет ...
      пишет автор
      А автор не думает, что готовится некое Трампшоу на БВ, может очередная приватизация, может провозглашение Курдистана или еще чего. Может франков и алеманов хотят заставить раскошелиться, начнут над Рейхстагом летать на бреющем ... wassat
      хрыч
  3. Владимир 38 Сегодня, 11:38
    Ну а мы чего не напоминаем о своих возможностях? У нас тоже их предостаточно
    Владимир 38
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:47
      Цитата: Владимир 38
      Ну а мы чего не напоминаем о своих возможностях? У нас тоже их предостаточно

      Русские хвастаться не любят! Ну Рогозин иногда болтанет и все.. soldier
      ОТДЕЛ
      1. Соломон Кейн Сегодня, 12:00
        Думаю, что людям (америкосам) с нарушенным осознанием реальности, думающим, что ядерный удар закончится Happy Endом, как в фильме "День независимости" ( Все укрываются в подземном бункере с президентом, а в конце все радостно выходят на солнышко), так вот, напоминать и доказывать бесполезно..
        Соломон Кейн
      2. Владимир 38 Сегодня, 12:33
        Цитата: ОТДЕЛ
        Русские хвастаться не любят! Ну Рогозин иногда болтанет и все..

        Да любим как раз)) Но дело то тут не в хвастовстве, пыл то охлаждать партнерам надо..
        Владимир 38
    2. Балу Сегодня, 11:56
      Ну а мы чего не напоминаем о своих возможностях? У нас тоже их предостаточно
      В самом деле, надо наши тушки отправить на Кубу с дружеским визитом ( и Искандеры с Тополями. Не надо стесняться нашх комплексов)
      Балу
  4. Altona Сегодня, 11:38
    Прислали и прислали. Для нас эти монстры "холодной войны" не страшны.
    Altona
  5. wazza Сегодня, 11:39
    Как только российские ВКС появились в Сирии эти B-1 быстро смотались с Инджирлика...
    wazza
  6. Tusv Сегодня, 11:47
    Ну а ВКС напоминают, что они есть и шутки бывают весьма профессиональныи
    Tusv
  7. APASUS Сегодня, 11:49
    Times: Пентагон напомнил Москве о своих возможностях, направив в Европу стратегические бомбардировщики

    Пентагон посылает Москве знак ,что ничего не изменилось в его тактике !
    Вроде у нас там Эрдоган в друзьях ?
    Может послать Европе через Эрдогана тоже предупреждение и пару тройку миллионов беженцев?Пора уже отвечать на соответствующем уровне ,а то мы все танки,пушки,ракеты размещаем в Калининграде
    APASUS
  8. iouris Сегодня, 11:51
    Почему B-52H - "Стратосферная крепость", а B-1 - "Лансер"?
    iouris
    1. АВП 518 Сегодня, 12:08
      Цитата: iouris
      Почему B-52H - "Стратосферная крепость", а B-1 - "Лансер"?

      Ну с В-52 все понятно.На модификации В-1В реализована концепция маловысотного прорыва ПВО посредством полета на сверхмалых высотах с огибанием рельефа местности. Летчики редко называют бомбардировщик его официальным названием Lancer (копьеносец, копейщик или улан). Из-за округленных форм фюзеляжа и созвучия с произношением аббревиатуры B-1B (B-One звучит по-английски как слово Bone - "кость"), самолет чаще всего называют "костью".
      АВП 518
      1. wazza Сегодня, 12:11
        Б-52 называют еще хуже...
        wazza
    2. san4es Сегодня, 12:09
      Цитата: iouris
      Почему B-52H - "Стратосферная крепость", а B-1 - "Лансер"?

      ...Потому, что их так назвали yes
      san4es
  9. Masya Masya Сегодня, 11:54
    Пентагон напомнил Москве о своих возможностях

    а нам напоминать не надо, мы и так все прекрасно знаем и помним... и на карандаш берем...
    Masya Masya
    1. bouncyhunter Сегодня, 12:24
      Цитата: Masya Masya
      и на карандаш берем...

      Мариш , это не карандаш ... feel
      bouncyhunter
  10. Flinky Сегодня, 11:56
    За таких сразу Героев дадут.
    Flinky
  11. prior Сегодня, 11:58
    В ответ Россия разместила 8 ядерных боеголовок на Искандерах, нацеленных на Великобританию.
    prior
  12. Горный стрелок Сегодня, 12:14
    Наши стратеги - это летающие платформы с дальнобойными крылатыми ракетами. Причем этих ракет - много. А сколько там у них? И зачем они на базе в Британии?
    Горный стрелок
  13. sabakina Сегодня, 12:23
    Соединенные Штаты впервые разместили в Великобритании 8 стратегических бомбардировщиков. Всё это происходит на фоне растущей напряженности с Россией

    И тут вспоминается классика....
    sabakina
  14. Диванный эксперт Сегодня, 12:27
    Напугали ежа обнаженной пятой точкой...
    Диванный эксперт
  15. КОТ БАЮН Сегодня, 12:39
    В ГШ склерозом еще не страдают и временная амнезия совсем не распространенное явление. Так что это они напрасно с напоминалками своими.... Заботливые наши....
    КОТ БАЮН
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