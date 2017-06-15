Times: Пентагон напомнил Москве о своих возможностях, направив в Европу стратегические бомбардировщики

Пентагон посчитал, что необходимо напомнить Москве о возможностях США, тогда как Россия занимает всё более агрессивную военную позицию, в том числе постоянно отправляет патрули из стратегических бомбардировщиков к границам США, Великобритании и воздушного пространства прочих членов НАТО,

Соединенные Штаты впервые разместили в Великобритании 8 стратегических бомбардировщиков. Всё это происходит на фоне растущей напряженности с Россией, пишет The Times. Статью приводит канал RT «Речь идёт о двух бомбардировщиках-невидимках B-2, трёх – B-52H "Стратосферная крепость" и трёх – B-1 "Лансер", которые теперь стоят, будто во времена холодной войны, на авиабазе Фэрфорд в Глостершире», – говорится в публикации.Эти самолеты способны нести ядерное оружие, хотя ни один из тех, что прибыли в Европу, не оснащен ядерными боеголовками.пишет автор.Фэрфорд – запасная база США для проведения европейских операций. Прибывшие бомбардировщики (все они участвовали в боевых операциях после холодной войны) «дадут американским ВВС испытать свои силы по координации миссий», отмечает издание.Командующий Третьей воздушной армией США Ричард Кларк заявил, что «размещение на европейской территории всех трёх типов стратегических бомбардировщиков покажет, как наша команда союзников может быстро собраться в назначенное нами место и время, чтобы обеспечить сдерживание и защиту от любой вероятной агрессии».Как ожидается, все 8 самолётов, а также «большой контингент их поддержки вроде дозаправочных танкеров» в ближайшее время будут совершать многочисленные перемещения между Прибалтикой, где идут учения, своей британской базой.Автор отмечает, что единственный раз все три типа «стратегов» участвовали в одной и той же миссии – это было в прошлом году во время учения на американской базе на острове Гуам.