13:06 15 июня

"Цирконы" отправят на дно новейший авианосец США

Правда ли, что эпоха морского господства американских авианосных ударных групп подошла к концу? Правда ли, что новейший американский атомный авианосец «Джеральд Форд» устарел ещё до своего спуска на воду, и в войне США с Россией будет практически бесполезен? Правда ли, что развитие новых ракетных и космических технологий может вообще поставить крест на военно-морской мощи Запада?




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Комментарии 1

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  1. APASUS Сегодня, 11:56
    АУГ надо пропустить только одну торпеду со "спец"головой и все это сгорит в ядерном угаре.Реально АУГ только гонять папуасов ,для реального врага это просто трата денег.
    APASUS
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