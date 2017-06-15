"Цирконы" отправят на дно новейший авианосец США

Правда ли, что эпоха морского господства американских авианосных ударных групп подошла к концу? Правда ли, что новейший американский атомный авианосец «Джеральд Форд» устарел ещё до своего спуска на воду, и в войне США с Россией будет практически бесполезен? Правда ли, что развитие новых ракетных и космических технологий может вообще поставить крест на военно-морской мощи Запада?