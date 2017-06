Полигоны Калифорнии (Часть 4)

EC-18B

RQ-4 Global Hawk

Взлетает БПЛА Phantom Eye

Спутниковый снимок Google Earth: БПЛА Phantom Eye в секторе НАСА на авиабазе Эдвардс

Штаб 412-го испытательного авиакрыла

Бомбардировщик В-1В в безэховой камере

SR-71, использовавшийся в программе SCAR

Спутниковый снимок Google Earth: RQ-4 Global Hawk на территории завода № 42 в Палмдейл

Спутниковый снимок Google Earth: МиГ-15 на авиабазе Эдвардс

В начале 21-го века в США начался «беспилотный бум», продолжающийся до сих пор. Если первые БПЛА были предназначены в основном для разведки и наблюдения, то в данный момент беспилотники с успехом уничтожают точечные, в том числе и подвижные цели, в любое время суток. Это стало возможно благодаря миниатюризации и повышению производительности электронных компонентов. Высоконадёжные малогабаритные цифровые системы управления позволяют БПЛА совершать полёт в автономном режиме. Аппаратура высокоскоростной передачи данных по радиоканалу в свою очередь даёт возможность управлять беспилотником в режиме реального времени, а оптоэлектронные приборы высокого разрешения контролируют пространство днём и ночью. Немалую роль в успехе БПЛА сыграло развитие композитных полимерных материалов и углеплпстиков, применение которых позволило существенно снизить взлётный вес беспилотных аппаратов.Как известно, вооруженные беспилотники играют заметную роль в проводимых вооруженными силами и спецслужбами США антитеррористических операциях. Но до того, как «Рапторы» и «Жнецы» поступили на вооружение, все они прошли через Центр лётных испытаний на авиабазе Эдвардс. Тестированием беспилотников занимаются 31-я и 452-я испытательные эскадрильи, организационно входящие в состав 412-го испытательного авиакрыла. До начала работ по беспилотной тематике техника и личный состав 452-й эскадрильи привлекались к обеспечению испытаний крылатых ракет, запускаемых с бомбардировщиков В-52Н и В-1В, сбору телеметрической информации и наблюдению за пусками баллистических ракет и космических аппаратов. Для этого на вооружении эскадрильи имелись самолёты радиоэлектронной разведки EC-18B Advanced Range. До сих пор для обеспечения испытаний скоростных аппаратов и крылатых ракет используется переделанный из заправщика KC-135R Stratotanker и напичканный различной следящей и связной аппаратурой ЕC-135.С 2002 года личный состав 452-й эскадрильи участвовал в испытаниях авиационной лазерной пушки YAL-1A на платформе Boeing 747-400F. С 2006 года основной задачей данного подразделения стала доводка тяжелого разведывательного беспилотника RQ-4 Global Hawk. Через 452-ю испытательную эскадрилью, известную Global Vigilance (англ. Глобальная бдительность), прошли все модификации RQ-4: Block 10 (RQ-4А), Block 20/30/40 (RQ-4В), а также вариант для ВМС США MQ-4C Triton и EuroHawk для Люфтваффе.В последние десятилетие полёты беспилотных летательных аппаратов в окрестностях авиабазы Эдвардс можно наблюдать едва ли не чаще чем пилотируемые самолёты. По продолжительности и высоте полёта «Глобал Хок» серьезно превосходит беспилотники других типов, принятые на вооружение. Персонал авиабазы и жители окрестных населённых пунктов уже привыкли к тому, что в небе подолгу барражируют крестообразные RQ-4. Обычным делом являются полёты по 12 и более часов. Так, 22 марта 2008 года «Глобал Хок» кружил над окрестностями авиабазы более 33 часов.Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk, совершивший первый полёт в феврале 1998 года, изначально создавался как беспилотная замена высотного разведчика U-2S. БПЛА модификации Block 40 с максимальной взлётной массой 14630 кг оснащён двигателем Rolls-Royce F137-RR-100 тягой 34 кН. Благодаря экономичному турбовентиляторному двигателю, легкому и прочному крылу размахом 39,9 метра, выполненному из композиционного материал, на основе углеволокна аппарат может парить в воздухе более 32 часов. Находясь на высоте более 18000 метров на крейсерской скорости 570 км/ч, «Глобал Хок» способен долететь от Сицилии до Южной Африки и вернуться обратно без посадки, обследуя до 100 000 км ² в день.Беспилотные аппараты тяжелого класса несут различную разведывательную аппаратуру, на модификации Block 40 устанавливается мультиплатформенный радар MP-RTIP с АФАР, обеспечивающий наблюдение за подвижными и стационарными морскими и наземными объектами. RQ-4 последних модификаций оснащены аппаратурой спутниковой связи, позволяющей вести обмен данными со скоростью до 50 Мбит / сек. Управление аппаратом осуществляется с наземных станций по спутниковому или радиоканалу, а на маршруте, при потере внешнего, возможен переход на автономное управление. БПЛА «Глобал Хок» способны осуществлять посадку самостоятельно, ориентируясь по сигналам глобальной системы спутникового позиционирования.Для противодействия системам ПВО компания Raytheon разработала комплект аппаратуры AN / ALR-89, состоящий из приёмника AN / AVR-3, фиксирующего лазерное облучение, приёмника радиолокационного облучения AN / APR-49 и передатчика РЭБ. В комплект также входит буксируемая ложная цель ALE-50. В прошлом возможности аппаратуры самообороны подвергались критике со стороны военных. По мнению представителей ВВС, аппаратура противодействия, устанавливаемая изначально, неспособна обеспечить достаточную выживаемость и может защитить от устаревших ЗРК семейства С-75 и их китайских клонов HQ-2. В связи с этим на версии Block 40 опробована улучшенная система самообороны, состав и возможности которой не раскрываются.На сегодняшний день построено более 45 беспилотных аппаратов RQ-4 различных модификаций. По состоянию на март 2014 года в эксплуатации находилось 42 аппарата. При этом специалисты компании «Нортроп Грумман» внедряют различные улучшения в конструкцию и повышают возможности бортовой аппаратуры. При этом ведётся планомерное снижение стоимости полётного часа и наземного обслуживания. Так, с 2010 по 2013 год затраты на содержание и полёт снизились с $ 40600 до 25 000 $ за час полета. Перед компанией-производителем и персоналом 452-й испытательной эскадрильи поставлена задача добиться 50% снижения расходов на эксплуатацию «Глобал Хок». При этом стоимость одного тяжелого беспилотника составляет около $ 130 млн. (вместе с затратами на разработку стоимость достигает $ 222 млн.).В прошлом RQ-4 участвовали в различных миссиях над Афганистаном, Ираком, Ливией и Сирией. Они привлекались к поискам похищенных нигерийских школьниц в Африке, мониторили ситуацию в районе АЭС Фукусима и в различных районах США, пострадавших от стихийных бедствий. Сообщается, что над территорией Сирии опробован вариант EQ-4, предназначенный для радиоэлектронной разведки и ретрансляции радиосигналов. Известно также, что на базе RQ-4 разрабатывается вариант, предназначенный для дозаправки в воздухе других беспилотных и пилотируемых аппаратов.Спутниковый снимок Google Earth: RQ-4А в секторе НАСА на авиабазе Эдвардс. Рядом с БПЛА видны элементы стартовых твердотопливных ускорителей, используемые ранее в программе Space Shuttle.В декабре два RQ-4А передали из ВВС США в распоряжение Научно-исследовательского центра НАСА имени Армстронга. Это были первый и шестой экземпляры «Глобал Хок», участвовавшие в испытаниях. Сейчас один из этих аппаратов находится в секторе НАСА, что в северной части авиабазы. В НАСА демилитаризованные RQ-4А участвовали в разного рода исследованиях: измеряли толщину озонового слоя и уровень загрязнения атмосферы и проводили погодные наблюдения. Для этого один «Глобал Хок» оснастили метеорологическим радаром и различными датчиками. Как сообщается, 2 сентября 2010 года беспилотник на большой высоте успешно пролетел через ураган Эрл у восточного побережья Соединенных Штатов.Впрочем, «Глобал Хок» был не единственным претендентом на роль дальнего высотного беспилотного разведчика. 1 июня 2012 года с грунтовой ВПП авиабазы Эдвардс стартовал гигантский БПЛА Phantom Eye.Беспилотный летательный аппарат, построенный подразделением компании «Боинг» - Boeing Phantom Works имеет впечатляющие размеры, его размах крыла составляет 46 метров. При этом максимальный взлётный вес всего 6400 кг, а вес пустого 3390 кг, что является рекордом для конструкции такого размера. Столь небольшого веса удалось добиться за счёт широкого использования углепластика, а также благодаря отсутствию тяжелого шасси. Запуск осуществляется с помощью специальной тележки, которая остаётся на земле, а посадка осуществляется на легкое переднее колесо и боковые опоры. Дрон оснащён двумя четырехцилиндровыми двигателями, работающими на водороде объёмом 2,3 л., и мощностью 150 л.с. каждый. Для работы на большой высоте с низким содержанием кислорода на двигатели установлены многоступенчатые нагнетатели.Испытаниями Phantom Eye на авиабазе Эдвардс занимался персонал Исследовательского центра имени Амстронга. Согласно проектным данным, беспилотник должен иметь максимальную высоту полёта 20000 метров. Крейсерская скорость - 278 км/ч, продолжительность полёта – 96 часов. Помимо разведки и наблюдения, высотные аппараты с такими лётными данными могут использоваться для ретрансляции радиосигнала.Согласно информации, опубликованной компанией «Боинг» и НАСА, аппарат Phantom Eye совершил 9 полётов. При возвращении из первого полёта дрон получил повреждение во время посадки, зарывшись передним колесом в мягкую грунтовую ВПП, после чего шасси было доработано. Последние три полёта Phantom Eye совершил в интересах американского Агентства противоракетной обороны, но подробности относительно этих миссий не раскрываются. Эксперты предполагают, что на борту беспилотника мог быть установлен компактный твердотельный лазер или средства обнаружения стартующих баллистических ракет.В настоящее время БПЛА Phantom Eye после двух лет нахождения в хранилище НАСА передан Museum of Flight Test Flight (англ. Музей лётных испытаний ВВС). Компания «Боинг» заявила о намерении построить дрон, концептуально сходный с Phantom Eye, но увеличенный в размерах на 40 %. При этом беспилотный аппарат с полезной нагрузкой 900 кг должен будет иметь возможность находиться на высоте 20000 метров в течение 10 суток, при увеличении нагрузки в два раза время нахождения в воздухе составит 6 суток.Помимо уже упоминавшихся Школы лётчиков испытателей, 31 и 452-й испытательных эскадрилий беспилотников на авиабазе имеется ещё ряд подразделений, дислоцированных здесь на постоянной основе:411-я испытательная эскадрилья (истребители F-22A)412-я испытательная эскадрилья (заправщики КС-135R, транспортный С-135С и радиотехнический ЕС-135)416-я испытательная эскадрилья (истребители F-16C/D)418-я испытательная эскадрилья (самолёты для сил специальных операций С-130Н, МН-130, С-17А, CV-22)419-я испытательная эскадрилья (бомбардировщики В-1В, В-2А, В-52Н)445-я испытательная эскадрилья (учебно-тренировочные Т-38А)461-я испытательная эскадрилья (истребители F-35)412-е авиакрыло отвечает за эксплуатацию базы, в том числе инфраструктуры, системы связи, безопасности, противопожарной защиты, транспортировки, снабжение, финансирование, заключение контрактов, юридическое обслуживание и найм персонала. Жизнедеятельность Эдвардс обеспечивают различные группы технического обслуживания и многочисленные инженерные службы, также на авиабазе дислоцируется ряд структур, не находящихся в подчинении командования 412-го испытательного авиакрыла. К ним относятся испытательные эскадрильи ВМС и КМП США, а также подразделение Исследовательского центра имени Драйдена - Научно-исследовательский центр НАСА имени Армстронга и ряд военных иностранных организаций союзников США, ведущих здесь собственные исследования. На авиабазе имеются специальный ангар Benefield Anechoic Facility (англ. Безэховая камера Бенефилда) – названная так в честь лётчика испытателя Томаса Бенифильда погибшего в окрестностях авиабазы в 1984 году во время испытаний бомбардировщика В-1.Безэховая камера представляет собой экранированный от радиочастотных излучений закрытый ангар большой площади, где проводят испытания на электромагнитную совместимость различные авиационные системы и исследуют воздействия, оказываемые частотами разного спектра.До 2004 года в Центре имени Армстронга функционировал самый старый из находящихся в лётном состоянии бомбардировщик B-52В (бортовой номер 008) , который использовался для воздушного старта различных беспилотных и пилотируемых аппаратов. Он сбросил большое количество сверхзвуковых пилотируемых ракетопланов и беспилотных ракет, начиная от X-15 и заканчивая Х-43А. В настоящее время самолёт экспонируется около северных ворот авиабазы.Бомбардировщик B-52В не был единственным самолетом, от которого отказались ВВС, но эксплуатация которого на авиабазе Эдвардс продолжалась. Как известно, сверхзвуковой разведчик SR-71 Blackbird служил в ВВС США с 1968 по 1998 год. Главными причинами отказа от «трёхмахового» самолёта, больше похожего на футуристический космический корабль, являлись дороговизна эксплуатации и окончание «холодной войны». Несмотря на сопротивление ВВС, под давлением «беспилотного лобби» модернизированный SR-71, получивший новую связную аппаратуру для передачи разведданных в реальном масштабе времени, был окончательно отправлен в отставку.Несколько имевшихся на авиабазе Эдвардс «чёрных дроздов» прошли переоборудование для использования в исследовательских программах НАСА: AST (англ. Advanced Supersonic Technology — Передовые сверхзвуковые технологии) и SCAR (англ. Supersonic Cruise Aircraft Research — Создание самолёта с крейсерской сверхзвуковой скоростью полёта).Согласно официальной версии, Американское космическое агентство использовало SR-71 в роли летающих лабораторий ещё около года после снятия их с вооружения в ВВС, но пара «чёрных дроздов» находилась на стоянке для опытно-экспериментальной техники до 2005 года. Сегодня эти машины выставлены в мемориальной экспозиции авиабазы Эдвардс.По официальным данным, на авиабазе несут службу и трудоустроено около 10 000 военных и гражданских специалистов. Эдвардс – вторая по площади авиабаза ВВС США. За военными в данном районе закреплено 1200 км². Это не только земли, на которых находятся капитальные сооружения авиабазы, но и высохшие озёра Роджерс (110 км²) и Розамонд Лейк (54 км ²), а также жилые городки для персонала, прилегающая к авиабазе пустыня Мохаве, используемая в качестве полигона и горный хребет Борон на северо-востоке. На склонах горного хребта находится отдаленная испытательная станция, где регулярно на специальных стендах проводят огневые испытания ракетных двигателей. На одной из вершин расположен стационарный радиолокационный пост, контролирующий воздушную обстановку в окрестностях.В основной части авиабазы имеется три бетонных взлётно-посадочных полосы протяженностью 4579, 3658 и 2438 метров. Все капитальные полосы имеют продолжение в виде грунтовых полос на озере Роджерс, что повышает безопасность полётов в случае непредвиденных инцидентов на взлёте или посадке. Помимо бетонных имеется ещё 15 грунтовых ВПП, проложенных по дну озер Роджерс и Розамонд Лейк, протяженностью от 11917 до 2149 метров. В северо-западной части озера Роджерс расположена уединённая «Северная база», являющаяся местом проведения секретных испытательных программ, со своей отдельной бетонной ВПП протяженностью 1829 метров, переходящей в грунтовую полосу.Спутниковый снимок Google Earth: выставка авиатехники рядом со зданием Музея лётных испытаний ВВСОрганизационно частью авиабазы Эдвардс считается завод № 42 в Палмдейл, Калифорния. Территория завода и две капитальных ВПП принадлежат государству, но здесь кроме ангаров ВВС работают частные подрядчики, крупнейшим из которых является компания «Боинг».В настоящий момент на предприятии проходят ремонт, доработку и модернизацию различные летательные аппараты, проходящие впоследствии испытания на авиабазе Эдвардс, а также ведётся сборка БПЛА. В прошлом в Палмдейл велось серийное производство: SR-71A, В-1В, В-2А, RQ-4 и многие другие.Ежегодно авиабазу Эдвардс посещают десятки тысяч человек. Южная часть авиабазы большую часть года открыта для организованных туристических групп. А посмотреть здесь действительно есть на что. В Эдвардсе бережно сохранены многие уникальные экспонаты, проходившие здесь испытания, начиная с 50-х годов прошлого века. Посещение Музея лётных испытаний бесплатное, но минимум за две недели для формирования туристической группы необходимо сделать предварительную заявку. При этом иностранным гражданам может быть отказано в посещении авиабазы без объяснения причин.На самой южной бетонной полосе протяженностью 2438 метров, где размещены исторические экспонаты, регулярно проводятся авиашоу национального масштаба, куда съезжаются люди со всей Америки. Кроме авиатехники американского производства, в статической экспозиции и в полётах участвуют самолёты иностранного производства, в том числе и реактивные МиГи, находящиеся в руках частных владельцев.Несмотря на то, что после окончания «холодной войны» в США закрыли многие авиабазы и сократили финансирование испытательных центров, авиабаза Эдвардс не утратила своего значения. Здесь по-прежнему проходит тестирование большинство беспилотных и пилотируемых летательных аппаратов, принимаемых на вооружение ВВС и ведётся ряд перспективных исследовательских программ. Это в первую очередь обусловлено исключительно удачным расположением Центра лётных испытаний, развитой испытательной инфраструктурой и наличием многочисленных взлётно-посадочных полос.