ИГ* заявило о захвате пещерного комплекса Тора-Бора в Афганистане
Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ*) объявили о захвате территорий, на которых находится пещерный комплекс Тора-Бора в Афганистане, сообщает в среду агентство Ассошиэйтед Пресс.
О том, что ИГ взяло под контроль пещерный комплекс и несколько населённых пунктов вокруг него, боевики объявили в аудиозаписи. Также они сообщили, что водрузили черный флаг группировки в этом районе, передает "Интерфакс-АВН" . Кроме того, исламисты сообщили, что захватили несколько районов в окрестностях Тора-Бора и заставили бежавших от боевых столкновений местных жителей вернуться в свои дома и оставаться там.
Представитель движения "Талибан" опроверг эту информацию, заявив, что талибы выбили боевиков ИГ из тех районов близ пещерного комплекса. По его словам, в ходе столкновений в этом районе ликвидированы более 30 боевиков ИГ.
Напоминаем, что именно в Тора-Боре в 2001 году укрывался Усама бен Ладен и боевики "Аль-Каиды". В дальнейшем Усамап. бен Ладен бежал в Пакистан, где и был впоследствии уничтожен.
ИГ* - запрещено в России
О том, что ИГ взяло под контроль пещерный комплекс и несколько населённых пунктов вокруг него, боевики объявили в аудиозаписи. Также они сообщили, что водрузили черный флаг группировки в этом районе, передает "Интерфакс-АВН" . Кроме того, исламисты сообщили, что захватили несколько районов в окрестностях Тора-Бора и заставили бежавших от боевых столкновений местных жителей вернуться в свои дома и оставаться там.
Представитель движения "Талибан" опроверг эту информацию, заявив, что талибы выбили боевиков ИГ из тех районов близ пещерного комплекса. По его словам, в ходе столкновений в этом районе ликвидированы более 30 боевиков ИГ.
Напоминаем, что именно в Тора-Боре в 2001 году укрывался Усама бен Ладен и боевики "Аль-Каиды". В дальнейшем Усамап. бен Ладен бежал в Пакистан, где и был впоследствии уничтожен.
ИГ* - запрещено в России
Использованы фотографии: http://crackersquire.blogspot.ru/
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