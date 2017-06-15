13:03 15 июня

ИГ* заявило о захвате пещерного комплекса Тора-Бора в Афганистане

Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ*) объявили о захвате территорий, на которых находится пещерный комплекс Тора-Бора в Афганистане, сообщает в среду агентство Ассошиэйтед Пресс.

ИГ* заявило о захвате пещерного комплекса Тора-Бора в Афганистане


О том, что ИГ взяло под контроль пещерный комплекс и несколько населённых пунктов вокруг него, боевики объявили в аудиозаписи. Также они сообщили, что водрузили черный флаг группировки в этом районе, передает "Интерфакс-АВН" . Кроме того, исламисты сообщили, что захватили несколько районов в окрестностях Тора-Бора и заставили бежавших от боевых столкновений местных жителей вернуться в свои дома и оставаться там.


Представитель движения "Талибан" опроверг эту информацию, заявив, что талибы выбили боевиков ИГ из тех районов близ пещерного комплекса. По его словам, в ходе столкновений в этом районе ликвидированы более 30 боевиков ИГ.

Напоминаем, что именно в Тора-Боре в 2001 году укрывался Усама бен Ладен и боевики "Аль-Каиды". В дальнейшем Усамап. бен Ладен бежал в Пакистан, где и был впоследствии уничтожен.

ИГ* - запрещено в России

Использованы фотографии: http://crackersquire.blogspot.ru/
6

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 9

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. рич Сегодня, 12:28
    Что-то особо в эту новость не верится. Тора-Бора - неприступное крепость талибана.
    рич
    1. Чёрный Сегодня, 12:32
      Игил выбил талибов, талибы выбили игил - КРАСОТА! пущай гызутся.
      Чёрный
      1. рич Сегодня, 12:42
        За всю историю Афганистана Тора-Бора только один раз сумели захватить. Правильно говорить Тура-Бура - Черная гора. Американцы штурмовали, но так и не смогли пробиться вглубь комплекса. В октябре — ноябре 1980 г. при проведении операции «Шквал» этот комплекс был взят, подразделением спецназа КГБ СССР отрядом «Каскад» совместно с подразделениями 66 МСБ и ПВ
        рич
      2. Владимир 38 Сегодня, 12:46
        Цитата: Чёрный
        Игил выбил талибов, талибы выбили игил - КРАСОТА! пущай гызутся.


        Да ничего хорошего на мой взгляд. Талибы не пытались установить халифат, им достаточно своей территории. А вот бармалеи к нам все ближе подбираются. Так и будем гонять их по всему миру. В авган китайцев нужно определять, пусть на том фронте с сша борются
        Владимир 38
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 12:33
      Цитата: рич
      Что-то особо в эту новость не верится. Тора-Бора - неприступное логово талибана.

      Ну русские в Сирии их мочат..Вот вступили в Талибан! Сша на блок постах в афгане , я вам не завидую!
      ОТДЕЛ
    3. Serg65 Сегодня, 12:50
      Цитата: рич
      Что-то особо в эту новость не верится. Тора-Бора - неприступное крепость талибана.

      При этом суперамерсолдаты раз пять заявляли об уничтожение Тора - Бора! what Кто то из них врёт?
      Serg65
  2. Kot3713 Сегодня, 12:35
    Там где америкозы побывали там всегда бардак.
    Kot3713
  3. Горный стрелок Сегодня, 12:35
    Там надо пару полков задействовать. Чтобы захватить эти пещеры. ИГИЛ хвастается зря.
    Горный стрелок
  4. роман66 Сегодня, 12:42
    что-то вспомнился КВН " Дима - единственный эмо в движении талибан" laughing
    роман66
Картина дня