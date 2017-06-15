Путин назвал рост российской экономики скромным, но постоянным
Рецессия в российской экономике преодолена, начинается этап роста, передает РИА Новости заявление президента РФ Владимир Путин в ходе «прямой линии».
Теперь, по его словам, России перешла к периоду роста.
Он напомнил, что рост ВВП в четвертом квартале прошлого года составил в годовом выражении 0,3%, в первом квартале текущего года ускорился до 0,5%. В апреле экономика выросла на 1,4%. «В целом за четыре месяца – плюс 0,7%», – уточнил он.
Говоря о проблемах, которые стоят наиболее остро сейчас в экономике, Путин отметил снижение реальных доходов граждан.
Глава государства напомнил, что самая печальная ситуация по этим показателям была в начале и середине 1990-х годов, «когда за чертой бедности в РФ проживала почти треть населения, или почти 40 миллионов человек». А самый лучший и низкий показатель был зафиксирован в 2012 году – 10,7% населения находилось за чертой бедности.
Также нерешенной проблемой в экономике остается ее структура, низкая производительность труда.
Закончился ли экономический кризис? Очень хочется ответить положительно, естественно, очень хочется послать позитивный сигнал в общество, при этом всегда думаешь, а вдруг что-то случится, где-то сбой произойдет. Но мы должны основываться, разумеется, делая выводы подобного рода, на объективных данных – о чем говорят объективные данные: они говорят о том, что рецессия в российской экономике преодолена»,сказал Путин, отвечая на вопросы россиян.
Теперь, по его словам, России перешла к периоду роста.
Что нам позволяет сказать о том, что рецессия закончилась в российской экономике? Первое, и очень важное – у нас три квартала подряд наблюдается рост экономики, рост ВВП. Скромный, но, тем не менее, из квартала в квартал,добавил президент.
Он напомнил, что рост ВВП в четвертом квартале прошлого года составил в годовом выражении 0,3%, в первом квартале текущего года ускорился до 0,5%. В апреле экономика выросла на 1,4%. «В целом за четыре месяца – плюс 0,7%», – уточнил он.
Говоря о проблемах, которые стоят наиболее остро сейчас в экономике, Путин отметил снижение реальных доходов граждан.
У нас снизились реальные доходы граждан за последние несколько лет. И что особенно тревожно, это то, что увеличилось количество людей, живущих за чертой бедности, получающих доходы ниже прожиточного минимума,сказал он.
Глава государства напомнил, что самая печальная ситуация по этим показателям была в начале и середине 1990-х годов, «когда за чертой бедности в РФ проживала почти треть населения, или почти 40 миллионов человек». А самый лучший и низкий показатель был зафиксирован в 2012 году – 10,7% населения находилось за чертой бедности.
Также нерешенной проблемой в экономике остается ее структура, низкая производительность труда.
У нас есть нерешенные проблемы в экономике, это, прежде всего, отражается на доходах людей. Какие это проблемы? Это структура экономики, которая нас не устраивает и в этой связи можно сказать о низкой производительности труда. Если мы не будем ее повышать, то тогда не будет и новых рабочих мест, тогда не будут повышаться доходы. Это ключевая вещь,сказал Путин.
Использованы фотографии: РИА Новости / Алексей Дружинин
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти