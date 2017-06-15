13:01 15 июня

Путин назвал рост российской экономики скромным, но постоянным

Рецессия в российской экономике преодолена, начинается этап роста, передает РИА Новости заявление президента РФ Владимир Путин в ходе «прямой линии».

Путин назвал рост российской экономики скромным, но постоянным


Закончился ли экономический кризис? Очень хочется ответить положительно, естественно, очень хочется послать позитивный сигнал в общество, при этом всегда думаешь, а вдруг что-то случится, где-то сбой произойдет. Но мы должны основываться, разумеется, делая выводы подобного рода, на объективных данных – о чем говорят объективные данные: они говорят о том, что рецессия в российской экономике преодолена»,
сказал Путин, отвечая на вопросы россиян.


Теперь, по его словам, России перешла к периоду роста.

Что нам позволяет сказать о том, что рецессия закончилась в российской экономике? Первое, и очень важное – у нас три квартала подряд наблюдается рост экономики, рост ВВП. Скромный, но, тем не менее, из квартала в квартал,
добавил президент.

Он напомнил, что рост ВВП в четвертом квартале прошлого года составил в годовом выражении 0,3%, в первом квартале текущего года ускорился до 0,5%. В апреле экономика выросла на 1,4%. «В целом за четыре месяца – плюс 0,7%», – уточнил он.

Говоря о проблемах, которые стоят наиболее остро сейчас в экономике, Путин отметил снижение реальных доходов граждан.

У нас снизились реальные доходы граждан за последние несколько лет. И что особенно тревожно, это то, что увеличилось количество людей, живущих за чертой бедности, получающих доходы ниже прожиточного минимума,
сказал он.

Глава государства напомнил, что самая печальная ситуация по этим показателям была в начале и середине 1990-х годов, «когда за чертой бедности в РФ проживала почти треть населения, или почти 40 миллионов человек». А самый лучший и низкий показатель был зафиксирован в 2012 году – 10,7% населения находилось за чертой бедности.

Также нерешенной проблемой в экономике остается ее структура, низкая производительность труда.

У нас есть нерешенные проблемы в экономике, это, прежде всего, отражается на доходах людей. Какие это проблемы? Это структура экономики, которая нас не устраивает и в этой связи можно сказать о низкой производительности труда. Если мы не будем ее повышать, то тогда не будет и новых рабочих мест, тогда не будут повышаться доходы. Это ключевая вещь,
сказал Путин.

Использованы фотографии: РИА Новости / Алексей Дружинин
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Комментарии 12

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  1. КОТ БАЮН Сегодня, 12:41
    Есть такая поговорка: Тише едешь - шире морда.
    КОТ БАЮН
  2. Zibelew Сегодня, 12:48
    Всё рассчитано, всё работает как часы у нас:
    Продаётся лес, продаётся нефть, продаётся газ,
    Заключаются сделки крупные с иностранцами,
    И текут отовсюду большие потоки финансов к нам.
    Такого подъёма страна не видела много лет,
    Чем гордиться - есть, просто денег нет.

    Страна обладающая огромными запасами полезных ископаемых, территорией и всего то 147 млн. населения не может обеспечить достойный уровень жизни...
    Zibelew
    1. Владимир 38 Сегодня, 12:52
      Цитата: Zibelew
      Всё рассчитано, всё работает как часы у нас:
      Продаётся лес, продаётся нефть, продаётся газ,
      Заключаются сделки крупные с иностранцами,
      И текут отовсюду большие потоки финансов к нам.
      Такого подъёма страна не видела много лет,
      Чем гордиться - есть, просто денег нет.

      Красивый стих и прямо в точку...
      Владимир 38
  3. Владимир 38 Сегодня, 12:49
    Путин сам скромен и все в государстве скромно- экономика, ЗП, прожиточный минимум, пенсии и.тд.
    Владимир 38
  4. Стирбьорн Сегодня, 12:49
    Интересно как наше правительство собирается повышать эту самую произвыодительность
    Стирбьорн
    1. BlackMokona Сегодня, 12:54
      Повышением зарплат эффективным,и снижением зарплаты остальным. В перерывах между поисками дна
      BlackMokona
      1. sds87 Сегодня, 12:58
        Зато нижний предел выслуги лет для получения военной пенсии предлагают увеличить с 20 до 25 лет. Эта последняя новость в Российских СМИ.
        sds87
  5. DMoroz Сегодня, 12:52
    понизьте ставку по кредиту для предприятий до общемировой и будет вам развитие своей экономики, а не залужной, куда все деньги ЦБ уходят...
    DMoroz
    1. Владимир 38 Сегодня, 12:56
      Цитата: DMoroz
      понизьте ставку по кредиту для предприятий до общемировой и будет вам развитие своей экономики, а не залужной, куда все деньги ЦБ уходят...

      Еще чего захотели, может и потреб кредиты понизить надо? Это ж резервный фонд из партнерских облигаций выводить нужно, работать, контролировать все процессы. У нас в правительстве работать не привыкли, получать ДА, работать НЕТ.
      Владимир 38
  6. Gamer Сегодня, 12:54
    все, сглазили экономику, не будет роста, россияне покупайте доляры или гривны
    Gamer
  7. Старый Хрен Сегодня, 12:55
    У нас снизились реальные доходы граждан за последние несколько лет. И что особенно тревожно, это то, что увеличилось количество людей, живущих за чертой бедности, получающих доходы ниже прожиточного минимума

    Таки я, старый , ничего не понял. Доход ниже прожиточного минимума - это таки значит гарантированно подохнуть.С другой стороны, мы таки самая богатая страна в мире. Нефть, газ, лес, золото, вся таблица Менделеева. И че? Я, конечно, дико извиняюсь, но может нашему "рабу на галерах" и другу "друзей президента" пора таки на пенсию?
    Старый Хрен
    1. Владимир 38 Сегодня, 12:58
      Цитата: Старый Хрен
      Таки я, старый , ничего не понял. Доход ниже прожиточного минимума - это таки значит гарантированно подохнуть.С другой стороны, мы таки самая богатая страна в мире. Нефть, газ, лес, золото, вся таблица Менделеева. И че? Я, конечно, дико извиняюсь, но может нашему "рабу на галерах" и другу "друзей президента" пора таки на пенсию?

      Дык не прогонишь .. Не хотят они..
      Владимир 38
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