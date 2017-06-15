Путин назвал рост российской экономики скромным, но постоянным

Закончился ли экономический кризис? Очень хочется ответить положительно, естественно, очень хочется послать позитивный сигнал в общество, при этом всегда думаешь, а вдруг что-то случится, где-то сбой произойдет. Но мы должны основываться, разумеется, делая выводы подобного рода, на объективных данных – о чем говорят объективные данные: они говорят о том, что рецессия в российской экономике преодолена»,

Что нам позволяет сказать о том, что рецессия закончилась в российской экономике? Первое, и очень важное – у нас три квартала подряд наблюдается рост экономики, рост ВВП. Скромный, но, тем не менее, из квартала в квартал,

У нас снизились реальные доходы граждан за последние несколько лет. И что особенно тревожно, это то, что увеличилось количество людей, живущих за чертой бедности, получающих доходы ниже прожиточного минимума,

У нас есть нерешенные проблемы в экономике, это, прежде всего, отражается на доходах людей. Какие это проблемы? Это структура экономики, которая нас не устраивает и в этой связи можно сказать о низкой производительности труда. Если мы не будем ее повышать, то тогда не будет и новых рабочих мест, тогда не будут повышаться доходы. Это ключевая вещь,