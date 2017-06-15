В.В. Путин о западных санкциях
В продолжении "Прямой линии" В. В. Путин ответил на вопросы, связанные с санкциями Запада в отношении России. В частности он сказал, что Россия всегда жила под санкциями, их вводили, когда чувствовала конкуренцию.
Сенат США пытается расширить санкции против России на голом месте, добавил президент.
Сенат США в среду подавляющим большинством голосов одобрил поправку по расширению антироссийских санкций. Эта поправка включена в санкционный законопроект против Ирана.
Предложенные санкции против России предполагают сокращение максимального срока рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней. Кроме того, в течение 180 дней после введения поправок глава минфина США должен представить в конгресс доклад, описывающий возможные последствия распространения санкций на суверенный долг России.
На вопрос о снятии наших ответных санкций в отношении западных стран, В.В. Путин ответил, что если "партнеры" будут снимать санкции, то и россия начнет снимать: -
Когда наши партнеры в мире чувствовали в лице России серьезного конкурента, так под разными предлогами вводились какие-то ограничения. Это было на протяжении всей нашей истории, я не говорю даже про советское время, но и раньше это было. В этом нет ничего удивительного— сказал он во время прямой линии.
Сенат США пытается расширить санкции против России на голом месте, добавил президент.
Вот сейчас мы знаем, что в Сенате США опять возник законопроект по поводу ужесточения этих санкций. Кстати говоря, почему? Ведь ничего не происходит экстраординарного. В связи с чем на голом месте стали говорить об этих санкциях?— сказал Путин.
Это свидетельство и продолжающейся внутриполитической борьбы в Штатах. Но тем не менее, это происходит, и я считаю, на голом месте— подчеркнул президент.
Сенат США в среду подавляющим большинством голосов одобрил поправку по расширению антироссийских санкций. Эта поправка включена в санкционный законопроект против Ирана.
Предложенные санкции против России предполагают сокращение максимального срока рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней. Кроме того, в течение 180 дней после введения поправок глава минфина США должен представить в конгресс доклад, описывающий возможные последствия распространения санкций на суверенный долг России.
В то же время Россия потеряла от санкций 50-52 млрд. долларов, а те, кто ввели - 100 млрд. долларов- -сказал Путин -
Падение ВВП из-за санкций составило около 1 процента
На вопрос о снятии наших ответных санкций в отношении западных стран, В.В. Путин ответил, что если "партнеры" будут снимать санкции, то и россия начнет снимать: -
Если наши партнеры начнут снимать санкции, то Россия тоже начнет это делать, иначе столкнется с проблемами ВТО
Использованы фотографии: © РИА Новости / Михаил Климентьев
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