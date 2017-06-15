В.В. Путин о западных санкциях

Когда наши партнеры в мире чувствовали в лице России серьезного конкурента, так под разными предлогами вводились какие-то ограничения. Это было на протяжении всей нашей истории, я не говорю даже про советское время, но и раньше это было. В этом нет ничего удивительного

Вот сейчас мы знаем, что в Сенате США опять возник законопроект по поводу ужесточения этих санкций. Кстати говоря, почему? Ведь ничего не происходит экстраординарного. В связи с чем на голом месте стали говорить об этих санкциях?

Это свидетельство и продолжающейся внутриполитической борьбы в Штатах. Но тем не менее, это происходит, и я считаю, на голом месте

В то же время Россия потеряла от санкций 50-52 млрд. долларов, а те, кто ввели - 100 млрд. долларов

Падение ВВП из-за санкций составило около 1 процента

Если наши партнеры начнут снимать санкции, то Россия тоже начнет это делать, иначе столкнется с проблемами ВТО

В продолжении "Прямой линии" В. В. Путин ответил на вопросы, связанные с санкциями Запада в отношении России. В частности он сказал, что Россия всегда жила под санкциями, их вводили, когда чувствовала конкуренцию.— сказал он во время прямой линии.Сенат США пытается расширить санкции против России на голом месте, добавил президент.— сказал Путин.— подчеркнул президент.Сенат США в среду подавляющим большинством голосов одобрил поправку по расширению антироссийских санкций. Эта поправка включена в санкционный законопроект против Ирана.Предложенные санкции против России предполагают сокращение максимального срока рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней. Кроме того, в течение 180 дней после введения поправок глава минфина США должен представить в конгресс доклад, описывающий возможные последствия распространения санкций на суверенный долг России.- -сказал Путин -На вопрос о снятии наших ответных санкций в отношении западных стран, В.В. Путин ответил, что если "партнеры" будут снимать санкции, то и россия начнет снимать: -