В СКР опровергли сообщения о прекращении расследования в отношении Васильевой
Появившиеся в СМИ сообщения о завершении расследования «большого дела» бывшей чиновницы Минобороны Евгении Васильевой не соответствуют действительности, передает РИА Новости заявление представителя Следственного комитета РФ Светланы Петренко.
Адвокат Васильевой Хасан-Али Бороков отказался комментировать информацию о ходе следствия.
Ранее российские СМИ, ссылаясь на источники, сообщили, что «в 2015 году приговор Васильевой вынесли по выделенным из основного дела 12 эпизодам преступной деятельности», Всего же «большое дело», по информации изданий, включает в себя более 40 эпизодов.
Агентство напоминает, что уголовное дело по «Оборонсервису», ключевой фигуранткой которого является экс-чиновница Минобороны, возбудили в 2012 году после раскрытия масштабной схемы хищений государственного имущества. Это дело стоило должности главе министерства – Анатолию Сердюкову.
Васильева была приговорена к 5-ти годам лишения свободы, однако вскоре после прибытия в колонию была освобождена условно-досрочно. При этом суд засчитал в наказание время, проведенное под домашним арестом в ее московской квартире.
Сама Васильева своей вины не признала ни по одному эпизоду. Ущерб от ее преступных действий, по подсчетам следствия, превысил 3 млрд. рублей.
Эта информация не соответствует действительности. Расследование уголовного дела продолжается,сказала Петренко.
Адвокат Васильевой Хасан-Али Бороков отказался комментировать информацию о ходе следствия.
Ранее российские СМИ, ссылаясь на источники, сообщили, что «в 2015 году приговор Васильевой вынесли по выделенным из основного дела 12 эпизодам преступной деятельности», Всего же «большое дело», по информации изданий, включает в себя более 40 эпизодов.
Агентство напоминает, что уголовное дело по «Оборонсервису», ключевой фигуранткой которого является экс-чиновница Минобороны, возбудили в 2012 году после раскрытия масштабной схемы хищений государственного имущества. Это дело стоило должности главе министерства – Анатолию Сердюкову.
Васильева была приговорена к 5-ти годам лишения свободы, однако вскоре после прибытия в колонию была освобождена условно-досрочно. При этом суд засчитал в наказание время, проведенное под домашним арестом в ее московской квартире.
Сама Васильева своей вины не признала ни по одному эпизоду. Ущерб от ее преступных действий, по подсчетам следствия, превысил 3 млрд. рублей.
Использованы фотографии: РИА Новости / Евгения Новоженина
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