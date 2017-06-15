15:27 15 июня

В СКР опровергли сообщения о прекращении расследования в отношении Васильевой

Появившиеся в СМИ сообщения о завершении расследования «большого дела» бывшей чиновницы Минобороны Евгении Васильевой не соответствуют действительности, передает РИА Новости заявление представителя Следственного комитета РФ Светланы Петренко.

В СКР опровергли сообщения о прекращении расследования в отношении Васильевой


Эта информация не соответствует действительности. Расследование уголовного дела продолжается,
сказала Петренко.


Адвокат Васильевой Хасан-Али Бороков отказался комментировать информацию о ходе следствия.

Ранее российские СМИ, ссылаясь на источники, сообщили, что «в 2015 году приговор Васильевой вынесли по выделенным из основного дела 12 эпизодам преступной деятельности», Всего же «большое дело», по информации изданий, включает в себя более 40 эпизодов.

Агентство напоминает, что уголовное дело по «Оборонсервису», ключевой фигуранткой которого является экс-чиновница Минобороны, возбудили в 2012 году после раскрытия масштабной схемы хищений государственного имущества. Это дело стоило должности главе министерства – Анатолию Сердюкову.

Васильева была приговорена к 5-ти годам лишения свободы, однако вскоре после прибытия в колонию была освобождена условно-досрочно. При этом суд засчитал в наказание время, проведенное под домашним арестом в ее московской квартире.

Сама Васильева своей вины не признала ни по одному эпизоду. Ущерб от ее преступных действий, по подсчетам следствия, превысил 3 млрд. рублей.

Использованы фотографии: РИА Новости / Евгения Новоженина
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Комментарии 16

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  1. Чёрный Сегодня, 13:52
    К сожалению, результаты таого расследовния мы уже видели, когда ворюга несусветная отделалась лёгким испугом.....и здесь уже вопрос не к ней , а к нашему самому "справдливому и гуманному "( а в отношении казнокрадов очень гуманному) так называемому суду.
    Чёрный
    1. Офицер запаса Сегодня, 14:07
      Был такой замечательный фильм - "Выборгская сторона" (Ленфильм, 1938) из трилогии о Максиме. Так вот там в судебном процессе после блестящей речи адвоката, который всех оправдал, встает пожилой рабочий и спрашивает - "Ты нам, мил человек, прямо скажи - бандиты они или не бандиты?"
      Так и хочется спросить СКР - воровка Васильева или не воровка? И вспомнить Жеглова, где должен сидеть вор.
      Офицер запаса
      1. bouncyhunter Сегодня, 14:14
        Цитата: Офицер запаса
        Так и хочется спросить СКР - воровка Васильева или не воровка?

        Скорее всего вопрос останется без ответа . Ну или такого тумана напустят , что ничего не понятно будет .
        bouncyhunter
        1. Офицер запаса Сегодня, 14:18
          Паша, согласен. Вариантов много.
          1. Воровка, но поделилась.
          2. Не воровка, а хозяйка - все безхозное было.
          3. Как можно поэтессу и художницу назвать воровкой?
          4. Агент ФСБ, вскрыла преступную сеть.
          5. Посмотрите в эти честные глаза, разве она могла украсть?
          И т.д., т.д., т.д.
          Офицер запаса
          1. Чёрный Сегодня, 14:22
            ..позволю себе добавить еще один вариант - воровка, но не главная. Может всех заложить.....помните как в "место встречи изменить нельзы" Фокс : " передай горбатому, что если они меня из тюрьмы не вызволят, я всех сдам" laughing
            Чёрный
          2. bouncyhunter Сегодня, 14:26
            Вот именно , Лёша . При хорошем адвокате (а у Васильевой вряд ли плохой) её ещё и потерпевшей стороной могут сделать , я бы этому точно не удивился .
            bouncyhunter
    2. jonhr Сегодня, 15:11
      це зрада чи це не зрада? laughing
      вы я так понимаю не совсем в курсе , что суды руководствуются исключительно законом?
      jonhr
  2. roskot Сегодня, 13:52
    Опять мочало, начнем сначала.
    roskot
  3. Logall Сегодня, 13:52
    [/quote]Ущерб от ее преступных действий, по подсчетам следствия, превысил 3 млрд. рублей.[quote]

    У меня сосед отсидел 3 года за хищение детали стоимостью 15000 руб. Реальный срок. А тут 5 лет, и то почти сразу вышла по УДО. Где главенство закона? Где равенство перед ним?
    Вова, что за беспредел?
    Logall
    1. Соломон Кейн Сегодня, 13:55
      Так у нас так всегда - за мешок картошки с поля -реальный срок.
      А если состав скоммуниздить- максимум - 3 года условно.
      Соломон Кейн
    2. jonhr Сегодня, 15:12
      ну когда человек почти равен закону то как по другому?
      вот ваш сосед кто? ему чтобы сравняться с законом знаете сколько таких деталей надо было спереть?
      jonhr
  4. aleksfill Сегодня, 14:01
    Прекратят, помурыжат ещё лет пять и закроют - за давностью, как бы.
    aleksfill
  5. roskot Сегодня, 14:06
    Крепись Женька. На следующем суде они тебе еще и за моральный вред заплатять. Да ты и сама новую книгу стихов напишешь. Не все так плохо, как люди думают.
    roskot
  6. yuriy55 Сегодня, 14:24
    Адвокат Васильевой Хасан-Али Бороков отказался комментировать информацию о ходе следствия.


    УПК РФ надо менять так, чтобы исключить работу высокооплачиваемых адвокатов. Простые люди, посаженные за "уворованный окорочок" не пользовались этими защитниками. Поэтому денежно-имущественное право не должно давать привилегий конкретным лицам. Пусть разбираются, как все. Возможно не так "борзеть" станут...
    yuriy55
    1. jonhr Сегодня, 15:14
      а какие претензии к адвокатам? адвокат для того чтобы не нарушались права подследственного или подсудимого. тут все вопросы к гособвинению и суду
      jonhr
  7. NKVD Сегодня, 14:56
    Пока Медведев не пашет на Колыме, ничего с сестрой его жены не случится!!!!! Все это порожняя болтовня защитничков "Правового Государства" За меньшее воровство мотают огромные сроки а СКР уши заливает расследование ведут они ага.
    NKVD
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