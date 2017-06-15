МО РФ: Авиация американской коалиции неоднократно пыталась приблизиться к авиабазе Хмеймим

Неоднократно боевая авиация коалиции, выполняя боевые полеты в воздушном пространстве Сирии, при приближении к охраняемому объекту, которым является авиабаза Хмеймим, сразу же после того, как видит у себя на индикаторах, что их боевой самолет сопровождается средствами ПВО России, моментально разворачивается и уходит из зоны поражения С-400

Самолеты американской коалиции боятся близко подлетать к российской авиабазе Хмеймим в Сирии из-за зенитной ракетной системы С-400 "Триумф", сообщил заместитель командующего Воздушно-космическими силами РФ Виктор Гумённый, передает "Интерфакс-АВН" - сказал в программе "Военная приемка в Сирии" на канале "Звезда" В.Гумённый, являющийся также командующим войсками противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО).В передаче отмечается также, что, по имеющейся договоренности, радиус действия систем С-400 ограничен 60-километровой зоной вокруг российской авиабазы, хотя они способны обнаруживать и уничтожать воздушные цели на расстоянии до 400 км.ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" (разработки и производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.Система ПВО С-400 и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С" прикрывают российскую авиабазу Хмеймим.Еще одна развернутая в Сирии группировка ПВО включает системы С-300В4. Она защищает пункт ВМФ России в Тартусе.