15:26 15 июня

МО РФ: Авиация американской коалиции неоднократно пыталась приблизиться к авиабазе Хмеймим

Самолеты американской коалиции боятся близко подлетать к российской авиабазе Хмеймим в Сирии из-за зенитной ракетной системы С-400 "Триумф", сообщил заместитель командующего Воздушно-космическими силами РФ Виктор Гумённый, передает "Интерфакс-АВН" .

Неоднократно боевая авиация коалиции, выполняя боевые полеты в воздушном пространстве Сирии, при приближении к охраняемому объекту, которым является авиабаза Хмеймим, сразу же после того, как видит у себя на индикаторах, что их боевой самолет сопровождается средствами ПВО России, моментально разворачивается и уходит из зоны поражения С-400
- сказал в программе "Военная приемка в Сирии" на канале "Звезда" В.Гумённый, являющийся также командующим войсками противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО).




В передаче отмечается также, что, по имеющейся договоренности, радиус действия систем С-400 ограничен 60-километровой зоной вокруг российской авиабазы, хотя они способны обнаруживать и уничтожать воздушные цели на расстоянии до 400 км.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" (разработки и производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Система ПВО С-400 и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С" прикрывают российскую авиабазу Хмеймим.
Еще одна развернутая в Сирии группировка ПВО включает системы С-300В4. Она защищает пункт ВМФ России в Тартусе.

Использованы фотографии: http://www.manilalivewire.com/
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Комментарии 31

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 13:52
    ...а кому хочется получить заряд в самолёт, вот и облетают стороной... хотя 60 км радиус маловат, но раз договорились, надо выполнять...
    a.s.zzz888
    1. maxim947 Сегодня, 13:57
      В передаче отмечается также, что, по имеющейся договоренности, радиус действия систем С-400 ограничен 60-километровой зоной вокруг российской авиабазы[i][/i]
      ??? это что?
      maxim947
      1. Тралл Сегодня, 14:01
        Изначально было больше. Потом уменьшили до 60 км.
        Тралл
      2. Tusv Сегодня, 14:04
        Цитата: maxim947
        ??? это что?

        Ну наверное ДКП имеет право завхатывать цель, до этого только сопровождать. Хотя 60 км это ничто. Убойная дистанция для атаки на С-400
        Tusv
        1. maxim947 Сегодня, 14:10
          Не хватает эпитетов в лексиконе..)) 60 км. это как то унизительно что ли... Чего боимся?
          maxim947
          1. Tusv Сегодня, 14:17
            Цитата: maxim947
            Не хватает эпитетов в лексиконе..)) 60 км. это как то унизительно что ли... Чего боимся?

            Да дорогостоящих ракет на ХАРМы жалко. Дешевле за сотню носителя завалить и не кашлять
            Tusv
    2. aleksfill Сегодня, 13:58
      Не договорились, а - сговорились за спиной Асада и с США, и с ИЗРАИЛЕМ, и с Турцией.
      aleksfill
    3. cniza Сегодня, 13:58
      Слишком там маленькие расстояния , поэтому только 60 км..
      cniza
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 14:00
        cniza Сегодня, 13:58 ↑ Новый
        Слишком там маленькие расстояния , поэтому только 60 км..

        ... всё верно, масштабы Сирии не позволяют "развернуться на всю мощь" 400-ых...
        a.s.zzz888
      2. bouncyhunter Сегодня, 14:01
        Что такое 60 км для реактивного самолёта ? Пыль .
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 14:03
          Цитата: bouncyhunter
          Что такое 60 км для реактивного самолёта ? Пыль .


          Пилот моргнуть не успевает , но ПВО успеет сделать свою работу.
          cniza
          1. a.s.zzz888 Сегодня, 14:33
            cniza Сегодня, 14:03 ↑
            Цитата: bouncyhunter
            Что такое 60 км для реактивного самолёта ? Пыль .
            Пилот моргнуть не успевает , но ПВО успеет сделать свою работу.

            ... ещё в капонирах, когда мерикатосы прогревают двигуны, уже идёт засечка...
            a.s.zzz888
            1. jonhr Сегодня, 15:05
              а кривизна земли?
              jonhr
    4. Чёрный Сегодня, 13:58
      хотела, но не Шмогла...."дональд, что то я очкую" wassat
      Чёрный
    5. Logall Сегодня, 14:01
      [/quote]сразу же после того, как видит у себя на индикаторах, что их боевой самолет сопровождается средствами ПВО России, моментально разворачивается и уходит из зоны поражения С-400[quote]

      Их предупредили, что при подлёте ни кто разбирается не будет, чей самолёт, с какой целью. Вот и подсыкивают.
      А всё равно хочется, чтобы хоть один подлетел. Ну правда, исключительно ради интереса...
      Logall
  2. LÄRZ Сегодня, 13:55
    Неоднократно боевая авиация коалиции, выполняя боевые полеты в воздушном пространстве Сирии, при приближении к охраняемому объекту, которым является авиабаза Хмеймим, сразу же после того, как видит у себя на индикаторах, что их боевой самолет сопровождается средствами ПВО России, моментально разворачивается и уходит из зоны поражения С-400
    Это хорошо, что даже нашего облучения хватает, чтоб их шугануть. Стрёмно продолжать свой полёт в сопровождении С-400.
    LÄRZ
  3. igorserg Сегодня, 14:11
    а почему зону ограничили в 60 км?
    igorserg
    1. sabakina Сегодня, 14:24
      Цитата: igorserg
      а почему зону ограничили в 60 км?

      Вся Сирия 760х500 км.
      sabakina
      1. Rostislav Сегодня, 14:54
        Вот и отлично, прикрыли бы пол страны сразу.
        Амеров никто в Сирию не звал, и нечего им там летать, экскаваторы портить, они еще пригодятся сирийцам страну восстанавливать.
        Rostislav
    2. Макаров Сегодня, 15:00
      потому что так сказали америкосы...линии на песке...
      Макаров
  4. Incvizitor Сегодня, 14:17
    Их и надо сопровождать уже на 400 км чтобы без памперсов вообще не вылетали.
    Incvizitor
  5. тлауикол Сегодня, 14:42
    Вот теперь позиции ПВО известны, и бояться нужно зенитчикам
    тлауикол
  6. Bondik05 Сегодня, 14:50
    [quote][/quote]по имеющейся договоренности, радиус действия систем С-400 ограничен 60-километровой зоной вокруг российской авиабазы-Вот и отгадка всех вые.... всего выпедрёжа США . Хочу летаю, хочу бомблю, хочу, ну просто хочу. Там где заранее уже сдали территорию врагу "по договорённости" не какое самое современное оружие не поможет. С,У,К,А! Стыдно мне такие новости читать! Повелся на "Киселевскую" пропаганду- мы Сирию не дадим в обиду, мы самые, самые. Слов нет...
    Bondik05
  7. voyaka uh Сегодня, 14:50
    Прощупывали, когда ПВО активизируется. Это хороший опыт.
    voyaka uh
  8. Rostislav Сегодня, 14:50
    по имеющейся договоренности, радиус действия систем С-400 ограничен 60-километровой зоной вокруг российской авиабазы

    Что так поскромничали? Минимум 350 км. Сирийцы, что ли настояли? А с амерами не надо этот вопрос обсуждать, их в Сирию никто не звал.
    Rostislav
  9. voyaka uh Сегодня, 14:54
    Ну, вот и выяснилось, наконец - 60 км. Реалистично. Защита самой базы от боевиков.
    voyaka uh
    1. НасРать Сегодня, 15:02
      Что значит "наконец -60 км"?
      Цитата: voyaka uh
      Реалистично.

      Реалистично на 400км., а 60 км- что бы ваши самолёты взлетали и не боялись... На полную катушку включи С-400 и ваш самолёт при отрыве от полосы, будет виден на экране у оператора С-400..

      Цитата: voyaka uh
      Защита самой базы от боевиков.

      Там только Ваши самолёты и коалиции США - кого вы назвали боевиками?
      НасРать
      1. voyaka uh Сегодня, 15:13
        Но от самолетов коалиции или наших 60 км - мертвому припарки. А вот если
        боевики купят аэроплан или дрон какой, то радиус 60 - нормальный для перехвата.
        Поэтому согласованное ограничение радиуса - реалистическое решение.
        voyaka uh
    2. jonhr Сегодня, 15:08
      боевики такие в Вингсью́тах с связками гранат прыгают с ближайшей находящейся в 60 км скалы laughing
      jonhr
  10. Макаров Сегодня, 14:59
    Я тогда не пойму зачем тогда там такой комплекс если можно было обойтись НАМНОГО более простыми средствами ПВО....че за понты? Они там что на отдыхе?
    Макаров
    1. jonhr Сегодня, 15:09
      почему понты? может и правда
      jonhr
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