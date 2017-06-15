15:34 15 июня

Минобороны не сможет полностью загрузить предприятия ОПК в период 2018-2025 годов

В период реализации госпрограммы вооружения на 2018-2025 годы военное ведомство не сможет в полном объеме загрузить предприятия оборонно-промышленного комплекса, передает ТАСС сообщение замначальника Главного управления вооружения МО РФ Бориса Наконечного.



Минобороны как основной заказчик вооружений и военной техники не сможет полностью обеспечить загрузку предприятий,
сказал Наконечный.


Это, по его словам, связано с тем, что «в очередном программном периоде возможно некоторое снижения доли оборонных заказов».

При этом замначальника главка заверил, что военное ведомство и впредь будет поддерживать стремление оборонщиков к реализации ими достижений научно-технического прогресса.

По его мнению, «интенсивность мировых угроз в будущем не спадет, но в ближайшей перспективе существенно увеличить необходимые для их парирования ресурсы вряд ли представляется возможным».

Наконечный подчеркнул, в сложившейся ситуации важно «не терять темпы развития ОПК и не допускать технологического отставания от ведущих стран мира».

Использованы фотографии: http://minpromtorg.gov.ru
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Комментарии 13

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  1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 14:57
    Денег нет, но вы держитесь. Даже МО денег не хватает, не говоря уже об образовании и медицине...
    DIVAN SOLDIER
    1. tiredwithall Сегодня, 15:01
      Полуколонии не положено иметь ни хорошего образования, ни медицины ни ...
      tiredwithall
      1. maxim947 Сегодня, 15:25
        Полуколонии не положено иметь ни хорошего образования, ни медицины ни ...
        Вам конечно из "далека" лучше видно, у Вас же проблем нет, все решили, можно и по-язвить.
        maxim947
  2. tiredwithall Сегодня, 14:59
    По его мнению, «интенсивность мировых угроз в будущем не спадет, но в ближайшей перспективе существенно увеличить необходимые для их парирования ресурсы вряд ли представляется возможным».

    Вот так - в России не хватает ни нефти, ни руды, ни всего прочего... Куда ж все подевалось?
    tiredwithall
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 15:12
      Цитата: tiredwithall
      Вот так - в России не хватает ни нефти, ни руды, ни всего прочего... Куда ж все подевалось?

      Не радуйтесь: разговор идёт о совсем других ресурсах. Нефти и полезных ископаемых в России хватит ещё не на одно поколение.
      СРЦ П-15
      1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 15:14
        Не на одно поколение олигархов???
        DIVAN SOLDIER
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 15:19
          Цитата: DIVAN SOLDIER
          Не на одно поколение олигархов???

          Не на одно поколение "диванных солдат". yes
          СРЦ П-15
          1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 15:28
            Да тут без диванных солдат, диванных генералов хватает...
            DIVAN SOLDIER
  3. Logall Сегодня, 15:01
    [/quote]"Не допускать технологического отставания от ведущих стран мира».[quote]

    Чтобы Не допускать технологического отставания, нужно обеспечить заказами ОПК. И у них будут деньги на развитие.
    Logall
  4. yuriy55 Сегодня, 15:15
    Я повторяю и буду повторять:
    ТОЛЬКО СВЕРХДОХОДЫ ОТДЕЛЬНЫХ ЛИЧНОСТЕЙ КЛАНА МЕШАЮТ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
    Один пример. Средняя пенсия по стране 12 с небольшим тысяч рублей. А пенсии экс-губернаторов, к примеру, могут приблизиться к 500 000 рублей. Вы люди взрослые и знаете, как получается среднее арифметическое. Так что, пенсии по 7 000-8 000 рублей у миллионов пенсионеров с лихвой "компенсируют" вопиющее неравенство...
    Когда нет денег на армию, это значит, что кто-то готовит белый флаг...
    yuriy55
  5. Николай Фёдоров Сегодня, 15:25
    Такое ощущение, что заместитель начальника Главного управления вооружения МО РФ Борис Наконечный перед тем, как сделать сообщение, проконсультировался подробно у премьера Медведева. Прям его стиль, его слова... Шойгу наверняка смотрит на этого Наконечного, скрипит зубами, но снять не может - протеже Медведева... recourse
    Николай Фёдоров
  6. Горный стрелок Сегодня, 15:31
    Сказано ясно и четко - экстренная программа перевооружения армии заканчивается. Новым оружием оснащены куда больше половины армии. Почему ПАДАЕТ оборонзаказ? Да потому, что больше не надо. Объемы не на замену, а на восполнение естественной убыли. Заводы "раскрутились, НИИ подоснастились - а теперь надо пошевелить ушками и подвигать ножками. И найти новые рынки сбыта, и новый продукт, этими рынками востребованый. Государство не должно вечно содержать ВПК полностью на нашей шее. Но у нас ведь - капитализм, вроде? И какие претензии тогда К ГОСУДАРСТВУ? Оно ДОЛЖНО сопли вытирать с яслей до гробовой доски?
    Горный стрелок
  7. Владимир Постников Сегодня, 15:34
    Об чем новость? Ни о чем!
    ВВП же не растет. А расходы на МО, на здравоохранение, на образование планируют в процентах от ВВП. Сегодня перераспределили в пользу оборонки. Но так долго не может продолжаться. Всё остальное уже запущено до предела. Народ роптать начинает. Поэтому будут урезать и у МО.
    А ВВП все равно расти не будет. Нет, ну понемногу возможно он расти будет, особенно когда у потребителей сырья будет расти производство, и, соответственно, спрос на сырье. Сравните рост ВВП, когда у России он был, например 5%, то у Китая в тот же год он был 15%. Сегодня Россия планирует 1,5%, а Китай 6,9%. У Китая только в этом году ВВП вырастет на половину годового ВВП России.
    А ведь лет двадцать назад мы были рядом.
    Владимир Постников
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