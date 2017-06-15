Минобороны не сможет полностью загрузить предприятия ОПК в период 2018-2025 годов
В период реализации госпрограммы вооружения на 2018-2025 годы военное ведомство не сможет в полном объеме загрузить предприятия оборонно-промышленного комплекса, передает ТАСС сообщение замначальника Главного управления вооружения МО РФ Бориса Наконечного.
Это, по его словам, связано с тем, что «в очередном программном периоде возможно некоторое снижения доли оборонных заказов».
При этом замначальника главка заверил, что военное ведомство и впредь будет поддерживать стремление оборонщиков к реализации ими достижений научно-технического прогресса.
По его мнению, «интенсивность мировых угроз в будущем не спадет, но в ближайшей перспективе существенно увеличить необходимые для их парирования ресурсы вряд ли представляется возможным».
Наконечный подчеркнул, в сложившейся ситуации важно «не терять темпы развития ОПК и не допускать технологического отставания от ведущих стран мира».
Минобороны как основной заказчик вооружений и военной техники не сможет полностью обеспечить загрузку предприятий,сказал Наконечный.
Это, по его словам, связано с тем, что «в очередном программном периоде возможно некоторое снижения доли оборонных заказов».
При этом замначальника главка заверил, что военное ведомство и впредь будет поддерживать стремление оборонщиков к реализации ими достижений научно-технического прогресса.
По его мнению, «интенсивность мировых угроз в будущем не спадет, но в ближайшей перспективе существенно увеличить необходимые для их парирования ресурсы вряд ли представляется возможным».
Наконечный подчеркнул, в сложившейся ситуации важно «не терять темпы развития ОПК и не допускать технологического отставания от ведущих стран мира».
Использованы фотографии: http://minpromtorg.gov.ru
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти