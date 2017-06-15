Бочкарев: почти вся номенклатура украинской военной продукции заменена российскими аналогами
Украинская продукция военного назначения почти полностью заменена на российские аналоги, передает ТАСС сообщение зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии Олега Бочкарева.
По его словам, сложнее обстоят дела с продукцией НАТО.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что российские предприятия смогут полностью заменить украинские комплектующие к 2018-2019 году.
Напомним военно-техническое сотрудничество между РФ и Украиной было заморожено в 2014 году. С учетом того, что на Украине еще с советских времен частично располагалось производство комплектующих для военной техники, разрыв связей поставил под вопрос исполнение ряда программ российского ОПК. В частности, из-за непоставки украинских газотурбинных установок было приостановлено строительство нескольких кораблей для ВМФ России.
Однозначно у нас по Украине достигнуты положительные результаты, почти вся номенклатура заменена,сказал Бочкарев.
По его словам, сложнее обстоят дела с продукцией НАТО.
Особенно, нас беспокоит электронно-компонентная база, но и здесь мы имеем факты грамотных инженерных решений,отметил зампред.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что российские предприятия смогут полностью заменить украинские комплектующие к 2018-2019 году.
Напомним военно-техническое сотрудничество между РФ и Украиной было заморожено в 2014 году. С учетом того, что на Украине еще с советских времен частично располагалось производство комплектующих для военной техники, разрыв связей поставил под вопрос исполнение ряда программ российского ОПК. В частности, из-за непоставки украинских газотурбинных установок было приостановлено строительство нескольких кораблей для ВМФ России.
Использованы фотографии: http://profiok.com
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