15:33 15 июня

Бочкарев: почти вся номенклатура украинской военной продукции заменена российскими аналогами

Украинская продукция военного назначения почти полностью заменена на российские аналоги, передает ТАСС сообщение зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии Олега Бочкарева.

Бочкарев: почти вся номенклатура украинской военной продукции заменена российскими аналогами


Однозначно у нас по Украине достигнуты положительные результаты, почти вся номенклатура заменена,
сказал Бочкарев.


По его словам, сложнее обстоят дела с продукцией НАТО.

Особенно, нас беспокоит электронно-компонентная база, но и здесь мы имеем факты грамотных инженерных решений,
отметил зампред.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что российские предприятия смогут полностью заменить украинские комплектующие к 2018-2019 году.

Напомним военно-техническое сотрудничество между РФ и Украиной было заморожено в 2014 году. С учетом того, что на Украине еще с советских времен частично располагалось производство комплектующих для военной техники, разрыв связей поставил под вопрос исполнение ряда программ российского ОПК. В частности, из-за непоставки украинских газотурбинных установок было приостановлено строительство нескольких кораблей для ВМФ России.

Использованы фотографии: http://profiok.com
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Комментарии 2

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  1. Zibelew Сегодня, 15:28
    В частности, из-за непоставки украинских газотурбинных установок было приостановлено строительство нескольких кораблей для ВМФ России.

    Все фрегаты встали. Если по 22350 перспектива есть, то по 11356 тишина.
    Zibelew
    1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 15:30
      А что у нас вся электроника, кроме лампочек натовская?
      DIVAN SOLDIER
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