17:46 15 июня

УкроСМИ в восторге от вопроса на экране о том, "когда В.Путин уйдёт в отставку"

Владимиру Путину задали вопрос о протестах оппозиции в связи с экономическими трудностями в стране. Президент России отметил, что трудности есть всегда, и что он лично готов на диалог с любыми здоровыми силами. Владимир Путин в ходе прямой линии высказался о том, что нередко оппозиция занимается вопросами спекулирования, уходя от диалога и реального предложения выходов из сложных ситуаций.

Президент РФ:
Не спекулировать надо, а предлагать решения. Те, кто предлагает решения, их мнение очень важно для власти, и мы готовы таких людей выслушивать.


Своя «песня» по поводу прямой линии с президентом РФ на украинских СМИ. Прямая линия с президентом России затмевает для соседней страны собственную внутреннюю политику. При этом освещение линии выглядит весьма своеобразно. Так, крупные украинские ресурсы сосредоточились на том, какие «неудобные вопросы» появляются на экранах во время ответов президента Владимира Путина. Видимо, целая группа лиц усажена за компьютеры исключительно с той целью, чтобы отслеживать именно те вопросы, которые приводят майданных и ультралиберальных зрителей в настоящий экстаз.


Подборка «неудобных вопросов» от УНИАН выглядит следующим образом: «Когда вы уйдёте в отставку?» и «Ваши слова «Своих не сдаём» относятся к казнокрадам и коррупционерам?»

Кстати, этот вопрос Путину был задан в эфире.

Путин:
Я их своими не считаю.


УкроСМИ в восторге от вопроса на экране о том, "когда В.Путин уйдёт в отставку"



В либеральных СМИ идёт обсуждение того, что Владимиру Путину задаются "исключительно подставные, удобные для ответа вопросы".

На этом фоне появился вопрос о странностях борьбы с коррупцией в России, так называемых "подставных посадках чиновников" и неоправданных домашних арестах. Молодой человек, сидящий в зале, заявил, что его вопрос "подготовила жизнь".

Владимир Путин заявил, что в перечне вопросов тема коррумпированных чиновников уже не находится в числе первых. Президент России заметил, что важна неотвратимость наказания для преступников. Далее президент дежурно заметил, что решение о приговорах - компетенция судов. Президент привёл пример обвинительного приговора в отношении бывшего главы ФСИН Реймера, который по решению суда получил реальный срок - 8 лет лишения свободы.

Президент РФ:
Давайте будет полагаться на работу судебной системы. По Конституции никаких других институтов для назначения наказаний в России не предусмотрено.

Использованы фотографии: ria.ru
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Комментарии 50

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  1. Кокос Сегодня, 15:48
    А чего еще ждать от укропов winked
    Кокос
    1. vch Сегодня, 15:56
      С одной стороны согласен - их только фекалии интересуют. Но с другой стороны надо отметить, что действительно, кол-во неудобных вопросов увеличилось и это говорит о социальной напряженности в обществе. Людей не устраивает ни борьба с коррупцией (на бытовом уровне она вообще не ведется), ни экономическая ситуация в стране, когда маленькая горстка продолжает жиреть вывозя миллиарды долларов за бугор, а основная масса народа не успевает дырки на ремнях прокалывать, что бы потуже пояса затянуть......
      vch
      1. Улан Сегодня, 16:31
        Вы правы. И мне стыдно, когда люди задают вопросы президенту. которые должен решать не он, а его подчиненные- те же губернаторы.
        Не дело президента заниматься ремонтом дорог в городах.
        Дело президента заставить чиновников исполнять свои обязанности. Не хотят - в отставку.
        А в основном и вопросы именно те , которые ОБЯЗАНЫ решаться на местах.
        Президент должен отвечать на вопросы, в масштабах все страны , об экономике страны, и прочем, а не о том почему подъезд не отремонтирован.
        И говорит это только об одном- система не работает и распоряжения президента не исполняются.
        Улан
      2. Тень тьмы Сегодня, 16:32
        Людей не устраивает ни борьба с коррупцией (на бытовом уровне она вообще не ведется),

        Извините, это как? Кто-то должен ходить и определять коррупционеров? Прокуратура работает только при наличии обращения. Нет обращения - нет дела, нет дела - нет преступления. Вы лично обращались в прокуратуру с заявлением на коррупционные действия? Или тихо мирно давали взятку и рассчитывали на кого-то, кто придёт и поймает взяточника? Или Вам не приходилось самому лично сталкиваться с взяточниками, но все о них говорят?
        Тень тьмы
        1. vch Сегодня, 16:54
          Со взяточниками сталкивался лично и не раз. Когда это входило в мою компетенцию - сажал. Только это было еще в советские времена. Сам взятку не давал и не брал никогда....Вот как то так. А то, что взятки берут за зачеты в вузах, за сдачу экзамена на права и т.д. и т.п. - это что, для Вас новость? А люди не бегут в прокуратуру по двум причинам:- не верят в нашу правоохранительную систему и прекрасно понимают, что даже если они напишут заявление и ему дадут ход, то это вызовы к следователю, в суд и т.д. А взяточник в это время будет ходить на свободе и в 90% случаев даже работать на том же самом месте..... Нет у нас к сожалению защиты простых граждан......
          vch
      3. ЛукичЪ Сегодня, 17:14
        Цитата: vch
        борьба с коррупцией (на бытовом уровне она вообще не ведется)

        Вы сталкивались? Заявление писали? Ответ, что это бесполезно, не принимается. ВВП приедет и на "бытовом" уровне вместе с СОБРОМ работать будет? с себя начните!!!!
        ЛукичЪ
        1. vch Сегодня, 17:18
          Прочитайте предыдущий мой пост, прежде чем писать - все поймете.
          vch
    2. Александр романов Сегодня, 15:59
      Цитата: Кокос
      А чего еще ждать от укропов

      Ничего,просто они всей страной сейчас слушают Путина. Реитинг у них зашкаливает,ловят каждое слово.
      Александр романов
      1. Pirogov Сегодня, 16:42
        Цитата: Александр романов
        Ничего,просто они всей страной сейчас слушают Путина. Реитинг у них зашкаливает,ловят каждое слово.

        80% народа перестали смотреть телевизор ,нервы берегут. Можно не включать телек и так все знают ,что там скажут как в России плохо ,а у нас перемога за перемогой.
        Pirogov
        1. Владимир16 Сегодня, 16:57
          Согласен с романовым. украинцы без русских вообще существовать не могут. Русские причина любых телодвижений на украине. Без Путина там жизнь остановится
          Владимир16
          1. 210окв Сегодня, 17:12
            Да,украинцы без русских не могут..А хохлы?Да их просто корежит от ненависти к русским..
            210окв
  2. LÄRZ Сегодня, 15:52
    Подборка «неудобных вопросов» от УНИАН выглядит следующим образом: «Когда вы уйдёте в отставку?» и «Ваши слова «Своих не сдаём» относятся к казнокрадам и коррупционерам?»
    А вы подобные вопросы попробуйте задать своему Порошенко в прямом эфире. Хотя, где ж ему до прямого эфира...
    LÄRZ
    1. роман66 Сегодня, 15:55
      прямо по классику : " наливает себе из графина,.."
      роман66
      1. Alexey RA Сегодня, 16:14
        Цитата: роман66
        прямо по классику : " наливает себе из графина,.."

        Графины давно декоммунизировали. А вот фляжка у Пеци регулярно предательски проступает из-под пиджака. smile
        Alexey RA
        1. andj61 Сегодня, 16:31
          Цитата: Alexey RA
          Графины давно декоммунизировали. А вот фляжка у Пеци регулярно предательски проступает из-под пиджака.

          Действительно проступает... drinks Уж казалось бы, президенту всегда могут и помощники ёмкость поднести. Но, видимо, помощниками его жена управляет,так что приходится самому об этом деле заботиться! bully hi
          andj61
        2. Улан Сегодня, 16:32
          Ух ты! Класс.
          Улан
        3. Александр романов Сегодня, 16:33
          Цитата: Alexey RA
          вот фляжка у Пеци регулярно предательски проступает из-под пиджака.

          И всё таки он в нем спит!
          Александр романов
    2. kepmor Сегодня, 15:57
      LARZ,вы собственно о чём?...какой прямой эфир для петрухи?...тут хотя бы из запоя вывести и то радости не будет предела...
      сдаётся мне,что ему специально с утреца стакан подносят...а то наговорит ещё чего лишнего...
      kepmor
      1. LÄRZ Сегодня, 16:04
        Цитата: kepmor
        LARZ,вы собственно о чём?...какой для прямой эфир для петрухи?

        Да интересно было бы на это шоу посмотреть. Вот убогие, смакуют они "неудобные" вопросы! А там, у них, и вопросы то задавать некому. Любые, хоть удобные, хоть неудобные. Да и вразумительного ответа не дождаться.
        LÄRZ
        1. ЛукичЪ Сегодня, 17:27
          Цитата: LÄRZ
          Цитата: kepmor
          LARZ,вы собственно о чём?...какой для прямой эфир для петрухи?

          Да интересно было бы на это шоу посмотреть. Вот убогие, смакуют они "неудобные" вопросы! А там, у них, и вопросы то задавать некому. Любые, хоть удобные, хоть неудобные. Да и вразумительного ответа не дождаться.

          да уже сколько раз свидомым вопрос задавал когда петя перестанет кормить нашу армию)))) я про бизнес пети в Липецке. налог не плохой платит и почему петина "Кузница Ильича" ещё не декомунизирована?
          ЛукичЪ
          1. LÄRZ Сегодня, 17:43
            Цитата: ЛукичЪ
            да уже сколько раз свидомым вопрос задавал когда петя перестанет кормить нашу армию)))) я про бизнес пети в Липецке. налог не плохой платит и почему петина "Кузница Ильича" ещё не декомунизирована?

            А это святое. А на петино святое руку подымать или замахиваться никому не позволено.
            LÄRZ
    3. Владимирец Сегодня, 15:58
      Цитата: LÄRZ
      А вы подобные вопросы попробуйте задать своему Порошенко в прямом эфире

      Такие вопросы только сепар может задать. smile
      Цитата: LÄRZ
      Хотя, где ж ему до прямого эфира...

      У него в райдере два пузыря виски на три часа эфира.
      Владимирец
      1. kepmor Сегодня, 16:04
        всего два?...маловато будет...явно не дооцениваете его потребности...
        kepmor
        1. Смог Сегодня, 16:17
          Цитата: kepmor
          маловато будет...явно не дооцениваете его потребности..

          Говорят формула есть , для расчета по массе тела. Хотя, да, ваша правда. На педру правила нашей галактики не распространяются. Эта живет в параллельном пространстве.
          Смог
          1. Улан Сегодня, 16:33
            В Бразилии этих педров...и не сосчитаешь! laughing
            Улан
            1. Смог Сегодня, 16:52
              Цитата: Улан
              В Бразилии этих педров...и не сосчитаешь!
              good
              А еще там много диких обезьян, ...... которые скачут....... wassat
              Смог
            2. ЛукичЪ Сегодня, 17:30
              Цитата: Улан
              В Бразилии этих педров...и не сосчитаешь!

              колумбию сознательно забыли? wassat
              ЛукичЪ
      2. LÄRZ Сегодня, 16:08
        Цитата: Владимирец
        У него в райдере два пузыря виски на три часа эфира.

        Это ж какой у него расход "горючего" получается? Как размышлял Герасим о своей собачки Му-му: "Скотинка хоть и маленькая, но прожорливая".
        LÄRZ
        1. Околоточный Сегодня, 16:26
          За "скотинку" улыбнуло. Спасибо.
          Околоточный
  3. HAM Сегодня, 15:53
    Хохлам коль нет своего президента-дай хоть чужого покритиковать.
    HAM
  4. tolyasik0577 Сегодня, 15:53
    И какое нам дело до того от чего в восторге укро СМИ.
    tolyasik0577
  5. Ferdinant Сегодня, 15:53
    Дурные они,что с них возьмешь
    Ferdinant
  6. Altona Сегодня, 15:59
    Говорит Путин вроде правильные вещи, но команда у него ни в колхоз, ни в красную армию.
    Altona
    1. kepmor Сегодня, 16:32
      слова и дела понятия разные...
      ...команда говорите?...видимо она его вполне устраивает...или он её(команду) так же вполне устраивает...эдакий такой консесус....
      kepmor
    2. Улан Сегодня, 16:35
      Вот и я об этом. Не дело, что президенту приходится вмешиваться в те вопросы.,которые находятся в компетенции местных властей.
      Не хотят работать - заставь. Не могут - уволь.
      Исполнительская дисциплина отсутствует напрочь.
      Улан
      1. kepmor Сегодня, 17:06
        ...нет плохих подчинённых...есть плохие командиры...
        kepmor
  7. тезей Сегодня, 16:05
    Крупные Ураинские ресурсы лучше бы поставили вопрос о проведении подобного разговора с своим народом президента Порошенко и что бы он рассказал о своих доходах,их источниках и почему его деньги не в стране ,а в офшорах. Они этого не могут. Они бояться . А неудобные вопросы Путину,так ответил .
    тезей
  8. Altona Сегодня, 16:07
    Цитата: vch
    Но с другой стороны надо отметить, что действительно, кол-во неудобных вопросов увеличилось и это говорит о социальной напряженности в обществе.

    ----------------------
    С другой стороны, кто эти не совсем умные граждане единогласно голосовавшие за "ЕдРо" в прошлом и позапрошлом году? Ежу было ясно, что от "ЕдРа" не жди добра. Но тем не менее пошли и голоснули почему то, лишь бы не "кровавые коммуняки" видимо, или "зато пенсии плотют". Пффф.
    Altona
    1. kepmor Сегодня, 17:18
      да бросьте,Вы пффукать...можно подумать в нынешней системе есть за кого голосовать...чем зюгановцы с жириновцами лучше медведевских?...
      ...все из одного стойла будут...все в одну и туже кормушку мордой тычатся...только мычат слегка по-разному...
      kepmor
  9. Mavrikiy Сегодня, 16:07
    "когда В.Путин уйдёт в отставку"
    До возраста Брежнева ЛИ (тоже выборная должность) ему далеко. Вот и считайте.
    Mavrikiy
  10. Alexey RA Сегодня, 16:17
    Прямая линия с президентом России затмевает для соседней страны собственную внутреннюю политику.

    А как же иначе?
    Alexey RA
  11. sl3 Сегодня, 16:19
    Кастрюлеголовые задали бы вопрос потроху,когода он захочет пообщаться с народом.А не тявкать из-за угла.Владимир Владимирович открыто и в прямом эфире отвечает на вопросы,за это ему честь и хвала,и долгих лет жизни.
    sl3
  12. Alexey-74 Сегодня, 16:35
    А почему хохлы своего президента не расспросят.....а вы попрыгайте, поарите слваукраине и все - ведь вам больше ничего не нужно.....ах да безвиз у вас есть....ну съездите в це Европу развейтесь.....
    Alexey-74
  13. roskot Сегодня, 16:38
    «Когда вы уйдёте в отставку?»
    Главное не когда Путин уйдет в отставку, главное - это то, что вы сделали с Одессой и Донбассом. Не радуйтесь, мы не забудем и не простим.
    roskot
  14. ланс Сегодня, 16:59
    просто по тому что все украинцы понимают, что президент у них ввп, который рано или поздно поставит крест на их не детских шалостях, вот и скулят
    ланс
  15. Толстоевский Сегодня, 17:00
    укроонанизм бессмысленный и беспощадный
    Толстоевский
  16. Гаврила Сегодня, 17:10
    Он не устал. Он не уходит!
    Гаврила
  17. Altona Сегодня, 17:31
    Цитата: kepmor
    чем зюгановцы с жириновцами лучше медведевских?...

    ---------------------------
    Лучше. Они не проталкивают антинародные законы как "ЕдРО". Они требовали объяснений по поправкам к закону о досрочном голосовании. Я не оправдываю партию Зюганова в других вещах, но в парламенте они смотрятся гораздо достойнее. А вообще, не ждите, чо в парламент пропустят радикально коммунистическую партию с "диктатурой пролетариата" в программе. Ожидать этого от буржуазной демократии более чем наивно.
    Altona
    1. kepmor Сегодня, 17:42
      ...давно ни от кого и ничего не ожидаю...
      kepmor
  18. temirtau72 Сегодня, 17:33
    В контексте продлежения лермонтовского стихотворения, ставшего уже пряцей во языцах, и на вопрос украинца о безвизе, интересным был ответ: "...если уж президент украины этому рад, то это его дело. Но пусть и опасается голубых....мундиров. Ходит и оглядывается".
    temirtau72
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