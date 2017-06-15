УкроСМИ в восторге от вопроса на экране о том, "когда В.Путин уйдёт в отставку"
Владимиру Путину задали вопрос о протестах оппозиции в связи с экономическими трудностями в стране. Президент России отметил, что трудности есть всегда, и что он лично готов на диалог с любыми здоровыми силами. Владимир Путин в ходе прямой линии высказался о том, что нередко оппозиция занимается вопросами спекулирования, уходя от диалога и реального предложения выходов из сложных ситуаций.
Президент РФ:
Своя «песня» по поводу прямой линии с президентом РФ на украинских СМИ. Прямая линия с президентом России затмевает для соседней страны собственную внутреннюю политику. При этом освещение линии выглядит весьма своеобразно. Так, крупные украинские ресурсы сосредоточились на том, какие «неудобные вопросы» появляются на экранах во время ответов президента Владимира Путина. Видимо, целая группа лиц усажена за компьютеры исключительно с той целью, чтобы отслеживать именно те вопросы, которые приводят майданных и ультралиберальных зрителей в настоящий экстаз.
Подборка «неудобных вопросов» от УНИАН выглядит следующим образом: «Когда вы уйдёте в отставку?» и «Ваши слова «Своих не сдаём» относятся к казнокрадам и коррупционерам?»
Кстати, этот вопрос Путину был задан в эфире.
Путин:
В либеральных СМИ идёт обсуждение того, что Владимиру Путину задаются "исключительно подставные, удобные для ответа вопросы".
На этом фоне появился вопрос о странностях борьбы с коррупцией в России, так называемых "подставных посадках чиновников" и неоправданных домашних арестах. Молодой человек, сидящий в зале, заявил, что его вопрос "подготовила жизнь".
Владимир Путин заявил, что в перечне вопросов тема коррумпированных чиновников уже не находится в числе первых. Президент России заметил, что важна неотвратимость наказания для преступников. Далее президент дежурно заметил, что решение о приговорах - компетенция судов. Президент привёл пример обвинительного приговора в отношении бывшего главы ФСИН Реймера, который по решению суда получил реальный срок - 8 лет лишения свободы.
Президент РФ:
Президент РФ:
Не спекулировать надо, а предлагать решения. Те, кто предлагает решения, их мнение очень важно для власти, и мы готовы таких людей выслушивать.
Своя «песня» по поводу прямой линии с президентом РФ на украинских СМИ. Прямая линия с президентом России затмевает для соседней страны собственную внутреннюю политику. При этом освещение линии выглядит весьма своеобразно. Так, крупные украинские ресурсы сосредоточились на том, какие «неудобные вопросы» появляются на экранах во время ответов президента Владимира Путина. Видимо, целая группа лиц усажена за компьютеры исключительно с той целью, чтобы отслеживать именно те вопросы, которые приводят майданных и ультралиберальных зрителей в настоящий экстаз.
Подборка «неудобных вопросов» от УНИАН выглядит следующим образом: «Когда вы уйдёте в отставку?» и «Ваши слова «Своих не сдаём» относятся к казнокрадам и коррупционерам?»
Кстати, этот вопрос Путину был задан в эфире.
Путин:
Я их своими не считаю.
В либеральных СМИ идёт обсуждение того, что Владимиру Путину задаются "исключительно подставные, удобные для ответа вопросы".
На этом фоне появился вопрос о странностях борьбы с коррупцией в России, так называемых "подставных посадках чиновников" и неоправданных домашних арестах. Молодой человек, сидящий в зале, заявил, что его вопрос "подготовила жизнь".
Владимир Путин заявил, что в перечне вопросов тема коррумпированных чиновников уже не находится в числе первых. Президент России заметил, что важна неотвратимость наказания для преступников. Далее президент дежурно заметил, что решение о приговорах - компетенция судов. Президент привёл пример обвинительного приговора в отношении бывшего главы ФСИН Реймера, который по решению суда получил реальный срок - 8 лет лишения свободы.
Президент РФ:
Давайте будет полагаться на работу судебной системы. По Конституции никаких других институтов для назначения наказаний в России не предусмотрено.
Использованы фотографии: ria.ru
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