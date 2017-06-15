УкроСМИ в восторге от вопроса на экране о том, "когда В.Путин уйдёт в отставку"

Не спекулировать надо, а предлагать решения. Те, кто предлагает решения, их мнение очень важно для власти, и мы готовы таких людей выслушивать.

Я их своими не считаю.

Давайте будет полагаться на работу судебной системы. По Конституции никаких других институтов для назначения наказаний в России не предусмотрено.