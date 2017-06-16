«Белый лебедь» наращивает мощь
Одной из самых интересных и амбициозных отечественных оборонных программ последнего времени является возобновление серийного строительства стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160. На данный момент воздушно-космические силы России располагают всего 16 такими самолетами, часть которых уже прошла модернизацию по новому проекту. В ближайшем будущем военное ведомство и авиационная промышленность планируют начать строительство новых самолетов, причем теперь со стапелей будут сходить машины модификации Ту-160М2.
Возможность восстановления серийного производства самолетов Ту-160 обсуждалась в течение длительного времени, однако вопрос был окончательно решен только несколько лет назад. Весной 2015 года министр обороны генерал армии Сергей Шойгу рассказал об утверждении планов по возобновлению строительства ракетоносцев. При этом отмечалось, что промышленность станет выпускать самолеты новейшей модификации Ту-160М2. В дальнейшем неоднократно указывалось и подчеркивалось, что в рамках модернизации по проекту «М2» Ту-160 получит совершенно новое радиоэлектронное и иное оснащение, благодаря чему его боевая эффективность увеличится в 2,5 раза.
Строительство стратегических бомбардировщиков новой модификации пока не началось, однако к настоящему времени стали известны некоторые подробности проекта. Представители военного ведомства и оборонных предприятий на протяжении последних лет неоднократно поднимали тему обновления техники и при этом раскрывали те или иные подробности работ. В частности, стали известны некоторые подходы к модернизации существующего самолета. Кроме того, в последние месяцы были раскрыты новые планы, а также уточнено текущее положение дел. Рассмотрим имеющийся объем информации о перспективном проекте.
Следует отметить, что к настоящему времени несколько серийных ракетоносцев из состава ВКС успели пройти модернизацию по проекту Ту-160М (также встречается обозначение Ту-160М1). Этот проект подразумевал ремонт и восстановление конструкции с заменой части радиоэлектронного оборудования. Аналогичный подход используется и в проекте Ту-160М2. Специалисты авиастроительной отрасли и заказчик не намерены заметным образом перестраивать самолет, но в то же время желают заменить имеющуюся авионику современными образцами.
За прошедшее время о планах по значительной доработке планера не сообщалось. Таким образом, есть все основания полагать, что самолет Ту-160М2 полностью сохранит узнаваемый внешний вид и, вероятно, основные летные данные. Так же обстоит дело и с силовой установкой: ранее сообщалось о возможном возобновлении выпуска турбореактивных двигателей НК-32. Таким образом, рост наиболее важных технических и боевых характеристик будет обеспечиваться преимущественно за счет «начинки», но не при помощи измененного планера.
Первые подробности технического характера были опубликованы еще в ноябре 2015 года – всего через несколько месяцев после объявления о планах по возобновлению строительства. Тогда в пресс-релизе концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) указывалось, что эта организация намерена создать ряд новых систем для самолетов Ту-160М2. В первую очередь, отмечалось желание принять участие в разработке систем управления вооружением и комплекса радиоэлектронной борьбы.
На момент публикации пресс-релиза специалисты КРЭТ вели активные работы по формированию облика бортовой электроники. По результатам проведенных работ утверждалось, что самолет будет оснащен т.н. интегрированной модульной авионикой. В ходе дальнейшего развития проекта планировалось создать новые средства контроля, вычислительные устройства, инерциальную навигационную систему, средства управления вооружением, комплекс РЭБ и т.д. Согласно планам конца 2015 года, работы над новым комплексом бортового оборудования должны были завершиться в конце текущего десятилетия.
Руководители министерства обороны ранее упоминали, что при разработке бортового радиоэлектронного оборудования планируется использовать принципы унификации. По этой причине максимально возможное число приборов Ту-160М2 также будет использоваться в проекте Перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА). Преимущества такого подхода очевидны.
Согласно имеющимся данным, обновленные Ту-160М2 сохранят полную совместимость со штатными вооружениями самолетов базовой модели, но при этом будут отличаться большей эффективностью его применения. В боекомплекте бомбардировщиков сохранятся стратегические крылатые ракеты Х-55 и Х-555. Кроме того, машины смогут нести и применять новейшие изделия Х-101/102. Для решения некоторых боевых задач самолеты смогут оснащаться бомбовым вооружением существующих типов. Перспективный прицельно-навигационный комплекс, основанный на новейших приборах, позволит в определенной мере повысить эффективность применения всего совместимого оружия.
Относительно старые сообщения и пресс-релизы позволяют составить примерную картину планируемой модернизации. Не меньший интерес представляют новости, опубликованные в течение нескольких последних месяцев. Согласно им, авиационная промышленность уже успела продвинуться достаточно далеко и завершить некоторые этапы подготовки к будущему строительству самолетов. Кроме того, уже сформированы определенные планы.
В середине января 2017 года руководство Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова, которому предстоит вновь освоить серийное производство ракетоносцев, доложило министру обороны о завершении части подготовительных работ. Производственные мощности предприятия полностью готовы к серийному строительству Ту-160М2. Более того, завод уже получает те или иные необходимые комплектующие и вскоре сможет приступить к сборке первой серийной машины нового типа. Параллельно с подготовкой к серийному производству бомбардировщиков версии «М2» Казанский авиационный завод продолжает ремонт и модернизацию имеющихся в вооруженных силах самолетов базовой модификации.
В начале апреля руководство Объединенной авиастроительной корпорации огласило актуальные планы по возобновлению серийного строительства. Глава корпорации Юрий Слюсарь рассказал отечественной прессе, что, согласно нынешним планам, опытно-конструкторские работы по проекту Ту-160М2 завершатся в 2021 году, а в 2022-м модернизированная машина пойдет в серию. В общей сложности предполагается построить от 30 до 50 бомбардировщиков. Точное число требуемой техники и стоимость соответствующего контракта еще не были определены и в то время обсуждались с заказчиком.
В первых числах июня министр обороны С. Шойгу рассказал о полученных к настоящему времени результатах. По его словам, была проведена большая подготовительная работа. Промышленности удалось восстановить уникальные технологические процессы по изготовлению деталей из титановых сплавов. Кроме того, Казанский авиационный завод приступил к сборке первоочередных агрегатов будущего первого серийного Ту-160М2. Подведя итоги уже выполненных работ, министр обороны дал старт селекторному совещанию, в ходе которого специалисты военного ведомства и авиационной промышленности обсудили реализацию поручений руководства страны в области развития вооруженных сил. В частности, обсуждался вопрос дальнейшей модернизации серийных дальних бомбардировщиков, эксплуатируемых вооруженными силами.
Последние на данный момент сообщения в контексте программы Ту-160М2 появились буквально несколько дней назад. 14 июня информагентством ТАСС были опубликованы заявления первого заместителя генерального директора концерна «Радиоэлектронные технологии» Владимира Михеева. Руководитель рассказал, что к настоящему времени была открыта опытно-конструкторская работа по созданию бортового комплекса обороны для модернизируемых самолетов. Успешное завершение этого проекта позволит защитить бомбардировщик от всех типов ракет противника. Комплекс обороны будет являться принципиально новой системой и сможет производить обнаружение опасных объектов на расстоянии в несколько сотен километров.
По словам В. Михеева, в рамках проекта модернизации были полностью изменены требования к средствам навигации, вследствие чего требуются принципиально новые решения. Обновленный самолет получит бесплатформенную инерциальную систему, астронавигационное оборудование и средства для работы с навигационными спутниками.
Точные сроки завершения строительства первого самолета нового типа и старта его испытаний пока неизвестны. Тем не менее, уже имеются некоторые оценки. Так, в августе прошлого года главком ВКС генерал-полковник Виктор Бондарев сообщил, что первый полет Ту-160М2 может состояться уже в конце 2018 года. Новые сведения на этот счет пока не поступали.
Согласно последним сообщениям, в настоящее время министерство обороны и Объединенная авиастроительная корпорация планируют завершить опытно-конструкторские работы по теме Ту-160М2 в 2021 году, и примерно через год приступить к серийному строительству новой техники. Таким образом, первые серийные самолеты улучшенной версии поступят в воздушно-космические войска только к середине следующего десятилетия. На создание достаточно крупной группировки бомбардировщиков модели «М2» понадобится еще несколько лет. Это значит, что дальняя авиация в обозримом будущем будет вынуждена продолжать эксплуатацию имеющейся техники существующих моделей.
Подобные последствия реализуемого проекта уже известны и даже учтены в имеющихся планах. К примеру, в конце апреля заместитель министра обороны Юрий Борисов, курирующий промышленность и перспективные проекты, сообщил, что все имеющиеся в войсках бомбардировщики Ту-160 должны будут пройти модернизацию по проекту Ту-160М. В результате подобных работ в составе ВКС будет служить 16 самолетов обновленной версии. В ходе ремонта и модернизации ресурс самолетов будет увеличен, благодаря чему они смогут продолжать службу вплоть до вступления в строй новых бомбардировщиков-ракетоносцев «М2».
Из имеющихся сведений, оглашенных официальными лицами, следует, что модернизированные Ту-160М2 не будут отличаться от существующих машин внешне. Основные летные характеристики тоже могут остаться на имеющемся уровне. Номенклатура вооружений так же в основном, останется без изменений, хотя возможно создание перспективных авиационных средств поражения того или иного класса.
Как и в случае с существующим проектом Ту-160М, основные вопросы модернизации самолета Ту-160М2 будут решаться при помощи новой авионики. Как уже упоминалось официальными лицами, самолет получит новое оборудование навигации и связи, улучшенный прицельный комплекс и т.д. Особого внимания стоит перспективный бортовой комплекс обороны, разрабатываемый в настоящее время. По утверждениям разработчиков этого проекта, самолет сможет определять пуски ракет на больших дальностях и срывать наведение. Вероятно, для этого будут использоваться средства радиоэлектронной борьбы и оптико-электронного подавления.
По известным причинам, с середины восьмидесятых годов советская и российская авиационная промышленность смогла построить и передать войскам только 16 стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160. За прошедшие десятилетия эта техника успела потерять часть своего потенциала в связи с моральным и физическим устареванием. Для решения этих проблем уже был разработан проект модернизации Ту-160М, а также ведется создание нового проекта Ту-160М2. Если первый проект подразумевает только обновление имеющихся в наличии самолетов, то «М2» предлагает строительство новой техники, изначально имеющей требуемые характеристики и возможности.
В результате выполнения имеющихся планов воздушно-космические силы получат, как минимум, три десятка вновь построенных Ту-160М2. При этом возможен заказ большего числа самолетов, а кроме того, группировка новых самолетов может быть дополнена уже имеющимися в улучшенной версии Ту-160М. Таким образом, в течение нескольких следующих десятилетий самолеты семейства Ту-160 могут стать основой российской стратегической авиации. Со временем они будут дополнены перспективными машинами проекта ПАК ДА, однако и после этого доля такой техники будет достаточно велика. Это означает, что нынешние работы имеют особое значение, поскольку их результатами вооруженные силы будут пользоваться, как минимум, до середины века.
По материалам сайтов:
http://ria.ru/
http://tass.ru/
http://interfax.ru/
https://rg.ru/
http://mil.ru/
http://arms-expo.ru/
Возможность восстановления серийного производства самолетов Ту-160 обсуждалась в течение длительного времени, однако вопрос был окончательно решен только несколько лет назад. Весной 2015 года министр обороны генерал армии Сергей Шойгу рассказал об утверждении планов по возобновлению строительства ракетоносцев. При этом отмечалось, что промышленность станет выпускать самолеты новейшей модификации Ту-160М2. В дальнейшем неоднократно указывалось и подчеркивалось, что в рамках модернизации по проекту «М2» Ту-160 получит совершенно новое радиоэлектронное и иное оснащение, благодаря чему его боевая эффективность увеличится в 2,5 раза.
Строительство стратегических бомбардировщиков новой модификации пока не началось, однако к настоящему времени стали известны некоторые подробности проекта. Представители военного ведомства и оборонных предприятий на протяжении последних лет неоднократно поднимали тему обновления техники и при этом раскрывали те или иные подробности работ. В частности, стали известны некоторые подходы к модернизации существующего самолета. Кроме того, в последние месяцы были раскрыты новые планы, а также уточнено текущее положение дел. Рассмотрим имеющийся объем информации о перспективном проекте.
Следует отметить, что к настоящему времени несколько серийных ракетоносцев из состава ВКС успели пройти модернизацию по проекту Ту-160М (также встречается обозначение Ту-160М1). Этот проект подразумевал ремонт и восстановление конструкции с заменой части радиоэлектронного оборудования. Аналогичный подход используется и в проекте Ту-160М2. Специалисты авиастроительной отрасли и заказчик не намерены заметным образом перестраивать самолет, но в то же время желают заменить имеющуюся авионику современными образцами.
За прошедшее время о планах по значительной доработке планера не сообщалось. Таким образом, есть все основания полагать, что самолет Ту-160М2 полностью сохранит узнаваемый внешний вид и, вероятно, основные летные данные. Так же обстоит дело и с силовой установкой: ранее сообщалось о возможном возобновлении выпуска турбореактивных двигателей НК-32. Таким образом, рост наиболее важных технических и боевых характеристик будет обеспечиваться преимущественно за счет «начинки», но не при помощи измененного планера.
Первые подробности технического характера были опубликованы еще в ноябре 2015 года – всего через несколько месяцев после объявления о планах по возобновлению строительства. Тогда в пресс-релизе концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) указывалось, что эта организация намерена создать ряд новых систем для самолетов Ту-160М2. В первую очередь, отмечалось желание принять участие в разработке систем управления вооружением и комплекса радиоэлектронной борьбы.
На момент публикации пресс-релиза специалисты КРЭТ вели активные работы по формированию облика бортовой электроники. По результатам проведенных работ утверждалось, что самолет будет оснащен т.н. интегрированной модульной авионикой. В ходе дальнейшего развития проекта планировалось создать новые средства контроля, вычислительные устройства, инерциальную навигационную систему, средства управления вооружением, комплекс РЭБ и т.д. Согласно планам конца 2015 года, работы над новым комплексом бортового оборудования должны были завершиться в конце текущего десятилетия.
Руководители министерства обороны ранее упоминали, что при разработке бортового радиоэлектронного оборудования планируется использовать принципы унификации. По этой причине максимально возможное число приборов Ту-160М2 также будет использоваться в проекте Перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА). Преимущества такого подхода очевидны.
Согласно имеющимся данным, обновленные Ту-160М2 сохранят полную совместимость со штатными вооружениями самолетов базовой модели, но при этом будут отличаться большей эффективностью его применения. В боекомплекте бомбардировщиков сохранятся стратегические крылатые ракеты Х-55 и Х-555. Кроме того, машины смогут нести и применять новейшие изделия Х-101/102. Для решения некоторых боевых задач самолеты смогут оснащаться бомбовым вооружением существующих типов. Перспективный прицельно-навигационный комплекс, основанный на новейших приборах, позволит в определенной мере повысить эффективность применения всего совместимого оружия.
Относительно старые сообщения и пресс-релизы позволяют составить примерную картину планируемой модернизации. Не меньший интерес представляют новости, опубликованные в течение нескольких последних месяцев. Согласно им, авиационная промышленность уже успела продвинуться достаточно далеко и завершить некоторые этапы подготовки к будущему строительству самолетов. Кроме того, уже сформированы определенные планы.
В середине января 2017 года руководство Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова, которому предстоит вновь освоить серийное производство ракетоносцев, доложило министру обороны о завершении части подготовительных работ. Производственные мощности предприятия полностью готовы к серийному строительству Ту-160М2. Более того, завод уже получает те или иные необходимые комплектующие и вскоре сможет приступить к сборке первой серийной машины нового типа. Параллельно с подготовкой к серийному производству бомбардировщиков версии «М2» Казанский авиационный завод продолжает ремонт и модернизацию имеющихся в вооруженных силах самолетов базовой модификации.
В начале апреля руководство Объединенной авиастроительной корпорации огласило актуальные планы по возобновлению серийного строительства. Глава корпорации Юрий Слюсарь рассказал отечественной прессе, что, согласно нынешним планам, опытно-конструкторские работы по проекту Ту-160М2 завершатся в 2021 году, а в 2022-м модернизированная машина пойдет в серию. В общей сложности предполагается построить от 30 до 50 бомбардировщиков. Точное число требуемой техники и стоимость соответствующего контракта еще не были определены и в то время обсуждались с заказчиком.
В первых числах июня министр обороны С. Шойгу рассказал о полученных к настоящему времени результатах. По его словам, была проведена большая подготовительная работа. Промышленности удалось восстановить уникальные технологические процессы по изготовлению деталей из титановых сплавов. Кроме того, Казанский авиационный завод приступил к сборке первоочередных агрегатов будущего первого серийного Ту-160М2. Подведя итоги уже выполненных работ, министр обороны дал старт селекторному совещанию, в ходе которого специалисты военного ведомства и авиационной промышленности обсудили реализацию поручений руководства страны в области развития вооруженных сил. В частности, обсуждался вопрос дальнейшей модернизации серийных дальних бомбардировщиков, эксплуатируемых вооруженными силами.
Последние на данный момент сообщения в контексте программы Ту-160М2 появились буквально несколько дней назад. 14 июня информагентством ТАСС были опубликованы заявления первого заместителя генерального директора концерна «Радиоэлектронные технологии» Владимира Михеева. Руководитель рассказал, что к настоящему времени была открыта опытно-конструкторская работа по созданию бортового комплекса обороны для модернизируемых самолетов. Успешное завершение этого проекта позволит защитить бомбардировщик от всех типов ракет противника. Комплекс обороны будет являться принципиально новой системой и сможет производить обнаружение опасных объектов на расстоянии в несколько сотен километров.
По словам В. Михеева, в рамках проекта модернизации были полностью изменены требования к средствам навигации, вследствие чего требуются принципиально новые решения. Обновленный самолет получит бесплатформенную инерциальную систему, астронавигационное оборудование и средства для работы с навигационными спутниками.
Точные сроки завершения строительства первого самолета нового типа и старта его испытаний пока неизвестны. Тем не менее, уже имеются некоторые оценки. Так, в августе прошлого года главком ВКС генерал-полковник Виктор Бондарев сообщил, что первый полет Ту-160М2 может состояться уже в конце 2018 года. Новые сведения на этот счет пока не поступали.
Согласно последним сообщениям, в настоящее время министерство обороны и Объединенная авиастроительная корпорация планируют завершить опытно-конструкторские работы по теме Ту-160М2 в 2021 году, и примерно через год приступить к серийному строительству новой техники. Таким образом, первые серийные самолеты улучшенной версии поступят в воздушно-космические войска только к середине следующего десятилетия. На создание достаточно крупной группировки бомбардировщиков модели «М2» понадобится еще несколько лет. Это значит, что дальняя авиация в обозримом будущем будет вынуждена продолжать эксплуатацию имеющейся техники существующих моделей.
Подобные последствия реализуемого проекта уже известны и даже учтены в имеющихся планах. К примеру, в конце апреля заместитель министра обороны Юрий Борисов, курирующий промышленность и перспективные проекты, сообщил, что все имеющиеся в войсках бомбардировщики Ту-160 должны будут пройти модернизацию по проекту Ту-160М. В результате подобных работ в составе ВКС будет служить 16 самолетов обновленной версии. В ходе ремонта и модернизации ресурс самолетов будет увеличен, благодаря чему они смогут продолжать службу вплоть до вступления в строй новых бомбардировщиков-ракетоносцев «М2».
Из имеющихся сведений, оглашенных официальными лицами, следует, что модернизированные Ту-160М2 не будут отличаться от существующих машин внешне. Основные летные характеристики тоже могут остаться на имеющемся уровне. Номенклатура вооружений так же в основном, останется без изменений, хотя возможно создание перспективных авиационных средств поражения того или иного класса.
Как и в случае с существующим проектом Ту-160М, основные вопросы модернизации самолета Ту-160М2 будут решаться при помощи новой авионики. Как уже упоминалось официальными лицами, самолет получит новое оборудование навигации и связи, улучшенный прицельный комплекс и т.д. Особого внимания стоит перспективный бортовой комплекс обороны, разрабатываемый в настоящее время. По утверждениям разработчиков этого проекта, самолет сможет определять пуски ракет на больших дальностях и срывать наведение. Вероятно, для этого будут использоваться средства радиоэлектронной борьбы и оптико-электронного подавления.
По известным причинам, с середины восьмидесятых годов советская и российская авиационная промышленность смогла построить и передать войскам только 16 стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160. За прошедшие десятилетия эта техника успела потерять часть своего потенциала в связи с моральным и физическим устареванием. Для решения этих проблем уже был разработан проект модернизации Ту-160М, а также ведется создание нового проекта Ту-160М2. Если первый проект подразумевает только обновление имеющихся в наличии самолетов, то «М2» предлагает строительство новой техники, изначально имеющей требуемые характеристики и возможности.
В результате выполнения имеющихся планов воздушно-космические силы получат, как минимум, три десятка вновь построенных Ту-160М2. При этом возможен заказ большего числа самолетов, а кроме того, группировка новых самолетов может быть дополнена уже имеющимися в улучшенной версии Ту-160М. Таким образом, в течение нескольких следующих десятилетий самолеты семейства Ту-160 могут стать основой российской стратегической авиации. Со временем они будут дополнены перспективными машинами проекта ПАК ДА, однако и после этого доля такой техники будет достаточно велика. Это означает, что нынешние работы имеют особое значение, поскольку их результатами вооруженные силы будут пользоваться, как минимум, до середины века.
По материалам сайтов:
http://ria.ru/
http://tass.ru/
http://interfax.ru/
https://rg.ru/
http://mil.ru/
http://arms-expo.ru/
Автор: Рябов Кирилл
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