Волчецкий трофей

Прорыв у Костюхновки 23 – 24 июня 1916 г. – один из тех прорывов, которые в сумме и создали небывалый успех Наступлению Юго-Западного фронта, названному «Брусиловским». Что произошло в эти два дня?В полдень 22 июня, после утомительного перехода от оз. Белого, части 16-й кавалерийской дивизии (17-й гусарский Черниговский, 18-й гусарский Нежинский, 16-й уланский Новоархангельский и 17-й уланский Новомиргородский полки) сосредоточились к западу от дер. Костюхновки.22 июня шла артиллерийская подготовка на всем фронте от Костюхновки и южнее – от железной дороги Ковель-Сарны.Утром 23-го июня части 46-го армейского корпуса перешли в наступление, и 100-я пехотная дивизия, овладев «Орлиным гнездом» (у Костюхновки), прорвала фронт противника.Около полудня в прорыв была двинута 16-я кавалерийская дивизия, которую ждал блестящий успех под дер. Волчецк.В авангарде дивизии шла уланская бригада – в направлении на деревни Волчецк, Лисово и станцию Волчецк.Части 100-й пехотной дивизии были утомлены и понесли большие потери. 397-й пехотный Запорожский полк, овладев первой линией окопов противника у Волчецка, залег у проволочных заграждений.И тогда в дело вступила конница.Внезапным лихим ударом русские уланы сбили с позиций пехоту противника, занимавшую оборону у дер. Волчецк. Несмотря на потерю на проволочных заграждениях 80% конского состава атакующих подразделений, в руки русских кавалеристов попал богатый трофей – 14 германских орудий.Германские батареи успели сделать лишь несколько выстрелов, и были захвачены в целости и сохранности – вместе с расчетами, не успевшими вывести из строя даже прицельные приспособления.Очевидец вспоминал об увиденном им через несколько часов после атаки номиргородских улан поле боя.Тела погибших кавалеристов и лошадей в основном лежали вдоль 2-х канав, выкопанных вдоль домов, хоть и не широких, но с отвесными крутыми стенами. В этом месте у атакующих кавалеристов вынужденно наступала заминка – лошади приостанавливались, и вместе со всадниками гибли от огня германских пехотинцев, стреляющих из окон деревенских домов. В чистом поле потерь почти не было.Основная масса артиллерийских трофеев распределялась следующим образом: в ходе конной атаки непосредственно у дер. Волчецк в руки кавалеристов попала крупповская 6-орудийная батарея, и при преследовании противника – 3 тяжелых и 4 легких орудия.Всего частями были захвачены следующие трофеи: 17-м уланским Новомиргородским полком - 7 легких орудий, 16-м уланским Новоархангельским полком - 4 гаубицы, 17-м гусарским Черниговским полком - 3 тяжелых орудия.Ил. 1. У дер. Волчецк. Русские кавалеристы увозят часть своих артиллерийских трофеев – 6-орудийную крупповскую батарею.У станции Волчецк, атаковав высаживающиеся из вагонов германские батальоны, русские кавалеристы зарубили более 100 солдат противника, в то время как остальные пехотинцы рассеялись по близлежащим окрестностям.Австро-германские части отходили в большом беспорядке, и в ночь на 24 июня кавалеристы 16-й дивизии захватили пленных из состава одного из германских полков сразу в 3-4 точках фронта.4-й Конный корпус продолжал развивать успех.Вслед за 16-й кавалерийской в прорыв была введена 1-я Забайкальская казачья дивизия, которая во взаимодействии с пехотой захватила у дер. Оптово 2 пулемета и 280 пленных, а также в ходе конной атаки у Галузии – более 1000 пленных венгров, 2 конных орудия и несколько пулеметов.24 июня у местечка Городок дивизия уничтожила 2 роты вражеской пехоты, захватив 180 пленных (в т. ч. 3 офицеров), 6 пулеметов и артиллерийский парк из 39 ящиков с полным комплектом снарядов.2-я Сводная казачья дивизия в этот день захватила склады на узкоколейной железной дороге у мест. Городок, двинувшись на север.16-я кавалерийская дивизия 24 июня заняла станцию Маневичи, захватив крупные склады инженерного, интендантского, артиллерийского и санитарного имущества.Всего за два дня частями 4-го Конного корпуса было пленено 1600 солдат и офицеров противника, захвачено 15 орудий, 8 пулеметов, 39 зарядных ящиков и масса военного имущества.Ил. 2. Генерал-лейтенант кавалер ордена Святого Георгия 4-й степени Н. Г. Володченко – начальник 16-й кавалерийской дивизии.Начальником 16-й кавалерийской дивизии из штаба корпуса была получена датированная 24 июня телеграмма за № 8425 следующего содержания:«Благодарю Вас, генерала Константинова, генерала Костенко– А.О.), полковника Лермонтоваи всех гг. офицеров уланской бригады за лихую атаку под Волчецком, закончившуюся захватом тяжелых и легких орудий.Лично обойдя поле сражения, видел молодецкие удары, нанесенные уланами, за что объявляю им свое сердечное спасибо. Передайте Черниговским гусарам, участвовавшим в захвате 3-х тяжелых орудий, под командованием подполковника Субботина, мою сердечную благодарность.Генерал-лейтенант Гилленшмидт».Ил. 3. Генерал-майор В. А. Константинов – командир 2-й бригады 16-й кавалерийской дивизии.Ил. 4. Командир 4-го Конного корпуса генерал-лейтенант Я. Ф. Гилленшмидт.Так закончились два результативных для русской кавалерии дня – в период использования и расширения прорыва у Костюхновки.Но начатое дело не было доведено до конца, и темп преследования противника устремился к нулю. Противник ушел за Стоход, сжег мосты и закрепился, отгородившись колючей проволокой.Вместе с том, введение в прорыв кавалерии было грамотным решением и принесло положительные оперативно-тактические результаты: русская конница помогла развить прорыв своей пехоте и нанесла мощный удар по коммуникациям противника, взяв значительные трофеи.