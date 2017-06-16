Казаки персидского шаха

Во второй половине XIX века две региональные державы Среднего Востока – Османская империя и Персия – стремились к серьезной модернизации своих вооруженных сил. Было понятно, что традиционная система организации и подготовки и султанской, и шахской армий изжила себя. Для обучения новых частей приглашались инструкторы из различных европейских государств. Однако одним из наиболее интересных примеров использования европейского опыта на Востоке стала история персидского казачества.В 1848 году на шахский трон Персии вступил семнадцатилетний Насер ад-Дин Шах Каджар. Он был представителем правившей в стране с 1795 года династии Каджаров – выходцев из азербайджанского племени каджаров, поселившегося в Закавказье после монгольского завоевания территории современного Ирана. В 1795 году сын одного из вождей клана коюнлу племени каджар Ага Мохаммед Каджар захватил власть в стране и утвердил власть своего рода. Ко времени описываемых событий – создания Персидской казачьей бригады – Насер ад-Дин Каджар находился у власти уже тридцать лет. В 1878 году он предпринял свое очередное путешествие по европейским странам, посетив и территорию Российской империи. Из Европы шах вернулся убежденным сторонником реорганизации своей армии по европейскому образцу. Он привез военных инструкторов из Франции, решил основать в Тегеране военную школу. Во время поездки по российскому Закавказью на шаха произвели огромное впечатление охранявшие его казаки. Насер ад-Дин Каджар загорелся идеей создать аналогичное воинское соединение и в Персии, для чего обратился к Великому князю Михаилу Николаевичу Романову, бывшему в то время наместником на Кавказе, с просьбой прислать в качестве инструкторов российских казачьих офицеров – для формирования персидского казачьего войска. Несмотря на то, что прежде Российская империя не раз воевала с Персией, да и вообще отношения двух соседних государств были далеки от идеальных, российское руководство решило пойти навстречу шаху. Тем более, что появление в Персии воинских частей, руководимых русскими офицерами, неминуемо означало рост российского влияния на политику персидского государства. Поэтому «добро» на отправку военных советников в Персию было получено. Так началась история персидского казачества шахов Каджаров.Тридцатидвухлетний подполковник Алексей Иванович Домонтович ко времени описываемых событий был уже опытным офицером. Он служил в штабе Кавказского военного округа – штаб-офицером для особых поручений. За плечами подполковника, кубанского казака по происхождению, были учеба во 2-м Московском кадетском корпусе, Александровском военном училище и Михайловском артиллерийском училище и четырнадцатилетняя служба в армии. В 1864 г. Домонтович начал службу хорунжим 11-й конно-артиллерийской батареи Кубанского казачьего войска, в 1872-1875 гг. учился в Николаевской академии Генерального штаба, по окончании которой был распределен старшим адъютантом штаба 38-й пехотной дивизии и произведен в капитаны. В 1876 году капитан Домонтович принимал участие в занятии Баязета, Сурп-Оганеза, Большой Каракилисы, Диадина и целом ряде других сражений. За боевые подвиги офицер получил орден св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом и был произведен в подполковники – за участие в боях у Даяра. Поэтому не было ничего удивительного в том, что выбор при обсуждении кандидатуры военного советника, направляемого в Персию, пал на подполковника Домонтовича. 7 февраля 1879 года Домонтович заключил контракт с персидским руководством о прибытии в Персию русской военной миссии и образовании Персидской казачьей бригады. Сам Домонтович был назначен первым командиром бригады, а в 1880 году получил звание полковника. В 1879 году был сформирован и первый полк бригады.Организация службы бригады была очень интересной. Формально Персидская казачья бригада подчинялась военному министру Персии, однако фактически управление бригадой осуществлял русский посланник в Персии. Командиром Персидской казачьей бригады был русский офицер в звании полковника Генерального штаба, официально имевший должность заведующего обучением персидской кавалерии. Ему подчинялись русские офицеры и урядники, считавшиеся его помощниками. Каждым полком бригады командовал персидский генерал, однако фактическим командиром каждого полка опять же являлся русский офицер – инструктор. В каждом полку бригады в подчинении у офицера – инструктора находился урядник, осуществлявший помощь в подготовке личного состава. Кавалерийские полки бригады состояли каждый из четырех эскадронов, в свою очередь включавших по четыре взвода.Личный состав Персидской казачьей бригады первоначально было решено комплектовать мухаджирами – потомками переселенцев с Кавказа, ушедших в Персию после победы России в Кавказской войне. Горцы считались людьми воинственными, храбрыми, сызмальства знакомыми с ратным делом, поэтому они лучше всего подходили на роль казаков бригады. Со временем более половины казаков бригады составили выходцы из горных курдских племен Иранского Курдистана, а остальная часть комплектовалась из числа представителей тюркских племен Ирана, туркменов и афганцев. Воины бригады носили форму Терского казачьего войска, были вооружены винтовками системы Бердана и холодным оружием – саблями и кинжалами.В 1882 году полковник Домонтович был отозван в Россию и через какое-то время назначен начальником штаба Кавказской кавалерийской дивизии. Впоследствии он дослужился до генерала от кавалерии, командовал 2-й сводной казачьей дивизией и вышел в отставку в 1906 году. Новым командиром бригады был назначен полковник Генерального штаба Петр Владимирович Чарковский. Он сформировал в составе бригады третий казачий полк и эскадрон ветеранов «Кадама» - из представителей старших возрастов. Также в состав Персидской казачьей бригады были включены конная артиллерийская батарея, эскадрон шахской гвардии и музыкальный отряд. В 1885 году полковника Чарковского, отбывшего для дальнейшего прохождения службы на должности начальника штаба 21-й пехотной дивизии 3-го Кавказского армейского корпуса, на посту командира бригады сменил полковник Кузьмин-Караваев. Он возглавлял бригаду до 1891 года, когда был сменен полковником Александром Константиновичем Шнеуром (командовал бригадой в 1891-1894 гг.).Однако, уже во второй половине 1880-х гг. российское руководство утратило интерес к бригаде, что незамедлительно сказалось на ее финансовом обеспечении. Началось сокращение личного состава бригады – до 200-300 человек к середине 1890-х гг. Утратил интерес к бригаде и Насер ад-Дин Шах Каджар. Военный министр Персии Наиб ос-Салтане, на которого сильное влияние оказывали британские агенты, вообще настаивал на роспуске Персидской казачьей бригады. По мнению министра, было достаточно сохранить лишь казачий конвой для сопровождения шаха. Однако Насер ад-Дин Каджар все же отказался от идеи расформирования бригады – во многом и потому, что не желал ссориться с могущественным северным соседом. Но возможность замены русских офицеров германскими инструкторами уже начинала обсуждаться персидским командованием.Над бригадой сгустились тучи, и кто знает, может в течение 1894-1896 гг. она бы и прекратила свое существование, если бы в 1894 году не был назначен новый командир бригады – полковник Генерального штаба Владимир Андреевич Косоговский. Выпускник Николаевского кавалерийского училища, Косоговский прежде служил в 12-м гусарском Ахтырском полку, затем старшим адъютантом штаба 2-й Кавказской казачьей дивизии, командовал эскадроном 22-го драгунского Астраханского полка, служил обер-офицером для поручений при штабе Кавказского военного округа и штаб-офицером для особых поручений при командующем войсками Семиреченской области. В 1890 г. подполковник Косоговский стал штаб-офицером для поручений при штабе Кавказского военного округа, а в 1894 году произведен в полковники и командирован в Персию – командовать казачьей бригадой.Полковник Косоговский был далеко не простым служивым человеком. Он прекрасно владел и фарси, и другими иранскими диалектами, изучал жизнь и традиции народов Персии. Именно Косоговский предложил шаху идею создания на базе Персидской казачьей бригады новой персидской армии современного типа. Он возобновил набор личного состава в бригаду и уже к сентябрю 1894 года под командованием полковника находились 500 казаков. Тем не менее, не обошлось без скандала. Когда Косоговский отменил привилегии мухаджиров, часть из них взбунтовалась. 5 мая 1895 года мухаджиры покинули расположение бригады, забрав наследственные пенсии. Военный министр Наиб ос-Салтане, известный своим неприязненным отношением к бригаде, пригласил покинувших часть мухаджиров под свое командование и уже 9 мая 1895 года объявил о создании Персидской бригады. Ее инструкторами должны были стать английские офицеры, но вмешалось русское посольство и 24 мая 1895 года шах Насер ад-Дин распорядился расформировать бригаду ос-Салтане. Тогда же шах подписал соглашение о том, что в бригаде будут служить только российские военные инструкторы. Вмешательство во внутренние дела бригады было запрещено даже для руководителей персидского военного министерства.За девять лет командования бригадой Косоговскому удалось превратить ее в самое боеспособное соединение персидской армии. Соответственно, резко возросло и влияние самого Косоговского на политическую жизнь Персии. Он превратился в одного из главных военных советников шаха. В марте 1899 года шах Мозафереддин-шах Каджар, сменивший убитого в 1896 году Насер ад-Дина Каджара на троне, распорядился увеличить численность бригады на тысячу человек. Так Персидская казачья бригада превратилась в мощное соединение численностью в 1600 подготовленных и хорошо вооруженных казаков. Сам полковник Косоговский в 1900 году, находясь на должности командира Персидской казачьей бригады, получил звание генерал-майора, и продолжал в этом звании командовать бригадой до 1903 года, когда был сменен полковником Федором Григорьевичем Чернозубовым. В 1906 году командиром бригады стал полковник Владимир Платонович Ляхов. Именно он командовал бригадой в 1908 году, когда 22 июня, по приказу нового шаха Мухаммеда Али, сменивший умершего в 1907 году Мозафереддина-шах Каджара, был расстрелян из артиллерийских орудий персидский меджлис. За это шах назначил Ляхова генерал-губернатором Тегерана. Увидев надежность бригады, шах задумался и о дальнейшем увеличении ее численности. В 1913 году подразделения бригады, прежде дислоцировавшейся исключительно в Тегеране, были развернуты в Тебризе, Реште и Хамадане.В 1909 году полковник Ляхов (на фото) был переведен в Россию – на должность командира 50-го Белостокского пехотного полка, а в 1912 г. стал начальником войскового штаба Кубанского казачьего войска. Он дослужился до генерал-лейтенанта и командовал 1-м Кавказским армейским корпусом, а после революции и начала Гражданской войны - войсками Tepскo-Дагестанского края Добровольческой армии, был убит в 1919 году. Новым командиром бригады был назначен полковник князь Николай Петрович Вадбольский – участник Русско-японской войны, служивший начальником штаба Кавказской кавалерийской дивизии. Вадбольскому принадлежит заслуга избавления бригады от выполнения несвойственных ей функций несения полицейской службы в северных провинциях Персии.Летом 1916 года Персидская казачья бригада была реорганизована в Персидскую казачью дивизию. Командовал ей в 1916-1917 гг. генерал-майор барон Владимир Николаевич фон Майдель – участник Первой мировой войны, а в 1917-1918 гг. – полковник Георгий Иосифович Клерже, в будущем начальник штаба войск атамана Семенова. После смены власти в России дивизию взяли на баланс англичане, получившие огромное влияние в Персии. В 1918-1920 гг. Персидской казачьей дивизией командовал последний русский командир – полковник Всеволод Дмитриевич Старосельский, бывший командир гвардейского Конного полка, выехавший в Персию после Октябрьской революции. В это же время подразделения дивизии патрулировали побережье Каспийского моря с целью недопущения высадки советских войск. Именно они принудили покинуть пределы Персии отряд красноармейцев, которым командовал Федор Раскольников. Знаменитая авантюра по «советизации» Персии не удалась во многом именно благодаря Персидской казачьей дивизии. Тем не менее, в 1920 году, под давлением британских военных советников, все русские офицеры, служившие в дивизии, были уволены, а командование передано персидским офицерам.В конце 1920 года дивизия была расформирована, а спустя пять лет шахом Персии был провозглашен генерал Реза-хан (на фото 1910 года - слева), давший начало новой шахской династии Пехлеви. По иронии судьбы, Реза-хан был выходцем из Персидской казачьей бригады. Именно там юноша по имени Реза Савадкухи, мазендеранец по отцу и азербайджанец по матери, начал службу рядовым, а в 1898 году, в двадцатилетнем возрасте, был произведен в офицеры и прослужил в Персидской казачьей бригаде (а затем дивизии) более двадцати лет, дослужившись к 1919 году до генеральского звания. В 1921 году, в разгар смуты, генерал Реза-хан с помощью друзей – офицеров, бывших сослуживцев по Персидской казачьей бригаде, захватил Тегеран. Ахмед-шах Каджар был вынужден назначить его военным губернатором столицы, затем военным министром. В 1923 году Реза-хан возглавил персидское правительство, а в 1925 году объявил о низложении Ахмеда-шаха Каджара и стал новым правителем страны.