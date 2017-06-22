Противохимическая защита на Французском фронте

Статья о средствах индивидуальной и коллективной противохимической защиты французской армии в 1915-1918 гг. Сочетание этих средств позволило достаточно эффективно бороться с основными отравляющими веществами, применяемыми германцами на Французском фронте Первой мировой войны.Противохимическая защита подразделялась на индивидуальную и коллективную защиту.Индивидуальная защита - это защита одного человека. Уже на второй день после первой газовой атаки германцев в апреле 1915 г., французскими учеными были предложены так называемые влажные противогазы - марлевые повязки, пропитанные раствором гипосульфита (серноватистокислого натрия) и содой в водном глицерине, а для защиты глаз - очки. Такая повязка защищала только от хлора.Применение германцами бромистого бензила привело к появлению французской повязки, пропитанной смесью касторового масла с рицинатом натрия. Против фосгена предназначалась повязка с сульфанилатом натрия и с уротропином.В качестве защиты от синильной кислоты был применен компресс с уксуснокислой солью никеля.Все эти повязки предназначались для нейтрализации какого-либо одного химического вещества. Профессором Лебо был разработан противогаз из повязки с рицин-рицинатом, пропитанный смесью сульфанилата натрия, уротропина и углекислой солью никеля.Эта система была предназначена для поглощения фосгена, но сработала и против хлороформинатов (дифосген и палит).Было изготовлено около 4,5 млн. таких противогазов (т. н. повязка «Р» и «Рг»). Далее последовала маска, пропитанная касторовым маслом, затем «мешок Tambute» (маски «Т» и «Т. N.»). Вкупе с очками появилась маска «L. Т. N.». Всего было изготовлено около 7,8 млн. масок «Tambute» и столько же очков разных типов.Так как надевание масок требовало довольно много времени, на вооружение был принят новый образец противогаза - типа Граверо, известный под названием маска «М». С февраля 1916 г. по ноябрь 1918 г. было изготовлено около 29,3 млн. таких масок.Для увеличения поливалентности (то есть пригодности маски для нейтрализации разнообразных газов) появился особый противогаз, т. н. «A. R. S.». Он состоял из двухслойной лицевой маски - внешний слой был прорезиненный, а внутренний был пропитан льняным маслом. К маске прикреплялась клапанно-распределительная коробка с двумя клапанами: вдыхательным из слюды и выдыхательным из каучука. На коробку навинчивался патрон, содержащий мелкозернистый уголь, пропитанный окисью цинка и содой, затем особо изготовленный зерненный уголь и марлевый компресс, пропитанный уротропином. Чтобы увеличить защитную силу против фосгена профессор Лебо добавил перманганат (марганцовокислый калий) и поместил в патроне слой ваты (для задержки арсинов).В противогазах-предшественниках «A. R. S.», надо было принимать меры против запотевания очков - для этого служили особые карандаши, которыми натирали стекла, а в дальнейшем появились специальные очки из целлофана или гидроцеллюлозы – они не запотевали. В противогазе же «A. R. S.» очки проветривались струей вдыхаемого воздуха. С ноября 1917 г. по ноябрь 1918 г. было изготовлено 5271470 противогазов «A. R. S.».1. Французские бойцы в противогазах.Другой противогаз, также показавший хорошие результаты и изготовлявшийся с 1916 года, - это противогаз доктора Тиссо. Он состоял из металлической коробки, которая носилась на спине и включала в себя особый уголь и соду, замененную впоследствии натронной известью. Воздух входил в нижнюю часть коробки, очищался и выходил по резиновой трубке в надеваемую на лицо резиновую маску. У начала трубки имелся выдыхательный клапан. Как и в противогазе системы «A. R. S.», запотевания очков не было - воздух входил через нос, а выходил через рот. В ходу были две модели этого противогаза, различавшиеся по размеру коробки. Было изготовлено 101 тыс. Тиссо «G. М.», 89 тыс. Тиссо «Р. М.» и 725500 масок и трубок.Но эти противогазы не защищали от окиси углерода.Призванный бороться с ней противогаз профессора Дегре и доктора Гилльемара, основанный на окислении этого газа йодноватым ангидридом с последующим поглощением образующейся углекислоты, появился уже после заключения перемирия.Для защиты против больших концентраций газа в подземных убежищах, а также для защиты против окиси углерода в минных галереях были изготовлены различные приборы, так называемые «изолирующие аппараты». Они позволяли человеку дышать независимо от наличия атмосферного воздуха. В таких аппаратах кислород поступал из баллона со сжатым кислородом или из патрона, преобразующего кислород из оксилита (перекись натрия, выделяющая кислород под воздействием влажности дыхания - причем углекислота связывалась образующимся едким натром).К аппаратам первого типа относился аппарат Дрегера, который французы заимствовали у германцев. Его автономность не превышала одного часа. Были недостатки и у аппаратов второго типа – в частности, это задержка в выделении кислорода из ксилита.Французский капитан Фанзи скомбинировал обе системы: сначала человек вдыхал кислород из баллона со сжатым кислородом, а затем под воздействием влаги от дыхания на оксилит, выделялся новый кислород. Фанзи упростил свой прибор, сделав его более портативным и дающим кислород в течение 10-минутного цикла – то есть в течении времени, достаточного для того чтобы минер, работающий в подземной галерее, мог подняться на поверхность.Всего было изготовлено 80 тыс. аппаратов Дрегера, 11 тыс. оксилитовых аппаратов и 3,2 тыс. аппаратов Фанзи.Коллективная противохимическая защита предполагала защиту группы людей на определенной территории или в убежище. Для этих целей первоначально применяли раствор гипосульфита с содой. В дальнейшем, когда раствор решили сделать поливалентным (т.-е. «многогазовым» - с помощью раствора многосернистого натрия), война завершилась. Жидкость, нейтрализующая отравляющие газы, применялась методом пульверизации - с помощью аппарата, схожего с тем, каким пользовались французские виноградари и носящего название «верморель». Таких аппаратов было изготовлено около 200 тыс. штук.Также в целях коллективной защиты вход в убежища был защищен двумя занавесями, находящимися на расстоянии метра друг от друга, а для перевязочных пунктов - на расстоянии 2 метров. Во-первых, эти занавеси не должны были подниматься одновременно. Во-вторых, человек с аппаратом «верморель» нейтрализовал газ, который мог проникнуть в убежище во время входа и выхода из него. Если газ все же проникал в убежище, то внутри помещения у одного из выходов зажигали огонь - в то время как другой выход оставался открытым.Если бойцам приходилось долго находиться в изолированном убежище (при невозможности вентиляции), то для восстановления уровня кислорода в воду бросались куски оксилита.2. Дезинфекция.В особенно важных и мощных убежищах замена и возобновление свежего воздуха осуществлялись с помощью вентиляторов, которые нагнетали наружный воздух через фильтры, задерживающие газы, и создавали внутри убежищ немного повышенное давление, мешавшее газу проникать в помещение. Фильтр состоял или из слоя земли на решетке-пленке (система профессора Ляпика) или из ящика с отделениями для соответствующих реактивов (система доктора Леклерна). Таких (причем поливалентных) ящиков было изготовлено 1 тыс. единиц.Тяжелее всего приходилось пулеметчикам – т. к. во время стрельбы образовывалась окись углерода, пулеметные огневые точки сделать газонепроницаемыми было невозможно.Особняком стояли меры коллективной защиты против иприта. Вначале следовало определить наличие этого отравляющего вещества. Для этой цели служил реактив Гриньяра - раствор йодистого натрия с медным купоросом в качестве катализатора. Для нейтрализации иприта профессор Дегре предложил сухую хлорную известь. Была создана и специальная одежда, гарантирующая безопасность от иприта. К концу войны было изготовлено более 2 тыс. комплектов такой одежды.