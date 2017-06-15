17:42 15 июня

Сирийская армия и ВКС РФ лишили ИГИЛ контроля над газовыми месторождениями в САР

Из Сирии приходят сводки о закреплении успеха сирийской правительственной армией в районе так называемого Аракского треугольника. Напомним, что накануне из города Арак на востоке страны были выбиты боевики ИГИЛ (*террористическая организация, запрещённая в РФ). Именно в этом районе располагаются крупнейшие запасы природного газа в САР. Террористы всеми силами пытались сохранить контроль над углеводородами.

Публикуются кадры разгрома террористов в районе Арака:




Обнаруженная в городе расчётная документация боевиков позволит сирийской армии установить источники финансирования группировки, находившейся у газовых месторождений, а также то, куда шла реализация топлива.

Месторождения газа в районе города Арак расположены северо-восточнее Пальмиры. Именно в направлении Арака отступили в своё время террористы ИГИЛ (*) после их повторного вытеснения из древнего города. За время нахождения Арака под оккупацией ИГИЛ (*) боевики успели оборудовать в населённом пункте и на подступах к нему настоящие укрепрайоны. Однако эти укрепления в итоге террористам не помогли. Сирийские сухопутные части при поддержке с воздуха, включая поддержку ударными вертолётами ВКС РФ, разбили ИГИЛ (*) в Араке.

Теперь сирийские войска активно продвигаются к городе Сухна, который на этом направлении остаётся последним оплотом ИГИЛ (*).

Битва за Арак продолжалась несколько недель. Сообщается, что игиловцы потеряли несколько сотен убитыми. Существенные потери террористы понесли в тот момент, когда были атакованы авиацией РФ при попытке отойти на позиции в нескольких километрах от города.

В районе газодобывающих вышек ведётся процесс разминирования.

Помимо освобождения Сухны сирийские войска ставят задачу по деблокированию Дейр-эз-Зора.


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Комментарии 9

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  1. 210окв Сегодня, 17:04
    Теперь надо удерживать отвоеванное..Я думаю что опыта в Пальмире они набрались..Надеюсь.
    210окв
    1. Чёрный Сегодня, 17:06
      Они не игил лишили, они США лишили[i] smile
      Чёрный
      1. Владимир16 Сегодня, 17:27
        Цитата: Чёрный
        Они не игил лишили, они США лишили[i] smile

        Медведев компенсирует - очередной перевод пары десятков миллиардов баксов в матрасию и дело в шляпе hi
        Одни сражаются на передовой, а в это время "экономисты России" выкупают облигации у спонсора террористов.
        Владимир16
    2. MoJloT Сегодня, 17:30
      В Пальмире существует реальная угроза для Сирийской Армии оказаться в котле игил.
      MoJloT
  2. Mavrikiy Сегодня, 17:05
    а также то, куда шла реализация топлива.
    Так куда и кому оно шло?
    Mavrikiy
    1. Владимирец Сегодня, 17:20
      Цитата: Mavrikiy
      Так куда и кому оно шло?

      Вам же показали записи, там всё расписано. laughing
      Владимирец
      1. Mavrikiy Сегодня, 17:40
        Цитата: Владимирец
        Цитата: Mavrikiy
        Так куда и кому оно шло?

        Вам же показали записи, там всё расписано. laughing

        Ну я то не тщеславный, я к тому чтобы не затерялось при раздаче, а то память людская..... "Здесь помню, а здеся нет"
        Mavrikiy
  3. mitrich Сегодня, 17:32
    Природные ископаемые Асаду нужны. Да и нам тоже, а то повесим себе ещё братьев на шею. Сейчас за них драка и начнётся. Только тут козыри у матрасов, большинство газа- нефти под ними.
    mitrich
  4. Vita VKO Сегодня, 17:34
    источники финансирования группировки, находившейся у газовых месторождений, а также то, куда шла реализация топлива
    Может быть стоит опубликовать эти данные или решили придержать как "козырную карту" для давления.
    Vita VKO
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