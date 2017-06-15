Сирийская армия и ВКС РФ лишили ИГИЛ контроля над газовыми месторождениями в САР

Из Сирии приходят сводки о закреплении успеха сирийской правительственной армией в районе так называемого Аракского треугольника. Напомним, что накануне из города Арак на востоке страны были выбиты боевики ИГИЛ (*террористическая организация, запрещённая в РФ). Именно в этом районе располагаются крупнейшие запасы природного газа в САР. Террористы всеми силами пытались сохранить контроль над углеводородами.Публикуются кадры разгрома террористов в районе Арака:Обнаруженная в городе расчётная документация боевиков позволит сирийской армии установить источники финансирования группировки, находившейся у газовых месторождений, а также то, куда шла реализация топлива.Месторождения газа в районе города Арак расположены северо-восточнее Пальмиры. Именно в направлении Арака отступили в своё время террористы ИГИЛ (*) после их повторного вытеснения из древнего города. За время нахождения Арака под оккупацией ИГИЛ (*) боевики успели оборудовать в населённом пункте и на подступах к нему настоящие укрепрайоны. Однако эти укрепления в итоге террористам не помогли. Сирийские сухопутные части при поддержке с воздуха, включая поддержку ударными вертолётами ВКС РФ, разбили ИГИЛ (*) в Араке.Теперь сирийские войска активно продвигаются к городе Сухна, который на этом направлении остаётся последним оплотом ИГИЛ (*).Битва за Арак продолжалась несколько недель. Сообщается, что игиловцы потеряли несколько сотен убитыми. Существенные потери террористы понесли в тот момент, когда были атакованы авиацией РФ при попытке отойти на позиции в нескольких километрах от города.В районе газодобывающих вышек ведётся процесс разминирования.Помимо освобождения Сухны сирийские войска ставят задачу по деблокированию Дейр-эз-Зора.