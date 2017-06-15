19:55 15 июня

Российские Ту-160 сопровождали самолеты трех стран

Датские, финские и шведские самолеты сопровождали российские ракетоносцы Ту-160 во время планового полета над Балтикой, сообщило Минобороны.

Ракетоносцы летели в сопровождении истребителей Су-27, а также самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Отмечается, что на отдельных отрезках маршрута к российским самолетам приближались истребители F-16 ВВС Дании, F-18 ВВС Финляндии и JAS-39 ВВС Швеции, передает РИА Новости


В ведомстве подчеркнули, что самолеты дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Атлантики, Арктики, Черного моря и Тихого океана. При этом все полеты проходят в соответствии с международными правилами и не нарушают границ других государств.



Это уже не первое с начала лета взаимодействие российских и иностранных самолетов в этом районе. Так, шестого июня истребитель Су-27 поднимался для перехвата американского B-52 над Балтийским морем.

Также о пролете российских самолетов сообщило в четверг ВВС Финляндии:
Российские стратегический бомбардировщик Ту-160, бомбардировщик Су-24, самолеты-разведчики А-50, Ил-22 и истребители Су-27 и Су-34 совершили полеты над акваторией Балтийского моря


На сайте также опубликованы фотографии российских самолетов, которые сделаны с финского истребителя F/A-18.

Российские Ту-160 сопровождали самолеты трех стран


Утверждается, что повышенный уровень активности военной авиации наблюдается над международными водами Финского залива и Балтийского моря в последние дни. Фотографии указанных российских самолетов сделаны 14 и 15 июня.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/Ilmavoimat/?ref=page_internal
13

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 22

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Чёрный Сегодня, 18:01
    Ну сопровождали...работа у них такая....слава Богу у нас МО по ьаким повадам не истерит, как это делают в нато.
    Чёрный
    1. cniza Сегодня, 18:11
      Всё возвращается на круги своя , мы их сопровождаем , они нас.
      cniza
      1. maxim947 Сегодня, 18:21
        Почетный эскорт, не более того.
        maxim947
        1. Ин100грамм Сегодня, 19:44
          Цитата: maxim947
          Почетный эскорт, не более того.

          По заголовку мне показалось что вся авиация трёх стран поднялась в полном составе на перехват. Обычная рутина. Зачем из этого делать супер новость? Обычная стандартная работа. При Союзе об этом даже сообщения (заметки) ТАСС не было бы.
          Ин100грамм
    2. Vz.58 Сегодня, 18:12
      И грустно и смешно, мне действительно не ловко за тех, которые думают и верят писанине, что мы истерим
      Vz.58
      1. Монос Сегодня, 18:21
        Цитата: Vz.58
        мне действительно не ловко за тех, которые думают и верят писанине, что мы истерим

        Вы правы. До настоящей истерики (с соплями и заламыванием рук) ещё далеко. Ну, так ещё и не вечер. smile
        Монос
        1. Рашнэйрфорс Сегодня, 18:38
          Vz.58 ну судя по заявлениям ваших политиков у вас там уже у всех не то что истерика а паранойя развивается по поводу российской агрессии, одна надежда- американские солдаты. Шавки овские.
          Рашнэйрфорс
      2. Смог Сегодня, 18:54
        Цитата: Vz.58
        мне действительно не ловко за тех, которые думают и верят писанине, что мы истерим

        Ну Вы то лично, не истерите. И поверьте, нас это радует.
        А вот отдельные политики и военно служащие весьма даже высокого ранга- эти постоянно. Ну а что делать? Трудная у них работа. На нервной системе сказывается, в отрицательную сторону. Вы бы как нито их бы поддержали, что ли. А то мало ли что. А то вдруг вспомнят уроки первого министра обороны США и министра военно-морского флота Джеймса Винсента Форрестола, да и шагнут в открытое окно с 16 этажа. Только не напомните им, что в этот незабываемый момент нужно обязательно крикнуть- "Русские идут!!!". Нет, ну а так у вас все нормалек. Никто не истерит, ну совсем никто. Одни, блин, адекваты кругом........ lol
        Смог
      3. AID.S Сегодня, 19:07
        Цитата: Vz.58
        И грустно и смешно, мне действительно не ловко за тех, которые думают и верят писанине, что мы истерим

        Чехи после Гуса не истерят.Немцы научили грустить и смеяться. laughing
        AID.S
  2. Vita VKO Сегодня, 18:08
    Нашим Ту-160 нужно было пройти над Балтикой вдоль границ НАТО на максимальной скорости, конечно в сопровождении. Тогда бы ни каких перехватов не было в принципе.
    Vita VKO
    1. Vz.58 Сегодня, 18:13
      Откуда такая информация? Из "Время покажет"? Богатыри.
      Vz.58
      1. Смог Сегодня, 18:56
        Потролить забежали??? Ню, ню,,,,,,,,,
        Смог
  3. Zibelew Сегодня, 18:08
    15.06.2017 в социальных сетях появились фотографии и видеозаписи летающего над Казанью сверхзвукового бомбардировщика Ту-160. Фюзеляж некрашенный.

    Информация и фото из группы ВКС РОССИИ
    Zibelew
    1. Рашнэйрфорс Сегодня, 18:42
      Чудо-фотография однако. Интересно что за борт? М2 в 18м обещают, в Энгельсе все крашенные, мож из советских заделов достроили? Хоть мелочь а приятно. Дальников новой техникой сто лет не баловали.
      Рашнэйрфорс
      1. фигвам Сегодня, 18:49
        В Казани производят кап. ремонт ТУ-160.
        фигвам
      2. АВП 518 Сегодня, 19:09
        Цитата: Рашнэйрфорс
        советских заделов достроили

        Вроде две штуки несобранных были.Это надо у ССИ спрашивать.Он должен быть в теме.
        АВП 518
      3. pvv113 Сегодня, 19:14
        Вполне возможно, что из капремонта. При ремонте ЛКП смывается полностью с целью более качественной дефектации. Да и несколько слоев краски дает лишний вес ЛА. А после ремонта, из практики, новое ЛКП наносится после наземных и летных испытаний. Тут двойная выгода: экономия материалов и блестящий товарный вид hi
        pvv113
    2. Ин100грамм Сегодня, 19:50
      Цитата: Zibelew
      Фюзеляж некрашенный.

      "И не накрашенная страшная, и накрашеннная"(С). Скорее всего после модернизации борт. Очень хорошо. Поэтому ливреи нет
      Ин100грамм
  4. anjey Сегодня, 19:15
    ту 95 для комплекта нехватает
    anjey
    1. Paranoid50 Сегодня, 19:27
      Цитата: anjey
      ту 95 для комплекта нехватает

      Ну,тогда это почти парад получится. Жаль, что из зрителей - только чухонцы и птицы...
      Paranoid50
      1. anjey Сегодня, 19:46
        а натовцы -это ж самые благодарные зрители
        anjey
        1. Paranoid50 Сегодня, 19:53
          Цитата: anjey
          натовцы -это ж самые благодарные зрители

          Ага,даже если не понравится,деньги за билеты назад не потребуют. yes
          Paranoid50
Картина дня