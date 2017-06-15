Российские Ту-160 сопровождали самолеты трех стран
Датские, финские и шведские самолеты сопровождали российские ракетоносцы Ту-160 во время планового полета над Балтикой, сообщило Минобороны.
Ракетоносцы летели в сопровождении истребителей Су-27, а также самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.
Отмечается, что на отдельных отрезках маршрута к российским самолетам приближались истребители F-16 ВВС Дании, F-18 ВВС Финляндии и JAS-39 ВВС Швеции, передает РИА Новости
В ведомстве подчеркнули, что самолеты дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Атлантики, Арктики, Черного моря и Тихого океана. При этом все полеты проходят в соответствии с международными правилами и не нарушают границ других государств.
Это уже не первое с начала лета взаимодействие российских и иностранных самолетов в этом районе. Так, шестого июня истребитель Су-27 поднимался для перехвата американского B-52 над Балтийским морем.
Также о пролете российских самолетов сообщило в четверг ВВС Финляндии:
На сайте также опубликованы фотографии российских самолетов, которые сделаны с финского истребителя F/A-18.
Утверждается, что повышенный уровень активности военной авиации наблюдается над международными водами Финского залива и Балтийского моря в последние дни. Фотографии указанных российских самолетов сделаны 14 и 15 июня.
Ракетоносцы летели в сопровождении истребителей Су-27, а также самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.
Отмечается, что на отдельных отрезках маршрута к российским самолетам приближались истребители F-16 ВВС Дании, F-18 ВВС Финляндии и JAS-39 ВВС Швеции, передает РИА Новости
В ведомстве подчеркнули, что самолеты дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Атлантики, Арктики, Черного моря и Тихого океана. При этом все полеты проходят в соответствии с международными правилами и не нарушают границ других государств.
Это уже не первое с начала лета взаимодействие российских и иностранных самолетов в этом районе. Так, шестого июня истребитель Су-27 поднимался для перехвата американского B-52 над Балтийским морем.
Также о пролете российских самолетов сообщило в четверг ВВС Финляндии:
Российские стратегический бомбардировщик Ту-160, бомбардировщик Су-24, самолеты-разведчики А-50, Ил-22 и истребители Су-27 и Су-34 совершили полеты над акваторией Балтийского моря
На сайте также опубликованы фотографии российских самолетов, которые сделаны с финского истребителя F/A-18.
Утверждается, что повышенный уровень активности военной авиации наблюдается над международными водами Финского залива и Балтийского моря в последние дни. Фотографии указанных российских самолетов сделаны 14 и 15 июня.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/Ilmavoimat/?ref=page_internal
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