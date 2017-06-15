МО РФ: США могут использовать РСЗО HIMARS для ударов по сирийским войскам

Силы антиигиловской коалиции, возглавляемой США, уже неоднократно наносили удары по сирийским правительственным войскам, действующим против ИГИЛ* вблизи границы с Иорданией. Поэтому нетрудно предположить, что подобные удары по подразделениям сирийских войск могут быть продолжены и в дальнейшем, но теперь уже с применением РСЗО HIMARS

В Минобороны России заявили, что переброшенные США установки РСЗО HIMARS из Иордании на базу американских сил спецопераций в районе сирийского города Ат-Танф могут быть использованы для нанесения ударов по подразделениям сирийских войск, передает RT — говорится в сообщении ведомства.В Минобороны также подчеркнули, что размещение РСЗО должно быть согласовано с правительством.Накануне "Военное обозрение" сообщило, что американские военные передислоцировали из Иордании на базу Ат-Танф на юге Сирии реактивные системы залпового огня HIMARS. Материал можно прочитать тут «Исламское государство»* (ИГ, ИГИЛ) — запрещенно в России