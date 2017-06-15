19:56 15 июня

МО РФ: США могут использовать РСЗО HIMARS для ударов по сирийским войскам

В Минобороны России заявили, что переброшенные США установки РСЗО HIMARS из Иордании на базу американских сил спецопераций в районе сирийского города Ат-Танф могут быть использованы для нанесения ударов по подразделениям сирийских войск, передает RT .

МО РФ: США могут использовать РСЗО HIMARS для ударов по сирийским войскам


Силы антиигиловской коалиции, возглавляемой США, уже неоднократно наносили удары по сирийским правительственным войскам, действующим против ИГИЛ* вблизи границы с Иорданией. Поэтому нетрудно предположить, что подобные удары по подразделениям сирийских войск могут быть продолжены и в дальнейшем, но теперь уже с применением РСЗО HIMARS
— говорится в сообщении ведомства.


В Минобороны также подчеркнули, что размещение РСЗО должно быть согласовано с правительством.

Накануне "Военное обозрение" сообщило, что американские военные передислоцировали из Иордании на базу Ат-Танф на юге Сирии реактивные системы залпового огня HIMARS. Материал можно прочитать тут

«Исламское государство»* (ИГ, ИГИЛ) — запрещенно в России

Использованы фотографии: http://news.liga.net/
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Комментарии 13

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  1. zvezdo4et Сегодня, 18:49
    пацаны, ну когда у вас пропадет это "может". ну привезли - ну обязательно используют. просто следите - когда и как
    zvezdo4et
    1. RASKAT Сегодня, 19:01
      США могут использовать РСЗО HIMARS для ударов по сирийским войскам
      А Сирийцы легко могут применить против них Ураганы, или авиацию.
      RASKAT
      1. Арарат Сегодня, 19:48
        Если до сих пор после прямых атак по их войскам и аэродромам не применили ничего то и впредь не будут. Если от рук Сирийцев умрет хоть один американский солдат то расхлёбывать будут по самое некуда. И это будет им очень на руку
        Арарат
  2. Водоплавающий Сегодня, 18:50
    В Минобороны России заявили, что переброшенные США установки РСЗО HIMARS из Иордании на базу американских сил спецопераций в районе сирийского города Ат-Танф могут быть использованы для нанесения ударов по подразделениям сирийских войск,...
    ===================
    Гениально!
    А сомневающийся в этом есть?
    Водоплавающий
  3. zvezdo4et Сегодня, 18:51
    откуда эти сомнения могут быть по поводу всех действий американцев - они даже не шифруются нигде, прут нагло и предсказуемо
    zvezdo4et
  4. lexx2038 Сегодня, 19:03
    Интересно, а чё сирийцы, ответят-нет? Разок п!индосов там расчехвостить и сразу военный задор у них приутихнет, летать сильно, они там побаиваются - потому как мы там летаем, ну не будут же там они ядером бомбить.
    lexx2038
  5. g1v2 Сегодня, 19:04
    Ну вот самое время проверить средства защиты и перехвата . Эта компания дает нам на практике изучить средства и вооружение потенциального противника - снять всевозможную телеметрию, изучить тактику и ттх на практике. Думаю что те же параметры снятые во время пролета томагавков через нашу зону пво будут изучаться годами. Это и для наших военных и для впк - бесценный опыт.
    g1v2
    1. Горный стрелок Сегодня, 19:22
      Насчёт "Топоров" с их пролетом через нашу зону ПВО - это совсем не так. Не летели они через нашу зону. Они зашли через Иорданию и по пустыням повернули на север. Поэтому и долетело их так много wassat если бы над Хмеймимом полетели - наверное, ни одна бы "не дошла".
      Горный стрелок
      1. g1v2 Сегодня, 19:44
        На мой взгляд у нас пишется вся та часть ливанской границы и побережье от Каламуна до Турции . Сбить все вряд ли могли , а вот записать и изучить - однозначно. Но в любом случае решение не сбивать - политическое и стратегическое. а не только военное. В следующий раз иначе штатовцы могли бы и не предупредить заранее об атаке. Тч решение было - выводить персонал , а не пытаться сбить. request
        ДА И НЕ СМОГЛИ БЫ ВСЕ ПЕРЕХВАТИТЬ, ТАК ЧЕГО ЗРЯ ПРОТИВОРАКЕТЫ ТРАТИТЬ? Плюс матрасы в следующий раз даже при удачном перехвате могли бы просто запустить больше томагавков , чем у нас пу для противоракет. request Любой зрк ведь достаточно просто продавить - надо тупо запустить больше ракет, чем он может сбить. belay
        А вот применялись ли средства рэб ? На мой взгляд применялись . Просто для 60 топоров слишком низкая эффективность удара. Томагавки - старое испытанное и достаточно эффективное оружие. 60 штук должны были разнести базу в щепки . А в результате - первый вылет уже на следующий день и журналисты не лазящие по развалинам, а бодро шагающие по слегка потрепанной базе. Отсюда мой вывод . Или долетела малая часть ракет или они не взорвались. Причину в обоих случаях я вижу только в наших средствах рэб , которые или задурили мозги топорам сбив координацию , подменив или сбив сигнал системы позиционирования по gps , или как-то нарушили систему подрыва. То что старые испытанные топоры массово самостоятельно свернули с дороги или сами не взорвались - даже не рассматриваю. В общем мнение мое - не навязываю. hi
        g1v2
  6. APASUS Сегодня, 19:19
    Вариант с возможным использованием РСЗО HIMARS против сирийской армии вполне возможен,но тогда почему не допустить удар Искандером по РСЗО HIMARS?
    APASUS
  7. anjey Сегодня, 19:23
    эх первентивный бы "ошибочный" удар по ним,да фантастика в соседнем отделе,не начинать же 3 мировую из за Сирии
    anjey
    1. anjey Сегодня, 19:25
      или начинать?
      anjey
  8. Holsten Сегодня, 19:39
    Могут использовать и используют в случае уверенности в своей безнаказанности . Нужно было бы их напугать ( или обмануть ) чем-то большим , толстым и дальнобойным .
    Holsten
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