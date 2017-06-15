Чей корабль атаковали хуситы в Красном море?

Информационное агентство Рейтер сообщает о том, что йеменские вооружённые повстанцы (хуситы) нанесли ракетный удар по кораблю Объединённых Арабских Эмиратов. При этом сами хуситы, осуществившие обстрел, ранее заявили, что корабль принадлежит саудовским военно-морским силам.Корабль был обстрелян ракетами с берега в тот момент, когда он выходил из йеменского порта Моха (Мукха). Порт располагается на Красном море. Этот порт с января текущего года находится под оккупацией саудовских войск. Видимо, этот факт и привёл к тому, что хуситы приняли корабль ОАЭ за саудовский. Хотя официальных подтверждений того, что корабль принадлежит именно ОАЭ, не поступало.По последним данным, в результате обстрела ранение получил член команды корабля. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на официального представителя так называемой саудовской коалиции.На кадрах видно, что атака была произведена в ночное время.Закадровый голос выкрикивает проклятия в адрес Саудовской Аравии, Америки и Израиля.При этом нет данных о том, с какой целью корабль Объединённых Арабских Эмиратов (если это был действительно корабль ОАЭ) находился в йеменский порт. Ранее официальные власти ОАЭ заявляли, что сворачивают участие военного контингента страны в саудовской коалиции, действующей против йеменских повстанцев. Или это была одна из стадий вывода Арабскими Эмиратами вывода войск из Йемена?