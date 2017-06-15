19:58 15 июня

Чей корабль атаковали хуситы в Красном море?

Информационное агентство Рейтер сообщает о том, что йеменские вооружённые повстанцы (хуситы) нанесли ракетный удар по кораблю Объединённых Арабских Эмиратов. При этом сами хуситы, осуществившие обстрел, ранее заявили, что корабль принадлежит саудовским военно-морским силам.

Корабль был обстрелян ракетами с берега в тот момент, когда он выходил из йеменского порта Моха (Мукха). Порт располагается на Красном море. Этот порт с января текущего года находится под оккупацией саудовских войск. Видимо, этот факт и привёл к тому, что хуситы приняли корабль ОАЭ за саудовский. Хотя официальных подтверждений того, что корабль принадлежит именно ОАЭ, не поступало.

По последним данным, в результате обстрела ранение получил член команды корабля. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на официального представителя так называемой саудовской коалиции.


На кадрах видно, что атака была произведена в ночное время.



Закадровый голос выкрикивает проклятия в адрес Саудовской Аравии, Америки и Израиля.

При этом нет данных о том, с какой целью корабль Объединённых Арабских Эмиратов (если это был действительно корабль ОАЭ) находился в йеменский порт. Ранее официальные власти ОАЭ заявляли, что сворачивают участие военного контингента страны в саудовской коалиции, действующей против йеменских повстанцев. Или это была одна из стадий вывода Арабскими Эмиратами вывода войск из Йемена?


4

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 4

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Alex_Rarog Сегодня, 19:43
    Блин как же весело там на ближнем востоке. Дядюшке Сэму надо огромное спасибо сказать.
    Alex_Rarog
    1. Злодей Сегодня, 19:51
      Цитата: Alex_Rarog
      Дядюшке Сэму надо огромное спасибо сказать.

      Многих дядюшка сей огорчил не по детски, если всем миром благодарить начать, ему эти спасибы в карман не поместятся hi
      Злодей
  2. Комментарий был удален.
  3. Incvizitor Сегодня, 19:46
    Эти сауды и ко. не чем не лучше всех остальных ближнивосточных террористов, а когда одни террористы с другими воюют-хорошо good , причём я в данном случае за хуситов.
    Incvizitor
  4. Злодей Сегодня, 19:58
    Этот порт с января текущего года находится под оккупацией саудовских войск. Видимо, этот факт и привёл к тому, что хуситы приняли корабль ОАЭ за саудовский.


    Это подтверждение одной старой мудрости: "НЕ СТОЙ РЯДОМ С ГОМОСЯТИНОЙ"
    Злодей
Картина дня