Легкий танк NM-116 (Норвегия)



Серийный танк NM-16. Фото Sturgeonshouse.ipbhost.com



Легкий танк M24 Chaffee американского производства. Фото Wikimedia Commons



Схема NM-116. Рисунок The-blueprints.com



Танк NM-116 в музее. Фото Erik Torp / Primeportal.net



Лобовая часть музейной машины. Хорошо видны корпус дальномера и закрытый люк помощника водителя. Фото Erik Torp / Primeportal.net



Танк в армии. Фото Tankinfo.ru



Один из серийных NM-116. Фото Spycom.org



Бронетехника на маневрах. Фото Spycom.org



Бронированная ремонтно-эвакуационная машина NM-130 на базе танка NM-116. Фото Erik Torp / Primeportal.net

По материалам:

http://spycom.org/

http://armor.kiev.ua/

http://tanki-mira.ru/

http://tankinfo.ru/

http://primeportal.net/

http://sturgeonshouse.ipbhost.com/

Hunnicutt R. P. Stuart: A History of the American Light Tank Volume I. Novato, CA: Presidio Press, 1992.

Zaloga S. J. M24 Chaffee Light Tank 1943-85. – Oxford: Osprey Publishing, 2003.



Фотообзор музейного танка NM-116:

http://primeportal.net/tanks/erik_torp/nm_116/

Незадолго до Второй мировой войны Норвегия предприняла первую попытку создания собственного танка. Итогом этих работ стало появление всего одной машины, не имевшей никакого бронирования и вооруженной лишь единственным пулеметом. После нападения Германии работы по созданию собственной бронетехники фактически остановились. Окончание войны не изменило подобную ситуацию. Вторая попытка разработки собственного танка была предпринята только в конце шестидесятых годов и привела к появлению легкого танка NM-116.Предпосылки к появлению танка NM-116 уходили корнями в первые послевоенные годы. Строя новые вооруженные силы после окончания Второй мировой войны, Норвегия была вынуждена просить помощь у зарубежных стран, и в ряде случаев подобная помощь вылилась в поставки бронетехники. В частности, в конце сороковых и начале пятидесятых годов Соединенные Штаты передали норвежской армии некоторое количество легких танков M24 Chaffee. В разных источниках приводятся различающиеся числа, но, согласно имеющимся данным, Норвегия получила не более 120-125 подобных машин. Танки типа «Чаффи» на некоторое время стали основой бронетанковых войск Норвегии.В конце пятидесятых норвежская армия начала закупать американские средние танки семейства M47 / M48 Patton, в результате чего имеющиеся M24 отошли на вторые роли. В дальнейшем Норвегия неоднократно обновляла парк бронетанковых войск с понятными для M24 последствиями. Некогда они были основой своего рода войск, но со временем перестали быть ею и фактически превратились в дополнение к иной технике, к тому же имеющее весьма ограниченные возможности.Ко второй половине шестидесятых годов легкий танк M24 Chaffee, безусловно, морально устарел и давно перестал соответствовать актуальным требованиям. Тем не менее, имеющиеся у Норвегии машины все еще сохраняли значительную часть ресурса, а кроме того, армия желала сэкономить на перевооружении. Поэтому с определенного времени командование стало рассматривать вопрос глубокой модернизации остающихся на вооружении «Чаффи», позволяющей значительно повысить основные характеристики.В 1967 году французское предприятие Ingénieurs de Bourges предложило армиям мира собственный проект модернизации легкого танка M24, позволявший «осовременить» его. Главным способом повышения характеристик было использование новой 90-мм нарезной пушки с низким давлением в канале ствола. Опытный танк с подобным оружием прошел испытания и даже демонстрировался французским военачальникам. Тем не менее, Франция приняла решение не модернизировать остававшиеся в армии M24, и потому не проявила интереса к такому предложению. Однако оригинальные идеи заинтересовали Норвегию.Вскоре командование норвежской армии сформировало требования к перспективному проекту. В ближайшем будущем промышленность должна была создать проект модернизации, подразумевающий повышение некоторых основных характеристик и расширение боевых возможностей. Требовалось заменить существующую силовую установку, а также использовать новое орудие с повышенной огневой мощью. Также в техническом задании оговаривалась модернизация систем управления вооружением. Броня и ходовая часть при этом могли остаться без изменений. С учетом особенностей эксплуатации в Норвегии задание предусматривало использование некоторых дополнительных систем. При всем этом модернизация танка отличалась малой стоимостью. Предварительные расчеты показали, что модернизация одного имеющегося легкого танка будет примерно на 50-60% дешевле, чем закупка новой машины такого класса.Головным разработчиком перспективного проекта была назначена норвежская компания Thune-Eureka. Некоторые комплектующие должны были поставляться другими организациями, в том числе и зарубежными. К примеру, помощь в создании новой орудийной установке должна была оказать французская компания Ingénieurs de Bourges, а силовая установка создавалась на основе компонентов от американского предприятия Detroit Diesel. Такой подход к конструированию, подразумевавший, в том числе, использование зарубежных разработок, позволял решить поставленные задачи в кратчайшие сроки, а также обойтись без развертывания собственного производства некоторых изделий.В дальнейшем, после прохождения всех необходимых испытаний и проверок, новый танк был принят на вооружение под официальным обозначением NM-116. Вероятно, заказчик и разработчики посчитали, что объем проведенной модернизации позволяет использовать полностью новое название, в котором отсутствуют какие-либо указания на базовый легкий танк.В ходе модернизации имеющегося образца было решено обойтись без серьезной переделки имеющегося корпуса и башни. Как следствие, экипаж мог рассчитывать только на защиту от пуль или осколков, а в некоторых ситуациях и от малокалиберных артиллерийских снарядов. От повышения уровня защиты отказались ввиду сложности усиления имеющегося бронирования и возможного негативного влияния на прочие характеристики. В итоге лобовая часть корпуса сохранила гомогенную стальную броню толщиной не более 25 мм, а толщина бортов менялась от 19 до 25 мм. Самые тонкие элементы корпуса выполнялись из 10-мм листов. Башня имела усиленный лоб толщиной 38 мм. Схожую защиту обеспечивала маска орудия.Корпус сохранял узнаваемую форму, созданную американскими конструкторами. Лобовая его часть состояла из двух наклонных листов. В верхнем имелся крупный люк, необходимый для обслуживания трансмиссии. Курсовая пулеметная установка у правого борта удалялась, а амбразура прикрывалась броневой крышкой. Использовались незначительно наклоненные наружу борта без надгусеничных ниш. Подбашенная коробка имела характерные скошенные передние и задние углы, через которые крыша соединялась с верхними лобовым и кормовым листами. Кормовая часть корпуса состояла из пары броневых листов.В рамках проекта NM-116 был найден способ сохранения имеющейся башни с минимальным изменением ее конструкции. Лобовая часть башни и маска изготавливались литьем, к ним приваривались штампованные детали разной формы. Несмотря на модернизацию, башня сохранила коническую форму центральной части с выступающими лобовым агрегатом и кормовой нишей. При этом норвежским проектом предлагалось дополнение существующей кормы башни обновленной небронированной корзиной.Компоновка танка, в целом, осталась прежней. Передняя часть корпуса вмещала трансмиссию и отделение управления, рядом с которым поместили часть боекомплекта. Центральный отсек представлял собой боевое отделение, а в корме находилась силовая установка.В корме танка предложили устанавливать шестицилиндровый дизельный двигатель Detroit Diesel 6V53T американского производства мощностью 275 л.с. Такие двигатели использовались на бронетранспортерах M113, уже состоявших на вооружении норвежской армии, что в определенной мере упрощало совместную эксплуатацию техники. В одном отсеке с двигателем находились два радиатора, предпусковой подогреватель и топливные баки общей емкостью 418 л. В моторном отсеке и передней части корпуса помещались различные устройства полуавтоматической трансмиссии. В ее составе имелись гидротрансформатор, пятиступенчатая коробка передач Allison MT 650, механизм поворота, бортовые тормоза и другие агрегаты. Устройства переднего и кормового отсека соединялись друг с другом при помощи карданного вала, проходящего через боевое отделение.В ходе модернизации по проекту NM-116 ходовая часть базового танка «Чаффи» не претерпела никаких изменений. На каждом борту устанавливалось по пять сдвоенных опорных катков с индивидуальной торсионной подвеской. Кроме того, передняя и задняя пары катков имели дополнительные гидравлические амортизаторы. Ведущие колеса цевочного зацепления помещались в передней части корпуса, направляющие – в корме. Имелось по три поддерживающих ролика на борт.Все основные нововведения проекта затрагивали боевое отделение. Прежде всего, под замену попала имевшаяся 75-мм нарезная пушка. Ее предложили заменить французским орудием DEPA D/925 калибра 90 мм. Такая пушка оснащалась стволом длиной 33 калибра и отличалась пониженным давлением в канале ствола, с чем была связана малая крутизна нарезов. Ствол комплектовался дульным тормозом однокамерной конструкции. В танке NM-116 новая пушка закреплялась на незначительно доработанной установке M64 американской разработки. Последняя сохраняла гидравлический тормоз отката и пружинный накатник, а также комплектовалась ручными приводами вертикального наведения. Горизонтальная наводка выполнялась гидравликой или рукоятками. Обеспечивалась стрельба в любом направлении с углами возвышения от -10° до +15°.По некоторым данным, танк сохранил прицельные приспособления, использовавшиеся в базовом проекте. В то же время, замена орудия привела к необходимости применения новой прицельной сетки. Для повышения точности стрельбы танк NM-116 получил лазерный дальномер. Устройство Simrad LV3 помещалось в броневом кожухе над стволом и управлялось с отдельного пульта. Интеграция с прочими средствами управления огнем отсутствовала. В связи с монтажом новой пушки пришлось отказаться от имевшегося одноплоскостного стабилизатора. По желанию заказчика, танк мог комплектоваться ночным прицелом, использующим инфракрасную подсветку. Тем не менее, подобное оснащение получили далеко не все машины.В боекомплект орудия D/925 входили снаряды нескольких типов. Допускалось использование унитарных выстрелов с 90-мм бронебойным кумулятивным, осколочно-фугасным, дымовым, картечным или учебным снарядами. В связи с малой крутизной нарезов все боеприпасы имели оперение. Максимальная начальная скорость снарядов достигала 750 м/с. Кумулятивный снаряд мог пробить до 320 мм брони. Боекомплект танка состоял из 41 выстрела. 21 помещался в укладках боевого отделения: в подбашенной корзине и кормовой нише. Еще два десятка снарядов разместили в укладке справа от отделения управления, на бывшем месте помощника водителя.Дополнительное вооружение танка состояло из двух или трех крупнокалиберных пулеметов m/50 (норвежская лицензионная копия американского M2HB). Один из них монтировался на орудийной установке, два другие крепились на турелях башенных люков. Общий боекомплект пулеметов состоял из 500 патронов в нескольких лентах. Также проектом предусматривалось использование двух блоков дымовых гранатометов на бортах башни.Экипаж танка при модернизации был сокращен до четырех человек без возможности увеличения, как у базового M24. В отделении управления корпуса помещался механик-водитель, имевший собственный люк со смотровыми приборами. Место помощника водителя у правого борта демонтировалось, и вместо него устанавливалась укладка для выстрелов. Командир, наводчик и заряжающий находились в боевом отделении. Над боевым отделением помещались командирская башенка и люк упрощенной конструкции. Командир и наводчик могли следить за обстановкой, тогда как заряжающий не имел никаких смотровых приборов. В распоряжении экипажа имелась радиостанция RT‑841/PRC-77 американского производства. Обитаемый отсек дополнительно оснастили системой отопления, соответствовавшей специфике норвежского климата.Несмотря на все нововведения проекта, легкий танк NM-116 сохранил габариты и массу примерно на уровне базового M24. Длина машины незначительно превышала 5 м, ширина – менее 3 м, высота – 2,8 м. Боевая масса достигла 20 т. Кардинальная модернизация силового отделения не привела к значительному росту характеристик подвижности. Удельная мощность увеличилась лишь до 13,75 л.с. на тонну, из-за чего максимальная скорость на шоссе достигала только 57 км/ч. В то же время, запас хода вырос значительно – до 400 км против 160 км у оригинального «Чаффи».Разработка проекта NM-116 завершилась в начале семидесятых годов. Для строительства опытного легкого танка компания Thune-Eureka получила один из имевшихся в наличии M24. Танк прошел ремонт и был перестроен по новому проекту. В 1973 году его подали на испытания. Проверки показали заметный рост одних характеристик при сохранении других на прежнем уровне. По результатам испытаний бронемашину рекомендовали к принятию на вооружение и серийному выпуску.После этого компания-разработчик получила заказ на ремонт и модернизацию 53 других танков из парка строевых частей. Оставшиеся бронемашины ждала иная судьба. Первый серийный NM-116 вернулся в армию в самом начале 1975 года. В октябре следующего 1976-го сухопутные войска получили последнюю машину. В общей сложности обновление прошли 54 танка. После этого перестройка M24 Chaffee для норвежской армии остановилась, хотя не исключалась возможность ее возобновления в интересах третьих стран.Вскоре после начала перестройки танков стартовала программа создания бронемашин вспомогательного назначения. Восемь танков M24 были переоборудованы в бронированные ремонтно-эвакуационные машины NM-130. В ходе ремонта они получали подъемный кран, бульдозерное оборудование и тяговую лебедку. По составу силовой установки и трансмиссии БРЭМ NM-130 была унифицирована с танком NM-116.Как до модернизации, так и после нее легкие бронемашины времен Второй мировой войны не могли конкурировать с существующими средними танками, не говоря уже об основных. Вследствие этого норвежскому командованию пришлось искать новые методы применения обновленных NM-116. Для получения максимально возможных результатов легкие танки были переведены в категорию самоходной противотанковой артиллерии. Основными эксплуатантами такой техники стали противотанковые эскадроны сухопутных бригад. В типовом эскадроне имелось два взвода с четырьмя NM-116 в каждом. При этом нередко подобные соединения усиливались средними танками M48. Основной задачей легких танков была организация засад на пути войск противника. Кроме того, не исключалось применение легкого танка в качестве разведывательной машины.В течение некоторого времени компания-разработчик танка NM-116 рассматривала возможность производства подобной техники в интересах зарубежных заказчиков. Тем не менее, ни одного подобного заказа она не получила. Чуть больших успехов добилась американская компания NAPCO, участвовавшая в проекте на правах субподрядчика. Она приобрела у Thune-Eureka лицензию на производство комплекта оборудования, позволяющего модернизировать серийные M24 Chaffee до состояния NM-116.Вскоре такой комплект был предложен армиям Греции и Тайваня. В начале восьмидесятых годов появился контракт на поставку отдельных элементов комплекта тайваньской армии, которая пожелала оснастить свои танки M24 новой силовой установкой. Вооружение при этом не менялось. Греческие военные тоже проявили интерес к предложению NAPCO, но позже решили модернизировать «Чаффи» своими силами. В итоге танки получили двигатели и трансмиссию иных моделей. Другие зарубежные эксплуатанты M24 проектом NM-116 не интересовались.К началу девяностых годов прошлого века норвежская армия располагала 54 легкими танками NM-116. Предполагалось, что эти бронемашины будут оставаться на вооружении до начала XXI века, и только потом будут списаны ввиду окончательного морального и физического устаревания. Тем не менее, вскоре планы были пересмотрены, и по результатам этого танки отправились в утиль. Дело в том, что в 1990 году Германия продала Норвегии сотню основных танков Leopard 1. Эта техника позволила самым серьезным образом нарастить имеющуюся группировку техники своего типа, а также обновить ее. Кроме того, появилась возможность раньше отказаться от безнадежно устаревших боевых машин. В итоге в 1992 году началось постепенное списание имевшихся NM-116. К концу следующего года все легкие танки этой модели были сняты с вооружения.Даже после глубокой модернизации легкие танки M24 Chaffee вряд ли могли стать предметом очередного контракта на продажу. Как следствие, никому не нужные NM-116 в основном отправились на утилизацию. Лишь несколько машин были сохранены, в том числе в качестве музейных экспонатов.Норвежский проект модернизации устаревших легких танков M24 Chaffee, разработанных и построенных еще в середине сороковых годов, представляет большой интерес как с точки зрения техники, так и в плане вопросов боевого применения. Кроме того, не может не привлекать внимание сам факт попытки обновления давно устаревшей бронемашины. Наконец, примечательны и результаты необычной программы.С учетом ранних оценок, сумма, затраченная на проект NM-116, позволила бы закупить не более 15-20 легких танков новой модели. Таким образом, с точки зрения экономики проект оказался более чем оправданным. Норвежская армия, не отличавшаяся выдающимся финансовым потенциалом, получила возможность заметно обновить парк техники и дать устаревшим машинам «вторую жизнь».Замена 75-мм пушки 90-мм орудием низкого давления дала заметный прирост боевых характеристик и расширила круг решаемых задач. Такое оружие позволяло танку NM-116 поражать даже средние танки существующих моделей. Тем не менее, к моменту начала серийной модернизации норвежских M24 на вооружение ведущих стран и их союзников поступили основные танки с усиленным бронированием. Это привело к заметному сокращению боевого потенциала норвежской техники. Однако в некоторых случаях – при правильной организации боевой работы – танки NM-116 имели шанс сократить негативное влияние существующих минусов и успешно справиться с поставленными задачами.Серьезной проблемой стало отсутствие систем ночного видения на большинстве серийных машин. По имеющимся данным, только небольшое число танков NM-116 получило подобную аппаратуру, из-за чего несколько десятков машин могли работать только в светлое время суток. Характерной проблемой легких танков в целом было использование противопульной брони, не способной защитить экипаж и внутренние агрегаты от обстрела из артиллерийских орудий разных классов. Наконец, норвежский танк – даже после модернизации силовой установки – не отличался высокой подвижностью.В целом, проект модернизации существующих танков до состояния NM-116 был вынужденной мерой, связанной с наличием определенных проблем и отсутствием нормальных возможностей. Тем не менее, компания Thune-Eureka и смежные предприятия справились с поставленной задачей и представили бронемашину с требуемыми характеристиками. По понятным причинам, проведенная модернизация не позволила танку на основе устаревшей платформы показывать высокие характеристики, но Норвегия попросту не имела других возможностей, и модернизация «Чаффи» оказалась приемлемым выходом из достаточно сложной ситуации. В дальнейшем обстановка изменилась, и армия получила возможность быстрее прекратить эксплуатацию не самой новой и хорошей техники.