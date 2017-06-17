«Терпи казак – атаманом будешь!» Кто же такие атаманы? Часть 2

В. Суриков Покорение Сибири Ермаком. 1895

Михаил Федорович Романов (1613-1645) — "казачий царь"...

В дальнейшем на протяжении XVI в. из документов выявляется всё больше и больше имен казачьих атаманов. Среди них Сусар Федоров, Федор Павлов, Андрей Шадра, Ляпун, Михаил Черкашенин, Никита Мамин, Иван Кишкин и другие. Их роль и значение в истории русского государства и казачества было разным. Казаки участвовали во всех войнах, которые вела страна, будь то взятие Казани или Астрахани, Ливонская война, а главное, продолжали защищать юго-восточные рубежи государства от турок и других восточных воинственных соседей московского царства.Среди казачьих атаманов очень бы хотелось упомянуть одного человека. Это Ермак. Ермак Тимофеевич не был официальным атаманом Донского войска. Но именно он мощно вошёл в историю страны началом покорения и освоения Сибири. И история, связанная с ним, удивительным образом отражает саму сущность существования казачества, особенно в контексте взаимодействие его с русским государством.