Россия це Европа

14 июня 1868 года (по новому стилю) на Зерабулакских песчаных холмах произошло решающее сражение эпохи завоевания Средней Азии Российской Империей. Русская армия генерала фон Кауфмана наголову разгромила войско бухарского эмира Музафара. Это стало прелюдией к превращению Бухары в российский протекторат.Незадолго до битвы Кауфман захватил Самарканд. Там он получил агентурное известие, что эмир сосредоточил свою армию численностью примерно 35 тысяч пеших и конных воинов в районе Зерабулака, преграждая русским путь к Бухаре. У генерала было всего 1700 пехотинцев, 300 казаков, 14 легких полевых пушек и шесть ракетных установок. Несмотря на почти двадцатикратное численное превосходство неприятеля, Кауфман решил атаковать. Военачальник был уверен в своих солдатах, а боевые качества азиатов, которых побеждал уже не раз, он оценивал довольно низко.К Зерабулакским высотам, где бухарцы разбили лагерь, отряд Кауфмана подошел до рассвета. Используя фактор внезапности, генерал приказал атаковать сразу, без артподготовки, с первыми лучами солнца. Авангард под командованием полковника Пистолькорса ударил в штыки по правому флангу неприятеля и обратил его в бегство. одновременно русские пушки и ракетные установки открыли огонь по эмирскому лагерю, нанося бухарцам большие потери. Затем лагерь атаковали казаки и также заставили противника бежать.Однако это была еще не победа. Выйдя из зоны артиллерийского огня, бухарцы остановились и встретили казаков ружейными залпами. Но сопротивление продолжалось недолго. Тем временем, наступавшая на левом крыле колонна полковника Абрамова была атакована большими массами узбекской кавалерии, зашедшей с фланга и тыла. Одновременно с фронта контратаковали сарбазы - регулярная пехота эмира. Врагов было во много раз больше, но русские, построившись в каре, отразили обе атаки, а потом сами нанесли удар и опрокинули сарбазов, потеряв всего 17 человек.К 10 часам утра сражение завершилось. Вся бухарская армия бежала в полном беспорядке, бросая оружие и повозки. Нехватка конницы не позволила Кауфману организовать полномасштабное преследование, однако, результат боя и без него был впечатляющим. Русские потеряли убитыми 63 человека, бухарцы - примерно 3,5 тысячи. Победителям достался лагерь и обоз с богатой добычей. Оружия, снаряжения и боеприпасов собрали столько, что для их перевозки понадобилось 40 двуколок.Оставшееся войско эмира было так деморализовано, что почти все воины попросту разбежались. Через несколько дней с Музафаром остались лишь 200 человек его личного эскорта и чуть более тысячи сарбазов. В таких условиях эмиру ничего не оставалось, кроме как признать себя вассалом "великого белого царя", согласиться на выплату дани и размещение на территории эмирата российских гарнизонов. В общем, всё прошло по сценарию тех войн, которые вели в XIX веке против аборигенов европейские "колониальные хищники" - Великобритания и Франция, а до них - Испания и Португалия.На заставке - картина Николая Каразина "Битва при Зерабулаке". Ее автор - поручик российской армии лично участвовал в этом сражении и в рукопашной сломал свою саблю об клинок сарбаза. Взамен ему вручили почетное наградное оружие с гравировкой "За храбрость".Карта-схема сражения на Зерабулакских высотах из "Туркестанского атласа", изданного вскоре после завоевания этих земель.Одним из важных факторов победы при Зерабулаке было применение русскими новых казнозарядных игольчатых винтовок системы Карле, принятых на вооружение совсем недавно - в 1867 году. Скорострельность и дальнобойность этих винтовок не шли ни в какое сравнение с боевыми возможностями дульнозарядных капсюльных ружей и кремневых карамультуков бухарских воинов.Схема устройства, бумажный патрон с пулей Минье и отдельные детали винтовки Карле.