Банда головорезов просит Россию о признании

Косовский премьер Хашим Тачи обратился к России с просьбой о сотрудничестве и политическом признании. Это помутнение рассудка можно понять – Тачи радуется победе своего блока на парламентских выборах. Но у всех остальных поводов для радости нет. Конфигурация власти в крае резко изменилась, и теперь можно говорить о полной диктатуре бандитов и убийц.На внеочередных парламентских выборах в Косово победила коалиция «ПАН», в которую входят три партии, возглавляемые бывшими полевыми командирами Армии освобождения Косово (УЧК), что признана террористической организацией в ряде стран и вела партизанскую войну сперва против властей Югославии, а затем и Сербии. В «ПАН» входят Демократическая партия Косово во главе с Хашимом Тачи, «Альянс за будущее Косово» Рамуша Харадиная и «Инициатива для Косово» Фатмира Лимая. Эта троица в дополнительных рекомендациях не нуждается, но для порядка напомнить стоит.Хашим Тачи (он же Змей) – действующий президент Косово и, пожалуй, самый известный за пределами этого образования полевой командир УЧК. Он считался даже главнокомандующим, хотя такой административной позиции формально не было, а потому возглавлял делегацию косовских албанцев на переговорах в Рамбуйе. При этом Змей не привлекался к ответственности Гаагским трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ), даже несмотря на протесты бывшего прокурора Карлы Дель Понте. Она публично обвиняла Тачи в торговле оружием, людьми, наркотиками и даже донорскими органами, которые группировка Змея якобы вырезала у пленных сербских солдат.Скорее всего, имеется закулисная договоренность не трогать Змея, поскольку он слишком много знает об организации снабжения и о политической поддержке, которую оказывали УЧК европейские и американские структуры, а также отдельные политики. В Сербии Змей заочно приговорен к 10 годам за терроризм, но дело было в далеком 1997 году, и не вполне понятно, что из этого следует с юридической точки зрения.Фатмир Лимай (он же Челику – Сталь) ранее считался правой рукой Змея, но в 2014 году вместе с еще одним похожим деятелем – Якубом Красничи – основал собственную партию. Во время войны командовал «округом» Лапушник, обвинен во множестве военных преступлений как против сербов, так и против албанцев, сотрудничавших с властями Югославии и Сербии. Особой статьей проходили события в концлагере Лапушник, который он курировал лично.Тем не менее Лимай был оправдан по всем пунктам вместе с Исаком Муслиу, отпущен из Гааги и встречен в Косово как герой. Собственно, в этом смысле он был первым – позднее грандиозные по размаху торжеств встречи «отпущенных из Гааги» стали в Приштине традицией. Еще один фигурант дела, Харадин Бала, получил 12 лет.Рамуш Харадинай, также известный как Улыбка. Знаменит не только тем, что отвечал за организацию тренировочных и диверсионных лагерей на территории Албании, а после трудился начальником штаба УЧК, не только красочной биографией, куда вместились работа вышибалой в ночных клубах Швейцарии, служба во французском «Иностранном легионе» (выгнали за необучаемость французскому), финская жена, сербская тюрьма, степень магистра бизнеса Американского университета в Приштине и публичные признания в любви к сербскому народу, но и склонностью к эпатажу. Но если его демонстративный католицизм в подчеркнуто исламской общине – относительно безобидный трюк, с помощью которого он отпрашивался из гаагской тюрьмы на христианские праздники, то шутки с российскими десантниками стоили ему разбитой головы.В 2000 году нетрезвый Харадинай зацепился словами с российскими десантниками на российском блокпосту, громко ругался на понятном для русских сербском и призывал к бою один на один. Один из десантников не выдержал и принял вызов, хотя по уставу это не положено, а в отношении местного населения (под эту категорию попадал и Харадинай) требуется соблюдать особую вежливость. На сей раз с вежливостью не сложилось, и в результате скоротечного поединка Харадинай попал в больницу с разбитой головой. Имя героя до сих пор засекречено, но известно, что он почти не пострадал.Харадиная судили в Гааге дважды. Сперва его попытались пристегнуть к процессу Лимай – Бала – Муслиу и некоторое время содержали в тюрьме Схевенинген, куда он сдался добровольно (его отъезд из Косово тоже был оформлен в виде гигантского митинга-концерта, на котором солировала главная местная поп-звезда Аделина Исмайли, сравнившая земляка с албанским средневековым героем Скандербегом). В итоге – сенсационно оправдали по более чем 30 пунктам обвинения, чему поразились даже некоторые судьи. При этом никто не скрывал, что значительная часть свидетелей обвинения – албанцы по национальности – погибли в период судебного следствия и показаний против Харадиная дать не смогли. Кого-то сбила машина на пляже в Черногории, кто-то в одиночку и с голыми руками напал в баре на шестерых громил, которые его зарезали на глазах у десятка свидетелей, но большинство сгинули в результате классических заказных убийств.Оправдательный приговор был оспорен и отменен, а Харадиная и двух его ближайших подручных – Идриза Балая и Лахи Брахимая (так принято, но в албанском h между двумя гласными не читается, так что на деле он Лаи Браимай) снова потянули в Гаагу. Но новый приговор был еще смешнее предыдущего: суд постановил, что преступления имели место быть, но обвиняемые к ним непричастны.Многие специалисты полагают, что экстравагантный и недалекий деревенский бандит с очевидными признаками нарциссизма всегда был марионеткой в руках более умных и хитрых лидеров УЧК: Змея Тачи, хорватского полковника Агима Чеку, Джавита Халити и Азема Сюла. В частности, они использовали его для своего рода «военного переворота», в ходе которого сместили с должности начальника штаба военного профессионала – албанского полковника Тахира Земай, который симпатизировал умеренному крылу косоварского движения во главе с профессором Ибрагимом Руговой. На этой должности в итоге оказался сам Харадинай, которому дозволялось кататься по Европе и посещать по воскресеньям мессу (кстати, Ругова незадолго до смерти тоже принял католицизм; видимо, таким образом Западу демонстрировалась цивилизационная «близость» косоваров).Теперь эта троица победила на выборах в местный парламент, оставив за бортом относительно мирных людоедов из «Демократического союза Косово» (ДСК), который до недавнего времени возглавлял пока еще действующий премьер-министр Иса Мустафи. Непопулярность Мустафи среди радикально настроенного населения привела к тому, что перед выборами он был вынужден уступить первое место в избирательном списке Авдулаху Хоти, тем самым фактически отказавшись и от поста главы правительства.Особой пикантности поражению ДСК добавило сотрудничество этой партии с «Альянсом за новое Косово», которое возглавляет Беджет Иса Пацолли – известный бизнесмен, основатель и глава «Мабетекс Груп» и бывший президент Косово, отстраненный от этой должности в 2011 году конституционным судом (такой там тоже есть, все как у взрослых). Пацолли и его «Мабетекс» хорошо знакомы россиянам по 90-м годам. Выполняя швейцарские строительные подряды в Якутии, Пацолли познакомился с тогдашним мэром Якутска Павлом Бородиным, который впоследствии стал всемогущим управделами в администрации Бориса Ельцина. Именно Пацолли получил подряды по реконструкции, обновлению и восстановлению Российского федерального собрания, Российской оперы, Государственной думы и Московского Кремля, за что заслужил почетную кличку «кремлевский подрядчик». «Мабетекс» также построил первый люксовый отель новейшей российской эпохи под названием Swiss Diamond Hotel. Но в 1998 году все закончилось страшным скандалом, стоившим должности генеральному прокурору РФ Юрию Скуратову. Сейчас «Мабетекс Груп» прочно сидит в Казахстане, где построила почти половину Астаны (по разным подсчетам – до 40% зданий), включая президентский дворец, Театр оперы и балета. Добавим также, что не первой свежести мужчина Пацолли женат вторым браком на бывшей модели из Санкт-Петербурга.Появление на горизонте Пацолли автоматически включило режим «русских хакеров», формальным поводом для чего стала регистрация ЦИК 1,8 миллиона избирателей, хотя раньше их было на сто тысяч меньше. Косоварам объяснили, что против боевиков-головорезов – гордости нации – включилась имперская, кровавая, союзная Сербии Россия, так что поражение умеренных было предрешено.Вообще, поводом для проведения внеочередных выборов стал пограничный скандал с Черногорией, где спорными оказались около 80 квадратных километров лугов и пастбищ. Не то чтобы бывшие полевые командиры радели о развитии сельского хозяйства Косово, но это дало радикалам повод выставить себя борцами за «территориальную целостность Косово» в дополнение к их «героическому прошлому». Змей и его группа получили возможность устранить от власти относительно миролюбивые группировки и примирительно настроенных политиков типа Исы Мустафи – что и сделали. При этом выяснение отношений в парламенте быстро приобрело карикатурные формы в виде распыления слезоточивого газа в зале заседаний, причем «диверсанты» из числа парламентариев сразу приходили с противогазами и наблюдали с галерки, как их противники мечутся между кресел, трут глаза и вопят от боли.Кстати, не нужно думать, что альянс бывших полевых командиров УЧК – это самое страшное, что есть в Косово. Газ распыляли сторонники университетского профессора Альбина Курти и его движения «Самоопределение». Радикализм Курти не снился никакому Змею. Во время войны он руководил студенческим движением в Приштине, а во время натовских бомбардировок был арестован югославскими властями и освобожден из тюрьмы только после свержения Милошевича. С тех пор Курти затаил недоброе, и главным лозунгом его политических (в основном уличных) акций стал «Нет переговорам, нет компромиссам!». Используя старый опыт студенческих волнений, он раз за разом организовывал протесты, в том числе против миссий ОБСЕ, УНОМИК и ООН. Его движению приписывают взрыв ооновского автомобиля и диверсии против миротворческого контингента. Против его сторонников неоднократно приходилось применять силу. Однажды румынские полицейские в порядке самообороны даже убили двух его людей, а сам Курти был арестован местными властями. В другой раз лично Змей и министр внутренних дел Байрам Реджепи отдали полиции приказ разогнать демонстрантов «Самоопределения» любой ценой.Весь этот бестиарий никогда не придерживается либеральных или демократических ценностей даже в сфере экономики, но очень успешно водит за нос европейцев и американцев. Например, Тачи неоднократно заявлял, что собирается национализировать горно-обогатительный и металлургический комбинат «Трепча» – единственное крупное работающее промышленное предприятие, оставшееся в Косово еще со времен Иосипа Броз Тито, который пытался заставить албанцев что-то делать руками и ликвидировать безработицу, закачивая в регион огромные деньги, забранные у республик-доноров – Словении и Хорватии. Национализация – это далеко не та рыночная экономика, которую вроде как создают в Косово ЕС и МВФ. Но это практически единственный внятный пункт программы альянса «ПАН» в экономической сфере. Все остальное касается исключительно военных и полицейских дел.Национализация, очевидно, состоится, поскольку премьером предполагается назначить Рамуша Харадиная, который выполнит все, что ему скажет Змей. При этом нынешний спикер парламента Кадри Весели может сохранит свой пост, что практически создаст в Косово диктатуру бывших полевых командиров, которую ранее хоть как-то сдерживало пребывание на нескольких государственных постах относительно умеренных деятелей. А Кадри Весели в молодые годы возглавлял разведку УЧК, и сдвинуть с места человека, который столько знает и помнит, обладает очевидными аналитическими способностями и до садизма жесток, сложно.Тот режим, который на глазах формируется сейчас в Косово, ничего хорошего окружающему миру не сулит. В Белграде уже давно поговаривают: «Мы, возможно, доживем до новой антитеррористической операции в Косово», но просто поговаривают. А эти ребята не только готовы к такому развитию событий, но и могут проводить политику превентивной агрессии. Пограничный спор с Черногорией – цветочки, вишенки уже сейчас вызревают в Македонии.Что до сербского населения Косово, особенно его политических лидеров, они повели себя, как всегда. То есть пошли по пути «три серба – восемь партий», которые тут же переругались между собой за мифическое первенство.В парламенте Косово конституционно закреплены места для национальных меньшинств, причем в их определении допущено много вольностей. Например, цыганам предоставлено четыре места, но они поделены на племена: два места – рома, одно – ашкали, одно – гуптам. Три места отданы боснийцам, но еще одно «горанцам», то есть сербам-мусульманам небоснийского происхождения. Все это создает хорошую возможность для манипуляции, и сербы с их 10 местами в парламенте легко на них ведутся.Да и Белград откровенно дурит, публично поддерживая одну из местных сил – «Сербский список». Дело даже не в том, что в Сербии решили сделать ставку на какую-то конкретную лошадь вне зависимости от ее кондиции и опыта жокея. Но в том, что никто не тянул за язык директора канцелярии по делам Косово и Метохии правительства Сербии Милана Джурича, обвинившего другие сербские группы в Косово в том, что они «продаются албанцам» и «вносят раскол».В конечном счете результаты выборов в Косово вполне адекватно отображают представление местного населения о своем будущем. Многолетние попытки «одомашнить» этот зоопарк ничего не дали – и ни к чему не приведут в дальнейшем. Возможно, что поведение нового руководства Косово все-таки что-то изменит в представлении европейцев и американцев о регионе. Но в Брюсселе еще никогда не признавали своих ошибок, тем более таких масштабных и феерических.