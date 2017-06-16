Выбор Маннергейма - враги России и русского народа

150 лет назад, 16 июня 1867 года, родился Карл Густав Эмиль Маннергейм. Русский военачальник шведского происхождения, самый известный финский военный и государственный деятель, фельдмаршал и президент Финляндии.В Финляндии Маннергейм – национальный герой. В России его память неоднозначна. С одной стороны, он воевал за Россию в Русско-японской и Первой мировой войнах. С другой стороны, его имя связано с белым террором в Финляндии; планами похода финской армии на красный Петроград; идеями «Великой Финляндии» за счёт русских земель - присоединение к Финляндии Восточной Карелии, Кольского полуострова, Архангельской и Олонецкой губерний; с тем, что фашистская Финляндия была союзником гитлеровской Германии в войне с Советским Союзом, и финская армия участвовало в блокаде Ленинграда, в ходе которой погибли сотни тысяч советских граждан.Густав Маннергейм родился в Финляндии 4 (16) июня 1867 г. в семье барона Карла Роберта Маннергейма и графини Хедвиги Шарлотты Хелены фон Юлин. В 1882 году поступил в кадетский корпус Финляндии в городе Хамина. Весной 1886 года был исключён из корпуса за самовольную отлучку. Занимался в частной гимназии, окончил университет в Гельсингфорсе (Хельсинки) и Николаевское кавалерийское училище с чином поручика.С 1899 по 1917 г. служил в русской армии. Отличался как прекрасный наездник. Принял участие в ряде операций и схваток в ходе Русско-японской войны. За умелое руководство и личную храбрость барону был присвоен чин полковника. Штаб 3-й Маньчжурской армии поручил барону провести глубокую разведку монгольской территории на предмет выявления там японских войск. Чтобы избежать дипломатического скандала разведка проводилась силами так называемой «местной милиции». «Мой отряд — просто хунхузы, то есть местные грабители с большой дороги… Эти бандиты … ничего, кроме русской магазинной винтовки и патронов, не знают… Мой отряд собран на скорую руку из отбросов. В нём нет ни порядка, ни единства… хотя их нельзя упрекнуть в недостаточной храбрости. Им удалось вырваться из окружения, куда нас загнала японская кавалерия… Штаб армии был очень удовлетворён нашей работой — удалось закартографировать около 400 вёрст и дать сведения об японских позициях на всей территории нашей деятельности» — писал Маннергейм. Это была его последняя операция в русско-японской войне. Война закончилась.В 1906-1908 гг. совершает Азиатскую экспедицию – разведывательный поход на север и запад Цинской империи, организованной русским Генштабом. Маннергейм был принят в члены Русского географического общества. После отпуска, Маннергейм вернулся в Петербург, где получил приказ о назначении его командиром 13-го уланского Владимирского полка. Через год полк стал одним из лучших в округе. В 1911 году был назначен командиром Лейб-гвардии уланского Его Величества полка и пожалован чином генерал-майора. Великий князь Николай Николаевич, дядя императора, называл Густава «великолепным командиром».К началу Первой мировой войны командовал Отдельной гвардейской кавалерийской бригадой (Лейб-гвардии уланский и Гродненский гусарский полки), стоявшей в Варшаве. 2 августа Отдельная гвардейская кавалерийская бригада сосредоточилась под Люблином, откуда Лейб-гвардейский уланский полк конным порядком проследовал в город Красник. 17 августа Маннергейм получил приказ об удержании города Красник. Выдержав первый удар превосходящих сил врага (австрийцы в течение нескольких часов мощно атаковали позиции спешенного Лейб-уланского полка), Маннергейм при помощи подоспевшего подкрепления, провёл своей кавалерией стремительную атаку, обратив врага в бегство. За этот бой при Краснике генерал-майор Маннергейм был награждён золотым Георгиевским оружием.В дальнейшем Маннергейм продолжал сражаться против австро-германских войск, отличился в ряде сражений, заслужив несколько боевых орденов. В 1915 году Отдельная гвардейская кавбригада Маннергейма выдвинулась в Восточную Галицию и вошла в состав 8-й армии под командованием его хорошего знакомого А. Брусилова. Маннергейм был назначен исполняющим обязанности командира 12-й кавалерийской дивизии (вместо выбывшего из строя генерала Каледина). Вскоре он стал командиром дивизии. В конце августа 1916 генерал был отправлен на лечение в Одессу. В сентябре 1916 был переведён в резерв. В январе 1917 года отправил прошение в отставку и отправился на родину в Финляндию.Маннергейм стал свидетелем революции в Петрограде. Генерал, который придерживался монархических взглядов, встретил революцию крайне негативно. Видя, что развал армии необратим, решил вернуться в Финляндию, чтобы поддержать новое независимое государство. Боевой фронтовой генерал стал одним из лидеров борьбы с левыми в этой части бывшей Российской империи. 16 января 1918 г. принял на себя командование белофинской армией, сумев разоружить деморализованный русский гарнизон города Ваза.Пополнив свои отряды финнами, служившими в германской армии, начал наступление против финской Красной гвардии. Однако в столкновении с ее главными силами 16 марта у города Тампере белофинны одержать верх не смогли. Помощь Маннергейм получил от генерала графа Рюдигера фон дер Гольца, который с февраля 1918 г. командовал 12-й германской дивизией. Она именовалась также Восточной морской, или Балтийской, дивизией. Первоначально она дислоцировалась в Прибалтике, воюя там против Красной Армии.Фон дер Гольц сформировал в германской армии так называемый Финский корпус. Он и стал основой германского экспедиционного корпуса, помощь которого оказалась решающей в ходе гражданской войны в Финляндии. Корпус генерала фон дер Гольца 18 февраля, десантировавшись в порту Ханко (Гангут) близ Гельсингфорса, захватил столицу страны. Результатом такой операции интервентов стало разделение на две части сил финской Красной гвардии. Совместными усилиями белофинны и германский экспедиционный корпус заставили отряды Красной гвардии отступить сперва к городу Выборгу, а затем на территорию Советской России, где они влились в Красную Армию. Маннергейм сделал все для того, чтобы Карельский перешеек остался за Финляндией.Советская Россия, охваченная пожаром Гражданской войны, не претендовала на бывшую территорию Российской империи. Кроме того, сепаратный мирный договор, подписанный в Брест-Литовске, полностью лишал ее права быть в числе победителей – союзников по Антанте в Первой мировой войне. По условиям Версальского мира побежденная Германия обязывалась в кратчайшие сроки вывести свои войска с чужих территорий, в том числе и из Финляндии. Таким образом, Финляндия обрела полную национальную независимость. Генерал Карл Маннергейм в декабре 1918 г. был провозглашен регентом страны. Он продолжал руководить боевыми операциями против остатков финской Красной гвардии, которые длились до лета 1919 года.Маннергейм предлагал военное сотрудничество руководству Белого движения в России и даже наступление финской армии на красный Петроград, из которого советское правительство выехало в Москву. Однако ни адмирал Колчак, ни генерал Деникин на такое сотрудничество с Финляндией не пошли. Причина состояла в том, что они оба выступали за единую и неделимую Россию в рамках рухнувшей Российской империи. В итоге противники большевиков – белые и финские националисты, не смогли найти общий язык.17 июня 1918 г. была провозглашена Республика Финляндия. Генерал Маннергейм добровольно оставил пост регента страны. Будучи в новом государстве одним из самых влиятельных людей, он стал основателем шюцкора – правой националистической военизированной организации, резерва финской армии. В 1920-1930 гг. Маннергейм занимался самой разнообразной деятельностью, жил то в Лондоне, то в Париже, то в разных городах Скандинавии. Он посещал с полуофициальными и официальными визитами Францию, Великобританию, Польшу и другие страны Европы, Индию, принимал участие в управлении коммерческими банками, в работе Красного Креста Финляндии.В 1931 г., когда маршалу Финляндии Карлу Маннергейму было уже за 60 лет, он был назначен председателем Совета обороны государства, которому предстояло решать военные вопросы в условиях обострения отношений Финляндии со своим соседом – Советским Союзом. В течение 8 лет (строительство первых укреплений было начато еще в 1927 г.) Маннергейм руководил возведением мощной фортификационной линии на Карельском перешейке всего в 32 километрах от советского Ленинграда и еще ближе к главной базе советского Балтийского флота городу-крепости Кронштадту. Эта система укреплений вошла в военную историю под названием «линия Маннергейма». Система долговременных фортификационных сооружений и заграждений тянулась от Ладожского озера до Финского залива. В ее строительстве участвовали немецкие, английские, французские и бельгийские военные инженеры-фортификаторы во главе с бельгийским генералом Баду. Общая протяженность линии составляла 135 километров, а ее глубина – 95 километров. Линия Маннергейма включала в себя передовую (зона заграждений), главную, вторую и тыловую (город Выборг) полосы обороны, две промежуточные полосы и отсечные позиции. В линии было 220 километров сплошных проволочных заграждений, 200 километров – лесных завалов и 80 километров – противотанковых надолбов. Правда, до начала Советско-финской войны 1939–1940 гг. строительство линии не было до конца завершено.Сам финский военачальник отзывается о ней весьма скромно: «...оборонительная линия, конечно, была, но ее образовывали только редкие долговременные пулеметные гнезда да два десятка выстроенных по моему предложению новых дотов, между которыми были проложены траншеи. Эту позицию народ и назвал «Линией Маннергейма». Ее прочность явилась результатом стойкости и мужества наших солдат, а никак не результатом крепости сооружений». На самом деле, «линия Маннергейма» была серьезной укрепленной линией, предназначенной для обороны страны от нападения с юго-востока.В 1939 г. Карл Маннергейм становится главнокомандующим армией Финляндии. Это давало ему огромные полномочия на случай войны с СССР. Причиной возникновения Советско-финской войны стала неуступчивая позиция Хельсинки, не считавшегося с пожеланием советской стороны о территориальных приобретениях на Карельском перешейке и некоторых островах Финского залива. Правительство СССР было озабочено тем, что государственная граница проходила в непосредственной близости от Ленинграда, второго по значению города страны, культурного и экономического центра, базы Балтфлота. Москва желала обезопасить Ленинград в условиях приближения большой войны в Европе и предлагала Финляндии серьёзные уступки и льготы. Так, 14 октября 1939 г. Финляндии было предложено сдать в аренду на 30 лет порт Ханко для строительства там советской военно-морской базы, а также передать СССР несколько островов в восточной части Финского залива, часть Карельского перешейка и полуостров Рыбачий на севере страны – всего 2761 квадратный километр. В обмен предлагалось 5529 квадратных километров советских территорий в Карелии. Хельсинки ответил отказом.30 ноября 1939 г. советские войска начали широкую наступательную операцию против Финляндии, нанося главный удар на Карельском перешейке. Главнокомандующий вооруженными силами Финляндии маршал Маннергейм командовал армией в 300 тыс. человек, из которых лишь 50 тыс. относились к кадровым войскам. На стороне финнов воевало немало добровольцев из скандинавских и других стран Европы. Советские войска начали наступление на Финляндию с востока и юго-востока. На Крайнем Севере был захвачен порт Петсамо (Печенга). В южной части Финляндии было высажено несколько тактических морских десантов, но все они успеха не имели. Начало войны было тяжелым для СССР, Красная Армия оказалась плохо подготовленной к действиям против мощной фортификационной линии в условиях зимы. Сказывались и ошибки командования.Однако Советское командование сумело сделать правильные выводы из первых боев по прорыву линии Маннергейма на Карельском перешейке. Было увеличено число саперных и инженерных подразделений, более тщательно стала вестись разведка вражеских укреплений. Изменилась сама тактика наступательных действий. Для разрушения вражеских укреплений активно применяли артиллерию, танки и авиацию. После мощной 3-часовой артиллерийской подготовки 11 февраля 1940 г. войска под командованием маршала Тимошенко пошли на штурм всей линии Маннергейма. В атаку пошли 27 армейских дивизий. 21 февраля финская оборона была прорвана на 12-километровом участке. 13 марта был захвачен Выборгский укрепрайон. После этого судьба войны была уже решена. Советский Союз очень своевременно одержал победу в войне. Так как против России уже были готовы выступить Англия и Франция. И Вторая мировая война могла приобрести совершенно иной характер. Главными врагами стали бы не Россия и Германия, а против СССР выступили Франция и Англия.12 марта 1940 г. Финляндия капитулировала. По условиям мирного договора между СССР и Финляндией 1940 г. государственная граница на Карельском перешейке отодвинулась от Ленинграда на линию городов Выборг и Сортавала. Линия Маннергейма оказалась на советской территории. Тем не менее, в Советско-финской войне полководческие способности маршала Карла Маннергейма проявились в полной мере. Он получил огромную популярность в своей стране и за ее пределами.В годы Второй мировой войны Финляндия выступила в качестве союзника гитлеровской Германии. Маршал Карл Маннергейм, ставший в августе 1944 г. президентом страны, вновь был во главе финской армии, наступавшей на Ленинград. На Карельском перешейке на месте старой фортификационной линии была создана новая, более мощная линия укреплений. Маннергейм хотел в результате войны не только «вернуть» все территории, отданные СССР после Советско-финской войны, но и расширить границы до Белого моря, присоединить Кольский полуостров. А финские националисты мечтали о «Великой Финляндии» вплоть до Северного Урала.В сентябре 1944 г. президент Карл Маннергейм, после того как финская армия была разгромлена советскими войсками и поражение стало очевидным, принял решение о выходе страны из войны, разорвав союзный договор с Германией 1940 г. Финляндия выходила из войны на условиях Советского Союза.Мирный договор между СССР и Финляндией был подписан 4 сентября 1944 г. По нему Маннергейму предстояло провести последнюю в своей жизни военную операцию – вытеснить немецкие войска из северной области Лапландии. Побежденная страна лишалась Карельского перешейка с городом Выборгом, ряда островов и части территории Карелии, а также выхода в Северный Ледовитый океан. Однако, в целом, Финляндию, союзника гитлеровской Германии, по сути, «помиловали». Москва не стала настаивать на соответствующих компенсациях и в итоге Финляндия стала добрым соседом Советского Союза, пользуясь этим положениям для своего экономического процветания.К 1945 году здоровье Маннергейма значительно ухудшилось, и в марте 1946 года он ушел в отставку с поста президента Финляндии. Кстати, в отличие от многих финских деятелей и политиков Второй мировой войны, признанных военными преступниками, Маннергейм избежал уголовного преследования. Для улучшения здоровья он жил за городом, много путешествовал, подолгу жил в Швейцарии, Италии, Франции, работая над мемуарами. Умер в 1951 г. в Швейцарии.Стоит отметить, что попытки героизации Маннергейма в современной России, как и ряда других деятелей (Колчака, Врангеля, Власова, Краснова и т. д.), связаны с тем, что часть политико-экономической верхушки России пытается «перекодировать» русское общество, избавить его от «проклятого советского прошлого» и вернуть героев «старой России». Россию пытаются окончательно сделать сырьевой и культурной периферией Запада, включить её в западный проект развития в качестве сырьевой колонии. Однако такая политика обречена на провал и ведет к цивилизационной и национальной катастрофе (очень хороший пример, Украина-Малороссия), так как «русская матрица», основанная на социальной справедливости и этике совести, отрицает деление общества на касты «избранных»-рабовладельцев и «двуногих орудий». Перевод русской цивилизации на рельсы западной матрицы необратимо ведет к новой смуте.Маннергейм в 1917 году сделал свой выбор в пользу финских националистов и врагов русской цивилизации и народа, поэтому он не может быть одним из уважаемых деятелей нашей истории. Мы должны помнить факты о его службе России до 1917 года, но он не наш герой. Его выбор – это враги России и русского народа.