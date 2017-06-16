Межконтинентальный стратегический бомбардировщик Convair B-36 «Peacemaker»

XB-36 с одноколёсными основными стойками шасси

B-29 и B-36 рядом

Самолёт с ядерным реактором на борту

Источники информации:

http://avialand.org/voennye-samolety/84-convair-b-36-peacemaker-na-sluzhbe.html

http://warspot.ru/9218-shest-krutyatsya-chetyre-goryat-monstr-perehodnoy-epohi

http://skyships.ru/?page_id=20373

http://www.zelezki.ru/aviacatalog/usa/3233-tyajyolyi_bombardirovschik_convair_consolidated_b-36_peacemaker.html

Материалы из открытых источников

Идея строительства бомбардировщика, который смог бы достичь целей в другой части света, не давала покоя военным многих государств мира, начиная еще с 1920-1930-х годов. Именно в это время наивысшей популярности достигла знаменитая доктрина итальянского генерала Дуэ. Но довольно быстро выяснилось, что даже строительство обыкновенных дальних бомбардировщиков в больших количествах дело достаточно дорогое, поэтому программы создания сверхдальних бомбардировщиков, особенно в условиях начавшейся Второй мировой воны, были закрыты почти везде, за исключением США. С самого начала войны, используя во все увеличивающихся размерах бомбардировщики B-17 и B-24, а затем и B-29, в США не прекращалась работа по созданию еще более совершенных бомбардировщиков.Первый замысел создания стратегического бомбардировщика, который позднее получит обозначение B-36, предполагал предоставление военным возможности наносить удары по территории гитлеровской Германии с баз, расположенных на территории США, в том случае, если будет потеряна Великобритания. Позднее стало очевидно, что мрачные прогнозы не оправдываются и немцы не захватят британские острова, но программа создания «монструозного бомбардировщика» после завершения Второй мировой войны приобрела второе дыхание. Новым потенциальным противником для штатов стал Советский Союз. В новых реалиях и условиях начавшейся холодной войны бомбардировщик, способный нести мощное ядерное оружие, мог стать основным средством для нанесения первого удара.Первый свой полет опытный бомбардировщик XB-36 выполнил через год после бомбардировок японских городов Хиросима и Нагасаки. Он поднялся в небо 8 августа 1946 года, а уже в 1949 году, новый бомбардировщик встал в строй. Первоначально каждый самолет должен был получить шесть 28-цилиндровых поршневых двигателя мощностью по 3800 л.с. каждый, к которым позднее добавились 4 турбореактивных двигателя с тягой по 23 кН каждый, после чего силовая установка самолета стала комбинированной. В итоге самолет, максимальная масса которого могла достигать практически 190 тонн, мог взять на борт до 4,5 тонн бомб, которые он мог нести на расстояние до 11 тысяч километров, при этом максимальная боевая нагрузка бомбардировщика могла составлять до 39 тонн. Обладая размахом крыла более 70 метров, данный бомбардировщик до сих пор является самым большим боевым самолетом в истории авиации по этому показателю.Новый стратегический бомбардировщик был уникальным по своей конструкции. B-36 представлял собой цельнометаллический моноплан с высокорасположенным крылом. Он обладал круглым фюзеляжем длиной более 49 метров, фюзеляж состоял из четырех секций. Экипаж самолета располагался в двух герметизированных кабинах. Каждый B-36 первоначально имел экипаж из 15 человек. Кабины экипажа располагались в носу и хвосте фюзеляжа и соединялись тоннелем длиной почти 26 метров, который проходил мимо бомбового отсека. Для перемещения в тоннеле использовалась специальная колесная тележка. При этом в задней кабине были размещены двухъярусные кровати для отдыха экипажа, столовая и хвостовая турель. Несмотря на большие размеры самолета в его конструкции была применена тросовая система управления без усилителей. Шасси – трехопорное с носовой стойкой.Стратегический бомбардировщик B-36, получивший неофициальное прозвище «Миротворец» (англ. Peacemaker), изначально создавался, как боевой самолет огромных размеров. Эта болевая машина была намного крупнее одного из самых известных бомбардировщиков того времени B-29 Superfortress. Рекорд размеров этого боевого самолета был побит лишь в 1965 году советским Ан-22 «Антей». При этом его крыло остается огромным и по сей день, даже в сравнении с современными военно-транспортными самолетами, к примеру, C-5 Galaxy. Крыло бомбардировщика B-36 имело такие размеры для обеспечения как вместимости большего объема топлива, так и создания подъемной силы для выполнения высотных полетов. Крыло «Миротворца» было настолько толстым (доходило до 2,3 метра), что члены экипажа бомбардировщика могли передвигаться внутри него и имели доступ к двигателям.Стоит отметить, что B-36 Peacemaker был оснащен уникальной силовой установкой, которая состояла из шести 28-цилиндровых поршневых двигателей Pratt & Whitney R-4360. Особенностью конструкции самолета было то, что данные двигатели были не тянущими (с винтами перед крылом), а толкающими – винты расположены за крылом. Двигатели вращали трехлопастные винты диаметром в 5,8 метра. Использованное расположение двигателей толкающей схемы уменьшало турбулентность при столкновении воздушного потока с крылом, помимо этого оно улучшало охлаждение, что для самолета подобных размеров было очень важно. С целью увеличения потолка и скорости полета в районе цели на бомбардировщик, начиная с варианта B-36D, устанавливали четыре дополнительных турбореактивных двигателя General Electric J47.Бомбардировщик B-36 имел классическое шасси трехопорной схемы, но размеры самолета распространялись и на стойки шасси. Основные опоры шасси были одноколесными, однако каждое из колес обладало диаметром практически 2,8 метра и 91 сантиметр в ширину. В каждой шине шасси было достаточно резины для изготовления 60 обыкновенных автомобильных шин. Давление в шинах было настолько высоким, что для эксплуатации стратегического бомбардировщика в США подходило лишь несколько аэродромов с доведенным практически до совершенства качеством взлетно-посадочных полос.Оборонительное вооружение стратегического бомбардировщика В-36 было самым мощным за все время существования авиации. Оно включало в себя 8 спаренных установок с автоматическими пушками General Electric M24A1 калибра 20 мм. Шесть спаренных установок размещалось во вращающихся башнях, две – хвостовая и носовая были фиксированными. Скорострельность данных пушек доходила до 800 выстрелов в минуту, а начальная скорость снаряда составляла 732 м/с. Установки обеспечивали круговой обстрел, защищая самолет со всех направлений. Огнем каждой из них управлял стрелок с отдельной оптической прицельной станцией. Кормовой установкой управлял стрелок-оператор РЛС. На версии бомбардировщика B-36J осталась лишь дистанционно управляемая хвостовая турель со спаренной 20-мм автоматической пушкой.Всего в период с 1948 по 1954 год в США было изготовлено 384 стратегических бомбардировщика B-36 в различных модификациях. В состав Стратегического авиационного командования на пике эксплуатации данных самолетов входило 10 авиакрыльев, которые были вооружены «Миротворцами», примерно по 30 самолетов в каждом, включая стратегические разведчики RB-36, которые отличались наличием увеличенного запаса топлива. В переднем бомбоотсеке самолета-разведчика устанавливался контейнер с 14 аэрофотоаппаратами, здесь же находилось место оператора фотооборудования, а также лаборатория, предназначенная для проявки пленок. В нерабочем положении окна под объективы фотокамер прикрывались створками. В бомбоотсеке №2 размещалось до 80 осветительных 45-кг бомб AN-M46, в бомбоотсеке №3 находился сбрасываемый топливный бак, рассчитанный на 11 356 литров топлива. Четвертый бомбоотсек использовался для размещения аппаратуры системы радиотехнической разведки Ferret, также здесь находились места трех операторов (снаружи данный отсек можно было легко определить по наличию характерных антенн), основной задачей которых было выявление РЛС потенциального противника.Полеты на самолете B-36 были по-своему уникальными. Для пилотов, бомбардиров и штурманов это была редкая возможность самим управлять мощным и огромным по размерам самолетом, совершая вылеты с комфортом, которого они были лишены на бомбардировщиках предыдущих поколений B-17 Flying Fortress и B-29 Superfortress. При этом B-36 достаточно быстро получил еще одно прозвище «Magnesium Cloud» (англ. Магниевое облако) – за очень большую, похожую на облако тень, которую бомбардировщик отбрасывал в полете на землю.Предполетная подготовка стратегического бомбардировщика к вылету начиналась еще за 72 часа до взлета. Техническому персоналу предстояло проверить все двигатели гигантской боевой машины. Инженеры-техники осматривали и готовили самолет, рискуя свалиться с его высоко расположенного крыла. Полная заправка бомбардировщика занимала порядка двух часов. При этом баки B-36 вмещали в себя 79 490 литров топлива. Такого количества бензина легковым автомобилям тех лет хватило бы, чтобы 10 раз обогнуть весь земной шар.За три часа до взлета экипаж бомбардировщика должен был построиться рядом со своим самолетом для проведения осмотра командиром воздушного судна. Все снаряжение, включая парашюты, аптечки, аварийные комплекты и т.п. должно было лежать перед членами экипажа. Последний инструктаж давался перед тем, как экипаж занимал свои боевые места. Проверив двигатели, командир выводил бомбардировщик на взлетно-посадочную полосу. После этого отключались тормоза, а поршневые двигатели самолета выводились на полный газ. Затем производился запуск 4-х турбореактивных двигателей J47, которые были установлены попарно на пилонах под внешней частью консолей крыла.После взлета самолет переходил в горизонтальный полет на высоте 4572 метра, а реактивные двигатели отключались. Для того чтобы сохранить работоспособность на борту самолета имелось 8 коек для отдыха, а также отдельный камбуз с холодильником и печкой для разогрева пищи. Имелся на борту также туалет и умывальник. Перед полетом на борт самолета загружалось 150 уже готовых комплектов питания, так как полет мог продлиться более суток.Служба этой впечатляющей боевой машины, тем не мене, оказалась недолгой. Самолеты активно эксплуатировались Стратегическим авиационным командованием США на протяжении 10 лет с 1949 по 1959 год. Причиной снятия их с вооружения стало появление более совершенного стратегического бомбардировщика B-52, который и спустя более чем полвека составляет основу американской дальней бомбардировочной авиации. Есть все предпосылки для того, что этот самолет будет оставаться на вооружении на протяжении 100 лет. Крест на стратегическом бомбардировщике B-36 поставила и исключительная ненадежность самолета, в первую очередь его 10-двигательной силовой установки. Про эту силовую установку сами американские военные летчики говорили: «шесть крутятся, четыре горят». После череды катастроф и аварий с участием данного бомбардировщика появилась еще одна шутка: «два крутятся, два горят, два дымят, два капризничают, два вообще непонятно где».К счастью стратегический бомбардировщик B-36 никогда не принимал участия в настоящих боевых действиях, при этом он достаточно широко использовался в качестве разведывательной машины в модификации RB-36. Огромные размеры самолета позволяли установить на нем любые фотокамеры высокого разрешения, а большая высота полета делала его неуязвимым для средств ПВО тех лет, в частности любой зенитной артиллерии. Имеется подтвержденная информация о том, что в 50-х годах прошлого века данный самолет-разведчик несколько раз совершал полеты над территорией Советского Союза и Китая. С развитием советской системы ПВО, самолет стал ограничиваться полетами вне границ СССР, а также стран Восточной Европы.Использовался бомбардировщик B-36 и в ряде экспериментов. В рамках программы по разработке самолета с ядерной силовой установкой специально переоборудованный для этих целей NB-36H выполнял полеты с работающим реактором на борту. Целью данного эксперимента было изучение влияния радиации на системы и экипаж самолета. Несмотря на определенные успехи работы по созданию боевых самолетов с ядерным источником энергии продолжения в США не получили.До наших дней в различных музеях сохранилось 5 самолетов Convair B-36 «Peacemaker», ни одни из которых больше не поднимается в небо. Несмотря на это, бомбардировщик успел попасть в голливудский художественный фильм «Стратегическое Авиакомандование», благодаря которому мы можем сегодня увидеть захватывающие кадры с этим гигантским и уникальным в своем роде самолетом на земле и в небе.Летно-технические характеристики Convair B-36 «Peacemaker»:Габаритные размеры: длина – 49,42 м, высота – 14,25 м, размах крыла – 70,12 м, площадь крыла – 443,5 м2.Масса пустого самолета – 75 530 кг.Максимальная взлетная масса – 186 000 кг.Силовая установка – 6 поршневых Pratt & Whitney R-4360-53 «Wasp Major» мощностью 6х3800 л.с. и 4 турбореактивных General Electric J47 тягой 4х23,2 кН.Максимальная скорость – 672 км/ч.Крейсерская скорость – 370 км/ч.Боевой радиус действия – 6415 км.Перегоночная дальность – 16 000 км.Практический потолок – 13 300 м.Скороподъемность – 10,1 м/с.Вооружение: до 8 спаренных 20-мм автоматических пушек M24A1.Максимальная бомбовая нагрузка – 39 100 кг.Экипаж – 9-15 человек в зависимости от модификации.