Путин - Стоуну: Демонизация Сталина - инструмент давления на Россию

И таких персонажей, таких ситуаций в мировой истории более чем достаточно. Мне кажется, что излишняя демонизация Сталина — это один из путей атаки на Советский Союз и Россию. Показать, что сегодняшняя Россия несёт на себе какие-то родимые пятна сталинизма. Мы все несём на себе какие-то родимые пятна. Ну и что? Россия изменилась. Конечно, наверное, что-то в сознании остаётся, но это не значит, что мы должны забыть все ужасы сталинизма, связанные с концлагерями и уничтожением миллионов своих соотечественников.

А Ваши родители восхищались Сталиным?

А в 2012 – особенно агрессивно. Они собирали у себя оппозиционные силы. Поддерживали проведение митингов. И я, кстати, говорил об этом с Бараком Обамой и Джоном Керри.

При этом постоянно говорят о вмешательстве в выборы в США. Хакеры взломали. Но они же ничего не соврали, ничего не скомпилировали, никого не обманули. То, что руководительница исполнительного комитета - или как он там называется в Демократической партии - подала в отставку, говорит о том, что она признала, что это правда. Это - внутренние проблемы самих Соединенных Штатов. И те люди, которые пытались манипулировать общественным мнением, должны были бы не создавать образ врага в лице России, а извиниться перед избирателями. Но они этого не сделали.