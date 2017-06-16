06:41 16 июня

Путин - Стоуну: Демонизация Сталина - инструмент давления на Россию

В США продолжают выходить в эфир серии интервью Оливера Стоуна с президентом России Владимиром Путиным. В новой серии президента России американский режиссёр спросил о месте Иосифа Сталина в российской (советской) истории и об отношении к этому государственному деятелю как самого Путина, так и российской общественности.

Владимир Путин отметил, что Сталина во многом демонизируют, что является одним из инструментов (информационной) атаки на Россию, а ранее являлось инструментом атаки на СССР. Президент РФ сравнил Сталина с Наполеоном и Кромвелем, как с людьми, приход к власти которых тоже был связан с революционными событиями.

Путин - Стоуну: Демонизация Сталина - инструмент давления на Россию



Путин:
И таких персонажей, таких ситуаций в мировой истории более чем достаточно. Мне кажется, что излишняя демонизация Сталина — это один из путей атаки на Советский Союз и Россию. Показать, что сегодняшняя Россия несёт на себе какие-то родимые пятна сталинизма. Мы все несём на себе какие-то родимые пятна. Ну и что? Россия изменилась. Конечно, наверное, что-то в сознании остаётся, но это не значит, что мы должны забыть все ужасы сталинизма, связанные с концлагерями и уничтожением миллионов своих соотечественников.


Стоун:
А Ваши родители восхищались Сталиным?


Президент России ответил, что его родители восхищались Сталиным как и подавляющее большинство граждан Советского Союза.

Помимо «сталинской» темы в очередной раз была затронута тема вмешательства в выборы. По словам президента РФ, в российские выборы США вмешивались на постоянной основе. Это было и в 2000, и в 2004.

Путин:
А в 2012 – особенно агрессивно. Они собирали у себя оппозиционные силы. Поддерживали проведение митингов. И я, кстати, говорил об этом с Бараком Обамой и Джоном Керри.


Путин о «вмешательстве хакеров» (цитата «Интерфакс» ):
При этом постоянно говорят о вмешательстве в выборы в США. Хакеры взломали. Но они же ничего не соврали, ничего не скомпилировали, никого не обманули. То, что руководительница исполнительного комитета - или как он там называется в Демократической партии - подала в отставку, говорит о том, что она признала, что это правда. Это - внутренние проблемы самих Соединенных Штатов. И те люди, которые пытались манипулировать общественным мнением, должны были бы не создавать образ врага в лице России, а извиниться перед избирателями. Но они этого не сделали.




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Комментарии 6

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  1. Ольгович Сегодня, 05:55
    это не значит, что мы должны забыть все ужасы сталинизма, связанные с концлагерями и уничтожением миллионов своих соотечественников.

    Прав Путин.
    Ольгович
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:02
      Владимир Путин отметил, что Сталина во многом демонизируют, что является одним из инструментов (информационной) атаки


      Ежу понятно... уничтожь веру людей в своих героев...память о своих героических отцах и дедах ...навяжи ложных героев(убийц и мерзавцев) и люди превратятся в бездумную толпу с которой можно делать что угодно...яркий пример УКРАИНА где убийца и мерзавец БАНДЕРА стал кумиром молодежи...так подменяются ориентиры в умах людей и порабощается народ без единого выстрела врага.
      Тот же ЛЕХА
    2. Mavrikiy Сегодня, 06:07
      Цитата: Ольгович
      это не значит, что мы должны забыть все ужасы сталинизма, связанные с концлагерями и уничтожением миллионов своих соотечественников.

      Прав Путин.

      Путин не прав.
      Не было миллионов уничтоженных. И повторение этой билиберды и есть "родовые пятна" ненавистников России.
      Mavrikiy
      1. Uncle Lee Сегодня, 06:16
        Цитата: Mavrikiy
        уничтожением миллионов своих соотечественников.

        его родители восхищались Сталиным

        Как-то одно с другим не вяжется ! Получается, что родители восхищались Сталиным за уничтожение миллионов ?
        Uncle Lee
      2. Logall Сегодня, 06:23
        Цитата: Mavrikiy
        Цитата: Ольгович
        это не значит, что мы должны забыть все ужасы сталинизма, связанные с концлагерями и уничтожением миллионов своих соотечественников.

        Прав Путин.

        Путин не прав.
        Не было миллионов уничтоженных. И повторение этой билиберды и есть "родовые пятна" ненавистников России.

        В начале 20х годов молодая советская Российская экономика на 75 процентов была ограрной. А к1950 году стала мощным промышленным гигантом. Кто поднял страну? Либералы или Сталин? Петр Великий тоже не мало людей погубил, про него вы не пишите.
        Учите историю...
        Logall
        1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:39
          smile smile smile

          Мдяяя what фотожаба весьма впечатляет.
          Тот же ЛЕХА
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