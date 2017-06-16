Путин - Стоуну: Демонизация Сталина - инструмент давления на Россию
В США продолжают выходить в эфир серии интервью Оливера Стоуна с президентом России Владимиром Путиным. В новой серии президента России американский режиссёр спросил о месте Иосифа Сталина в российской (советской) истории и об отношении к этому государственному деятелю как самого Путина, так и российской общественности.
Владимир Путин отметил, что Сталина во многом демонизируют, что является одним из инструментов (информационной) атаки на Россию, а ранее являлось инструментом атаки на СССР. Президент РФ сравнил Сталина с Наполеоном и Кромвелем, как с людьми, приход к власти которых тоже был связан с революционными событиями.
Путин:
Стоун:
Президент России ответил, что его родители восхищались Сталиным как и подавляющее большинство граждан Советского Союза.
Помимо «сталинской» темы в очередной раз была затронута тема вмешательства в выборы. По словам президента РФ, в российские выборы США вмешивались на постоянной основе. Это было и в 2000, и в 2004.
Путин:
Путин о «вмешательстве хакеров» (цитата «Интерфакс» ):
Владимир Путин отметил, что Сталина во многом демонизируют, что является одним из инструментов (информационной) атаки на Россию, а ранее являлось инструментом атаки на СССР. Президент РФ сравнил Сталина с Наполеоном и Кромвелем, как с людьми, приход к власти которых тоже был связан с революционными событиями.
Путин:
И таких персонажей, таких ситуаций в мировой истории более чем достаточно. Мне кажется, что излишняя демонизация Сталина — это один из путей атаки на Советский Союз и Россию. Показать, что сегодняшняя Россия несёт на себе какие-то родимые пятна сталинизма. Мы все несём на себе какие-то родимые пятна. Ну и что? Россия изменилась. Конечно, наверное, что-то в сознании остаётся, но это не значит, что мы должны забыть все ужасы сталинизма, связанные с концлагерями и уничтожением миллионов своих соотечественников.
Стоун:
А Ваши родители восхищались Сталиным?
Президент России ответил, что его родители восхищались Сталиным как и подавляющее большинство граждан Советского Союза.
Помимо «сталинской» темы в очередной раз была затронута тема вмешательства в выборы. По словам президента РФ, в российские выборы США вмешивались на постоянной основе. Это было и в 2000, и в 2004.
Путин:
А в 2012 – особенно агрессивно. Они собирали у себя оппозиционные силы. Поддерживали проведение митингов. И я, кстати, говорил об этом с Бараком Обамой и Джоном Керри.
Путин о «вмешательстве хакеров» (цитата «Интерфакс» ):
При этом постоянно говорят о вмешательстве в выборы в США. Хакеры взломали. Но они же ничего не соврали, ничего не скомпилировали, никого не обманули. То, что руководительница исполнительного комитета - или как он там называется в Демократической партии - подала в отставку, говорит о том, что она признала, что это правда. Это - внутренние проблемы самих Соединенных Штатов. И те люди, которые пытались манипулировать общественным мнением, должны были бы не создавать образ врага в лице России, а извиниться перед избирателями. Но они этого не сделали.
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