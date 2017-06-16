10:29 16 июня

Сирийские источники рассказали, где сейчас находятся главари ИГ

Многие главари группировки ИГ (запрещена в РФ) сбежали из иракского Мосула и сирийской Ракки, которые штурмуют силы международной коалиции, в город Эль-Маядин, передает РИА Новости сообщение агентства «Ассошиэйтед Пресс».



По данным агентства, ссылающегося на источники в Сирии и США, главари ИГ в настоящее время обосновались в Маядине провинции Дейр-эз-Зор. Этот город расположен в центре долины у реки Евфрат на границе с Ираком.


Напомним, операция по освобождению от террористов Мосула длится с октября 2016 года. Правительственные силы сначала освободили восточную часть города, а в феврале приступили к штурму западной его части.

О наступлении на сирийскую Ракку западной коалицией было объявлено также в 2016 году. До недавнего времени бои шли на подступах к городу. Сегодня приходят сообщения о том, что отряды SDF вошли в город и уже освободили несколько кварталов.

Операции в Мосуде и Ракке проводятся при поддержке международной коалиции во главе с США.

Использованы фотографии: РИА Новости / Рафаэль Даминов
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Комментарии 31

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  1. cniza Сегодня, 08:21
    По данным агентства, ссылающегося на источники в Сирии и США, главари ИГ в настоящее время обосновались в Маядине провинции Дейр-эз-Зор.


    США их туда и переместила , не удивлюсь если ещё и охраняют.
    cniza
    1. Кот Всапогах Сегодня, 08:25
      придёт время и они их сами ликвидируют, как не нужных свидетелей yes
      Кот Всапогах
      1. Шукшин Сегодня, 08:29
        Как Немцова и Березовского?
        Шукшин
        1. Кот Всапогах Сегодня, 08:30
          какие ваши доказательства? bully
          Кот Всапогах
        2. Баракуда Сегодня, 08:32
          И слава Богу..Надо какому-то "дворнику" Московскому запошлять, что б и Навальный в "раю" оказался. Нефиг воздух портить. wink
          Баракуда
          1. Кот Всапогах Сегодня, 08:37
            не знаю по поводу Берёзы, но Немцов был безобидным человеком , в политическом плане почти ничего не значащим, и ликвидация его была на руку только Подвальному, ведь почти все сторонники Немца перешли к нему hi
            Кот Всапогах
            1. сибиралт Сегодня, 08:48
              Кому то нужно превратить убийство Немцова в политическое. Но так ли это, пока не известно.
              сибиралт
            2. MoJloT Сегодня, 09:23
              Навальный и Немцов выполняли одни и те же функции, поставили на Навального, Немцова принесли в жертву. Работники плаща и кинжала постарались.
              MoJloT
    2. RASKAT Сегодня, 08:39
      Так охраняют, уже по САР два раза удар нанесли на том направлении. и РСЗО подтянули. Пытаются не допустить прорыва. Думаю нужно выявить точные координаты штабов боевиков и нанести удар Калибрами.
      RASKAT
    3. pjastolov Сегодня, 08:50
      США их туда и переместила , не удивлюсь если ещё и охраняют.
      Они их просто берегут, если сразу ликвидировать, то победоносная война закончится - а так освоение военного бюджета hi
      pjastolov
      1. bouncyhunter Сегодня, 09:08
        Привет , Володя ! hi
        Цитата: pjastolov
        Они их просто берегут

        Но участь жертвенных баранов им уже уготована .
        bouncyhunter
        1. pjastolov Сегодня, 09:16
          Привет, Павел hi жертвенного барана надо сначала откормить, что бы боги матрасные не дай бог не обиделись, кажется тавтология, но вроде правильно laughing
          pjastolov
          1. bouncyhunter Сегодня, 09:48
            Дык вроде кормят ... Надеюсь , что на свою погибель . lol
            bouncyhunter
            1. pjastolov Сегодня, 09:53
              Откармливают
              pjastolov
              1. bouncyhunter Сегодня, 09:57
                Там ещё вилами по воде писано , кто на ком жениться будет . lol
                bouncyhunter
                1. pjastolov Сегодня, 10:13
                  Таки обязан - не значит должен laughing
                  pjastolov
                  1. bouncyhunter Сегодня, 10:17
                    Угу . Поматросил и бросил ... wassat
                    bouncyhunter
  2. Баракуда Сегодня, 08:25
    проводятся при поддержке международной коалиции во главе с США.

    Меня немного это пугает. Где матрасники, там мира быть не может. sad
    Баракуда
    1. Кот Всапогах Сегодня, 08:29
      аксиома, сэр! yes
      Кот Всапогах
    2. Masya Masya Сегодня, 08:44
      Где матрасники, там мира быть не может.

      да уж, какой там мир... в "лучших" американских традициях, выжигают напрочь всё и вся...
      "Стремясь вытеснить террористов из Ракки, международная коалиция во главе с США применила белый фосфор, сообщает BFM TV. Применение такого оружия вблизи зон проживания гражданского населения запрещено международным правом. Тем не менее это смертоносное вещество распыляют в городе с населением порядка 160 тыс. человек, отмечает BFM TV."
      Masya Masya
  3. iliitchitch Сегодня, 08:40
    Полстраны разбежалось уже , воевать некому . По просторам как в своём кармане шваль полосатая шныряет , турки елозят тудым-сюдым , что ни морда навстречу - так террорист ... Ну и чем думал кочан капусты , который ты головой называешь почему-то , тов.Асад ? Хоть спинного мозга хватило , чтобы заорать :"Руси , помоги!" . А то на троих соображал бы сейчас с Каддафи и Хусейном где-то ТАМ .
    Небедные ж страны были , а армия и ВВС - говно request . Наэкономили . Вояки хреновы . А нам разгребай .
    iliitchitch
  4. ОТДЕЛ Сегодня, 09:02
    где сейчас находятся главари ИГ

    Пока здесь прячутся от русских, самое надежное и безопасное место (это пока..)))
    ОТДЕЛ
    1. cniza Сегодня, 09:11
      "Бармалеи" его уже атаковали , так что по безопасности не самое лучшее. laughing
      cniza
      1. IGOR GORDEEV Сегодня, 09:32
        Цитата: cniza
        "Бармалеи" его уже атаковали , так что по безопасности не самое лучшее. laughing

        Странные эти бармалеи - атаковали пентагон нечто сильно смахивающим на ракету, вроде томогавка lol
        IGOR GORDEEV
        1. cniza Сегодня, 09:35
          Тихо , а то ... эта такая летающая торпеда , ну как у японцев была.
          cniza
  5. Стирбьорн Сегодня, 09:19
    эти же источники в апреле утверждали, что российский спецназ захватил в плен Аль-Багдади fellow видать отпустили просто, за неимением доказательств вины
    Стирбьорн
  6. лысова Сегодня, 09:22
    "Надёжные" источники, особенно штаты. И сообщают по спец каналам, мол главари собрались все в кучу и ждуть.
    лысова
  7. Толстоевский Сегодня, 09:27
    "источник" гонит дезу. главари игил сидят в лондоне, вашингтоне, тель-авиве, эр-рияде и париже
    Толстоевский
  8. roskot Сегодня, 10:05
    Цитата: лысова
    "Надёжные" источники, особенно штаты. И сообщают по спец каналам, мол главари собрались все в кучу и ждуть

    Собрали на инструктаж. тактику меняют.
    roskot
  9. Оранг Сегодня, 10:08
    мы понятия не имеем, что на самом деле происходит.
    Оранг
  10. anjey Сегодня, 10:17
    да в лондоне они ,кофе в одном кафе с горбатым пьют
    anjey
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