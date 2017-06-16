Сирийские источники рассказали, где сейчас находятся главари ИГ
Многие главари группировки ИГ (запрещена в РФ) сбежали из иракского Мосула и сирийской Ракки, которые штурмуют силы международной коалиции, в город Эль-Маядин, передает РИА Новости сообщение агентства «Ассошиэйтед Пресс».
По данным агентства, ссылающегося на источники в Сирии и США, главари ИГ в настоящее время обосновались в Маядине провинции Дейр-эз-Зор. Этот город расположен в центре долины у реки Евфрат на границе с Ираком.
Напомним, операция по освобождению от террористов Мосула длится с октября 2016 года. Правительственные силы сначала освободили восточную часть города, а в феврале приступили к штурму западной его части.
О наступлении на сирийскую Ракку западной коалицией было объявлено также в 2016 году. До недавнего времени бои шли на подступах к городу. Сегодня приходят сообщения о том, что отряды SDF вошли в город и уже освободили несколько кварталов.
Операции в Мосуде и Ракке проводятся при поддержке международной коалиции во главе с США.
По данным агентства, ссылающегося на источники в Сирии и США, главари ИГ в настоящее время обосновались в Маядине провинции Дейр-эз-Зор. Этот город расположен в центре долины у реки Евфрат на границе с Ираком.
Напомним, операция по освобождению от террористов Мосула длится с октября 2016 года. Правительственные силы сначала освободили восточную часть города, а в феврале приступили к штурму западной его части.
О наступлении на сирийскую Ракку западной коалицией было объявлено также в 2016 году. До недавнего времени бои шли на подступах к городу. Сегодня приходят сообщения о том, что отряды SDF вошли в город и уже освободили несколько кварталов.
Операции в Мосуде и Ракке проводятся при поддержке международной коалиции во главе с США.
Использованы фотографии: РИА Новости / Рафаэль Даминов
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