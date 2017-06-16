Ростех предложил Пекину вместе создать двигатель для дальнемагистрального самолета
Российская корпорация Ростех предложила китайским конструкторам вести совместную разработку двигателя дальнемагистрального самолета, передает РИА Новости сообщение директора по международному сотрудничеству корпорации Виктора Кладова.
Он выразил надежду, что «прототип двигателя будет готов уже к 2020 году», а затем последуют испытания.
Четвертая российско-китайская выставка ЭКСПО открылась в Харбине в четверг. Выставка продлится до 19 июня. На стендах представлены практически все федеральные округа России. Главными регионами-партнерами харбинского ЭКСПО 2017 года стали Челябинская область и южно-китайская провинция Гуандун.
Мы предложили китайцам совместное создание двигателя для дальнемагистрального самолета на базе двигателя ПД-14,сказал Кладов в Харбине на полях IV российско-китайской выставки ЭКСПО.
Он выразил надежду, что «прототип двигателя будет готов уже к 2020 году», а затем последуют испытания.
Четвертая российско-китайская выставка ЭКСПО открылась в Харбине в четверг. Выставка продлится до 19 июня. На стендах представлены практически все федеральные округа России. Главными регионами-партнерами харбинского ЭКСПО 2017 года стали Челябинская область и южно-китайская провинция Гуандун.
Использованы фотографии: http://aviation21.ru
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