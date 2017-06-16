10:28 16 июня

Ростех предложил Пекину вместе создать двигатель для дальнемагистрального самолета

Российская корпорация Ростех предложила китайским конструкторам вести совместную разработку двигателя дальнемагистрального самолета, передает РИА Новости сообщение директора по международному сотрудничеству корпорации Виктора Кладова.



Мы предложили китайцам совместное создание двигателя для дальнемагистрального самолета на базе двигателя ПД-14,
сказал Кладов в Харбине на полях IV российско-китайской выставки ЭКСПО.


Он выразил надежду, что «прототип двигателя будет готов уже к 2020 году», а затем последуют испытания.

Четвертая российско-китайская выставка ЭКСПО открылась в Харбине в четверг. Выставка продлится до 19 июня. На стендах представлены практически все федеральные округа России. Главными регионами-партнерами харбинского ЭКСПО 2017 года стали Челябинская область и южно-китайская провинция Гуандун.

Использованы фотографии: http://aviation21.ru
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Комментарии 44

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  1. ser-pov Сегодня, 08:46
    [/quote]Мы предложили китайцам совместное создание двигателя для дальнемагистрального самолета на базе двигателя ПД-14, [quote]

    А что, реально в кооперации с Китаем... И у нас бабла меньше уйдет..
    ser-pov
    1. Кот Всапогах Сегодня, 08:49
      то же чревато, так как китайцы потом эти движки как свои клепать будут и где там наши плюсы? request
      Кот Всапогах
      1. pjastolov Сегодня, 08:53
        Китайский коленвал на двигатель ММЗ, с доставкой в беларусь, стоит на 35% дешевле нашего, вот как-то так hi
        pjastolov
        1. НасРать Сегодня, 08:59
          Цитата: pjastolov
          Китайский коленвал на двигатель ММЗ, с доставкой в беларусь, стоит на 35% дешевле нашего, вот как-то так hi

          Страна напильники возит из Китая..... не то что коленвал!!
          НасРать
          1. andrewTSO Сегодня, 09:15
            Вы пользовались теми насильниками? Вот например, бывало ли у вас, чтобы советское сверло на 6 мм... из спирали в прямую расплеталось? А у меня китайское расплеталось!
            andrewTSO
            1. НасРать Сегодня, 09:57
              Цитата: andrewTSO
              Вы пользовались теми насильниками? Вот например, бывало ли у вас, чтобы советское сверло на 6 мм... из спирали в прямую расплеталось? А у меня китайское расплеталось!


              Надо знать у какого производителя покупать, сразу видно, что Вы не были в Китае и не знаете "особенности" его производителей. Есть заводы в Китае, которые поставляют очень качественные товар и производят на предприятиях с самым строгим контролем качества(поставки идут как в США, Европу, Японию), а есть деревенская(в деревне тысяч 50 живет) мастерская.... Наши оптовики берут из деревенских мастерских и накрутив свои 1000% выдают это за качественный ...ну в общем- капитализм.. А когда заказываешь(+контролируешь) качественный товар - нареканий не будет точно(проверено не раз)! Ещё раз повторюсь - есть очень качественный товар, но его стоимость будет соответствующая
              НасРать
          2. виктор н Сегодня, 10:07
            А где же доблестный ВПК?
            виктор н
        2. Кот Всапогах Сегодня, 09:01
          единственное наше преимущество , что качество стали у них пока оставляет желать лучшего! я с китайской сталью работал не однократно - знаю не по наслышке! yes
          Кот Всапогах
          1. Muvka Сегодня, 09:27
            Цитата: Кот Всапогах
            единственное наше преимущество , что качество стали у них пока оставляет желать лучшего! я с китайской сталью работал не однократно - знаю не по наслышке! yes

            Во-первых не стали, а многих материалов, а во-вторых - разница между поколениями таких движков как раз и состоит в использовании более современных материалов. Конструкция то одна и та же. Насколько я знаю, чем выше температуры выдерживают материалы, тем больше мощность и лучше эффективность.
            Muvka
            1. andrewTSO Сегодня, 09:32
              Материалы лопаток и колёс турбины, ну и валы, соответственно...
              Там ещё расчёт охлаждения нагретых частей предельно важен, но это уже не с материалами связано
              andrewTSO
            2. Кот Всапогах Сегодня, 09:39
              прошу прощения , но я писал про сталь как о том , о чём конкретно знаю. про другие материалы писать не могу , так как с ними не связывался! hi
              Кот Всапогах
        3. RASKAT Сегодня, 09:03
          Так прикол в том что когда то в 60-х годах мы им сами построили завод ФАУ-1 это аналог нашего ЗИЛ, а в 2000-е американцы продали им свой двигатель КАМЕНЦ, теперь и мы и Америка,да и весь мир, в ШОКЕ. Китай завалил своими запчастями, двигателями и автомобилями весь мир. Шутка ли Китай в 2014 году произвел 23.7 млн автомобилей. Это как США и Япония (в 2000 г крупнейшие автомобилестроители мира) вместе взятые. А по прогнозам к 2025г Китай произведет 35 млн автомобилей, это как все страны вместе взятые. То же может быть легко и в авиации если мы продадим им свой двигатель.
          RASKAT
          1. andrewTSO Сегодня, 09:37
            Камминз называется
            andrewTSO
    2. сибиралт Сегодня, 08:52
      Россия предложила... А что предложил Китай? Ах да, слить себе Байкал.
      сибиралт
      1. RASKAT Сегодня, 09:06
        А сколько километров от Китая до Байкала? Гляньте на карту пожалуйста.
        RASKAT
        1. сибиралт Сегодня, 09:07
          А вы на карту с какой стороны смотрите? bully Тогда посмотрите, где сибирский газ из тундры, а где Китай.
          сибиралт
          1. andrewTSO Сегодня, 09:39
            Тоже трубу тянуть?
            andrewTSO
    3. НасРать Сегодня, 08:58
      Цитата: ser-pov
      Мы предложили китайцам совместное создание двигателя для дальнемагистрального самолета на базе двигателя ПД-14,

      А что, реально в кооперации с Китаем... И у нас бабла меньше уйдет..

      Кроме денег от Китая, нашим ни чего не надо....Собственно вот такая кооперация...
      НасРать
      1. bulvas Сегодня, 09:02
        Цитата: НасРать
        Кроме денег от Китая, нашим ни чего не надо....Собственно вот такая кооперация...


        А свои деньги - в США отдавать и будет нам счастье и будем строить новую экономику (инновационную)
        bulvas
        1. виктор н Сегодня, 10:13
          Полагаете, госрезерв хранить в деревянных у Вас под подушкой? Или ещё места знаете?
          виктор н
    4. Владимир 38 Сегодня, 09:02
      Цитата: ser-pov
      А что, реально в кооперации с Китаем... И у нас бабла меньше уйдет..

      Да осталось китайцам все технологии передать и тогда у нас бабла вообще уходить не будет
      Владимир 38
      1. Кот Всапогах Сегодня, 09:14
        как собственно и приходить тоже good
        Кот Всапогах
    5. Cветлейший Сегодня, 09:18
      Вот пока люди вам подобные баблом всё мерят, мы и будем жить так.
      Cветлейший
      1. Кот Всапогах Сегодня, 09:50
        как бы мы все не были против этого , но деньги правят миром!
        Кот Всапогах
    6. Капитан Пушкин Сегодня, 10:27
      Только слабоумный или временщик, старающийся урвать для себя хоть что-то, только побыстрее, может идти на слив высоких технологий самому опасному конкуренту.
      Капитан Пушкин
  2. RASKAT Сегодня, 08:47
    Вместе создавать, значит и права и документация будет общая, а это плохо. Китай скопирует и о нас не вспомнит. Ну или допустим Индия попросит для своего самолета нам продать эти двигатели, Так как Индия в Будущем может стать экономическим конкурентом Китая он безусловно буде ей вставлять палки в колеса и в первую очередь в высокотехнологичной сфере. И может отказаться продавать им двигатели. Нам по сути от Китая (Да в принципе все равно от кого) для ПД-35 (так планируют назвать этот двигатель) нужны только деньги. На сегодняшний день это примерно от 85 до 110 млрд рублей ( это примерно 2 млрд баксов) уже вложено в программу то ли 20 то ли 35 млрд руб. Ну нет денег в бюджете можно на крайняк занять хоть у того же китая, но только не допускать их к разработке. Я уверен что в такие разработки как тяжелые двигатели не нужно пускать вообще никого, особенно Китай, нас предадут и кинут как уже было это не раз.
    RASKAT
    1. Кот Всапогах Сегодня, 08:52
      как собственно не однократно уже было! yes
      Кот Всапогах
    2. Muvka Сегодня, 09:29
      С Индией ПАК ФА тоже вместе создаем. Мы разве им документацию отдаем?
      Muvka
      1. BlackMokona Сегодня, 09:46
        Индия требует полной передачи всех технологий, мы согласны отдать только часть.
        BlackMokona
        1. Muvka Сегодня, 10:15
          Но при этом они финансируют проект. Ведь когда начинали, были согласны на без передачи технологий. Я прав?
          Muvka
    3. andrewTSO Сегодня, 09:53
      Так "создавать" это ещё не обязательно сидеть бок о бок с китайским разрабом (а вообще кто-нить в курсе, бывают ли реально китайские разрабы и конструкторы?).
      Я так думаю, что разрабатывать - это наши инженеры и конструктора, а от китайцев - бабло и воплощение/испытания
      andrewTSO
      1. Tanarri Сегодня, 10:27
        Я не знаю по поводу конструкторов, но по естественным наукам Китайские студенты очень даже ничего.
        Tanarri
  3. санчо Сегодня, 08:58
    деньги ваши мозги и наработки наши
    санчо
  4. Горный стрелок Сегодня, 09:04
    Не стоит так уж бояться. Совместные разработки такого уровня - это много денег от партнера, не владеющего технологией wassat Он - деньги, ты - знания. Есть нюанс. Где нибудь хоть слово сказано о ПЕРЕДАЧЕ ТЕХНОЛОГИЙ? Производство лопаток турбин - это, скажу вам, такой процесс!
    А их жаропрочные и термобарьерные покрытия - такое "Ноу-Хау"! А без этого - да хоть 100500 раз копируй чертежи. Ресурс будет НЕ ТОТ. Так что наши - не пальцем деланные wassat
    Вон , китайцы до сих пор у нас АЛ-31 покупают для Сушек, хотя уж лет 20 назад их скопировали. Не спрашиваете, почему?
    Горный стрелок
    1. iliitchitch Сегодня, 09:25
      Цитата: Горный стрелок
      Вон , китайцы до сих пор у нас АЛ-31 покупают для Сушек, хотя уж лет 20 назад их скопировали. Не спрашиваете, почему?


      Не , не спрашиваю . hi
      iliitchitch
    2. andrewTSO Сегодня, 10:03
      Вот-вот, и я об этом... Не зря существует старый анекдот про "после сборки доработать напильником". Вот нюансы и есть тот самый "напильник". Хоть на 100% скопируй по форме, сделай двойника, но без "напильника" этот двойник даже работать не будет, а не то что выдавать требуемые характеристики
      andrewTSO
  5. iliitchitch Сегодня, 09:10
    Ни в коем случае китай не пускать , индию не пускать , иран не пускать ! Ни денег , ни двигателя , ни той штуки , куда его всовывают . Нет и не будет . Красота . ТрАмпушка , что ли , подгонит ? Или эммануэлька французская ? Ага , со скидочкой .
    Задолбали тут уже чушь пороть .
    iliitchitch
  6. Cветлейший Сегодня, 09:14
    Совместность подразумевает равный вклад, а они в двигателестроении нули. Они безусловно согласятся им есть чему учиться... А нам не выгодна развивать китайцев - кто бы тут что не говорил.
    Cветлейший
    1. andrewTSO Сегодня, 10:05
      Вообще-то (я себе думаю) китайцы будут дв-ль воплощать в металле, кроме тех деталей, которые они сделать не в состоянии
      andrewTSO
    2. andrewTSO Сегодня, 10:06
      Интересно, с каких это пор совместность именно это (РАВНЫЙ вклад) подразумевает?
      andrewTSO
  7. Vz.58 Сегодня, 09:30
    Ну, подумаеш! От Курил до Урала всё будет под Китайцами. И под татаро-монголами "русские" князья хорошо жили и роднились с ними и детей из таких семей на княжество ставили. Народу не привыкать к чужой плётке в руках своих "князей"
    Vz.58
  8. лысова Сегодня, 09:35
    А что, без них уже ни как? Или наши умы, их деньги? Ну и конечно укрепление партнёрства. Но ведь и минусов хватает.
    лысова
  9. Vz.58 Сегодня, 09:43
    Китай встаёт, тихой сапой, на "свои ноги с планами возродить славу бывших империй", хотя не все китайские императоры, этнически, были китайцами. Если Россия поможет Китаю "вставать на ноги" , то Россия станет первой кормёжкой для "возмужавшего льва". Начнут с России, т.к. и с Индией дольше бы возились и дороже бы обошлось
    Vz.58
    1. Метроном Сегодня, 10:05
      В смысле встаёт? Он уже давно стоит и на десять голов превосходит РФ, Индию и всех соседей. Китай - вторая экономика мира. И Китайцы не дураки, чтоб сейчас давать деньги, а взамен не получить ничего кроме своих денег назад через много лет, в то время, как РФ создаст себе продукцию, это вообще не имеет смысла.
      Метроном
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