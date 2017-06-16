«Военторг» намерен зарегистрировать бренд «Вежливые мишки»
Компания «Военторг» передала в Роспатент заявки на регистрацию брендов «Вежливые мишки», «В армии вкусно», «Русские идут», сообщают Известия со ссылкой на Агентство городских новостей «Москва», в распоряжении которого имеются соответствующие документы.
«В каталоге продукции в категории товаров для детей указаны толстовки и футболки с надписью "Вежливые мишки" и изображением животных в военной форме разных родов войск. Та же самая надпись наносится и на детские игрушки», – говорится в публикации.
В компании пока не стали раскрывать секрет, как планируется использовать бренды «В армии вкусно» и «Русские идут».
Агентство напоминает, что АО «Военторг» принадлежит российскому военному ведомству. Компания занимается пошивом формы и является единственным поставщиком имущества для Вооруженных сил России.
Компания владеет сетью магазинов по всей стране. Занимается также организацией питания, банно-прачечного обслуживания и других услуг в области бытового обеспечения военнослужащих.
«В каталоге продукции в категории товаров для детей указаны толстовки и футболки с надписью "Вежливые мишки" и изображением животных в военной форме разных родов войск. Та же самая надпись наносится и на детские игрушки», – говорится в публикации.
В компании пока не стали раскрывать секрет, как планируется использовать бренды «В армии вкусно» и «Русские идут».
Агентство напоминает, что АО «Военторг» принадлежит российскому военному ведомству. Компания занимается пошивом формы и является единственным поставщиком имущества для Вооруженных сил России.
Компания владеет сетью магазинов по всей стране. Занимается также организацией питания, банно-прачечного обслуживания и других услуг в области бытового обеспечения военнослужащих.
Использованы фотографии: ТАСС/Невар Виталий
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