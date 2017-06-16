10:23 16 июня

«Военторг» намерен зарегистрировать бренд «Вежливые мишки»

Компания «Военторг» передала в Роспатент заявки на регистрацию брендов «Вежливые мишки», «В армии вкусно», «Русские идут», сообщают Известия со ссылкой на Агентство городских новостей «Москва», в распоряжении которого имеются соответствующие документы.



«В каталоге продукции в категории товаров для детей указаны толстовки и футболки с надписью "Вежливые мишки" и изображением животных в военной форме разных родов войск. Та же самая надпись наносится и на детские игрушки», – говорится в публикации.


В компании пока не стали раскрывать секрет, как планируется использовать бренды «В армии вкусно» и «Русские идут».

Агентство напоминает, что АО «Военторг» принадлежит российскому военному ведомству. Компания занимается пошивом формы и является единственным поставщиком имущества для Вооруженных сил России.

Компания владеет сетью магазинов по всей стране. Занимается также организацией питания, банно-прачечного обслуживания и других услуг в области бытового обеспечения военнослужащих.

Использованы фотографии: ТАСС/Невар Виталий
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Комментарии 34

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  1. Чёрный Сегодня, 09:04
    Лучше бы бренд "дохлый Пеца" зарегистрировали...
    Чёрный
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:06
      «Русские идут»

      Это скоро будет самым популярным и массовым в скором времени в мире..

      Мы за справедливость и равноправие во всем мире!
      ОТДЕЛ
    2. cniza Сегодня, 09:06
      В компании пока не стали раскрывать секрет, как планируется использовать бренды «В армии вкусно» и «Русские идут».


      Запад опять замандражирует , не понимают они наших "шуток". laughing
      cniza
      1. Венд Сегодня, 09:12
        Цитата: cniza
        В компании пока не стали раскрывать секрет, как планируется использовать бренды «В армии вкусно» и «Русские идут».

        Запад опять замандражирует , не понимают они наших "шуток". laughing

        Да и фиг с ними. А я бы сыну такую футболку купил.
        Венд
        1. cniza Сегодня, 09:13
          Да я и сам бы поносил.
          cniza
          1. Венд Сегодня, 09:20
            Цитата: cniza
            Да я и сам бы поносил.

            Я бы тоже, но мне лет уже много. Так что сыну больше подойдет smile
            Венд
            1. cniza Сегодня, 09:22
              И мне не мало , с мишками конечно не подойдет , а вот про два остальных нормально.
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 09:54
                Витя , бренд "Русские идут !" спецом для генералов НАТО разработан . На спине - подробная инструкция по прыжкам из окон . laughing
                bouncyhunter
                1. cniza Сегодня, 10:00
                  У них там уже по круче психоз , чем был в середине прошлого века...Паша , а на спине читать не удобно , если только хором в позе belay laughing
                  cniza
                  1. bouncyhunter Сегодня, 10:05
                    Цитата: cniza
                    на спине читать не удобно , если только хором в позе

                    Именно поэтому и на спине . wink bully
                    bouncyhunter
                    1. cniza Сегодня, 10:08
                      Злые мы , не понимаем их " увлечений ".
                      cniza
                      1. bouncyhunter Сегодня, 10:10
                        Где уж нам , сиволапым дикарям , понять "оплот мировой дерьмократии" ? laughing
                        bouncyhunter
            2. cniza Сегодня, 10:19
              Цитата: bouncyhunter
              Где уж нам , сиволапым дикарям , понять "оплот мировой дерьмократии" ? laughing


              Неотёсанные , необразованные и в современном "искустве" не разбираемся.
              cniza
      2. Чёрный Сегодня, 09:12
        Ничего, мы им адресок подскажем, куда обратиться wink
        Чёрный
        1. cniza Сегодня, 09:14
          Телефон без кода , не дозвонятся. lol
          cniza
          1. pjastolov Сегодня, 09:22
            А звонить и не надо
            pjastolov
      3. Гаврила Сегодня, 09:20
        Пусть привыкают..
        Гаврила
    3. Банный Сегодня, 09:20
      наши ВС все больший налет мимимишности несут в массы вежливые мишки ,вежливые кошки,гуманоиды в камуфле ,Васильева на шишке)))
      Банный
    4. сибиралт Сегодня, 09:20
      На чем, блин, только бабки не зарабатывают? Но новость,однако, мирового уровня. laughing
      сибиралт
      1. cniza Сегодня, 09:24
        Цитата: сибиралт
        На чем, блин, только бабки не зарабатывают? Но новость,однако, мирового уровня. laughing


        Вот Вы смеётесь , а у них стул расслабился , так что вполне на мировой уровень потянет. lol
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:55
          Заметь , мы с тобой не далее как вчера тему вежливости обсуждали . wink
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 10:02
            Паша , а ведь мы не специально , это они сами... , а может читают наш стёб. laughing
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 10:07
              У матрасных аналитегов мозги , небось , кипят , когда они ВО читают . lol
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 10:11
                Там уже пар и тот со свистом уходит , ну в общем "чайники" они , а не аналитики.
                cniza
                1. bouncyhunter Сегодня, 10:15
                  Цитата: cniza
                  ну в общем "чайники" они , а не аналитики.

                  Такие ?
                  bouncyhunter
                  1. cniza Сегодня, 10:20
                    Чугунные Паша , чугунные... laughing
                    cniza
    5. Балу Сегодня, 09:32
      Лучше бы бренд "дохлый Пеца" зарегистрировали...

      Африка не поймет. Пусть добавят еще один бренд:
      "Вежливые комплексы России".
      Балу
  2. ButchCassidy Сегодня, 09:32
    Племяшу куплю ;)
    ButchCassidy
  3. Altona Сегодня, 09:33
    А "Русских хакеров" почему не брендируют?
    Altona
  4. san4es Сегодня, 09:33
    ..."Вежливые мишки", для запада тоже самое, что и :

    belay
    san4es
  5. afrikanez Сегодня, 09:46
    Замечательная идея: и патриотизм, и троллинг штатов в одной фразе. good
    afrikanez
  6. Рабинович_007 Сегодня, 10:03
    Да уж, я не думал что так всё запущено sad
    Рабинович_007
  7. ШВЕДский_стол Сегодня, 10:13
    А стоить одна футболка будет 1000 рублей, при ее реальной стоимости 400.
    ШВЕДский_стол
  8. roskot Сегодня, 10:21
    Мы , конечно , люди миролюбивые, но наши вежливые люди стоят на запасном пути.
    roskot
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