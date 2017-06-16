13:35 16 июня

«Разъярённые осы» ВКС ведут охоту на ИГИЛ в Хаме

Сирийская армия и ВКС России на днях начали операцию по освобождению от террористов провинции Хама. Три дня назад при активной поддержке ВКС войска начали наступление с трех направлений в направлении главного оплота ИГИЛ в Хаме — города Акербат. Перед этим российское командование перебросило боевые вертолеты Ми-28 и Ми-35 для поддержки наземных операций в этом регионе.




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