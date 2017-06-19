Демон номер один. Источник смертельной угрозы
Демократическо-республиканский дуэт, в который входят Хиллари Клинтон и сенатор Джон Маккейн, подняли «демонизацию» Россию на новую высоту. Хор солистам Маккейну и Клинтон составили политики, спецслужбисты, генералы и телевизионные эксперты. Режим Путина, говорят они, является «смертельной угрозой», а посему его следует остановить. Остановить любой ценой!
О новой кампании по демонизации Путина рассказал Марк Иоффе (Marc Joffe), директор Центра политических исследований в Калифорнии, бывший ст. директор «Moody's Analytics». Настоящая опасность состоит «в демонизации Путина», пишет он на сайте «The Fiscal Times» .
Хиллари Клинтон и Джон Маккейн подняли демонизацию России на новый уровень, полагает эксперт. Политики, разведчики, генералы, разнообразные эксперты, нанятые кабельными телеканалами, пытаются убедить американцев в том, что «режим Путина является смертельной угрозой для американского образа жизни и должен быть остановлен любой ценой».
Такого рода «претензии» к Путину и России «не только преувеличены, но и глупы», уверен автор. «Развязывание конфликта с ядерной державой, способной уничтожить весь мир, никогда не было хорошей идеей», — поясняет он свою мысль.
Далее следуют цитаты изречений известных американских деятелей.
Мистер Маккейн сказал интервьюеру, что Путин представляет «большую угрозу, чем «ИГ» (запрещено в РФ), и призвал к дальнейшим санкциям против России. По мнению Маккейна, русские «пытались изменить результаты наших [американских] выборов».
Что касается сравнения с «ИГ», то верно, что у России гораздо больше оружия, чем у террористической группировки. Правда, отмечает с иронией аналитик, в отличие от «ИГ», «режим Путина не обезглавливает американцев и не призывает одиночек участвовать в стрельбе и бомбёжках на американской территории». Кроме того, как заметил в интервью CNN бывший директор Национальной разведки Джеймс Клэппер, разведывательное сообщество «не имело ни компетентности, ни опыта, ни возможности оценить, действительно ли это вмешательство [русских] повлияло на исход выборов» [в США].
Затем высказалась мадам Клинтон. Она, по сути, обвинила Трампа: тот якобы проводил предвыборную кампанию в сговоре с Россией, чтобы «вооружиться» просочившимися в сеть сведениями, компрометирующими Клинтон через WikiLeaks.
Маккейн, Клинтон, а с ними и другие персоналии наращивают вал публичных обвинений в отношении вмешательства Кремля в выборах. Обвинения эти родились ещё при Обаме: именно он в последние дни президентства запустил соответствующую кампанию. Утверждалось, что в своих заявлениях, операциях разведки и в пропаганде «режим Путина» стремился сдвинуть исход выборов в пользу Трампа. Самое «серьёзное» утверждение состояло в том, что российские спецслужбы взломали сервер с электронными письмами Демпартии, а затем выпустили их в сеть через ресурсы WikiLeaks. Цель — навредить предвыборной кампании Клинтон. Однако в докладе Обамы не содержалось никаких убедительных доказательств для обоснования всех этих утверждений. То, что говорили на публике представители разведсообщества, всегда должно вызывать известный скептицизм. Не столько потому, что это делается на публике, сколько потому, что то же самое разведсообщество объявило в октябре 2002 года, что Саддам Хусейн «производил химическое и биологическое оружие». Ну а сам директор Национальной разведки мистер Клэппер лгал Конгрессу в 2013 году, когда отрицал, что АНБ собирает данные об американцах.
Мало того, даже если русские и следили за выборами, то утверждения об этом «не приводят к немедленному выводу о том, что Россия является смертельным врагом». «Дружественные страны, — напоминает автор, — шпионят друг за дружкой и пытаются влиять на выборы друг у друга постоянно». Например, тот же президент Обама «призвал британских избирателей отказаться от Brexit, а Агентство национальной безопасности США, как полагают, прослушивало мобильный телефон премьер-министра Германии Анжелы Меркель». Или взять Израиль: эго государство давно стремится влиять на политику США в ближневосточном регионе. Именно на Израиль работал один из самых опасных двойных агентов в американской истории — Джонатан Поллард. По словам представителя ЦРУ, дело Полларда «имеет несколько параллелей среди известных случаев шпионажа в США». Этот агент «поставил под угрозу важные интересы США и интересы внешней политики». Тем не менее, несмотря на столь «агрессивную позицию» Израиля, мало кто из ведущих американских политиков и журналистов рискнул бы изобразить Израиль в виде враждебной державы.
«Это правда, — отмечает далее аналитик, — что правительству Путина присущи некоторые жестокие недемократические наклонности, в том числе известна история убийства политических оппонентов. Однако США поддерживали и продолжают поддерживать дружеские отношения с деспотическими государствами, как правило, по экономическим соображениям или соображениям национальной безопасности. Во время Второй мировой войны президент Рузвельт объединился с Иосифом Сталиным. В 1971 году президент Никсон посетил Мао Цзэдуна в Китае — как раз после того, как его Великий скачок и Культурная революция стали причинами смерти десятков миллионов китайцев. Сегодня многие эксперты в области внешней политики, а с ними и президент Трамп, поддерживают идею улучшения отношений с Саудовской Аравией, государством без демократических прав, где женщины преследуются за прелюбодеяние. Таким образом, единственно взятый деспотизм Путина не оправдывает враждебного отношения к нему».
Какую же угрозу представляет Путин? Эксперт даёт ответ: Россия — конкурент Америки за влияние на мировой арене. Похоже, что именно за это американские генералы и разведчики (вместе со своими сторонниками в Конгрессе, мозговыми трестами и СМИ) не любят Путина. Но если разведки мира рассматривают мир как шахматную доску, на которой главная цель — перехитрить и превзойти российского соперника, то такой подход к геополитике противоречит интересам простых американцев. Подавляющее их большинство «не выигрывает от участия в международных конфликтах», напоминает автор.
А вот дружественный подход к России может иметь преимущества. К примеру, русские предоставили США Россия разведданные по братьям Царнаевым. И если бы данные по братьям были надлежащим образом использованы ФБР, Бостонский марафон мог бы пройти без теракта. Россия является партнёром в борьбе с исламистским терроризмом. Наконец, Россия может являться источником энергетических ресурсов и технических талантов (автор не стал здесь ничего уточнять).
Сотрудничество с Россией, там, где оно возможно, могло бы принести пользу широкой общественности. Усиление же антагонизма приносит пользу только военно-промышленному комплексу, который может «наращивать свои бюджеты на фоне страха и истерии. Лидеры обеих основных партий, Демократической и Республиканской, пытаются переплюнуть друг друга, доказывая, кто их них настроен к России жёстче.
Результатом столь недальновидного подхода станет нежелание чиновников из администрации Трампа взаимодействовать с российскими коллегами, враждебная риторика и сложности в геополитических манёврах. Такая обстановка повысит риск опосредованных войн, что, в свою очередь, может привести и к прямым боевым действиям. Риск войны между ядерными державами должен волновать любого, кто «не планирует нажиться на будущей мировой войне».
Вероятно, добавим, ядерная мировая война должна бы волновать и тех воротил, которые набивают карманы, пользуясь пропагандой для нагнетания страха и погружения американского населения в панику перед «русской угрозой». «Демоны», о которых толкуют политики типа Маккейна и его кукловоды из военно-промышленного комплекса, — это они сами. Американская военная машина, самая мощная на планете, есть непосредственная угроза всему человечеству. Смертельная угроза номер один.
О новой кампании по демонизации Путина рассказал Марк Иоффе (Marc Joffe), директор Центра политических исследований в Калифорнии, бывший ст. директор «Moody's Analytics». Настоящая опасность состоит «в демонизации Путина», пишет он на сайте «The Fiscal Times» .
Хиллари Клинтон и Джон Маккейн подняли демонизацию России на новый уровень, полагает эксперт. Политики, разведчики, генералы, разнообразные эксперты, нанятые кабельными телеканалами, пытаются убедить американцев в том, что «режим Путина является смертельной угрозой для американского образа жизни и должен быть остановлен любой ценой».
Такого рода «претензии» к Путину и России «не только преувеличены, но и глупы», уверен автор. «Развязывание конфликта с ядерной державой, способной уничтожить весь мир, никогда не было хорошей идеей», — поясняет он свою мысль.
Далее следуют цитаты изречений известных американских деятелей.
Мистер Маккейн сказал интервьюеру, что Путин представляет «большую угрозу, чем «ИГ» (запрещено в РФ), и призвал к дальнейшим санкциям против России. По мнению Маккейна, русские «пытались изменить результаты наших [американских] выборов».
Что касается сравнения с «ИГ», то верно, что у России гораздо больше оружия, чем у террористической группировки. Правда, отмечает с иронией аналитик, в отличие от «ИГ», «режим Путина не обезглавливает американцев и не призывает одиночек участвовать в стрельбе и бомбёжках на американской территории». Кроме того, как заметил в интервью CNN бывший директор Национальной разведки Джеймс Клэппер, разведывательное сообщество «не имело ни компетентности, ни опыта, ни возможности оценить, действительно ли это вмешательство [русских] повлияло на исход выборов» [в США].
Затем высказалась мадам Клинтон. Она, по сути, обвинила Трампа: тот якобы проводил предвыборную кампанию в сговоре с Россией, чтобы «вооружиться» просочившимися в сеть сведениями, компрометирующими Клинтон через WikiLeaks.
Маккейн, Клинтон, а с ними и другие персоналии наращивают вал публичных обвинений в отношении вмешательства Кремля в выборах. Обвинения эти родились ещё при Обаме: именно он в последние дни президентства запустил соответствующую кампанию. Утверждалось, что в своих заявлениях, операциях разведки и в пропаганде «режим Путина» стремился сдвинуть исход выборов в пользу Трампа. Самое «серьёзное» утверждение состояло в том, что российские спецслужбы взломали сервер с электронными письмами Демпартии, а затем выпустили их в сеть через ресурсы WikiLeaks. Цель — навредить предвыборной кампании Клинтон. Однако в докладе Обамы не содержалось никаких убедительных доказательств для обоснования всех этих утверждений. То, что говорили на публике представители разведсообщества, всегда должно вызывать известный скептицизм. Не столько потому, что это делается на публике, сколько потому, что то же самое разведсообщество объявило в октябре 2002 года, что Саддам Хусейн «производил химическое и биологическое оружие». Ну а сам директор Национальной разведки мистер Клэппер лгал Конгрессу в 2013 году, когда отрицал, что АНБ собирает данные об американцах.
Мало того, даже если русские и следили за выборами, то утверждения об этом «не приводят к немедленному выводу о том, что Россия является смертельным врагом». «Дружественные страны, — напоминает автор, — шпионят друг за дружкой и пытаются влиять на выборы друг у друга постоянно». Например, тот же президент Обама «призвал британских избирателей отказаться от Brexit, а Агентство национальной безопасности США, как полагают, прослушивало мобильный телефон премьер-министра Германии Анжелы Меркель». Или взять Израиль: эго государство давно стремится влиять на политику США в ближневосточном регионе. Именно на Израиль работал один из самых опасных двойных агентов в американской истории — Джонатан Поллард. По словам представителя ЦРУ, дело Полларда «имеет несколько параллелей среди известных случаев шпионажа в США». Этот агент «поставил под угрозу важные интересы США и интересы внешней политики». Тем не менее, несмотря на столь «агрессивную позицию» Израиля, мало кто из ведущих американских политиков и журналистов рискнул бы изобразить Израиль в виде враждебной державы.
«Это правда, — отмечает далее аналитик, — что правительству Путина присущи некоторые жестокие недемократические наклонности, в том числе известна история убийства политических оппонентов. Однако США поддерживали и продолжают поддерживать дружеские отношения с деспотическими государствами, как правило, по экономическим соображениям или соображениям национальной безопасности. Во время Второй мировой войны президент Рузвельт объединился с Иосифом Сталиным. В 1971 году президент Никсон посетил Мао Цзэдуна в Китае — как раз после того, как его Великий скачок и Культурная революция стали причинами смерти десятков миллионов китайцев. Сегодня многие эксперты в области внешней политики, а с ними и президент Трамп, поддерживают идею улучшения отношений с Саудовской Аравией, государством без демократических прав, где женщины преследуются за прелюбодеяние. Таким образом, единственно взятый деспотизм Путина не оправдывает враждебного отношения к нему».
Какую же угрозу представляет Путин? Эксперт даёт ответ: Россия — конкурент Америки за влияние на мировой арене. Похоже, что именно за это американские генералы и разведчики (вместе со своими сторонниками в Конгрессе, мозговыми трестами и СМИ) не любят Путина. Но если разведки мира рассматривают мир как шахматную доску, на которой главная цель — перехитрить и превзойти российского соперника, то такой подход к геополитике противоречит интересам простых американцев. Подавляющее их большинство «не выигрывает от участия в международных конфликтах», напоминает автор.
А вот дружественный подход к России может иметь преимущества. К примеру, русские предоставили США Россия разведданные по братьям Царнаевым. И если бы данные по братьям были надлежащим образом использованы ФБР, Бостонский марафон мог бы пройти без теракта. Россия является партнёром в борьбе с исламистским терроризмом. Наконец, Россия может являться источником энергетических ресурсов и технических талантов (автор не стал здесь ничего уточнять).
Сотрудничество с Россией, там, где оно возможно, могло бы принести пользу широкой общественности. Усиление же антагонизма приносит пользу только военно-промышленному комплексу, который может «наращивать свои бюджеты на фоне страха и истерии. Лидеры обеих основных партий, Демократической и Республиканской, пытаются переплюнуть друг друга, доказывая, кто их них настроен к России жёстче.
Результатом столь недальновидного подхода станет нежелание чиновников из администрации Трампа взаимодействовать с российскими коллегами, враждебная риторика и сложности в геополитических манёврах. Такая обстановка повысит риск опосредованных войн, что, в свою очередь, может привести и к прямым боевым действиям. Риск войны между ядерными державами должен волновать любого, кто «не планирует нажиться на будущей мировой войне».
Вероятно, добавим, ядерная мировая война должна бы волновать и тех воротил, которые набивают карманы, пользуясь пропагандой для нагнетания страха и погружения американского населения в панику перед «русской угрозой». «Демоны», о которых толкуют политики типа Маккейна и его кукловоды из военно-промышленного комплекса, — это они сами. Американская военная машина, самая мощная на планете, есть непосредственная угроза всему человечеству. Смертельная угроза номер один.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти