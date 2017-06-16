Корабли ЧФ защитят Кубок Конфедераций

Сочи находится в зоне ответственности Новороссийской Военно-морской Базы. Поэтому основные корабли, привлекаемые к охране Кубка Конфедераций, именно оттуда.

Прибрежные районы весьма уязвимы для атак с воды, что продемонстрировали еще действия палестинских террористов, которые на моторных лодках проникали в израильские воды из соседних стран, а затем нападали на расположенные у моря населенные пункты. Предпринимались также атаки с использованием кораблей-носителей. У некоторых террористических организаций даже имеются специальные морские отряды,