10:29 16 июня

Корабли ЧФ защитят Кубок Конфедераций

К сочинскому побережью подошла эскадра кораблей Черноморского флота (ЧФ), которая будет охранять от возможных атак с моря мероприятия Кубка Конфедераций, сообщают Известия .

Корабли ЧФ защитят Кубок Конфедераций


Корабли заняли позиции напротив набережной Олимпийского парка, вокзала и яхтенной марины Сочи.


«К Сочи и Адлеру подошли сторожевик "Сметливый", два малых противолодочных корабля МПК-118 "Суздалец" и МПК-207 "Поворино", малый ракетный корабль (МРК) "Мираж". В дополнение к ним в район проведения спортивных мероприятий переброшен противодиверсионный катер "Грачонок" и отряд боевых пловцов, а также еще шесть вспомогательных судов», – пишет газета со ссылкой на российское военное ведомство.

Историк ВМФ Дмитрий Болтенков:

Сочи находится в зоне ответственности Новороссийской Военно-морской Базы. Поэтому основные корабли, привлекаемые к охране Кубка Конфедераций, именно оттуда.


По его словам, «сейчас в Сочи широко используются скоростные катера "Раптор", способные быстро перебрасывать группы спецназа на точки морского побережья, где могут быть замечены диверсанты, и эффективно бороться с малоразмерными морскими целями». Такие катера, к примеру, охраняют Крымский мост и входят в состав подразделений по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами.

Эксперт по терроризму, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович рассказал газете, что террористические атаки с моря стали распространенным явлением еще в 1980-е годы.

Прибрежные районы весьма уязвимы для атак с воды, что продемонстрировали еще действия палестинских террористов, которые на моторных лодках проникали в израильские воды из соседних стран, а затем нападали на расположенные у моря населенные пункты. Предпринимались также атаки с использованием кораблей-носителей. У некоторых террористических организаций даже имеются специальные морские отряды,
пояснил эксперт.

Использованы фотографии: А. Бричевский / flot.sevastopol.info
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Комментарии 1

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  1. APASUS Сегодня, 10:23
    По мне что то народ перестарался.Хватит антитеррористических подразделений с катерами типа Раптор. Кто там собирается нападать на Сочи военными силами.Сторожевика поставили на рейде и вполне хватило бы
    APASUS
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