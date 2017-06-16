Корабли ЧФ защитят Кубок Конфедераций
К сочинскому побережью подошла эскадра кораблей Черноморского флота (ЧФ), которая будет охранять от возможных атак с моря мероприятия Кубка Конфедераций, сообщают Известия .
Корабли заняли позиции напротив набережной Олимпийского парка, вокзала и яхтенной марины Сочи.
«К Сочи и Адлеру подошли сторожевик "Сметливый", два малых противолодочных корабля МПК-118 "Суздалец" и МПК-207 "Поворино", малый ракетный корабль (МРК) "Мираж". В дополнение к ним в район проведения спортивных мероприятий переброшен противодиверсионный катер "Грачонок" и отряд боевых пловцов, а также еще шесть вспомогательных судов», – пишет газета со ссылкой на российское военное ведомство.
Историк ВМФ Дмитрий Болтенков:
По его словам, «сейчас в Сочи широко используются скоростные катера "Раптор", способные быстро перебрасывать группы спецназа на точки морского побережья, где могут быть замечены диверсанты, и эффективно бороться с малоразмерными морскими целями». Такие катера, к примеру, охраняют Крымский мост и входят в состав подразделений по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами.
Эксперт по терроризму, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович рассказал газете, что террористические атаки с моря стали распространенным явлением еще в 1980-е годы.
Корабли заняли позиции напротив набережной Олимпийского парка, вокзала и яхтенной марины Сочи.
«К Сочи и Адлеру подошли сторожевик "Сметливый", два малых противолодочных корабля МПК-118 "Суздалец" и МПК-207 "Поворино", малый ракетный корабль (МРК) "Мираж". В дополнение к ним в район проведения спортивных мероприятий переброшен противодиверсионный катер "Грачонок" и отряд боевых пловцов, а также еще шесть вспомогательных судов», – пишет газета со ссылкой на российское военное ведомство.
Историк ВМФ Дмитрий Болтенков:
Сочи находится в зоне ответственности Новороссийской Военно-морской Базы. Поэтому основные корабли, привлекаемые к охране Кубка Конфедераций, именно оттуда.
По его словам, «сейчас в Сочи широко используются скоростные катера "Раптор", способные быстро перебрасывать группы спецназа на точки морского побережья, где могут быть замечены диверсанты, и эффективно бороться с малоразмерными морскими целями». Такие катера, к примеру, охраняют Крымский мост и входят в состав подразделений по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами.
Эксперт по терроризму, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович рассказал газете, что террористические атаки с моря стали распространенным явлением еще в 1980-е годы.
Прибрежные районы весьма уязвимы для атак с воды, что продемонстрировали еще действия палестинских террористов, которые на моторных лодках проникали в израильские воды из соседних стран, а затем нападали на расположенные у моря населенные пункты. Предпринимались также атаки с использованием кораблей-носителей. У некоторых террористических организаций даже имеются специальные морские отряды,пояснил эксперт.
Использованы фотографии: А. Бричевский / flot.sevastopol.info
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