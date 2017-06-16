13:41 16 июня

Яков Кедми: Наконец-то Путин проснулся!

Яков Кедми, бывший глава израильской разведывательной службы «Натив»: Наконец-то Путин проснулся!




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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 3

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  1. Ихрек Сегодня, 10:47
    Пример хорошего еврея. Яша красава. Жаль таких мало, говорящих правду.
    Ихрек
  2. Инжeнeр Сегодня, 11:20
    Кедми прям открыл глаза всем!) Как-будто мы сами не знаем как у нас воруют чиновники безнаказанно! А Путин проснулся, да, снова навыдает заданий, разные там майские указы, и снова никто их выполнять не будет) Широка страна моя родная, только нет порядку в ней совсем)
    Инжeнeр
  3. Deadушка Сегодня, 12:44
    Есть два народа которых вечно ненавидят - Русские и Евреи.
    Может пора объединиться и надавать всем по "соплям"? laughing
    Deadушка
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