Яков Кедми: Наконец-то Путин проснулся! Сегодня, 10:34 Яков Кедми, бывший глава израильской разведывательной службы «Натив»: Наконец-то Путин проснулся! 5 Яков Кедми: НАТО перестанет существовать в течение года Яков Кедми: Путин не планирует нацеливать ракеты на объекты НАТО Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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