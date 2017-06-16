13:37 16 июня

Евгений Сатановский: Что происходит на Ближнем Востоке?

Известный российский политолог, эксперт по Ближнему Востоку Евгений Сатановский о том, что происходит в этом регионе.




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