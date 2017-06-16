Евгений Сатановский: Что происходит на Ближнем Востоке? Сегодня, 10:36 Известный российский политолог, эксперт по Ближнему Востоку Евгений Сатановский о том, что происходит в этом регионе. 0 Евгений Сатановский о ситуации на Ближнем Востоке Военно-почтовая служба в годы Великой Отечественной войны Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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