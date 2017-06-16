ООН: дата готовности доклада о химической атаке в Сирии пока неизвестна

ОЗХО не смогла точно сказать, когда миссия будет готова представить выводы по данному инциденту. Это будет сделано, когда будет сочтено, что есть достаточно информации и данных,

Сроки, когда будет полностью подготовлен доклад о химической атаке в сирийском городе Хан-Шейхун, пока неизвестны, передает РИА Новости сообщение верховного представителя ООН по вопросам разоружения Изуми Накамитсу.В ходе заседания СБ ООН по химическому разоружению Накамитсу заявила, что миссия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) продолжает расследование инцидента в Хан-Шейхуне 4 апреля. Недавно миссия посетила Дамаск.сказала она.Накамитсу подчеркнула, что «продолжается планирование отправки команды на место инцидента».Ранее гендиректор ОЗХО Ахмет Узюмджю сообщил, что специалисты организации «готовы поехать в сирийский город Хан-Шейхун», где, как предполагается, произошла атака с применением химических веществ, если будет обеспечена их безопасность. Сейчас службы ООН ведут планирование этой поездки.Напомним, сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником оппозиционеры назвали правительственные войска САР. Каких-либо доказательств, подтверждающих обвинение, обнародовано не было.