ООН: дата готовности доклада о химической атаке в Сирии пока неизвестна
Сроки, когда будет полностью подготовлен доклад о химической атаке в сирийском городе Хан-Шейхун, пока неизвестны, передает РИА Новости сообщение верховного представителя ООН по вопросам разоружения Изуми Накамитсу.
В ходе заседания СБ ООН по химическому разоружению Накамитсу заявила, что миссия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) продолжает расследование инцидента в Хан-Шейхуне 4 апреля. Недавно миссия посетила Дамаск.
Накамитсу подчеркнула, что «продолжается планирование отправки команды на место инцидента».
Ранее гендиректор ОЗХО Ахмет Узюмджю сообщил, что специалисты организации «готовы поехать в сирийский город Хан-Шейхун», где, как предполагается, произошла атака с применением химических веществ, если будет обеспечена их безопасность. Сейчас службы ООН ведут планирование этой поездки.
Напомним, сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником оппозиционеры назвали правительственные войска САР. Каких-либо доказательств, подтверждающих обвинение, обнародовано не было.
В ходе заседания СБ ООН по химическому разоружению Накамитсу заявила, что миссия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) продолжает расследование инцидента в Хан-Шейхуне 4 апреля. Недавно миссия посетила Дамаск.
ОЗХО не смогла точно сказать, когда миссия будет готова представить выводы по данному инциденту. Это будет сделано, когда будет сочтено, что есть достаточно информации и данных,сказала она.
Накамитсу подчеркнула, что «продолжается планирование отправки команды на место инцидента».
Ранее гендиректор ОЗХО Ахмет Узюмджю сообщил, что специалисты организации «готовы поехать в сирийский город Хан-Шейхун», где, как предполагается, произошла атака с применением химических веществ, если будет обеспечена их безопасность. Сейчас службы ООН ведут планирование этой поездки.
Напомним, сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником оппозиционеры назвали правительственные войска САР. Каких-либо доказательств, подтверждающих обвинение, обнародовано не было.
Использованы фотографии: Reuters
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