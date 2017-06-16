13:35 16 июня

ООН: дата готовности доклада о химической атаке в Сирии пока неизвестна

Сроки, когда будет полностью подготовлен доклад о химической атаке в сирийском городе Хан-Шейхун, пока неизвестны, передает РИА Новости сообщение верховного представителя ООН по вопросам разоружения Изуми Накамитсу.



В ходе заседания СБ ООН по химическому разоружению Накамитсу заявила, что миссия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) продолжает расследование инцидента в Хан-Шейхуне 4 апреля. Недавно миссия посетила Дамаск.


ОЗХО не смогла точно сказать, когда миссия будет готова представить выводы по данному инциденту. Это будет сделано, когда будет сочтено, что есть достаточно информации и данных,
сказала она.

Накамитсу подчеркнула, что «продолжается планирование отправки команды на место инцидента».

Ранее гендиректор ОЗХО Ахмет Узюмджю сообщил, что специалисты организации «готовы поехать в сирийский город Хан-Шейхун», где, как предполагается, произошла атака с применением химических веществ, если будет обеспечена их безопасность. Сейчас службы ООН ведут планирование этой поездки.

Напомним, сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником оппозиционеры назвали правительственные войска САР. Каких-либо доказательств, подтверждающих обвинение, обнародовано не было.

Использованы фотографии: Reuters
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Комментарии 10

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  1. g1washntwn Сегодня, 11:54
    Что-то мне это напоминает...MH-17, нет?
    g1washntwn
  2. Кот Всапогах Сегодня, 11:58
    ибо все фантасты заняты Голливудом!!! laughing
    Кот Всапогах
  3. Кот Всапогах Сегодня, 12:00
    200 раненых
    при химической атаке бывают раненые? не знал!
    Кот Всапогах
  4. Masya Masya Сегодня, 12:08
    Это будет сделано, когда будет сочтено, что есть достаточно информации и данных,

    Муза покинула? не получилось, с лету, информацию сочинить, данные подтасовать...
    Masya Masya
    1. pvv113 Сегодня, 12:42
      Цитата: Masya Masya
      Это будет сделано, когда будет сочтено, что есть достаточно информации и данных,

      Муза покинула? не получилось, с лету, информацию сочинить, данные подтасовать...

      Пробирку потеряли request
      pvv113
      1. Masya Masya Сегодня, 12:54
        Пробирку потеряли request

        Бяда... в новую стирального порошка насыпать ума не хватит... wink старую ведь искать будут... lol
        Masya Masya
        1. pvv113 Сегодня, 12:58
          Дааа, тяжело быть англосаксом wink
          pvv113
  5. anjey Сегодня, 12:09
    ждут когда свергнут Асада аль рак на горе свистнет?
    anjey
  6. katalonec2014 Сегодня, 12:09
    ...продолжается планирование отправки команды на место инцидента...эта шутка такая? сколько времени прошло? там давно ловить нечего.
    katalonec2014
  7. iliitchitch Сегодня, 12:13
    накамицу ты изумительная наша , а чё вы там найти-то ещё надеетесь ? Разогнать эту оону дармоедскую пора . Сидят чуваки , бамбук курят . Пора бросать курить - вот он , мейнстрим . Разогнать путём прекращения финансирования накамицев всяких . Мы их породили - мы их и убьём . Так . Ну не матроса ж Железняка к ним посылать ..."право вето" , говорите ? Право вето у Шойгу . Или право "не вето" . Да в гробу видать всех этих болтунов .
    iliitchitch
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