Верфь Arctech Helsinki Shipyard сдает судно обеспечения "Степан Макаров"
15 июня 2017 года на верфи Arctech Helsinki Shipyard состоялась торжественная церемония имянаречения нового ледокольного судна обеспечения добывающих платформ. Судно построено по заказу ПАО «Совкомфлот» для проекта «Сахалин-2» в рамках долгосрочного соглашения с компанией «Сахалин Энерджи», сообщает пресс-служба Объединенной судостроительной компании (ОСК).
Судну присвоено имя российского адмирала и полярного исследователя Степана Макарова, который сыграл значимую роль в истории российского ледокольного флота: именно он выдвинул идею использовать ледоколы для освоения Северного Ледовитого океана и принимал непосредственное участие в разработке и создании ледокола «Ермак» – первого в истории арктического ледокола.
«Степан Макаров» будет работать под российским флагом, порт приписки – Санкт-Петербург. Основные задачи дежурного судна – обеспечение безопасности персонала морских нефтегазодобывающих платформ компании «Сахалин Энерджи» в Охотском море, реагирование на аварийные разливы в море и поддержка операций компании в пределах своих технических возможностей.
Это первое из трех судов обеспечения, заказанных «Совкомфлотом» для работы в рамках проекта «Сахалин-2». Четвертое судно, построенное по заказу СКФ для проекта, – судно снабжения «Геннадий Невельской» – прибыло на Сахалин в апреле 2017 года. Соглашение между «Совкомфлотом» и «Сахалин Энерджи», подписанное в 2014 году, предусматривает 20-летнюю эксплуатацию всех четырех судов в рамках проекта.
Судну присвоено имя российского адмирала и полярного исследователя Степана Макарова, который сыграл значимую роль в истории российского ледокольного флота: именно он выдвинул идею использовать ледоколы для освоения Северного Ледовитого океана и принимал непосредственное участие в разработке и создании ледокола «Ермак» – первого в истории арктического ледокола.
«Степан Макаров» будет работать под российским флагом, порт приписки – Санкт-Петербург. Основные задачи дежурного судна – обеспечение безопасности персонала морских нефтегазодобывающих платформ компании «Сахалин Энерджи» в Охотском море, реагирование на аварийные разливы в море и поддержка операций компании в пределах своих технических возможностей.
Это первое из трех судов обеспечения, заказанных «Совкомфлотом» для работы в рамках проекта «Сахалин-2». Четвертое судно, построенное по заказу СКФ для проекта, – судно снабжения «Геннадий Невельской» – прибыло на Сахалин в апреле 2017 года. Соглашение между «Совкомфлотом» и «Сахалин Энерджи», подписанное в 2014 году, предусматривает 20-летнюю эксплуатацию всех четырех судов в рамках проекта.
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