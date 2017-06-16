13:43 16 июня

Верфь Arctech Helsinki Shipyard сдает судно обеспечения "Степан Макаров"

15 июня 2017 года на верфи Arctech Helsinki Shipyard состоялась торжественная церемония имянаречения нового ледокольного судна обеспечения добывающих платформ. Судно построено по заказу ПАО «Совкомфлот» для проекта «Сахалин-2» в рамках долгосрочного соглашения с компанией «Сахалин Энерджи», сообщает пресс-служба Объединенной судостроительной компании (ОСК).



Судну присвоено имя российского адмирала и полярного исследователя Степана Макарова, который сыграл значимую роль в истории российского ледокольного флота: именно он выдвинул идею использовать ледоколы для освоения Северного Ледовитого океана и принимал непосредственное участие в разработке и создании ледокола «Ермак» – первого в истории арктического ледокола.


«Степан Макаров» будет работать под российским флагом, порт приписки – Санкт-Петербург. Основные задачи дежурного судна – обеспечение безопасности персонала морских нефтегазодобывающих платформ компании «Сахалин Энерджи» в Охотском море, реагирование на аварийные разливы в море и поддержка операций компании в пределах своих технических возможностей.

Это первое из трех судов обеспечения, заказанных «Совкомфлотом» для работы в рамках проекта «Сахалин-2». Четвертое судно, построенное по заказу СКФ для проекта, – судно снабжения «Геннадий Невельской» – прибыло на Сахалин в апреле 2017 года. Соглашение между «Совкомфлотом» и «Сахалин Энерджи», подписанное в 2014 году, предусматривает 20-летнюю эксплуатацию всех четырех судов в рамках проекта.





12

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 23

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Кот Всапогах Сегодня, 12:02
    активно строим свои верфи все заняты, аж за бугром заказываем! о как!!
    Кот Всапогах
    1. svp67 Сегодня, 12:15
      Цитата: Кот Всапогах
      активно строим свои верфи все заняты, аж за бугром заказываем! о как!!

      Исторически так сложилось, что подобные корабли мы у финнов строили. Да еще и разобраться надо, кому сейчас действительно принадлежит данная верфь. Не удивлюсь, если кому то из наших промышленников.
      svp67
      1. 210окв Сегодня, 12:28
        По моему эта верфь даже входит в ОСК.И это правильно..Не все же им наши грядки окучивать.А корабли они строят весьма неплохие..
        Цитата: svp67
        Цитата: Кот Всапогах
        активно строим свои верфи все заняты, аж за бугром заказываем! о как!!

        Исторически так сложилось, что подобные корабли мы у финнов строили. Да еще и разобраться надо, кому сейчас действительно принадлежит данная верфь. Не удивлюсь, если кому то из наших промышленников.
        210окв
        1. svp67 Сегодня, 12:30
          Цитата: 210окв
          А корабли они строят весьма неплохие..

          Не плохие? Нам бы так строить...с таким качеством и скоростью.
          svp67
          1. 210окв Сегодня, 12:32
            Я бы еще добавил..На НАШЕЙ (принадлежит ОСК)верфи финны строят с качеством и быстро..
            Цитата: svp67
            Цитата: 210окв
            А корабли они строят весьма неплохие..

            Не плохие? Нам бы так строить...с таким качеством и скоростью.
            210окв
            1. svp67 Сегодня, 12:36
              Цитата: 210окв
              Я бы еще добавил..На НАШЕЙ (принадлежит ОСК)верфи финны строят с качеством и быстро..

              И мне всегда было приятно, в пику "щеневмерликам" приводить пример современной Финляндии. Когда они орали, что с Россией нет возможности не сотрудничать, не денег зарабатывать... В ответ то им крыть было не чем.
              svp67
          2. venik Сегодня, 13:09
            Цитата: svp67
            Нам бы так строить...с таким качеством и скоростью.

            ========
            Ужасно интересно, а ПРОЕКТ то ЧЕЙ???? Российский или финский???
            venik
            1. svp67 Сегодня, 13:21
              Цитата: venik
              Ужасно интересно, а ПРОЕКТ то ЧЕЙ???? Российский или финский???

              ПРОЕКТЫ КОРАБЛЕЙ - НАШИ, но под их возможности, с привлечением их специалистов.
              svp67
      2. res Сегодня, 12:43
        Arctech Helsinki Shipyard 100% принадлежит России. Финны делают офигенные суда, сам работаю на ледоколе произведенном в Финке...
        res
    2. Seriomilander Сегодня, 13:06
      Arctech Helsinki Shipyard — судостроительная компания, являющаяся дочерним предприятием российской Объединённой судостроительной корпорации. С декабря 2014 года 100 % акций принадлежит российской «Объединенной судостроительной корпорации».

      В состав компании входит верфь Хиеталахти в Хельсинки, она предназначена для строительства ледоколов и судов ледового класса для работы в арктических регионах.
      Seriomilander
  2. katalonec2014 Сегодня, 12:05
    Кто то поступил очень умно,а главное дальновидно,выкупив в своё время эту верфь,сегодня там строят быстро а главное качественно,пополняя наш устаревший флот.
    katalonec2014
    1. Кот Всапогах Сегодня, 12:09
      так это тоже наша верфь?
      Кот Всапогах
  3. T-100 Сегодня, 12:08
    Arctech Helsinki Shipyard - судостроительная компания, являющаяся дочерним предприятием российской Объединённой судостроительной корпорации. В состав компании входит верфь Хиеталахти в Хельсинки, Финляндия.
    T-100
    1. anjey Сегодня, 12:13
      да бабло сила если им еще умно распорядится
      anjey
  4. rudolff Сегодня, 12:32
    Работать будет в Охотском, а порт приписки Санкт-Петербург?..
    rudolff
    1. cariperpaint Сегодня, 12:41
      ну в черном море например корабли с панамскими флагами вас не смущают?)))
      cariperpaint
    2. shkiper83 Сегодня, 12:42
      Это,вероятно,для получения первичных документов от Регистра. А после перехода на Сахалин подпишут в Холмске. По крайней мере,предшественники там прописаны.
      Цитата: rudolff
      Работать будет в Охотском, а порт приписки Санкт-Петербург?..
      shkiper83
  5. Torkvat Torkvat Сегодня, 12:45
    Столько восторгов)) по поводу какого то корыта..
    Torkvat Torkvat
    1. katalonec2014 Сегодня, 12:51
      Зло как то! просмотрел видео,корытом там и не пахнет,раз заказали,значит оно нужно.
      katalonec2014
      1. ser-pov Сегодня, 12:58
        Флаг посмотри этого д...
        ser-pov
  6. venik Сегодня, 12:50
    "... Судну присвоено имя российского адмирала и ПОЛЯРНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЯ (!!!) Степана Макаров" ...."
    ==========
    Это с каких это пор, изобретатель ЛЕДОКОЛОВ, адмирал Степан Осипович Макаров, стал ПОЛЯРНЫМ ИССЛЕДОВАТЕЛЕМ?????? Да он "за полярным кругом" то НИКОГДА и НЕ БЫЛ!!!!
    Христом-богом, не обвиняйте меня в неуважении к поистине ГЕНИАЛЬНОМУ флотоводцу и кораблестроителю!!! У Степана Осиповича - ДОСТАТОЧНО ЗАСЛУГ перед Отечеством и Мировой наукой, чтобы приписывать ему "лишнее"! ОН в этом НЕ НУЖДАЕТСЯ!!!!! А авторам - не мешало бы ЛУЧШЕ знать историю своей Страны и Лучших ее сынов!!!!!
    venik
  7. Печенег Сегодня, 12:51
    а что, на них "Калибров" нет? :))
    Печенег
  8. Altona Сегодня, 12:55
    Цитата: res
    Финны делают офигенные суда, сам работаю на ледоколе произведенном в Финке...

    ------------------
    Со времен СССР вроде как с Wartsila сотрудничаем.
    Altona
Картина дня