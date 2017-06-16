Иракские силы полностью освободили квартал в Старом городе Мосула
Иракские силы безопасности объявили о взятии под контроль первого квартала, расположенного в старой части Мосула, передает РИА Новости сообщение командующего операцией по освобождению от группировки ИГ (запрещена в РФ) провинции Найнава генерала Абделя Яраллы.
По словам генерала, квартал освободили «части девятой бронетанковой дивизии» правительственной армии Ирака.
Как сообщалось ранее, район Старого города остается последним оплотом террористической группировки во втором по величине населенном пункте Ирака. Продвижение войск здесь существенно осложняется средневековой планировкой – в районе большое количество улиц, ширина которых составляет 2-3 метра.
Недавно стало известно, что иракская военизированная полиция, участвующая вместе с армией в операции, взяла под контроль район Занджили – один из последних в Мосуле, находившийся под контролем боевиков.
Решающий штурм последних в городе районов, занятых террористами, иракские силовики начали в конце мая.
По словам генерала, квартал освободили «части девятой бронетанковой дивизии» правительственной армии Ирака.
Как сообщалось ранее, район Старого города остается последним оплотом террористической группировки во втором по величине населенном пункте Ирака. Продвижение войск здесь существенно осложняется средневековой планировкой – в районе большое количество улиц, ширина которых составляет 2-3 метра.
Недавно стало известно, что иракская военизированная полиция, участвующая вместе с армией в операции, взяла под контроль район Занджили – один из последних в Мосуле, находившийся под контролем боевиков.
Решающий штурм последних в городе районов, занятых террористами, иракские силовики начали в конце мая.
Использованы фотографии: AFP 2017 / Ahmad AL-Rubaye
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