13:39 16 июня

Разведчики ВВО проверили эффективность боевой экипировки «Ратник» в климатических условиях Приамурья

Свыше тысячи комплектов боевой экипировки нового поколения «Ратник» получили части и подразделения армии Восточного военного округа, дислоцированные в Приамурье, сообщает пресс-служба Восточного военного округа Минобороны РФ.

Разведчики общевойсковой армии, дислоцированной на территории Амурской области, Еврейской автономной области и Хабаровского края, проверили эффективность поступившей боевой экипировки "Ратник" в климатических условиях Приамурья — говорится в сообщении Минобороны

Разведчики ВВО проверили эффективность боевой экипировки «Ратник» в климатических условиях Приамурья



Испытания проводились в горно-лесистой и степной местности. Перепад температур во время солнечного дня и дождливой ночи составил от 2 до 30 градусов тепла. По данным пресс-службы округа, разведчики отметили удобство маскировки и общей эргономики комплекта. По результатам первых занятий в новейшей экипировке разработаны рекомендации по ее использованию на Дальнем Востоке.

Комплект боевой экипировки «Ратник» разработки ЦНИИточмаш предназначен для обеспечения защиты и мобильности военнослужащего при выполнении боевых задач. В его состав входит 10 различных подсистем и 59 различных предметов.

«Ратник» представляет собой комплекс современных средств защиты, связи, средств наблюдения и прицеливания, оружия и боевых припасов. Новая экипировка является частью общего проекта повышения качества бойца на поле боя, благодаря использованию новейших научных достижений в области навигации, систем ночного видения, отслеживания психофизиологического состояния военнослужащего, использованию продвинутых материалов в изготовлении брони и тканей одежды.

Использованы фотографии: http://stat.mil.ru/index.htm
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Комментарии 3

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  1. Баракуда Сегодня, 12:51
    Надеюсь , что проверяли не так.
    Баракуда
  2. Баракуда Сегодня, 12:58
    Я пробывал украинский броник, со всеми примбамбасами - 17 кг. Калаш 7.62 держит. Но через 5-ть минут хочется домой к маме спать.
    Баракуда
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 13:09
    ... эти два товарища, на фото, походу штатные манекены... как только о "Ратнике" статья - так их фото! request
    a.s.zzz888
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