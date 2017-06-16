Разведчики ВВО проверили эффективность боевой экипировки «Ратник» в климатических условиях Приамурья
Свыше тысячи комплектов боевой экипировки нового поколения «Ратник» получили части и подразделения армии Восточного военного округа, дислоцированные в Приамурье, сообщает пресс-служба Восточного военного округа Минобороны РФ.
Разведчики общевойсковой армии, дислоцированной на территории Амурской области, Еврейской автономной области и Хабаровского края, проверили эффективность поступившей боевой экипировки "Ратник" в климатических условиях Приамурья — говорится в сообщении Минобороны
Испытания проводились в горно-лесистой и степной местности. Перепад температур во время солнечного дня и дождливой ночи составил от 2 до 30 градусов тепла. По данным пресс-службы округа, разведчики отметили удобство маскировки и общей эргономики комплекта. По результатам первых занятий в новейшей экипировке разработаны рекомендации по ее использованию на Дальнем Востоке.
Комплект боевой экипировки «Ратник» разработки ЦНИИточмаш предназначен для обеспечения защиты и мобильности военнослужащего при выполнении боевых задач. В его состав входит 10 различных подсистем и 59 различных предметов.
«Ратник» представляет собой комплекс современных средств защиты, связи, средств наблюдения и прицеливания, оружия и боевых припасов. Новая экипировка является частью общего проекта повышения качества бойца на поле боя, благодаря использованию новейших научных достижений в области навигации, систем ночного видения, отслеживания психофизиологического состояния военнослужащего, использованию продвинутых материалов в изготовлении брони и тканей одежды.
Разведчики общевойсковой армии, дислоцированной на территории Амурской области, Еврейской автономной области и Хабаровского края, проверили эффективность поступившей боевой экипировки "Ратник" в климатических условиях Приамурья — говорится в сообщении Минобороны
Испытания проводились в горно-лесистой и степной местности. Перепад температур во время солнечного дня и дождливой ночи составил от 2 до 30 градусов тепла. По данным пресс-службы округа, разведчики отметили удобство маскировки и общей эргономики комплекта. По результатам первых занятий в новейшей экипировке разработаны рекомендации по ее использованию на Дальнем Востоке.
Комплект боевой экипировки «Ратник» разработки ЦНИИточмаш предназначен для обеспечения защиты и мобильности военнослужащего при выполнении боевых задач. В его состав входит 10 различных подсистем и 59 различных предметов.
«Ратник» представляет собой комплекс современных средств защиты, связи, средств наблюдения и прицеливания, оружия и боевых припасов. Новая экипировка является частью общего проекта повышения качества бойца на поле боя, благодаря использованию новейших научных достижений в области навигации, систем ночного видения, отслеживания психофизиологического состояния военнослужащего, использованию продвинутых материалов в изготовлении брони и тканей одежды.
Использованы фотографии: http://stat.mil.ru/index.htm
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