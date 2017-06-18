Рубрика Итоги недели: иронический пересказ и сатирическая аналитика основных мировых новостей за минувшую неделю. Минпищепром предупреждает: употреблять с осторожностью, блюдо содержит юмор!
Итоги недели. «Жизнь без армии — это всё равно, что любовь в резинке: движение есть, прогресса нет»
Ещё и без боя
Эдуард Басурин:
«Наши подразделения разместились на позициях 36 отдельной бригады морской пехоты ВСУ, которая покинула место несения службы несколько дней назад на южном участке фронта».
Странно... Странно... Странно это всё. Через сутки пришла информация о том, что уже бойцы народной милиции ЛНР без боя взяли позиции ВСУ в районе Катериновки, Попасной и Золотого. Без единого, говорят, выстрела.
А странность в том, что в последнее время командование ВСУ только и делало, что вещало об очередных «жабьих прыжках». А тут – без боя... в серых зонах... у линии соприкосновения.
Объяснение таким странностям на самом деле есть – Трамп готов принять Петра Лексеича в самом Овальном кабинете. Вот перед встречей Пётр Лексеич, возможно, и хочет продемонстрировать новому кандидату в кураторы, как «подло наступают сепары на мирно нюхающих полевые ромашки украинских витязей». Мол, вот и полюбуйтесь: «ОРДЛО» (киевская версия ЛДНР) не выполняет Минских соглашений.
А если Пётр Лексеич всё это выскажет в своём «просибельном» помятом пиНжаке, то эффект будет всеобъемлющий. Глядишь, грошей кто даст...
Объяснение от командования ДНР выглядит следующим образом: окопные командиры подразделений ВСУ сами продают позиции ополчению из-за стратегической бесполезности нахождения фактически на самой линии соприкосновения - на существенном удалении от основных сил. Если так, то как же это по-украински. Если уж страну продали, то передовые позиции - запросто...
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Юджин-Евгений
Сибиралт
avg-mgn
John_f
Теперь-то хоть подмылся?..
И вот, таки свершилось! Он все-таки пришел, Его Величество Безвиз! Оркестр, марш! Цветы и предметы белья — в воздух! Не зря кровь проливали на майдане, не зря мерзли, голодали и нищебродили!
А Владимир Путин за украинского президента порадовался. Ещё бы – на русском так шпарит, да ещё и классику, классику... Другое дело, что по поводу принадлежности стихотворения перу классика даже эксперты-лингвисты и историки выражают немалые сомнения, но дон Педро всё-таки молодец. Вот ещё как капиталы свои из «немытой» выведет, как футболку на младшеньком переоденет, так и будет Украине большая европейская перемога.
В общем, Украина теперь будет чаще подмываться – чтобы Европе хоть как-то сгодиться...
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inkass_98
Фагелов
Познающий
Улан
Но не летят туда сегодня самолёты...
Сторона обвинения заявила, что майор ВВС Украины Киреев собирался перегнать самолёт ВВС Украины на российскую территорию. Якобы в 2014 году Киреев для этого начал контактировать с российскими спецслужбами и передавал им информацию о выполнении заданий в зоне так называемой «АТО». Киреев получил 12 лет колонии.
Ага. Ага. Летел в Россию, но потом вспомнил, что керосин может закончиться и развернул самолёт. Или в наушниках услышал, что «в Тамбов не летят сегодня самолёты и не едут даже поезда»?
А «Мрию» с кастрюлями этот майор в Россию при попутном ветре перегнать не собирался? Ох, уж эти сказочники... На Шнобелевскую премию в юриспруденции украинский суд уже наработал!
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Авель
Topotun
yehat
Пятое поколение с контейнерами
В течение последних нескольких лет на западных и азиатских военно-аналитических ресурсах появилось множество информации относительно разработки и интеграции на тактические истребители переходного и 5-го поколений специализированных подвесных «стелс»-контейнеров, предназначенных для размещения управляемого ракетного вооружения классов «воздух-море/поверхность/РЛС», а также управляемых ракет воздушного боя средней и большой дальности.
В общем, для начала нужен сам Т-50. Причём в достаточном для ВКС РФ количестве. А вот как только это количество будет обеспечено, причём с двигателями нового поколения, так можно, как говорится, и «за контейнеры» поговорить. Кстати, пока информации о проводимых испытаниях Т-50, откровенно говоря, крайне мало. И хочется надеяться на то, что инфы мало, потому что всё с Т-50 хорошо. Ну, правда. Сам же президент в ходе прямой линии так и сказал: «Всё будет хорошо». Может, сказал в терапевтических целях?..
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enzO
Лопатов
Duche
Надя запугала
Депутат ВРУ Надежда Савченко прокомментировала стремление нынешних властей Украины ко вступлению страны в НАТО. По словам Савченко, если Украина вступит в НАТО, то Москва «ударит ракетами по Киеву».
Эх, Надя, Надя. Ну зачем же так пугать майданные элиты, которые четвёртый год год в поте лица сдерживают «агрессора»? Тебя ведь и так уже всех должностей лишили, а ты ещё хочешь лишиться геройского звания? Будь политические аккуратнее, а то ведь в Киеве, сама знаешь, как «любят» конкурентов, способных обнулить доходный бизнес. А в целом прослеживается, что «сухие голодовки» пошли тебе на пользу. За следующим заданием подходи к чистильщику обуви Кацу на Хрещатике. Пароль тот же...
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bulvas
хрыч
Kot3713
Несмотря на усилия мАнАгеров
В настоящее время отечественными конструкторами разрабатывается сразу несколько перспективных проектов стрелкового оружия. Часть новых образцов уже демонстрировалась специалистам и широкой публике, тогда как ряд других проектов пока находится на ранних стадиях. Одним из примеров перспективной разработки, пока не демонстрировавшейся общественности, но уже представленной руководству силовых структур, является новейший пистолет ОЦ-122.
Что радует в таких новостях - так это то, что само понятие «отечественные конструкторы» живо, несмотря на все усилия «эХвективных мАнАгеров», прикладываемые по сей день. Ведь потерять нашу оружейную школу означает потерять производство, лишиться существенного процента ВВП, а в конечном итоге – ещё и заглядывать на рынок «партнёров» с целью разжиться вооружениями. Отрадно, что работы над созданием новых образцов оружия, пусть часть из которых и нуждается в обсуждении, идут. А это и опыт, и технологии, и перспективные заказы.
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КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
senima56
Пищак
На линии
Состоялась очередная прямая линия с президентом. 70 вопросов. Около 4 часов. Спрашивали в режиме телефонных звонков, по видеосвязи, через репортажи телеканалов, посредством соцсетей, СМС и ММС.
Лето. Прямая линия с президентом. Можно констатировать, что «небывалого» ажиотажа к линии не вызвала даже постоянная реклама самой линии на крупных телеканалах. Это в России... Спокойно спросили – спокойно получили ответы. Или не получили... Разве что, губернаторы изредка хватались за сердце и, шаря рукой по столу из красного дерева, искали успокоительные капли.
Зато у украинских партнёров и местных ультралибералов, как водится, был настоящий праздник, переходящий в шок, и затем обратно в праздник. Кто-то обнаружил 50 признаков «смертельной болезни» президента. Кто-то констатировал, что Путин – это не тот Путин, а тот Путин уже готовится вмешиваться в выборы в Германии и Гондурасе. Кто-то пытался вычислить, сколько раз президент России произнесёт слово «Украина». Произносил не часто – вот и новая кровная обида со стороны «незалежной».
А по большому счёту, в ходе всех президентских прямых линий всегда возникал вопрос: ну, почему ж мы сами-то себе царя пытаемся вылепить – даже если краска в подъезде осыпается – срочно ищем ответ непременно у президента. А ведь для местечковых феодальчиков, на самом деле, это подарок. Дозвонится один из миллиона, а поэтому как беспредельствовал местечковый феодальчик, так и будет продолжать. Как не ударял пальцем о палец, так и дальше не ударит. Ну, если одного-двух в ходе прямой линии «вскроют», то как бы уже хорошо. Хотя хорошего маловато будет... Про краску в подъезде утрируем, конечно. Но нередко от ответственности перед самими собой сами и готовы уйти, не говоря уже о тех, кто записался в "менеджеры, делающие нашу жизнь лучше".
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Улан
Altona
kepmor
слова и дела понятия разные...
Модернизация «стратега»
Одной из самых интересных и амбициозных отечественных оборонных программ последнего времени является возобновление серийного строительства стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160. На данный момент воздушно-космические силы России располагают всего 16 такими самолетами, часть которых уже прошла модернизацию по новому проекту.
Модернизация не затронет планер, а первое место в планах отдано авионике, которую заменят на самые современные образцы. Кроме того, самолёт планируют оборудовать новейшими комплексами радиоэлектронной борьбы. В прессе замечено, что одной из таких систем может стать система, разрабатываемая на данном этапе. Речь о комплексе, способном имитировать массированные ракетные удары и воздушные налёты. Насколько такой комплекс необходим стратегическому ракетоносцу – отдельный вопрос, но сам факт того, что работа над таким комплексом ведётся, не может не радовать.
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Сергей 777
Тишка
Gogia
Раскол в лагере партнёров?
Не прошло и месяца с прошедших в столице Саудовской Аравии саммитов с участием Дональда Трампа, как в Переднеазиатском регионе образовался не на шутку серьёзный политико-идеологический и дипломатический «разлом» в лагере государств «аравийской коалиции», выраженный в полном разрыве дипломатических отношений семи стран-союзниц Саудовской Аравии с дружественным, казалось бы, Катаром. Как уже известно, целью визита Трампа в этот воинственный и нестабильный край стало не столько обсуждение вопросов противостояния международному терроризму, сколько выяснение сроков и деталей формирования второго мощного военно-политического альянса (после НАТО), предназначенного для подавления геостратегических амбиций главного переднеазиатского союзника России — Ирана.
«Переднеазиатский разлом», считает обозреватель Е. Даманцев, приведёт и к негативным последствиям для России. В частности, присутствие в Катаре крупного турецкого военного контингента с возможностью дальнейшей переброски ракетного вооружения и средств разведки ещё больше снизит боевой потенциал ВС Ирана, что ещё более выражено сместит баланс сил в сторону «аравийской коалиции», координируемой Пентагоном. Единственной панацеей для сохранения равновесия сил в регионе может стать лишь закупка Минобороны Ирана нескольких сотен многоцелевых тактических истребителей уровня МиГ-35 или Су-30СМ. Также не помешало бы позаботиться о развёртывании в ИРИ крупной российской авиабазы в рамках сохранения безопасности и стабильности в Передней Азии в том же стиле, которого придерживаются наши заокеанские «коллеги», возводя новые военные объекты вблизи наших границ на восточноевропейском ТВД.
Пока, ожидая новых данных относительно ситуации вокруг Катара, остаётся лишь внимательно отслеживать происходящее близ сирийской Ракки, где под прикрытием ОВВС западной коалиции, курдских подразделений YPG и формирований так называемой «умеренной оппозиции» происходит безопасная эвакуация командного состава «ИГ» (запрещено в России). Судя по всему, началось воплощение в реальность стратегии Дональда Трампа по «рубке терроризма на корню».
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Torkvat Torkvat
Megatron
сибиралт
Viktor.12.71
Гранаты у него не той системы
Катарский телеканал «Al-Jazeera» посвятил материал техническим деталями вероятного российско-турецкого контракта по С-400. Напомним, Турция заявила о своей заинтересованности в приобретении российских зенитных ракетных комплексов в связи с выводом партнёрами по НАТО американских «Пэтриотов». Катарский телеканал заявляет, что, выстраивая собственную систему противовоздушной обороны, Турция «упускает из виду то, что российские ЗРК несовместимы со стандартами НАТО». Тот же информационный ресурс объявляет, что российские С-400 «могут оказаться для Турции бесполезными». Аргументируется такое суждение тем, что Турция «в основном сталкивается с угрозами обстрелов боеприпасами малой дальности».
Напомним, Россия не продавала С-400 ни одному государству, кроме Китая, который считается стратегическим партнёром Москвы. У нескольких членов НАТО есть С-300, но ни у кого нет С-400.
Если сделка состоится, Турция станет первым государством НАТО, которое заполучит С-400.
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mojohed2012
ОТДЕЛ
Рабинович_007
Владимир 38
Патроны для морпехов
В 2013 году американское военное командование приняло решение о переходе армии на новый, более мощный боеприпас M855A1, теперь же его может получить и морская пехота США. В настоящее время Корпус морской пехоты завершает тестирование новых патронов, и их возможности полностью удовлетворяют морпехов.
M855A1 — патрон калибра 5,56×45 мм, предназначенный для армейских винтовок M4, а также совместимый с винтовками M16 и пулеметами M249. Согласно описанию патрона, в состав его пороховой смеси входит присадка, уменьшающая вспышку пламени при выстреле. Пуля состоит из медной полуоболочки со стальным наконечником, развивает большую скорость и имеет увеличенное бронепробитие (9,5 мм стали с расстояния 350 м) по сравнению с пулей патрона M855, который ранее использовался в американской армии и пока ещё используется в Корпусе морской пехоты США.
Минобороны США уже несколько лет настаивает на том, чтобы армия и Корпус морской пехоты использовали единый тип боеприпасов. В военном ведомстве считают, что это улучшит логистику и позволит сократить затраты на обеспечение военнослужащих патронами.
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aleksandrs95
рич
Cветлейший
Юридически невозможно!
В ходе интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну Владимир Путин высказался о так называемых устных соглашениях между Западом и главой СССР Михаилом Горбачёвым. Речь идёт об «устных обещаниях» Запада не расширять НАТО на восток, которые, как хорошо известно, были неоднократно нарушены. Владимир Путин заметил, что только юридически заверенный документ мог бы давать хоть какие-то правовые гарантии нерасширения НАТО. Владимир Путин сказал: «Это не было зафиксировано на бумаге. Это ошибка со стороны Горбачёва. В политике нужно вещи фиксировать. Даже фиксированные вещи часто нарушаются. Но он просто поговорил и решил, что всё на этом закончено. Это не так».
Это заявление, сделанное президентом России, прокомментировал Михаил Горбачёв в интервью «Интерфаксу»: «Что касается «ошибки» Горбачёва, то в тех условиях даже обсуждать подобный вопрос было юридически невозможно. До июля 1991 года существовало два военно-политических блока — НАТО и Организация Варшавского договора. Страны-члены ОВД этот вопрос не ставили. Мне непонятно, чем вызвано такое заявление президента России».
Блок НАТО существовал исключительно ради противостояния Советскому Союзу и странам, вращающимся по его «коммунистической» орбите. Сближаясь с Западом и нацеливаясь на «дружбу народов», М. С. Горбачёв мог бы даже иметь в виду прекращение деятельности НАТО как таковой. В будущем. Думал ли он об этом? Никто не знает. Сейчас это может показаться забавным, но в конце восьмидесятых годов политики могли задаваться очень простым вопросом: если Москва пошла на дружбу с Западом и заговорила о демократизации, гласности и плюрализме, то к чему вообще военный альянс, ориентированный на борьбу с СССР? А уж после 1991 года, когда в Беловежской пуще Ельцин, Шушкевич и Кравчук развалили СССР вопреки воле советских людей, озвученной на референдуме, требовать от НАТО «гарантий» никому и в голову не приходило.
В том же 1991 году Россия присоединилась к Совету Североатлантического сотрудничества, а в 1994 г. начала участвовать в программе «Партнёрство ради мира». В 1998 году было учреждено дипломатическое представительство России при НАТО, а в 2002 году была подписана Римская декларация «Отношения Россия — НАТО: новое качество». В том же году был создан Совет Россия — НАТО. Россия участвовала в совместных с НАТО учениях и проводила совместные миротворческие операции. В 2007 году президент Российской Федерации подписал Федеральный закон РФ №99 «О ратификации соглашения между государствами-участниками Североатлантического договора и другими государствами, участвующими в программе «Партнёрство ради мира», о статусе Сил от 19 июня 1995 года и Дополнительного протокола к нему».
Видите: сплошные мир, дружба и жвачка. Что при Горбачёве, что при Ельцине, что при Путине.
Все вехи сближения Российской Федерации и НАТО перечислены в Википедии и являются, надо полагать, общеизвестными. Тема «гарантий» и «нерасширения» начала активно муссироваться с 2008 года, после грузино-югоосетинского конфликта, и особенно с 2014 года, когда Запад вновь признал Россию своим основным противником, а старая, «антисоветская» цель существования НАТО вдруг обновилась. Вернулись и тезисы об «угрозе». Если раньше в НАТО и США говорили о «советской угрозе», то теперь говорят о «русской». Горбачёв же оказался своего рода козлом отпущения, на которого списывают теперь все беды.
Впрочем, Михаил Сергеевич совершил столько политических промахов, что уже и не важно, будет в его списке на одну-другую ошибку больше или меньше. Пусть судят и взвешивают «за» и «против» объективные историки (если таковые найдутся). На наш же взгляд, самой же большой ошибкой Горбачёва было желание сесть в кресло генсека…
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Тралл
Владимир16
nils
osoboye_mneniye
Иль-Хам
30 вис
Уши России
РЛС "Воронеж" относится к станциям высокой заводской готовности. Именно потому строительство этих станций не требует столько времени. Год-два, и станция готова к работе. А значит, ещё одно звено в системе предупреждения о ракетном нападении включено в цепочку наших "ушей", напоминает военный эксперт А. Ставер.
Недавно министр обороны России проинспектировал работу новой РЛС "Воронеж ДМ" в Енисейске. Пока что в опытно-боевом режиме станция отработала идеально. С специально созданных максимально усложненных условиях радиолокационной обстановки станция обнаружила все цели! А "противник" постарался на славу. "Ударил" всем, что вообще может "лететь" в нашу сторону.
Что это означает в плане обороноспособности нашей страны? Почему так важно открытие очередной РЛС? Может, не стоит столько внимания уделять этому событию?
Событие архиважное! Впервые Россия будет полностью прикрыта РЛС! Полностью! "Воронеж" в Калининградской области (Пионерское) полностью заменил утраченный западно-украинский "Дарьял". Теперь эта станция контролирует всю Европу и даже часть акватории Северной Атлантики. Что для западных адмиралов стало большой головной болью. Ведь именно там "спрятаны" подводные лодки НАТО.
Есть ещё и армавирский "Воронеж". Средиземноморье, север Африки, южная Европа. И второе направления взамен Габалинской РЛС "Дарьял"...
За нашими "друзьями" на востоке следит другая РЛС. В Иркутской области (Мишелёвка). Тут и обе Кореи, и американская система ПРО THAAD, и Япония... Так что Ким Чен Ын у нас под контролем постоянным. А "помогает" Иркутской РЛС ещё и "Воронеж" в Барнауле.
Северную Европу, Норвежское море, Северную Атлантику и, опять же, Европу контролирует "Воронеж" в приграничной с Финляндией Лехтуси (Ленинградская область). Как шутят местные офицеры: "Знаем все, что творится от Марокко до Шпицбергена".
Утраченную РЛС "Дарьял" (практически полностью сгорела в 2004 году) в Казахстане с успехом заменила РЛС "Воронеж" в Орске. Теперь не только западные районы Китая, но и регион вплоть до Ирана в зоне ответственности именно этой станции.
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BNVSurgut
Горный стрелок
210окв
Поколение протеста
Крупнейшие мировые издания откликнулись на акции протеста против коррупции, прошедшие в России. Бунт был «маленьким», отмечают западные журналисты, но есть все основания считать, что в будущем подросшее поколение привлечёт коррумпированных правителей к ответственности.
Выводы экспертов и обозревателей почти идентичны: до сих пор Кремль избирал силовую стратегию подавления протестов против коррупции, устраиваемых Алексеем Навальным и его сторонниками. Однако такой «реакционный» сценарий не может длиться бесконечно: старые поколения, наблюдающие автозаки, мелькающие дубинки и молодые лица за решётками, в какой-то момент ощутят утрату пресловутой стабильности, о которой вещают правители. Чувство безопасности и вера в грядущее светлое будущее тоже окажутся утраченными. Поэтому западные аналитики верят, что новое поколение (ему лишь нужно подрасти и окрепнуть) не станет смотреть на «высшие правительственные круги» спокойно и потребует от них «ответственности». Как именно это «требование» будет выглядеть? О том пресса Запада умалчивает.
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рич
Zadayvoprosy
рич
Zadayvoprosy
Alexey RA
тезей
Политолог испугался
Как заявил политолог Марцин Терликовский, русские отлично подготовились к крупномасштабной войне в Европе. По мнению пана Терликовского, в Европе сложилась ситуация, когда одно из государств, точнее, ядерная держава, «инвестирует в собственные вооружённые силы, модернизирует их и увеличивает их боевую готовность». Делается это, считает политолог, с учётом «вероятного использования сил в каком-то сценарии именно в Европе».
Другое дело — Запад. «Самые сильные» западноевропейские государства, а с ними и США, последние десять лет делали прямо противоположное: ограничивали численность вооружённых сил и ограничивали свои оборонные бюджеты. Общая боеготовность западноевропейских стран и США, в том числе военное присутствие США в Европе, сокращалась. И вот русские на этом фоне свои силы модернизировали!
Очередной «боящийся», добавим, поведал широкой публике о миролюбии НАТО и страшном враге под названием «русские». Пан Терликовский, как видим, не останавливается, как многие другие европейские эксперты, на странах Прибалтики и Польше, а идёт дальше: мол, в Кремле мечтают попробовать на зуб всю Европу. Для того-то и инвестируют, и модернизируют.
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INVESTOR
arane
электроОлег
Эти понятливые русские
Язык НАТО в Польше и Прибалтике «прекрасно поняли» русские, считает заместитель главы эстонского МИД М. Маазикас. Размещение войск НАТО в Польше и странах Прибалтики демонстрирует решительность Североатлантического альянса, убеждён чиновник.
Эстония, эта маленькая страна, имеет почти 300-километровую границу с Россией. «С большой озабоченностью», отметил замминистра, в 2008 году Таллинн следил за «вторжением российских войск в Грузию, аннексией Крыма в 2014 году», а потом за «войной на востоке Украины». За последние три-четыре года Россия «не выказала никакого уважения» к демократическим «ценностям», сообщил чиновник. Москва «вмешивается в выборы и внутренние дела других суверенных государств». В отношении же Украины продолжается «политика агрессии».
Нельзя допустить подобных действий России в Прибалтике. Именно поэтому силы НАТО присутствуют в Эстонии. В Литве, Латвии и Польше тоже стоят войска. Это доказывает существование военного союза, напоминает Маазикас. «И этот язык очень хорошо поняли за пределами наших границ», — добавил он.
Что касается стран ЕС, то там всё меньше поддерживают русских. «Я считаю, Россия в значительной степени потеряла и поддержку немцев», — заметил Маазикас.
Господин Маазикас, воодушевлённый собственной речью, мог бы сказать, что Москва потеряла и поддержку Таллинна. Санкции Эстонии пагубным образом сказались на экономике России. На улицах столицы идут митинги протеста: голодающие граждане призывают Кремль вернуть эстонскую продукцию на прилавки магазинов. Наверное, заместитель министра скажет об этом в следующем выступлении. С брюссельской трибуны.
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Uncle Lee
silberwolf88
anjey
Pacifist
КОТ БАЮН
* «Жизнь без армии — это всё равно, что любовь в резинке: движение есть, прогресса нет» —фраза из кинофильма «ДМБ»
Эдуард Басурин:
«Наши подразделения разместились на позициях 36 отдельной бригады морской пехоты ВСУ, которая покинула место несения службы несколько дней назад на южном участке фронта».
Странно... Странно... Странно это всё. Через сутки пришла информация о том, что уже бойцы народной милиции ЛНР без боя взяли позиции ВСУ в районе Катериновки, Попасной и Золотого. Без единого, говорят, выстрела.
А странность в том, что в последнее время командование ВСУ только и делало, что вещало об очередных «жабьих прыжках». А тут – без боя... в серых зонах... у линии соприкосновения.
Объяснение таким странностям на самом деле есть – Трамп готов принять Петра Лексеича в самом Овальном кабинете. Вот перед встречей Пётр Лексеич, возможно, и хочет продемонстрировать новому кандидату в кураторы, как «подло наступают сепары на мирно нюхающих полевые ромашки украинских витязей». Мол, вот и полюбуйтесь: «ОРДЛО» (киевская версия ЛДНР) не выполняет Минских соглашений.
А если Пётр Лексеич всё это выскажет в своём «просибельном» помятом пиНжаке, то эффект будет всеобъемлющий. Глядишь, грошей кто даст...
Объяснение от командования ДНР выглядит следующим образом: окопные командиры подразделений ВСУ сами продают позиции ополчению из-за стратегической бесполезности нахождения фактически на самой линии соприкосновения - на существенном удалении от основных сил. Если так, то как же это по-украински. Если уж страну продали, то передовые позиции - запросто...
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Юджин-Евгений
Сибиралт
Непонятки, однако. Широкино было за ДНР, потом его сделали "серой" (ничейной), зоной, потом его заняли ВСУ, но грабить там стало некого, т. к. население оттуда ушло. Было еще Приморское (совсем рядом с Мариуполем), но Россия там не разрешила закрепляться. Теперь "местное" ополчение зашло на брошенные позиции ВСУ. Вопрос. Если это под Мариуполем, то где конкретно, и что подразумевается под местным ополчением, если в ДНР сформированы свои регулярные республиканские вооруженные силы? Кто знает подробности, поясните, пожалуйста.
avg-mgn
сильно напрягает шустрое перемещение бойцов по оставленным позициям морпехов, (допускаю, что видео постановочное и снято, как минимум, после планомерной работы инженерно саперных подразделений и оборудования снайперских позиций - на память и для СМИ)
John_f
покинуло, значит не просто так...
Теперь-то хоть подмылся?..
И вот, таки свершилось! Он все-таки пришел, Его Величество Безвиз! Оркестр, марш! Цветы и предметы белья — в воздух! Не зря кровь проливали на майдане, не зря мерзли, голодали и нищебродили!
А Владимир Путин за украинского президента порадовался. Ещё бы – на русском так шпарит, да ещё и классику, классику... Другое дело, что по поводу принадлежности стихотворения перу классика даже эксперты-лингвисты и историки выражают немалые сомнения, но дон Педро всё-таки молодец. Вот ещё как капиталы свои из «немытой» выведет, как футболку на младшеньком переоденет, так и будет Украине большая европейская перемога.
В общем, Украина теперь будет чаще подмываться – чтобы Европе хоть как-то сгодиться...
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inkass_98
Когда увидел Пецю, цитирующего "Прощай, немытая Россия..." с сияющим лицом полного имбецила, первой была мысль: "Дядя Петя, ты ?" (С).
Насколько надо быть тупым или держать собственный народ за таковых, чтобы подобные вещи с трибуны принародно заявлять? Я не говорю уже о том, что ему это припомнят в обязательном порядке, поскольку мы зла не помним, а просто записываем, но ведь надо же хоть немного соображать. Ты строишь из себя главу типа независимой страны, а постоянно выставляешься клоуном из дешевого балагана.
Впрочем, чего это я? "Яка страна, такий и тэракт", как говорится в известном анекдоте.
Насколько надо быть тупым или держать собственный народ за таковых, чтобы подобные вещи с трибуны принародно заявлять? Я не говорю уже о том, что ему это припомнят в обязательном порядке, поскольку мы зла не помним, а просто записываем, но ведь надо же хоть немного соображать. Ты строишь из себя главу типа независимой страны, а постоянно выставляешься клоуном из дешевого балагана.
Впрочем, чего это я? "Яка страна, такий и тэракт", как говорится в известном анекдоте.
Фагелов
Все годы незалежности Украину "воспитывали" рассказами об особой истории и с этой целью завозили учебники из Канады или, изданные еще в польской Галиции до второй мировой войны. Небывалыми тиражами издавали и переиздавали "истории" Грушевского и других дореволюционных авторов. Всё это разбавляли сочинениями ОУНовских последышей (ОУН – экстремистская организация, запрещённая в РФ, - прим. «ВО»). В газетах всерьёз обсуждали судьбу никому неизвестных "укров" и трипольские черепки. А сколько слёз пролили по поводу голодомора, ведрами не вычерпать! Всё это тиражировалось газетами, ТВ и прочими пресституками. У несчастных украинцев мозги и поехали. Помню встречу с одним инженером, вроде бы человеком с высшим образованием, с определенным кругозором. Он, в запальчивости, заявлял, что украинцев не награждали солдатским "Георгием", что украинцев третировали и проч. Пришлось объяснять на местных примерах, про матроса П.М. Кошку, про матроса Игнатия Шевченко, про мужа императрицы Елизаветы Петровны - Алексея Разумовского, про генерал-фельдмаршала Паскевича, полного Георгиевского кавалера и т.д. Тогда, этого инженера еще разум окончательно не покинул. Через некоторое время, при встрече он смущенно признал свою неправоту. Украина сегодня больна психически, особенно молодежь, прошедшая курс обучения особой украинской "истории". Остальные украиноязычные, как истинные хуторяне, закутались в национальную рогожу, уши залепили трипольской глиной, и, судя по всему, полностью отключились от реалий, что бы окончательно не свихнуться. Уж и не понятно, а есть ли среди них психически здоровые люди, способные понять и осознавать необходимость восстановление единства с русским народом. Ибо только это единство и есть спасение украинцев. Европа, переполненная, как ночной горшок, "беженцами", переселенцами - украинцам не помощник.
Познающий
Кстати, правнучатый племянник русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова, член Общественной палаты России Михаил Лермонтов напомнил, что на данный момент авторство этого стихотворения ("Прощай не мытая Россия" ) не определено с полной достоверностью...
Улан
Мало того если это действительно написал Лермонтов, то писал он о ТОЙ России в которой Украины не было, а были малороссийские губернии, следовательно это написано и о Петро Порошенко, вернее его предках. Выходит он как та унтер-офицерская вдова, сам себя высек, а заодно и всех украинцев. Но по тупости своей так этого и не понял. Забавно.
Но не летят туда сегодня самолёты...
Сторона обвинения заявила, что майор ВВС Украины Киреев собирался перегнать самолёт ВВС Украины на российскую территорию. Якобы в 2014 году Киреев для этого начал контактировать с российскими спецслужбами и передавал им информацию о выполнении заданий в зоне так называемой «АТО». Киреев получил 12 лет колонии.
Ага. Ага. Летел в Россию, но потом вспомнил, что керосин может закончиться и развернул самолёт. Или в наушниках услышал, что «в Тамбов не летят сегодня самолёты и не едут даже поезда»?
А «Мрию» с кастрюлями этот майор в Россию при попутном ветре перегнать не собирался? Ох, уж эти сказочники... На Шнобелевскую премию в юриспруденции украинский суд уже наработал!
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Авель
По всей видимости, штурман был политически сознательным, но штурманом хреновым. Майор понял, что "свидомитство" не помогает правильно определять место и может завести неизвестно куда, поэтому полетел так, как считал нужным. А штурманец доложил, что лётчик его не слушает и хотел улететь в Россию. Суду надо было определиться с уровнем подготовки штурмана. Но зато как сладко сообщить о кознях страны-агрессора. А штурманом летел, случайно, не зам. по воспитательной работе?
Topotun
Бред, скорее пилот отказался от каких-либо действий. Или высказался от души. Вот и нашли козла отпущения. Сесть можно было и на шоссе, на худой конец. Правда, Су-24 тяжеловат... Но в РФ самолёт без документации и истории обслуживания нафиг не нужен. А пилоту проще так было переехать.
yehat
Не бред. Просто сослуживцы счеты сводят. Та же самая вакханалия была в 37 году и позже - доносы, поклёпы и поломанные судьбы. Причём я напомню, что именно Украинская ССР особо отличилась в то время, Сталину стоило немалых усилий все это остановить.
Пятое поколение с контейнерами
В течение последних нескольких лет на западных и азиатских военно-аналитических ресурсах появилось множество информации относительно разработки и интеграции на тактические истребители переходного и 5-го поколений специализированных подвесных «стелс»-контейнеров, предназначенных для размещения управляемого ракетного вооружения классов «воздух-море/поверхность/РЛС», а также управляемых ракет воздушного боя средней и большой дальности.
«Ахиллесова пята» комплекта вооружения истребителя Т-50. Нужны ли ПАК ФА подвесные «стелс»-контейнеры ?
В общем, для начала нужен сам Т-50. Причём в достаточном для ВКС РФ количестве. А вот как только это количество будет обеспечено, причём с двигателями нового поколения, так можно, как говорится, и «за контейнеры» поговорить. Кстати, пока информации о проводимых испытаниях Т-50, откровенно говоря, крайне мало. И хочется надеяться на то, что инфы мало, потому что всё с Т-50 хорошо. Ну, правда. Сам же президент в ходе прямой линии так и сказал: «Всё будет хорошо». Может, сказал в терапевтических целях?..
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enzO
Когда ПАК ФА примут на вооружение в количестве 10 штук, у американцев уже будет сотня истребителей шестого поколения.
Лопатов
Причём большинство из них будут небоеготовы по различного рода причинам. 8))))))))) Иногда пихнуть самолёт в больших количествах в войска, а потом долго и упорно лечить от множества "детских болезней" не особо умный порядок действий. Серийный истребитель, для которого становится большой проблемой пересечение виртуальной "линии перемены дат", это большая проблема скорее для своих ВВС, нежели для противника.
Ко всему прочему, у нас сильно отличаются концепции применения ВВС. Если американцы по умолчанию пытаются навесить на них максимальное число задач, что связано с "заточенностью" на применение на заокеанских ТВД, то у нас всегда играла и будет играть огромную роль "наземная компонента".
Ко всему прочему, у нас сильно отличаются концепции применения ВВС. Если американцы по умолчанию пытаются навесить на них максимальное число задач, что связано с "заточенностью" на применение на заокеанских ТВД, то у нас всегда играла и будет играть огромную роль "наземная компонента".
Duche
Возможно, я чего-то не понимаю, Ну зачем козе баян??? Давайте тогда присобачим сразу "Ярс" или "Булаву" на страх ворогу, чего мелочиться. Самолёт заточен на выполнение определенного круга задач, чего ещё воду мутить? Для других целей, есть другие средства доставки. Не забивайте голову ерундой.
Надя запугала
Депутат ВРУ Надежда Савченко прокомментировала стремление нынешних властей Украины ко вступлению страны в НАТО. По словам Савченко, если Украина вступит в НАТО, то Москва «ударит ракетами по Киеву».
Савченко: "Вступим в НАТО - увидим крылатые ракеты по Киеву. Готовы?"
В ООН попытались напомнить Киеву о нарушении прав человека на Украине
В ООН попытались напомнить Киеву о нарушении прав человека на Украине
Эх, Надя, Надя. Ну зачем же так пугать майданные элиты, которые четвёртый год год в поте лица сдерживают «агрессора»? Тебя ведь и так уже всех должностей лишили, а ты ещё хочешь лишиться геройского звания? Будь политические аккуратнее, а то ведь в Киеве, сама знаешь, как «любят» конкурентов, способных обнулить доходный бизнес. А в целом прослеживается, что «сухие голодовки» пошли тебе на пользу. За следующим заданием подходи к чистильщику обуви Кацу на Хрещатике. Пароль тот же...
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bulvas
Русский плен хорошо прочищает мозги.
Сдавайтесь, посмотрите то, что Надя увидела, поумнеете.
Сдавайтесь, посмотрите то, что Надя увидела, поумнеете.
хрыч
Согласно устава НАТО, новоявленный член не должен быть в состоянии войны и территориальных споров. Саакашвили хотел решить быстренько терпроблему и съел галстук. Но есть хороший вариант: Признать за РФ Крым, признать независимость ЛДНР и смело шагать в НАТО, правда и Харьков с Одессой, да и Закарпатская Русь, видимо, опять режим зашатают.
Kot3713
Продолжайте вести наблюдение, с вами свяжутся, агент Савченко. Ну что могу сказать, так мало прошло времени после заброски агента, а уже такие результаты...
Несмотря на усилия мАнАгеров
В настоящее время отечественными конструкторами разрабатывается сразу несколько перспективных проектов стрелкового оружия. Часть новых образцов уже демонстрировалась специалистам и широкой публике, тогда как ряд других проектов пока находится на ранних стадиях. Одним из примеров перспективной разработки, пока не демонстрировавшейся общественности, но уже представленной руководству силовых структур, является новейший пистолет ОЦ-122.
Что радует в таких новостях - так это то, что само понятие «отечественные конструкторы» живо, несмотря на все усилия «эХвективных мАнАгеров», прикладываемые по сей день. Ведь потерять нашу оружейную школу означает потерять производство, лишиться существенного процента ВВП, а в конечном итоге – ещё и заглядывать на рынок «партнёров» с целью разжиться вооружениями. Отрадно, что работы над созданием новых образцов оружия, пусть часть из которых и нуждается в обсуждении, идут. А это и опыт, и технологии, и перспективные заказы.
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КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
Зачем нужен пистолет под 45-й? Пробивная способность пули у него низкая, траектория ее полёта крутая, отдача высокая, емкость магазина маленькая. Патрон 9×19 мм ПАРА - идеальный выбор для МВД, особенно с экспансивными пулями. Для армии нужен пистолет, способный пробивать бронежилет с расстояния 25-50 м.
senima56
ЕКЛМН! Не могут нормальный пистолет для армии сделать, но экспериментируют с 45-м калибром! А наши военные с ПМами до сих пор бегают! Такое впечатление, что у нас проблемы армейского пистолета нет! И мы можем себе позволить "фантазии 45-го калибра"! Поздравляю.
Пищак
Да если так, при современном уровне материаловедения и технологий, "наращивать" и фактически дублировать ствольную коробку СВД, то, наверное, имеет смысл сконструировать новую снайперку в "буллпапе", в базовом варианте - под отечественный же винтовочный патрон с закраиной?! Не обязательно с газоотводной автоматикой, а, допустим, даже с длинным ходом ствола, ведь повышенная скорострельность автоматического огня здесь не нужна, да и сам автоматический огонь для снайперской винтовки ни к чему только вредит высокоточному каналу ствола!
Отсутствие на стволе "удавки" газовой каморы во многом сыграет только в плюс, а сама схема "буллпап" позволяет "завтулить" и стабилизировать дульную часть при откате... Удлинённой, а поэтому нежёсткой (нарекания юзеров СВУ), спусковой тяге совсем не обязательно двигаться продольно, если хорошо подумать!
В принципе, все возмущающие воздействия можно свести в вертикальную плоскость, что в комплексе с априори "малоторможенным откатом" и достаточной жёсткостью всей конструкции позволит получить стабильный угол вылета пули, благоприятное извлечение стреляной гильзы и надёжность системы в целом, ослабленную и плавную отдачу в плечо стрелка, масса такой винтовки, при грамотном проектировании, обещает быть небольшой... это под силу любому трудолюбивому и целеустремлённому конструктору, способному мыслить системно и творчески решать, казалось бы, рутинные задачи!
Отсутствие на стволе "удавки" газовой каморы во многом сыграет только в плюс, а сама схема "буллпап" позволяет "завтулить" и стабилизировать дульную часть при откате... Удлинённой, а поэтому нежёсткой (нарекания юзеров СВУ), спусковой тяге совсем не обязательно двигаться продольно, если хорошо подумать!
В принципе, все возмущающие воздействия можно свести в вертикальную плоскость, что в комплексе с априори "малоторможенным откатом" и достаточной жёсткостью всей конструкции позволит получить стабильный угол вылета пули, благоприятное извлечение стреляной гильзы и надёжность системы в целом, ослабленную и плавную отдачу в плечо стрелка, масса такой винтовки, при грамотном проектировании, обещает быть небольшой... это под силу любому трудолюбивому и целеустремлённому конструктору, способному мыслить системно и творчески решать, казалось бы, рутинные задачи!
На линии
Состоялась очередная прямая линия с президентом. 70 вопросов. Около 4 часов. Спрашивали в режиме телефонных звонков, по видеосвязи, через репортажи телеканалов, посредством соцсетей, СМС и ММС.
Лето. Прямая линия с президентом. Можно констатировать, что «небывалого» ажиотажа к линии не вызвала даже постоянная реклама самой линии на крупных телеканалах. Это в России... Спокойно спросили – спокойно получили ответы. Или не получили... Разве что, губернаторы изредка хватались за сердце и, шаря рукой по столу из красного дерева, искали успокоительные капли.
Зато у украинских партнёров и местных ультралибералов, как водится, был настоящий праздник, переходящий в шок, и затем обратно в праздник. Кто-то обнаружил 50 признаков «смертельной болезни» президента. Кто-то констатировал, что Путин – это не тот Путин, а тот Путин уже готовится вмешиваться в выборы в Германии и Гондурасе. Кто-то пытался вычислить, сколько раз президент России произнесёт слово «Украина». Произносил не часто – вот и новая кровная обида со стороны «незалежной».
А по большому счёту, в ходе всех президентских прямых линий всегда возникал вопрос: ну, почему ж мы сами-то себе царя пытаемся вылепить – даже если краска в подъезде осыпается – срочно ищем ответ непременно у президента. А ведь для местечковых феодальчиков, на самом деле, это подарок. Дозвонится один из миллиона, а поэтому как беспредельствовал местечковый феодальчик, так и будет продолжать. Как не ударял пальцем о палец, так и дальше не ударит. Ну, если одного-двух в ходе прямой линии «вскроют», то как бы уже хорошо. Хотя хорошего маловато будет... Про краску в подъезде утрируем, конечно. Но нередко от ответственности перед самими собой сами и готовы уйти, не говоря уже о тех, кто записался в "менеджеры, делающие нашу жизнь лучше".
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Улан
стыдно, когда люди задают вопросы президенту, которые должен решать не он, а его подчиненные - те же губернаторы.
Не дело президента заниматься ремонтом дорог в городах. Дело президента - заставить чиновников исполнять свои обязанности. Не хотят - в отставку. А в основном и вопросы именно те, которые ОБЯЗАНЫ решаться на местах. Президент должен отвечать на вопросы, в масштабах всей страны, об экономике страны, и прочем, а не о том, почему подъезд не отремонтирован.
И говорит это только об одном - система не работает и распоряжения президента не исполняются.
Не дело президента заниматься ремонтом дорог в городах. Дело президента - заставить чиновников исполнять свои обязанности. Не хотят - в отставку. А в основном и вопросы именно те, которые ОБЯЗАНЫ решаться на местах. Президент должен отвечать на вопросы, в масштабах всей страны, об экономике страны, и прочем, а не о том, почему подъезд не отремонтирован.
И говорит это только об одном - система не работает и распоряжения президента не исполняются.
Altona
Говорит Путин вроде правильные вещи, но команда у него ни в колхоз, ни в Красную армию.
kepmor
слова и дела понятия разные...
...команда говорите?...видимо она его вполне устраивает...или он её(команду) так же вполне устраивает...эдакий такой консенсус...
Модернизация «стратега»
Одной из самых интересных и амбициозных отечественных оборонных программ последнего времени является возобновление серийного строительства стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160. На данный момент воздушно-космические силы России располагают всего 16 такими самолетами, часть которых уже прошла модернизацию по новому проекту.
Модернизация не затронет планер, а первое место в планах отдано авионике, которую заменят на самые современные образцы. Кроме того, самолёт планируют оборудовать новейшими комплексами радиоэлектронной борьбы. В прессе замечено, что одной из таких систем может стать система, разрабатываемая на данном этапе. Речь о комплексе, способном имитировать массированные ракетные удары и воздушные налёты. Насколько такой комплекс необходим стратегическому ракетоносцу – отдельный вопрос, но сам факт того, что работа над таким комплексом ведётся, не может не радовать.
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Сергей 777
Восстановить производство такой боевой машины это конечно правильно, но и о ПАК ДА нужно помнить. Ибо советский задел вечно эксплуатировать нельзя.
Тишка
Всё, конечно, хорошо: деньги выделены, модернизация и восстановление произведено, запчасти поступают, речь толкнули, на банкете посидели, а где самолёты? Или опять одни перспективы, что возможно и выпустим, после мохнатого года, судя из статьи, двигатели еще не готовы, радиоэлектронное оборудование, в перспективе, лет так, через 10 ожидается. А когда самолёты ждать?
Gogia
Самая большая проблема в запуске в серию этого самолёта была в сварном титановом центроплане. Институт Патона в Киеве, который каклы угробили или продали американцам, делал специальную технологию под это. Огромная камера заполнялась инертным газом... Это оборудование в 90-х похерили - своровали на цветмет. Но недавно услышал новость по телеку: на заводе эту проблему решили - Ура! значит «Лебеди» летать будут!
Кстати, завод одновременно с Ту-160 делал Ту-22М3 причем в больших количествах. Этим машинам тоже нужна вторая жизнь - новое оборудование и боеприпасы. Машина - красава. Последний экземпляр в 93-м Министерство обороны не купило, и он стоит около проходной завода.
Кстати, завод одновременно с Ту-160 делал Ту-22М3 причем в больших количествах. Этим машинам тоже нужна вторая жизнь - новое оборудование и боеприпасы. Машина - красава. Последний экземпляр в 93-м Министерство обороны не купило, и он стоит около проходной завода.
Раскол в лагере партнёров?
Не прошло и месяца с прошедших в столице Саудовской Аравии саммитов с участием Дональда Трампа, как в Переднеазиатском регионе образовался не на шутку серьёзный политико-идеологический и дипломатический «разлом» в лагере государств «аравийской коалиции», выраженный в полном разрыве дипломатических отношений семи стран-союзниц Саудовской Аравии с дружественным, казалось бы, Катаром. Как уже известно, целью визита Трампа в этот воинственный и нестабильный край стало не столько обсуждение вопросов противостояния международному терроризму, сколько выяснение сроков и деталей формирования второго мощного военно-политического альянса (после НАТО), предназначенного для подавления геостратегических амбиций главного переднеазиатского союзника России — Ирана.
Пробил час «Великого переднеазиатского перелома». К чему хаос в лагере спонсоров терроризма и кому это на руку ?
«Переднеазиатский разлом», считает обозреватель Е. Даманцев, приведёт и к негативным последствиям для России. В частности, присутствие в Катаре крупного турецкого военного контингента с возможностью дальнейшей переброски ракетного вооружения и средств разведки ещё больше снизит боевой потенциал ВС Ирана, что ещё более выражено сместит баланс сил в сторону «аравийской коалиции», координируемой Пентагоном. Единственной панацеей для сохранения равновесия сил в регионе может стать лишь закупка Минобороны Ирана нескольких сотен многоцелевых тактических истребителей уровня МиГ-35 или Су-30СМ. Также не помешало бы позаботиться о развёртывании в ИРИ крупной российской авиабазы в рамках сохранения безопасности и стабильности в Передней Азии в том же стиле, которого придерживаются наши заокеанские «коллеги», возводя новые военные объекты вблизи наших границ на восточноевропейском ТВД.
Пока, ожидая новых данных относительно ситуации вокруг Катара, остаётся лишь внимательно отслеживать происходящее близ сирийской Ракки, где под прикрытием ОВВС западной коалиции, курдских подразделений YPG и формирований так называемой «умеренной оппозиции» происходит безопасная эвакуация командного состава «ИГ» (запрещено в России). Судя по всему, началось воплощение в реальность стратегии Дональда Трампа по «рубке терроризма на корню».
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Torkvat Torkvat
Имхо, у автора смешались в кучу кони, люди… Там главное — противостояние Египта и Турции… А выиграют от этого США как третья сторона. Россия не имеет там критического влияния.
Megatron
Иранцы, несмотря на огромную угрозу в их сторону, всё ещё пытаются заигрывать со Штатами, отзыв наших истребителей с их базы говорит об этом очень конкретно.
И непонятно, если катарский фонд купил 25% акций «Роснефти» (лично я считаю это предательством интересов страны), теперь мы их должны опекать?
И непонятно, если катарский фонд купил 25% акций «Роснефти» (лично я считаю это предательством интересов страны), теперь мы их должны опекать?
сибиралт
В Ракке будет интересная заруба. Даже если его возьмет коалиция с курдами, то и их оттуда Асаду придется вышибать. Посмотрим, на чьей стороне будет Эрдоган. С курдами у него точно не срастётся.
Viktor.12.71
Добрый день! Асад не потянет войну с Курдистаном, который рано или поздно станет реальностью. Тут два варианта: 1) война продолжится с неопределённым концом; 2) придется часть земли отдать.
Гранаты у него не той системы
Катарский телеканал «Al-Jazeera» посвятил материал техническим деталями вероятного российско-турецкого контракта по С-400. Напомним, Турция заявила о своей заинтересованности в приобретении российских зенитных ракетных комплексов в связи с выводом партнёрами по НАТО американских «Пэтриотов». Катарский телеканал заявляет, что, выстраивая собственную систему противовоздушной обороны, Турция «упускает из виду то, что российские ЗРК несовместимы со стандартами НАТО». Тот же информационный ресурс объявляет, что российские С-400 «могут оказаться для Турции бесполезными». Аргументируется такое суждение тем, что Турция «в основном сталкивается с угрозами обстрелов боеприпасами малой дальности».
Напомним, Россия не продавала С-400 ни одному государству, кроме Китая, который считается стратегическим партнёром Москвы. У нескольких членов НАТО есть С-300, но ни у кого нет С-400.
Если сделка состоится, Турция станет первым государством НАТО, которое заполучит С-400.
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mojohed2012
Продажа Турции С-400 — измена интересам России, т. к. Турция пока ещё член НАТО. А Эрдоган — восточный хитрый и наглый политик-деспот.
ОТДЕЛ
С-400 именно и предназначены для защиты от США! Эрдоган не доверяет Западу (после попытки военного переворота ) и правильно делает… Так что турки всё правильно делают, и мы им поможем вырваться из НАТО и влияния Запада!
Рабинович_007
Я вообще не понимаю как можно тому, кто недавно умышленно сбил боевой самолёт, давать современное средство для как раз сбития самолётов.
Статью не читал, так как первые три слова предупреждают, что этого не следует делать.
Статью не читал, так как первые три слова предупреждают, что этого не следует делать.
Владимир 38
Вот мне то же это не очень понятно. Может, Путин хочет сделать Эрдогана совсем самостоятельным) Возможно, будучи самостоятельным, Эрдоган начнет сбивать самолёты НАТО? Если логика такая, то я не против) Хотя сомнения сильные берут…
Патроны для морпехов
В 2013 году американское военное командование приняло решение о переходе армии на новый, более мощный боеприпас M855A1, теперь же его может получить и морская пехота США. В настоящее время Корпус морской пехоты завершает тестирование новых патронов, и их возможности полностью удовлетворяют морпехов.
M855A1 — патрон калибра 5,56×45 мм, предназначенный для армейских винтовок M4, а также совместимый с винтовками M16 и пулеметами M249. Согласно описанию патрона, в состав его пороховой смеси входит присадка, уменьшающая вспышку пламени при выстреле. Пуля состоит из медной полуоболочки со стальным наконечником, развивает большую скорость и имеет увеличенное бронепробитие (9,5 мм стали с расстояния 350 м) по сравнению с пулей патрона M855, который ранее использовался в американской армии и пока ещё используется в Корпусе морской пехоты США.
Минобороны США уже несколько лет настаивает на том, чтобы армия и Корпус морской пехоты использовали единый тип боеприпасов. В военном ведомстве считают, что это улучшит логистику и позволит сократить затраты на обеспечение военнослужащих патронами.
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aleksandrs95
Серьезная пуля, серьезное поражающее действие.
рич
Полуоболочечные, судя по видео, фрагментирующиеся. Интересно, США уже официально отказались соблюдать положения Гаагской декларации 1899 г.? Или хотят явочным порядком всё поменять в расчёте на то, что судить их некому?
Cветлейший
Мало того, что она фрагментируется, так ещё и взрывается после проникновения.
Юридически невозможно!
В ходе интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну Владимир Путин высказался о так называемых устных соглашениях между Западом и главой СССР Михаилом Горбачёвым. Речь идёт об «устных обещаниях» Запада не расширять НАТО на восток, которые, как хорошо известно, были неоднократно нарушены. Владимир Путин заметил, что только юридически заверенный документ мог бы давать хоть какие-то правовые гарантии нерасширения НАТО. Владимир Путин сказал: «Это не было зафиксировано на бумаге. Это ошибка со стороны Горбачёва. В политике нужно вещи фиксировать. Даже фиксированные вещи часто нарушаются. Но он просто поговорил и решил, что всё на этом закончено. Это не так».
Это заявление, сделанное президентом России, прокомментировал Михаил Горбачёв в интервью «Интерфаксу»: «Что касается «ошибки» Горбачёва, то в тех условиях даже обсуждать подобный вопрос было юридически невозможно. До июля 1991 года существовало два военно-политических блока — НАТО и Организация Варшавского договора. Страны-члены ОВД этот вопрос не ставили. Мне непонятно, чем вызвано такое заявление президента России».
Блок НАТО существовал исключительно ради противостояния Советскому Союзу и странам, вращающимся по его «коммунистической» орбите. Сближаясь с Западом и нацеливаясь на «дружбу народов», М. С. Горбачёв мог бы даже иметь в виду прекращение деятельности НАТО как таковой. В будущем. Думал ли он об этом? Никто не знает. Сейчас это может показаться забавным, но в конце восьмидесятых годов политики могли задаваться очень простым вопросом: если Москва пошла на дружбу с Западом и заговорила о демократизации, гласности и плюрализме, то к чему вообще военный альянс, ориентированный на борьбу с СССР? А уж после 1991 года, когда в Беловежской пуще Ельцин, Шушкевич и Кравчук развалили СССР вопреки воле советских людей, озвученной на референдуме, требовать от НАТО «гарантий» никому и в голову не приходило.
В том же 1991 году Россия присоединилась к Совету Североатлантического сотрудничества, а в 1994 г. начала участвовать в программе «Партнёрство ради мира». В 1998 году было учреждено дипломатическое представительство России при НАТО, а в 2002 году была подписана Римская декларация «Отношения Россия — НАТО: новое качество». В том же году был создан Совет Россия — НАТО. Россия участвовала в совместных с НАТО учениях и проводила совместные миротворческие операции. В 2007 году президент Российской Федерации подписал Федеральный закон РФ №99 «О ратификации соглашения между государствами-участниками Североатлантического договора и другими государствами, участвующими в программе «Партнёрство ради мира», о статусе Сил от 19 июня 1995 года и Дополнительного протокола к нему».
Видите: сплошные мир, дружба и жвачка. Что при Горбачёве, что при Ельцине, что при Путине.
Все вехи сближения Российской Федерации и НАТО перечислены в Википедии и являются, надо полагать, общеизвестными. Тема «гарантий» и «нерасширения» начала активно муссироваться с 2008 года, после грузино-югоосетинского конфликта, и особенно с 2014 года, когда Запад вновь признал Россию своим основным противником, а старая, «антисоветская» цель существования НАТО вдруг обновилась. Вернулись и тезисы об «угрозе». Если раньше в НАТО и США говорили о «советской угрозе», то теперь говорят о «русской». Горбачёв же оказался своего рода козлом отпущения, на которого списывают теперь все беды.
Впрочем, Михаил Сергеевич совершил столько политических промахов, что уже и не важно, будет в его списке на одну-другую ошибку больше или меньше. Пусть судят и взвешивают «за» и «против» объективные историки (если таковые найдутся). На наш же взгляд, самой же большой ошибкой Горбачёва было желание сесть в кресло генсека…
Комментарии наших читателей:
Тралл
Проклинать Горбачёва и праздновать день предательства русского (бывшего советского) народа 12 июня как государственный праздник выглядит как минимум нелогично.
Нужно либо благодарить первого, либо отменить (или хотя бы переосмыслить) второе.
Солженицын, Горбачёв, Ельцин и добрая половина нынешних политических и экономических элит — всё ещё одного поля ягоды.
Нужно либо благодарить первого, либо отменить (или хотя бы переосмыслить) второе.
Солженицын, Горбачёв, Ельцин и добрая половина нынешних политических и экономических элит — всё ещё одного поля ягоды.
Владимир16
Может, вам нужно самому переосмыслить? Вы, сударь, посягаете на наш праздник. Не важно, кто и когда его провозгласил. Важно, что это День России. Или присоединяйтесь или идите…
«…предательства русского (бывшего советского) народа…»
В школу сходите. Русский народ — это НАЧАЛО. Нет у русского народа прилагательного «бывший».
Интересное кино, сначала строем бежали и назвали себя независимыми от Руси, а теперь понты колотят. Празднуйте День Белоруссии, кто мешает.
Особо ностальгирующим напомню: «Союз нерушимый республик свободных СПЛОТИЛА навеки ВЕЛИКАЯ РУСЬ».
Вот это и празднуем!
«…предательства русского (бывшего советского) народа…»
В школу сходите. Русский народ — это НАЧАЛО. Нет у русского народа прилагательного «бывший».
Интересное кино, сначала строем бежали и назвали себя независимыми от Руси, а теперь понты колотят. Празднуйте День Белоруссии, кто мешает.
Особо ностальгирующим напомню: «Союз нерушимый республик свободных СПЛОТИЛА навеки ВЕЛИКАЯ РУСЬ».
Вот это и празднуем!
nils
Михаил Сергеевич Горбачёв отмечен многими наградами и премиями, в том числе: Орденом Почёта (28 февраля 2001 года) — за большой вклад в развитие демократических преобразований и в связи с семидесятилетием со дня рождения; Орденом святого апостола Андрея Первозванного (2 марта 2011 года) — высшим орденом государства российского, за большой личный вклад в укрепление мира и дружбы между народами и многолетнюю плодотворную общественную деятельность.
Этими наградами наш президент и правительство отметили его выдающийся вклад в обеспечение… нашей Родины.
Награды Горбачёву, видимо, элементы хитрого плана.
Этими наградами наш президент и правительство отметили его выдающийся вклад в обеспечение… нашей Родины.
Награды Горбачёву, видимо, элементы хитрого плана.
osoboye_mneniye
«Может, вам нужно самому переосмыслить? Вы, сударь, посягаете на наш праздник. Не важно, кто и когда его провозгласил. Важно, что это День России. Или присоединяйтесь или идите…»
Как-то вы странно излагаете… ультиматумами))
Вас на Дне России так учат?
А если по существу, то звучит это примерно так: теперь наша взяла, а вы со своим прошлым идите лесом.
А не хотите подумать над тем, что именно те ценности и идеалы, которым привержены посланные вами лесом, дали вам возможность жить свободным и достаточно обеспеченным человеком? А вовсе не потуги нашего государства за последние 25 лет. Глаза разуйте: ничего же нового не построено. Один космодром заменили на другой, вот и все достижения. Ракетостроение старое, вооружение в основе своей старое, энергетика, больницы, спортшколы и т. п. — всё построено теми, кого вы бодро так лесом шлёте.
Хорошо, что великая Русь сплотила. Плохо, что сплотила, по вашей версии, на костях (по случаю независимости России от СССР, надо полагать) в недавнем прошлом действительно великого, справедливого и сплочённого государства.
Сейчас поводов для гордости у нас меньше, чем когда-либо в истории. Земли растеряли, население растеряли, технологическую и экономическую мощь растеряли. Нормальной национальной идеи у нас нет (вы же не считаете нормальной национальной идеей радость по поводу всех перечисленных выше утрат, понесённых в результате полученной «независимости»?).
Как-то вы странно излагаете… ультиматумами))
Вас на Дне России так учат?
А если по существу, то звучит это примерно так: теперь наша взяла, а вы со своим прошлым идите лесом.
А не хотите подумать над тем, что именно те ценности и идеалы, которым привержены посланные вами лесом, дали вам возможность жить свободным и достаточно обеспеченным человеком? А вовсе не потуги нашего государства за последние 25 лет. Глаза разуйте: ничего же нового не построено. Один космодром заменили на другой, вот и все достижения. Ракетостроение старое, вооружение в основе своей старое, энергетика, больницы, спортшколы и т. п. — всё построено теми, кого вы бодро так лесом шлёте.
Хорошо, что великая Русь сплотила. Плохо, что сплотила, по вашей версии, на костях (по случаю независимости России от СССР, надо полагать) в недавнем прошлом действительно великого, справедливого и сплочённого государства.
Сейчас поводов для гордости у нас меньше, чем когда-либо в истории. Земли растеряли, население растеряли, технологическую и экономическую мощь растеряли. Нормальной национальной идеи у нас нет (вы же не считаете нормальной национальной идеей радость по поводу всех перечисленных выше утрат, понесённых в результате полученной «независимости»?).
Иль-Хам
«Особо ностальгирующим напомню: «Союз нерушимый республик свободных СПЛОТИЛА навеки ВЕЛИКАЯ РУСЬ».
Особо непомнящим напомню: «Союз нерушимый республик свободных» был образован 22 декабря 1922 г. Но! Никак не 12 июня!!
Особо непомнящим напомню: «Союз нерушимый республик свободных» был образован 22 декабря 1922 г. Но! Никак не 12 июня!!
30 вис
Косит под непонимающего, под дурака. Горбачёв с отличием закончил юридический факультет МГУ в 1955 году. Михаил Сергеевич юрист и не понимает разницу между устной и письменной договорённостью. Однако !
Уши России
РЛС "Воронеж" относится к станциям высокой заводской готовности. Именно потому строительство этих станций не требует столько времени. Год-два, и станция готова к работе. А значит, ещё одно звено в системе предупреждения о ракетном нападении включено в цепочку наших "ушей", напоминает военный эксперт А. Ставер.
Недавно министр обороны России проинспектировал работу новой РЛС "Воронеж ДМ" в Енисейске. Пока что в опытно-боевом режиме станция отработала идеально. С специально созданных максимально усложненных условиях радиолокационной обстановки станция обнаружила все цели! А "противник" постарался на славу. "Ударил" всем, что вообще может "лететь" в нашу сторону.
Что это означает в плане обороноспособности нашей страны? Почему так важно открытие очередной РЛС? Может, не стоит столько внимания уделять этому событию?
Событие архиважное! Впервые Россия будет полностью прикрыта РЛС! Полностью! "Воронеж" в Калининградской области (Пионерское) полностью заменил утраченный западно-украинский "Дарьял". Теперь эта станция контролирует всю Европу и даже часть акватории Северной Атлантики. Что для западных адмиралов стало большой головной болью. Ведь именно там "спрятаны" подводные лодки НАТО.
Есть ещё и армавирский "Воронеж". Средиземноморье, север Африки, южная Европа. И второе направления взамен Габалинской РЛС "Дарьял"...
За нашими "друзьями" на востоке следит другая РЛС. В Иркутской области (Мишелёвка). Тут и обе Кореи, и американская система ПРО THAAD, и Япония... Так что Ким Чен Ын у нас под контролем постоянным. А "помогает" Иркутской РЛС ещё и "Воронеж" в Барнауле.
Северную Европу, Норвежское море, Северную Атлантику и, опять же, Европу контролирует "Воронеж" в приграничной с Финляндией Лехтуси (Ленинградская область). Как шутят местные офицеры: "Знаем все, что творится от Марокко до Шпицбергена".
Утраченную РЛС "Дарьял" (практически полностью сгорела в 2004 году) в Казахстане с успехом заменила РЛС "Воронеж" в Орске. Теперь не только западные районы Китая, но и регион вплоть до Ирана в зоне ответственности именно этой станции.
Комментарии наших читателей:
BNVSurgut
Это всё очень радует, потому что не точечно, а системно.
Горный стрелок
Ну вот как американцы нас не "додавили" в 90-х? Чего им не хватило? На волоске же все висело. Армия просто "разваливалась", теряли одну позицию за другой... Одна Первая Чеченская чего стоила.
Не, ну на... Хватит уже отступать.
Ну и, как обычно, асимметричный ответ. Вместо дорогущих "Дарьялов", потребляющих Ниагары электроэнергии, дальнобойные "Воронежи", да ещё и быстровозводимые. Раз — и ушки пооткрывались. Наверное, и глазки уже есть, но не все же стоит афишировать...
Не, ну на... Хватит уже отступать.
Ну и, как обычно, асимметричный ответ. Вместо дорогущих "Дарьялов", потребляющих Ниагары электроэнергии, дальнобойные "Воронежи", да ещё и быстровозводимые. Раз — и ушки пооткрывались. Наверное, и глазки уже есть, но не все же стоит афишировать...
210окв
Почему не добавили? Да потому, что меряют все по себе... Они бы не поднялись.
Поколение протеста
Крупнейшие мировые издания откликнулись на акции протеста против коррупции, прошедшие в России. Бунт был «маленьким», отмечают западные журналисты, но есть все основания считать, что в будущем подросшее поколение привлечёт коррумпированных правителей к ответственности.
Проект «ЗЗ». Россия: от маленького детского бунта до большого взрослого
«Онижедетей» снова пытаются представить как главных борцов с коррупцией
«Онижедетей» снова пытаются представить как главных борцов с коррупцией
Выводы экспертов и обозревателей почти идентичны: до сих пор Кремль избирал силовую стратегию подавления протестов против коррупции, устраиваемых Алексеем Навальным и его сторонниками. Однако такой «реакционный» сценарий не может длиться бесконечно: старые поколения, наблюдающие автозаки, мелькающие дубинки и молодые лица за решётками, в какой-то момент ощутят утрату пресловутой стабильности, о которой вещают правители. Чувство безопасности и вера в грядущее светлое будущее тоже окажутся утраченными. Поэтому западные аналитики верят, что новое поколение (ему лишь нужно подрасти и окрепнуть) не станет смотреть на «высшие правительственные круги» спокойно и потребует от них «ответственности». Как именно это «требование» будет выглядеть? О том пресса Запада умалчивает.
Комментарии наших читателей:
рич
Штрафы за несанкционированные митинги ещё никто не отменял. Не могут малолетки заплатить сами, пусть платят родители. Они же должны нести ответственность за своих детей и их воспитание.
Zadayvoprosy
Простите, а за «Зенит-Арену» или космодром «Восточный» кто-нибудь ответственность понёс?
рич
Простите, а вы веткой не ошиблись? Мы здесь другую тему обсуждаем.
Zadayvoprosy
Ах да, пойду поищу такие темы, вот только беда, здесь их как будто бы и нет… Просто до чего странно обсуждать, что сделать с тупой недовольной молодёжью, которая посмела выйти и совсем обойти вопрос, почему эта молодёжь вышла…
Alexey RA
Да потому, что подавляющее большинство молодых не понимает, что может быть дальше. Драйв, движуха, нас много, мы здесь власть, тупые старшие ничего не могут нам запретить, мы можем решить всё… Короче, очередная тусовка, безопасно щекочущая нервы своей якобы запретностью и якобы противостоянием с властью. Пронос на руках омоновцев, селфи в автозаке, несколько часов в отделении — и вот ты уже можешь через губу рассказывать девчонкам, как ты смело боролся с режимом.
Вот только похмелье в случае победы будет горьким. Сначала у тебя на глазах твои вчерашние кумиры нагло и цинично втопчут в грязь всё, за что ты боролся, и разворуют страну. А затем тебе придёт повестка на очередную маленькую победоносную войну. И тебя на неё повезут. Как везли в пластилиновую страну тех, кто выходил на митинги за Ельцина. Или отправляли в АТО тех, кто ещё недавно скакал на Майдане.
Но молодые твёрдо уверены, что это не про них. У них-то всё будет отлично: вот скинут зажравшуюся власть, и тут же заживут как в Швеции или Германии. А что там старшее поколение бубнит… да что они вообще понимают в жизни.
Вот только похмелье в случае победы будет горьким. Сначала у тебя на глазах твои вчерашние кумиры нагло и цинично втопчут в грязь всё, за что ты боролся, и разворуют страну. А затем тебе придёт повестка на очередную маленькую победоносную войну. И тебя на неё повезут. Как везли в пластилиновую страну тех, кто выходил на митинги за Ельцина. Или отправляли в АТО тех, кто ещё недавно скакал на Майдане.
Но молодые твёрдо уверены, что это не про них. У них-то всё будет отлично: вот скинут зажравшуюся власть, и тут же заживут как в Швеции или Германии. А что там старшее поколение бубнит… да что они вообще понимают в жизни.
тезей
А ведь уже всё, о чем вы пишете, уже было. Вспомним 90-91 год. На улицах Москвы бушуют шествия и митинги демократов и сторонников Ельцина, Попова и прочих сладкоголосых. В рядах протестующих против кровавого советского режима, против КПСС, за демократию, за курс на рыночную экономику, за общечеловеческие ценности много молодёжи, студентов, кандидатов наук, интеллигентов. Они точно были уверенны, что вот наступит эра милосердия и заживут как в Германии. Наступила. И что же случилось дальше? Кто дело делал и не шатался по митингам, а работал, прошёл это время и преуспел. А ведь кандидатам туго пришлось. НИИ закрыли, здания продали, студенты машины мыть пошли, а кто в криминал подался. Напомнить надо нынешним молодым людям всё это.
Политолог испугался
Как заявил политолог Марцин Терликовский, русские отлично подготовились к крупномасштабной войне в Европе. По мнению пана Терликовского, в Европе сложилась ситуация, когда одно из государств, точнее, ядерная держава, «инвестирует в собственные вооружённые силы, модернизирует их и увеличивает их боевую готовность». Делается это, считает политолог, с учётом «вероятного использования сил в каком-то сценарии именно в Европе».
Другое дело — Запад. «Самые сильные» западноевропейские государства, а с ними и США, последние десять лет делали прямо противоположное: ограничивали численность вооружённых сил и ограничивали свои оборонные бюджеты. Общая боеготовность западноевропейских стран и США, в том числе военное присутствие США в Европе, сокращалась. И вот русские на этом фоне свои силы модернизировали!
Очередной «боящийся», добавим, поведал широкой публике о миролюбии НАТО и страшном враге под названием «русские». Пан Терликовский, как видим, не останавливается, как многие другие европейские эксперты, на странах Прибалтики и Польше, а идёт дальше: мол, в Кремле мечтают попробовать на зуб всю Европу. Для того-то и инвестируют, и модернизируют.
Комментарии наших читателей:
INVESTOR
«По мнению учёного, Кремль инвестирует в вооружённые силы и модернизирует их».
А что такого? Все правильно, хочешь мира — готовься к войне, не хочешь кормить свою армию — будешь кормить чужую. Несмотря на все эти их грозные заявления и учения, в последнее время у меня появилось чувство защищённости нашей страны, так что выбранный курс поддерживаю.
А что такого? Все правильно, хочешь мира — готовься к войне, не хочешь кормить свою армию — будешь кормить чужую. Несмотря на все эти их грозные заявления и учения, в последнее время у меня появилось чувство защищённости нашей страны, так что выбранный курс поддерживаю.
arane
«Иное дело НАТО, сказал учёный в интервью «Interia»: задачами манёвров альянса являлись в это же время в основном миротворческие операции».
Естественно! Им надо учиться миротворческим операциям, ибо агрессивные операции с целью установления марионеточных режимов и дробления крупных государств на фрагментарные они проводят на постоянной основе непрерывно. И надо отдать должное — у них это хорошо получается
Естественно! Им надо учиться миротворческим операциям, ибо агрессивные операции с целью установления марионеточных режимов и дробления крупных государств на фрагментарные они проводят на постоянной основе непрерывно. И надо отдать должное — у них это хорошо получается
электроОлег
Мощно, конечно, США сокращали бюджет, так что он всё равно превосходил по сумме всё, что только можно. Но этот господин может продолжать бояться. Иногда это полезно.
Эти понятливые русские
Язык НАТО в Польше и Прибалтике «прекрасно поняли» русские, считает заместитель главы эстонского МИД М. Маазикас. Размещение войск НАТО в Польше и странах Прибалтики демонстрирует решительность Североатлантического альянса, убеждён чиновник.
Эстония, эта маленькая страна, имеет почти 300-километровую границу с Россией. «С большой озабоченностью», отметил замминистра, в 2008 году Таллинн следил за «вторжением российских войск в Грузию, аннексией Крыма в 2014 году», а потом за «войной на востоке Украины». За последние три-четыре года Россия «не выказала никакого уважения» к демократическим «ценностям», сообщил чиновник. Москва «вмешивается в выборы и внутренние дела других суверенных государств». В отношении же Украины продолжается «политика агрессии».
Нельзя допустить подобных действий России в Прибалтике. Именно поэтому силы НАТО присутствуют в Эстонии. В Литве, Латвии и Польше тоже стоят войска. Это доказывает существование военного союза, напоминает Маазикас. «И этот язык очень хорошо поняли за пределами наших границ», — добавил он.
Что касается стран ЕС, то там всё меньше поддерживают русских. «Я считаю, Россия в значительной степени потеряла и поддержку немцев», — заметил Маазикас.
Господин Маазикас, воодушевлённый собственной речью, мог бы сказать, что Москва потеряла и поддержку Таллинна. Санкции Эстонии пагубным образом сказались на экономике России. На улицах столицы идут митинги протеста: голодающие граждане призывают Кремль вернуть эстонскую продукцию на прилавки магазинов. Наверное, заместитель министра скажет об этом в следующем выступлении. С брюссельской трибуны.
Комментарии наших читателей:
Uncle Lee
Мы старания утроим, построение устроим,
И пройдём железным строем накануне перед боем.
Пусть не кажется порою, что сражаться будет просто, —
Мы отважные герои очень маленького роста.
Мы отважные герои очень маленького роста.
А враги — гора горою, мимо нас глядят устало,
Они вовсе не герои, но огромные, как скалы,
И холодные, как льдины, — не воюют, а скучают.
Мы бы всех их победили, только нас не замечают.
Просто нас не замечают из-за разницы в размерах
И поэтому прощают, очень маленьких, но смелых.
Макаревич, видимо, про них написал !
И пройдём железным строем накануне перед боем.
Пусть не кажется порою, что сражаться будет просто, —
Мы отважные герои очень маленького роста.
Мы отважные герои очень маленького роста.
А враги — гора горою, мимо нас глядят устало,
Они вовсе не герои, но огромные, как скалы,
И холодные, как льдины, — не воюют, а скучают.
Мы бы всех их победили, только нас не замечают.
Просто нас не замечают из-за разницы в размерах
И поэтому прощают, очень маленьких, но смелых.
Макаревич, видимо, про них написал !
silberwolf88
Опередили с цитатой))) …очень в тему (невзирая на авторство).
anjey
Какой им жесткости надо? Ну высадите эстонский десант на Красной площади!
Pacifist
Я всё-таки всё больше убеждаюсь, что стандарты качества продуктов в ЕС дают сбой. Они явно жрут что-то галлюциногенное. Только этим и можно объяснить весь этот бред.
КОТ БАЮН
По поводу эстонцев: они считают, что нападение невозможно, так как русским просто не дадут визы…
* «Жизнь без армии — это всё равно, что любовь в резинке: движение есть, прогресса нет» —фраза из кинофильма «ДМБ»
Автор: Алексей Володин, Олег Чувакин
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