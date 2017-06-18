Итоги недели. «Жизнь без армии — это всё равно, что любовь в резинке: движение есть, прогресса нет»

Ещё и без боя

Непонятки, однако. Широкино было за ДНР, потом его сделали "серой" (ничейной), зоной, потом его заняли ВСУ, но грабить там стало некого, т. к. население оттуда ушло. Было еще Приморское (совсем рядом с Мариуполем), но Россия там не разрешила закрепляться. Теперь "местное" ополчение зашло на брошенные позиции ВСУ. Вопрос. Если это под Мариуполем, то где конкретно, и что подразумевается под местным ополчением, если в ДНР сформированы свои регулярные республиканские вооруженные силы? Кто знает подробности, поясните, пожалуйста.

сильно напрягает шустрое перемещение бойцов по оставленным позициям морпехов, (допускаю, что видео постановочное и снято, как минимум, после планомерной работы инженерно саперных подразделений и оборудования снайперских позиций - на память и для СМИ)

покинуло, значит не просто так...

Теперь-то хоть подмылся?..

Когда увидел Пецю, цитирующего "Прощай, немытая Россия..." с сияющим лицом полного имбецила, первой была мысль: "Дядя Петя, ты ?" (С).

Насколько надо быть тупым или держать собственный народ за таковых, чтобы подобные вещи с трибуны принародно заявлять? Я не говорю уже о том, что ему это припомнят в обязательном порядке, поскольку мы зла не помним, а просто записываем, но ведь надо же хоть немного соображать. Ты строишь из себя главу типа независимой страны, а постоянно выставляешься клоуном из дешевого балагана.

Впрочем, чего это я? "Яка страна, такий и тэракт", как говорится в известном анекдоте.

Все годы незалежности Украину "воспитывали" рассказами об особой истории и с этой целью завозили учебники из Канады или, изданные еще в польской Галиции до второй мировой войны. Небывалыми тиражами издавали и переиздавали "истории" Грушевского и других дореволюционных авторов. Всё это разбавляли сочинениями ОУНовских последышей (ОУН – экстремистская организация, запрещённая в РФ, - прим. «ВО»). В газетах всерьёз обсуждали судьбу никому неизвестных "укров" и трипольские черепки. А сколько слёз пролили по поводу голодомора, ведрами не вычерпать! Всё это тиражировалось газетами, ТВ и прочими пресституками. У несчастных украинцев мозги и поехали. Помню встречу с одним инженером, вроде бы человеком с высшим образованием, с определенным кругозором. Он, в запальчивости, заявлял, что украинцев не награждали солдатским "Георгием", что украинцев третировали и проч. Пришлось объяснять на местных примерах, про матроса П.М. Кошку, про матроса Игнатия Шевченко, про мужа императрицы Елизаветы Петровны - Алексея Разумовского, про генерал-фельдмаршала Паскевича, полного Георгиевского кавалера и т.д. Тогда, этого инженера еще разум окончательно не покинул. Через некоторое время, при встрече он смущенно признал свою неправоту. Украина сегодня больна психически, особенно молодежь, прошедшая курс обучения особой украинской "истории". Остальные украиноязычные, как истинные хуторяне, закутались в национальную рогожу, уши залепили трипольской глиной, и, судя по всему, полностью отключились от реалий, что бы окончательно не свихнуться. Уж и не понятно, а есть ли среди них психически здоровые люди, способные понять и осознавать необходимость восстановление единства с русским народом. Ибо только это единство и есть спасение украинцев. Европа, переполненная, как ночной горшок, "беженцами", переселенцами - украинцам не помощник.

Кстати, правнучатый племянник русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова, член Общественной палаты России Михаил Лермонтов напомнил, что на данный момент авторство этого стихотворения ("Прощай не мытая Россия" ) не определено с полной достоверностью...

Мало того если это действительно написал Лермонтов, то писал он о ТОЙ России в которой Украины не было, а были малороссийские губернии, следовательно это написано и о Петро Порошенко, вернее его предках. Выходит он как та унтер-офицерская вдова, сам себя высек, а заодно и всех украинцев. Но по тупости своей так этого и не понял. Забавно.

Но не летят туда сегодня самолёты...

По всей видимости, штурман был политически сознательным, но штурманом хреновым. Майор понял, что "свидомитство" не помогает правильно определять место и может завести неизвестно куда, поэтому полетел так, как считал нужным. А штурманец доложил, что лётчик его не слушает и хотел улететь в Россию. Суду надо было определиться с уровнем подготовки штурмана. Но зато как сладко сообщить о кознях страны-агрессора. А штурманом летел, случайно, не зам. по воспитательной работе?

Бред, скорее пилот отказался от каких-либо действий. Или высказался от души. Вот и нашли козла отпущения. Сесть можно было и на шоссе, на худой конец. Правда, Су-24 тяжеловат... Но в РФ самолёт без документации и истории обслуживания нафиг не нужен. А пилоту проще так было переехать.

Не бред. Просто сослуживцы счеты сводят. Та же самая вакханалия была в 37 году и позже - доносы, поклёпы и поломанные судьбы. Причём я напомню, что именно Украинская ССР особо отличилась в то время, Сталину стоило немалых усилий все это остановить.

Пятое поколение с контейнерами

Когда ПАК ФА примут на вооружение в количестве 10 штук, у американцев уже будет сотня истребителей шестого поколения.

Причём большинство из них будут небоеготовы по различного рода причинам. 8))))))))) Иногда пихнуть самолёт в больших количествах в войска, а потом долго и упорно лечить от множества "детских болезней" не особо умный порядок действий. Серийный истребитель, для которого становится большой проблемой пересечение виртуальной "линии перемены дат", это большая проблема скорее для своих ВВС, нежели для противника.



Ко всему прочему, у нас сильно отличаются концепции применения ВВС. Если американцы по умолчанию пытаются навесить на них максимальное число задач, что связано с "заточенностью" на применение на заокеанских ТВД, то у нас всегда играла и будет играть огромную роль "наземная компонента".

Возможно, я чего-то не понимаю, Ну зачем козе баян??? Давайте тогда присобачим сразу "Ярс" или "Булаву" на страх ворогу, чего мелочиться. Самолёт заточен на выполнение определенного круга задач, чего ещё воду мутить? Для других целей, есть другие средства доставки. Не забивайте голову ерундой.

Надя запугала

Русский плен хорошо прочищает мозги.

Сдавайтесь, посмотрите то, что Надя увидела, поумнеете.

Согласно устава НАТО, новоявленный член не должен быть в состоянии войны и территориальных споров. Саакашвили хотел решить быстренько терпроблему и съел галстук. Но есть хороший вариант: Признать за РФ Крым, признать независимость ЛДНР и смело шагать в НАТО, правда и Харьков с Одессой, да и Закарпатская Русь, видимо, опять режим зашатают.

Продолжайте вести наблюдение, с вами свяжутся, агент Савченко. Ну что могу сказать, так мало прошло времени после заброски агента, а уже такие результаты...

Несмотря на усилия мАнАгеров

Зачем нужен пистолет под 45-й? Пробивная способность пули у него низкая, траектория ее полёта крутая, отдача высокая, емкость магазина маленькая. Патрон 9×19 мм ПАРА - идеальный выбор для МВД, особенно с экспансивными пулями. Для армии нужен пистолет, способный пробивать бронежилет с расстояния 25-50 м.

ЕКЛМН! Не могут нормальный пистолет для армии сделать, но экспериментируют с 45-м калибром! А наши военные с ПМами до сих пор бегают! Такое впечатление, что у нас проблемы армейского пистолета нет! И мы можем себе позволить "фантазии 45-го калибра"! Поздравляю.

Да если так, при современном уровне материаловедения и технологий, "наращивать" и фактически дублировать ствольную коробку СВД, то, наверное, имеет смысл сконструировать новую снайперку в "буллпапе", в базовом варианте - под отечественный же винтовочный патрон с закраиной?! Не обязательно с газоотводной автоматикой, а, допустим, даже с длинным ходом ствола, ведь повышенная скорострельность автоматического огня здесь не нужна, да и сам автоматический огонь для снайперской винтовки ни к чему только вредит высокоточному каналу ствола!

Отсутствие на стволе "удавки" газовой каморы во многом сыграет только в плюс, а сама схема "буллпап" позволяет "завтулить" и стабилизировать дульную часть при откате... Удлинённой, а поэтому нежёсткой (нарекания юзеров СВУ), спусковой тяге совсем не обязательно двигаться продольно, если хорошо подумать!

В принципе, все возмущающие воздействия можно свести в вертикальную плоскость, что в комплексе с априори "малоторможенным откатом" и достаточной жёсткостью всей конструкции позволит получить стабильный угол вылета пули, благоприятное извлечение стреляной гильзы и надёжность системы в целом, ослабленную и плавную отдачу в плечо стрелка, масса такой винтовки, при грамотном проектировании, обещает быть небольшой... это под силу любому трудолюбивому и целеустремлённому конструктору, способному мыслить системно и творчески решать, казалось бы, рутинные задачи!

На линии

стыдно, когда люди задают вопросы президенту, которые должен решать не он, а его подчиненные - те же губернаторы.

Не дело президента заниматься ремонтом дорог в городах. Дело президента - заставить чиновников исполнять свои обязанности. Не хотят - в отставку. А в основном и вопросы именно те, которые ОБЯЗАНЫ решаться на местах. Президент должен отвечать на вопросы, в масштабах всей страны, об экономике страны, и прочем, а не о том, почему подъезд не отремонтирован.

И говорит это только об одном - система не работает и распоряжения президента не исполняются.

Говорит Путин вроде правильные вещи, но команда у него ни в колхоз, ни в Красную армию.

...команда говорите?...видимо она его вполне устраивает...или он её(команду) так же вполне устраивает...эдакий такой консенсус...

Модернизация «стратега»

Восстановить производство такой боевой машины это конечно правильно, но и о ПАК ДА нужно помнить. Ибо советский задел вечно эксплуатировать нельзя.

Всё, конечно, хорошо: деньги выделены, модернизация и восстановление произведено, запчасти поступают, речь толкнули, на банкете посидели, а где самолёты? Или опять одни перспективы, что возможно и выпустим, после мохнатого года, судя из статьи, двигатели еще не готовы, радиоэлектронное оборудование, в перспективе, лет так, через 10 ожидается. А когда самолёты ждать?



Кстати, завод одновременно с Ту-160 делал Ту-22М3 причем в больших количествах. Этим машинам тоже нужна вторая жизнь - новое оборудование и боеприпасы. Машина - красава. Последний экземпляр в 93-м Министерство обороны не купило, и он стоит около проходной завода. Самая большая проблема в запуске в серию этого самолёта была в сварном титановом центроплане. Институт Патона в Киеве, который каклы угробили или продали американцам, делал специальную технологию под это. Огромная камера заполнялась инертным газом... Это оборудование в 90-х похерили - своровали на цветмет. Но недавно услышал новость по телеку: на заводе эту проблему решили - Ура! значит «Лебеди» летать будут!Кстати, завод одновременно с Ту-160 делал Ту-22М3 причем в больших количествах. Этим машинам тоже нужна вторая жизнь - новое оборудование и боеприпасы. Машина - красава. Последний экземпляр в 93-м Министерство обороны не купило, и он стоит около проходной завода.

Раскол в лагере партнёров?

Имхо, у автора смешались в кучу кони, люди… Там главное — противостояние Египта и Турции… А выиграют от этого США как третья сторона. Россия не имеет там критического влияния.

Иранцы, несмотря на огромную угрозу в их сторону, всё ещё пытаются заигрывать со Штатами, отзыв наших истребителей с их базы говорит об этом очень конкретно.

И непонятно, если катарский фонд купил 25% акций «Роснефти» (лично я считаю это предательством интересов страны), теперь мы их должны опекать?

В Ракке будет интересная заруба. Даже если его возьмет коалиция с курдами, то и их оттуда Асаду придется вышибать. Посмотрим, на чьей стороне будет Эрдоган. С курдами у него точно не срастётся.

Добрый день! Асад не потянет войну с Курдистаном, который рано или поздно станет реальностью. Тут два варианта: 1) война продолжится с неопределённым концом; 2) придется часть земли отдать.

Гранаты у него не той системы

Продажа Турции С-400 — измена интересам России, т. к. Турция пока ещё член НАТО. А Эрдоган — восточный хитрый и наглый политик-деспот.

С-400 именно и предназначены для защиты от США! Эрдоган не доверяет Западу (после попытки военного переворота ) и правильно делает… Так что турки всё правильно делают, и мы им поможем вырваться из НАТО и влияния Запада!

Я вообще не понимаю как можно тому, кто недавно умышленно сбил боевой самолёт, давать современное средство для как раз сбития самолётов.

Статью не читал, так как первые три слова предупреждают, что этого не следует делать.

Вот мне то же это не очень понятно. Может, Путин хочет сделать Эрдогана совсем самостоятельным) Возможно, будучи самостоятельным, Эрдоган начнет сбивать самолёты НАТО? Если логика такая, то я не против) Хотя сомнения сильные берут…

Патроны для морпехов

Серьезная пуля, серьезное поражающее действие.

Полуоболочечные, судя по видео, фрагментирующиеся. Интересно, США уже официально отказались соблюдать положения Гаагской декларации 1899 г.? Или хотят явочным порядком всё поменять в расчёте на то, что судить их некому?

Мало того, что она фрагментируется, так ещё и взрывается после проникновения.

Юридически невозможно!

Проклинать Горбачёва и праздновать день предательства русского (бывшего советского) народа 12 июня как государственный праздник выглядит как минимум нелогично.

Нужно либо благодарить первого, либо отменить (или хотя бы переосмыслить) второе.

Солженицын, Горбачёв, Ельцин и добрая половина нынешних политических и экономических элит — всё ещё одного поля ягоды.

Может, вам нужно самому переосмыслить? Вы, сударь, посягаете на наш праздник. Не важно, кто и когда его провозгласил. Важно, что это День России. Или присоединяйтесь или идите…

«…предательства русского (бывшего советского) народа…»

В школу сходите. Русский народ — это НАЧАЛО. Нет у русского народа прилагательного «бывший».

Интересное кино, сначала строем бежали и назвали себя независимыми от Руси, а теперь понты колотят. Празднуйте День Белоруссии, кто мешает.

Особо ностальгирующим напомню: «Союз нерушимый республик свободных СПЛОТИЛА навеки ВЕЛИКАЯ РУСЬ».

Вот это и празднуем!

Михаил Сергеевич Горбачёв отмечен многими наградами и премиями, в том числе: Орденом Почёта (28 февраля 2001 года) — за большой вклад в развитие демократических преобразований и в связи с семидесятилетием со дня рождения; Орденом святого апостола Андрея Первозванного (2 марта 2011 года) — высшим орденом государства российского, за большой личный вклад в укрепление мира и дружбы между народами и многолетнюю плодотворную общественную деятельность.

Этими наградами наш президент и правительство отметили его выдающийся вклад в обеспечение… нашей Родины.

Награды Горбачёву, видимо, элементы хитрого плана.

«Может, вам нужно самому переосмыслить? Вы, сударь, посягаете на наш праздник. Не важно, кто и когда его провозгласил. Важно, что это День России. Или присоединяйтесь или идите…»

Как-то вы странно излагаете… ультиматумами))

Вас на Дне России так учат?

А если по существу, то звучит это примерно так: теперь наша взяла, а вы со своим прошлым идите лесом.

А не хотите подумать над тем, что именно те ценности и идеалы, которым привержены посланные вами лесом, дали вам возможность жить свободным и достаточно обеспеченным человеком? А вовсе не потуги нашего государства за последние 25 лет. Глаза разуйте: ничего же нового не построено. Один космодром заменили на другой, вот и все достижения. Ракетостроение старое, вооружение в основе своей старое, энергетика, больницы, спортшколы и т. п. — всё построено теми, кого вы бодро так лесом шлёте.

Хорошо, что великая Русь сплотила. Плохо, что сплотила, по вашей версии, на костях (по случаю независимости России от СССР, надо полагать) в недавнем прошлом действительно великого, справедливого и сплочённого государства.

Сейчас поводов для гордости у нас меньше, чем когда-либо в истории. Земли растеряли, население растеряли, технологическую и экономическую мощь растеряли. Нормальной национальной идеи у нас нет (вы же не считаете нормальной национальной идеей радость по поводу всех перечисленных выше утрат, понесённых в результате полученной «независимости»?).

«Особо ностальгирующим напомню: «Союз нерушимый республик свободных СПЛОТИЛА навеки ВЕЛИКАЯ РУСЬ».

Особо непомнящим напомню: «Союз нерушимый республик свободных» был образован 22 декабря 1922 г. Но! Никак не 12 июня!!

Косит под непонимающего, под дурака. Горбачёв с отличием закончил юридический факультет МГУ в 1955 году. Михаил Сергеевич юрист и не понимает разницу между устной и письменной договорённостью. Однако !

Уши России

Это всё очень радует, потому что не точечно, а системно.

Ну вот как американцы нас не "додавили" в 90-х? Чего им не хватило? На волоске же все висело. Армия просто "разваливалась", теряли одну позицию за другой... Одна Первая Чеченская чего стоила.

Не, ну на... Хватит уже отступать.

Ну и, как обычно, асимметричный ответ. Вместо дорогущих "Дарьялов", потребляющих Ниагары электроэнергии, дальнобойные "Воронежи", да ещё и быстровозводимые. Раз — и ушки пооткрывались. Наверное, и глазки уже есть, но не все же стоит афишировать...

Почему не добавили? Да потому, что меряют все по себе... Они бы не поднялись.

Поколение протеста

Штрафы за несанкционированные митинги ещё никто не отменял. Не могут малолетки заплатить сами, пусть платят родители. Они же должны нести ответственность за своих детей и их воспитание.

Простите, а за «Зенит-Арену» или космодром «Восточный» кто-нибудь ответственность понёс?

Простите, а вы веткой не ошиблись? Мы здесь другую тему обсуждаем.

Ах да, пойду поищу такие темы, вот только беда, здесь их как будто бы и нет… Просто до чего странно обсуждать, что сделать с тупой недовольной молодёжью, которая посмела выйти и совсем обойти вопрос, почему эта молодёжь вышла…

Да потому, что подавляющее большинство молодых не понимает, что может быть дальше. Драйв, движуха, нас много, мы здесь власть, тупые старшие ничего не могут нам запретить, мы можем решить всё… Короче, очередная тусовка, безопасно щекочущая нервы своей якобы запретностью и якобы противостоянием с властью. Пронос на руках омоновцев, селфи в автозаке, несколько часов в отделении — и вот ты уже можешь через губу рассказывать девчонкам, как ты смело боролся с режимом.

Вот только похмелье в случае победы будет горьким. Сначала у тебя на глазах твои вчерашние кумиры нагло и цинично втопчут в грязь всё, за что ты боролся, и разворуют страну. А затем тебе придёт повестка на очередную маленькую победоносную войну. И тебя на неё повезут. Как везли в пластилиновую страну тех, кто выходил на митинги за Ельцина. Или отправляли в АТО тех, кто ещё недавно скакал на Майдане.

Но молодые твёрдо уверены, что это не про них. У них-то всё будет отлично: вот скинут зажравшуюся власть, и тут же заживут как в Швеции или Германии. А что там старшее поколение бубнит… да что они вообще понимают в жизни.

А ведь уже всё, о чем вы пишете, уже было. Вспомним 90-91 год. На улицах Москвы бушуют шествия и митинги демократов и сторонников Ельцина, Попова и прочих сладкоголосых. В рядах протестующих против кровавого советского режима, против КПСС, за демократию, за курс на рыночную экономику, за общечеловеческие ценности много молодёжи, студентов, кандидатов наук, интеллигентов. Они точно были уверенны, что вот наступит эра милосердия и заживут как в Германии. Наступила. И что же случилось дальше? Кто дело делал и не шатался по митингам, а работал, прошёл это время и преуспел. А ведь кандидатам туго пришлось. НИИ закрыли, здания продали, студенты машины мыть пошли, а кто в криминал подался. Напомнить надо нынешним молодым людям всё это.

Политолог испугался

«По мнению учёного, Кремль инвестирует в вооружённые силы и модернизирует их».

А что такого? Все правильно, хочешь мира — готовься к войне, не хочешь кормить свою армию — будешь кормить чужую. Несмотря на все эти их грозные заявления и учения, в последнее время у меня появилось чувство защищённости нашей страны, так что выбранный курс поддерживаю.

«Иное дело НАТО, сказал учёный в интервью «Interia»: задачами манёвров альянса являлись в это же время в основном миротворческие операции».

Естественно! Им надо учиться миротворческим операциям, ибо агрессивные операции с целью установления марионеточных режимов и дробления крупных государств на фрагментарные они проводят на постоянной основе непрерывно. И надо отдать должное — у них это хорошо получается

Мощно, конечно, США сокращали бюджет, так что он всё равно превосходил по сумме всё, что только можно. Но этот господин может продолжать бояться. Иногда это полезно.

Эти понятливые русские

Мы старания утроим, построение устроим,

И пройдём железным строем накануне перед боем.

Пусть не кажется порою, что сражаться будет просто, —

Мы отважные герои очень маленького роста.

Мы отважные герои очень маленького роста.



А враги — гора горою, мимо нас глядят устало,

Они вовсе не герои, но огромные, как скалы,

И холодные, как льдины, — не воюют, а скучают.

Мы бы всех их победили, только нас не замечают.

Просто нас не замечают из-за разницы в размерах

И поэтому прощают, очень маленьких, но смелых.



Макаревич, видимо, про них написал !

Опередили с цитатой))) …очень в тему (невзирая на авторство).

Какой им жесткости надо? Ну высадите эстонский десант на Красной площади!

Я всё-таки всё больше убеждаюсь, что стандарты качества продуктов в ЕС дают сбой. Они явно жрут что-то галлюциногенное. Только этим и можно объяснить весь этот бред.

По поводу эстонцев: они считают, что нападение невозможно, так как русским просто не дадут визы…

* «Жизнь без армии — это всё равно, что любовь в резинке: движение есть, прогресса нет» —фраза из кинофильма «ДМБ»