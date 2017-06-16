Вашингтон назвал условия, при которых вступит в переговоры с Пхеньяном
Госдеп сможет начать переговоры с властями КНДР только после того, как они откажутся от ядерной программы и начнут проводить политику денуклеаризации, передает РИА Новости заявление представителя американского ведомства Хизер Науэрт.
Науэрт также сообщила, что в Белом доме «остаются крайне озабоченными провокационными действиями, которые они (власти КНДР) продолжают предпринимать».
Напомним, несмотря на жесткие санкции СБ ООН, Северная Корея не прекращает ядерные и ракетные разработки, ссылаясь на необходимость защиты от угрозы со стороны Соединенных Штатов. Из Пхеньяна уже неоднократно звучали заявления о том, что КНДР готова в любой момент применить межконтинентальную баллистическую ракету, если поступит такой приказ.
Со своей стороны США и Япония заявили, что ядерная программа Северной Кореи представляет угрозу для всего мира.
Чтобы мы начали переговоры с КНДР, они должны начать денуклеаризацию,сказала представитель Госдепа, отметив, что пока никаких попыток в этом направлении Пхеньян не предпринимает.
Науэрт также сообщила, что в Белом доме «остаются крайне озабоченными провокационными действиями, которые они (власти КНДР) продолжают предпринимать».
Напомним, несмотря на жесткие санкции СБ ООН, Северная Корея не прекращает ядерные и ракетные разработки, ссылаясь на необходимость защиты от угрозы со стороны Соединенных Штатов. Из Пхеньяна уже неоднократно звучали заявления о том, что КНДР готова в любой момент применить межконтинентальную баллистическую ракету, если поступит такой приказ.
Со своей стороны США и Япония заявили, что ядерная программа Северной Кореи представляет угрозу для всего мира.
Использованы фотографии: Канал RT
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти