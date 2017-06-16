13:39 16 июня

Вашингтон назвал условия, при которых вступит в переговоры с Пхеньяном

Госдеп сможет начать переговоры с властями КНДР только после того, как они откажутся от ядерной программы и начнут проводить политику денуклеаризации, передает РИА Новости заявление представителя американского ведомства Хизер Науэрт.



Чтобы мы начали переговоры с КНДР, они должны начать денуклеаризацию,
сказала представитель Госдепа, отметив, что пока никаких попыток в этом направлении Пхеньян не предпринимает.


Науэрт также сообщила, что в Белом доме «остаются крайне озабоченными провокационными действиями, которые они (власти КНДР) продолжают предпринимать».

Напомним, несмотря на жесткие санкции СБ ООН, Северная Корея не прекращает ядерные и ракетные разработки, ссылаясь на необходимость защиты от угрозы со стороны Соединенных Штатов. Из Пхеньяна уже неоднократно звучали заявления о том, что КНДР готова в любой момент применить межконтинентальную баллистическую ракету, если поступит такой приказ.

Со своей стороны США и Япония заявили, что ядерная программа Северной Кореи представляет угрозу для всего мира.

Использованы фотографии: Канал RT
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Комментарии 13

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 13:12
    Чтобы мы начали переговоры с КНДР, они должны начать денуклеаризацию,
    ... мерикатосы "хотят" одного, северяне "хотят" других условий - а воз и ныне там...
    a.s.zzz888
    1. НасРать Сегодня, 13:18
      а где авианосцы? Куда делся военный порыв? США так сильны, что обделались от Ына.... Похоже Военный монстр - на глиняных ногах!

      Интерполируя применительно к противостоянию Россия -США : Путину надо не заигрывать с "партнёром", а выдвигать требования - и дела будут решаться быстрее.. на мировой арене.
      Заканчивай Вова искать дружбы... они не поймут ни когда...
      НасРать
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 13:21
        НасРать Сегодня, 13:18 ↑ Новый
        а где авианосцы? Куда делся военный порыв? США так сильны, что обделались от Ына.... Да это Военный монстр на глиняных ногах!

        ... пугать мерикатосы мастаки, а вот если погибать в войне, тут они на задней скорости самые первые laughing
        a.s.zzz888
    2. Shurik70 Сегодня, 13:19
      КНДР, они должны начать денуклеаризацию

      А чего не требуют снять штаны и задом повернуться?
      Shurik70
    3. LÄRZ Сегодня, 13:19
      Цитата: a.s.zzz888
      мерикатосы "хотят" одного, северяне "хотят" других условий - а воз и ныне там...

      Да, хотелось бы услышать и условия КНДР. И что по этому поводу скажет товарищ Си Дзи Пин?
      LÄRZ
    4. katalonec2014 Сегодня, 13:20
      Цитата: a.s.zzz888
      - а воз и ныне там..

      Их главная беда в том,что не начав переговоры как таковые,они уже выдвигают условия заранее не приемлемые,и это ещё не начаты переговоры,а если учесть что в процессе самих переговоров будут предъявлены новые требования,то возникает резонный вопрос- а стоит ли их начинать?
      katalonec2014
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 13:27
        katalonec2014
        Их главная беда в том,что не начав переговоры как таковые,они уже выдвигают условия заранее не приемлемые,и это ещё не начаты переговоры,а если учесть что в процессе самих переговоров будут предъявлены новые требования,то возникает резонный вопрос- а стоит ли их начинать?

        ... вот в этом и ВСЕ мерикатосы... политики МИРНЫХ переговоров они не "разумеют" - только нахрапом, только угрозой...
        a.s.zzz888
  2. Logall Сегодня, 13:18
    [/quote]Чтобы мы начали переговоры с КНДР, они должны начать денуклеаризацию,[quote]

    Интересно, долго она слово "денуклеаризация" учила? И знает ли его значение?
    Всё, что могу для себя подчеркнуть из этой новости.
    Всё, как обычно. Ничего нового.
    Logall
  3. Altona Сегодня, 13:22
    Госдеп сможет начать переговоры с властями КНДР только после того, как они откажутся от ядерной программы и начнут проводить политику денуклеаризации
    ------------------------
    Если такое случится, то Госдеп великодушно передаст свои полномочия Пентагону и последний тут же начнет осуществлять вторжение за 38-ю параллель.
    Altona
  4. iliitchitch Сегодня, 13:23
    "денукреализация" , ну ничего себе выглаголила laughing Предполагается , что от такого слова тов.Ын самотранклюкируется , что ли ? Ищи дурака за 6 сольдо . Деволюция там полняк .
    Но деваха ничего так . Умные слова знает , так что Бацка может спать спокойно - флот сша к берегам Белоруссии больше на брифинге не подойдёт laughing laughing laughing .
    iliitchitch
  5. Костадинов Сегодня, 13:24
    Другими словами переговори не будет. Разоружит КНДР без боя, как Ирак и Ливия, не получится.
    Договорится с США еще хуже чем не договорится с ним.
    Костадинов
  6. ИмПерц Сегодня, 13:27
    КНДР, имея перед собой неоднократные примеры, не пойдёт на это. ЯО всё-таки гарантия, а слова, даже на бумаге, американской администрации это только слова.
    ИмПерц
  7. Никкола Мак Сегодня, 13:27
    Читая между строк - переговоры, могут начаться, только нам это на хрен не надо!
    Мы лучше будем бегать вокруг с дубинками и подначивать своих союзников - ведь если что огребуться в первую очередь они!!!!
    Никкола Мак
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